„OnePlus“ surėmė pečius su švedais – ar dabar jau gali pasigirti savo kamera?

Dar ankstyvą pavasarį Kinijos elektronikos gamintojas „OnePlus“ pristatė du naujus 9 serijos telefonus – „OnePlus 9“ ir „OnePlus 9 Pro“. Ką šiemet savo gerbėjams pasiūlė naujieji flagmanai?

Dizainas ir ekranas

„OnePlus 9 Pro“ sveria 197 gramus, integruotas „Fluid AMOLED“ ekranas yra 6,7 colio įstrižainės, jo raiška – 3216 x 1440 pikselių, atnaujinimo dažnis – 120 Hz. „OnePlus 9“ yra 5 gramais lengvesnis ir mažesnis, ekrano įstrižainė – 6,55 colio, 2400 x 1080 pikselių raiška, atnaujinimo dažnis – toks pat.

Ekranui naudojama LTPO technologija (angl. low-temperature polycrystalline oxide), sukurta kompanijos „Apple“ OLED ekranams, pritaikanti atnaujinimo dažnį nuo 1 iki 120Hz priklausomai nuo to, koks turinys rodomas ekrane. Kompanijos teigimu, tai leidžia sutaupyti „iki 50 proc. telefono energijos“. „OnePlus 9“ neturi LTPO, jo ekranas šiek tiek plokštesnis, o ryškumas truputį mažesnis ir gali varijuoti tik tarp 60 ir 120 Hz.

Abiejų telefonų ir ekranas, ir nugarėlė dengti „Gorilla Glass“ stiklu, tik „OnePlus 9“ rėmas yra plastikinis, o „Pro“ modelio – aliuminis. Tačiau rėmas su stiklu sulietas taip organiškai, kad plika akimi skirtumą pastebėti sunku, išduoda tik šalčio pojūtis paėmus „Pro“ telefoną į rankas.

Telefonų ekrano ryškumą ir atspalvius galima koreguoti, kaip tik patinka – tam nustatymuose yra nemažai funkcijų, taip pat integruotas „akių komforto“, kuriuo galima pasirinkti spalvų temperatūrą bei sodrumą, ir „skaitymo“ režimas, kurį įjungus viskas tampa nespalvota. Norite skaityti knygą telefone – mielai prašom, nedaug skirsis nuo skaityklės.

Abiejų telefonų nugarėlės yra veidrodinės ir, nors atrodo dailiai, toks sprendimas yra nelabai praktiškas, nes matyti kiekvienas piršto atspaudas ir norisi įrenginį nuolat valyti. Šonuose standartiškai yra atrakinimo ir užrakinimo bei garso reguliavimo mygtukai, tačiau atsirando ir slankiojantis mygtukas, panašus į tą, kokį turi „iPhone“ telefonai, kuriuo galima perjungti telefono garso aplinkos režimus.

Telefonai yra ganėtinai dideli ir dėl to nelabai patogūs, viena ranka naudotis išties sudėtinga. Taip, didesnis ekranas siūlo geresnę patirtį žiūrint filmus ir žaidžiant žaidimus, tačiau dydis tikrai kliūna. „Pro“ modelis apskritai net į kišenę telpa gana sunkiai, pats korpusas, jeigu nenaudojamas specialus dėklas, yra gana slidus, todėl kyla šiokia tokia paranoja, kad telefonas iškris iš rankų ir suduš. Kita vertus, lenkti kraštai ir aptakus dizainas situaciją nors šiek tiek nusveria į kitą pusę, sunku būtų ginčyti faktą, kad įrenginiai gana maloniai glunda prie delno.

„Pro“ versijos telefoną galima rinktis iš sidabrinės, žalios ir juodos spalvų. „OnePlus 9“ yra žydros, juodos ir alyvinės spalvų.

Kameros galimybės

„OnePlus 9“ serijos gamintojas negailėjo pagyrų kamerai, sukurtai bendradarbiaujant su švedų fotografijos įrangos gamintoja „Hasselblad“. Čia buvo gudrus reklaminis ėjimas, nes ši kompanija laikoma legendine – juk būtent jos įranga buvo fiksuojami išsilaipinimo Mėnulyje vaizdai.

Pradėkime nuo techninių parametrų. Abu modeliai turi 50 megapikselių ultraplataus kampo kamerą, joje naudojamas 14 mm „Sony IMX766“ jutiklis, kurio diafragma f/2,2, o dydis 1/1,56. Pagrindinė kamera yra 48 megapikselių, naudojamas 23 mm „Sony IMX789“ jutiklis, kurio dydis – 1/1,43. Ši kamera taip pat turi monochrominį jutiklį bei 8 megapikselių teleobjektyvą, tuo ji skiriasi nuo „OnePlus 9“. Beje, pastarasis telefonas naudoja ir kitokį pagrindinės kameros jutiklį – „Sony IMX689“, tačiau vis tiek 48 megapikselių. Abiejuose modeliuose taip pat yra 16 megapikselių priekinė kamera.

Visgi lūkesčiai kamerai buvo šiek tiek didesni. Nuvylė tai, kad su „OnePlus 9“ beveik neįmanoma nufotografuoti judančių objektų, vaizdas išsilieja. Net ir fotografuojant žmogų ar naminį gyvūną, jam nors kiek sujudėjus, visas vaizdas tiesiog išplaukia. „Pro“ versijoje ši problema mažesnė, tačiau stabilizavimo vis tiek trūksta.

Fotografuojant ultraplataus kampo kamera, nuotrauka atrodo tarsi išgaubta, tad ji geriausiai tinka gamtai fotografuoti, nes žmonės tokiame kadre atrodo tarsi ištempti gravitacijos, kamera išties ima itin platų kampą. Dieną lauke darytos nuotraukos atrodo neblogai – spalvos ryškios ir sodrios, tačiau kartais ryškesni objektai pernelyg užgožia ir prislopina nuotraukose kitus, susidaro didokas kontrastas, kartais pritrūksta detalių.

Dirbtinėje šviesoje padaryti gražų kadrą tampa sudėtingiau, vidaus patalpose nuotraukos dažnai išeina tamsokos, kartais turinčios nesimpatišką gelsvą atspalvį, fone gali erzinti matomas triukšmas.

Naktinės fotografijos režimas neblogas, tačiau tenka palaukti, kol telefonas apdoros vaizdą, – tai užtrunka tik kokias 5 sekundes, bet vis tiek erzina. Mat kol vyksta apdorojimo procesas, negali fiksuoti kitų kadrų. Jeigu vyksta koks nors renginys naktį, kai vaizdai keičiasi greitai, ir nori fotografuoti vieną vaizdą po kito, toks kameros strigimas gali kaip reikiant sunervinti.

„Pro“ modeliu priartinti vaizdą galima 30 kartų, o „OnePlus 9“ – 10 kartų. Kokybė išlieka nebloga net priartinus iki 10 kartų, tačiau detalaus vaizdo tikėtis neverta. Priartinimas visai naudingas ir patogus, jeigu reikia užfiksuoti kažkokį svarbų momentą ar reikalingą informaciją, matomą toli, kai nuotraukos kokybė nebėra tokia svarbi.

„OnePlus“ kartu siūlo ir „Pro“ režimą, turbūt čia daugiausia ir būta „Hasselblad“ indėlio, kurį geriausiai įvertintų profesionalai. Eiliniam vartotojui vargu ar jis labai patogus, nes dėl nuotraukų tenka pažaisti skirtingais nustatymais, o juk dauguma nori iškart gražaus ir gero kadro. Džiugina tai, kad daugeliu atvejų įsijungus automatinį režimą ir pagrindinę kamerą telefonas automatiškai parenka reikalingą objektyvą, todėl nereikia papildomai sukti galvos.

„OnePlus 9“ telefonu vaizdo įrašus galima fiksuoti 4K raiška, 30 kadrų per sekundę, o „Pro“ filmuoja 8K raiška, 30 kadrų per sekundę arba 4K raiška, 120 kadrų per sekundę. Funkcija „Nightscape Video 2.0“ turėtų pagerinti filmavimo kokybę esant prastam apšvietimui, bet skirtumas ne toks didelis, kokio galima tikėtis. Filmavimui taip pat norėtųsi geresnio stabilizavimo, tačiau kasdieniams įvykiams įamžinti kokybė patenkinama.

Procesorius, baterija ir kitos funkcijos

Tiek „Pro“, tiek paprasta versija turi „Qualcomm Snapdragon 888“ 5nm lustą. Įrenginiai palaiko 5G ryšį, „Wi-Fi 6“ ryšio technologiją ir „Bluetooth 5.2“. Abu flagmanus galima rinktis iš 8 arba 12 GB operatyviosios atminties (RAM) ir 128 arba 256 GB vidinės atminties.

Visi, kurie yra turėję arba girdėję apie „OnePlus“, žino, kad šios kompanijos telefonai pasižymi nepaprastai sklandžiu ir sparčiu veikimu. Iš tiesų savo darbu „OnePlus 9“ serijos telefonai nenuvylė – jokių trikdžių, jokio delsimo, išmanieji veikia nepriekaištingai greitai. Įrenginiai nelabai įkaista, tik truputį įšyla, tai visai neblogai parodo procesoriaus pajėgumą.

Ir „Oxygen OS“ vartotojo sąsaja daro gerą įspūdį – nėra nereikalingų programėlių, visos turimos išdėliojamos pagal abėcėlę, išmaniojo aplinka atrodo švariai ir tvarkingai. Sistema yra taip personalizuota, kad kone viską galima sudėlioti pagal save, pervadinti turimas programėles ir pakeisti jų etiketes, susireguliuoti vaizdą, garsą, ekrano ryškumą – ką tik nori.

Taip pat yra keletas smagių funkcijų, tokių kaip „Zen Mode“ – režimas, užtikrinantis, kad padėtumėte telefoną į šalį ir pasimėgautumėte gyvenimu, mat pasirinktą laiko tarpą nebus galimybės naudotis programėlėmis, tik atsiliepti į skambučius, išsikviesti pagalbą ir ką nors nufotografuoti, jeigu reikia. Šią funkciją „OnePlus“ turi jau senokai, tačiau išties verta ja pasinaudoti, kai atsiranda noras pailsėti nuo savo įrenginio, bet nėra tam pakankamai valios – įjungus „Zen Mode“, jo išjungti nebėra galimybės.

Naujų įrenginių baterijos talpa siekia 4 500 mAh, jos užtenka, kad telefonas visą dieną atlaikytų. „OnePlus 9“ serijos telefonai kraunami „Warp Charge 65T“ įkrovikliu, jis bateriją nuo 1 iki 100 proc. įkrauna maždaug per pusvalandį. Abu modelius taip pat galima krauti belaidžiu būdu, bet tai nelabai patogu, jeigu nori telefoną ir krauti, ir tuo pat metu juo naudotis (nors išmaniųjų gamintojai to daryti ir nerekomenduoja).

Neintensyviai naudojant galima ištempti ir kelias dienas, bet dažniausiai dienos pabaigoje jau norisi jį krauti, net jeigu ir likę 20 proc. Smagu tai, kad vos per keletą minučių baterija nuo nulio gali pasipildyti užtektinai energijos, kad bent kelias valandas galėtum naudotis įrenginiu.

Apibendrinimas

„OnePlus 9“ serijos telefonai daro gana gerą įspūdį savo sklandžiu darbu ir puikiai išdirbta vartotojo sąsaja. Kita vertus, partnerystė su „Hasselblad“ teikė daug vilčių, bet galiausiai pasirodė labiau kaip reklaminis triukas nei reali nauda, nors kamera išties atrodo patobulėjusi, lyginant su ankstesniais modeliais. Šioje srityje „OnePlus“ vis dar reikia vytis konkurentus ir tai daryti greičiau, nes šįkart jiems dar nepavyko pasiūlyti ko nors išskirtinio, ko nebūtume matę anksčiau. O dabartinėje rinkoje darosi vis sunkiau nustebinti vartotojus.