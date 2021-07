Nustebsite: 6 rečiau žinomos išmaniųjų funkcijos

Išmanieji supaprastino daugelio mūsų gyvenimą – galime lengviau bendrauti, dirbti, dalintis vaizdais, garsais ir informacija. Tačiau technologijų ekspertai pastebi, kad ir pačiais telefonais galime naudotis žymiai paprasčiau, tereikia žinoti keletą gudrybių, rašoma „Tele2“ siųstame pranešime žiniasklaidai.

Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas, pristato 6 rečiau žinomus, tačiau tiek „Android“, tiek „iOS“ telefonuose slypinčius naudingus įrankius.

1. Rašote viena ranka? Darykite tai patogiau

Jei daug bendraujate žinutėmis, turbūt dažniausiai rašote viena ranka. O dabar žvilgtelėkite į savo klaviatūrą – ji standartiškai būna išdėstyta centre. Gera žinia ta, kad ją galite paslinkti link tos rankos, kuria susirašinėjate ir tai daryti dar greičiau bei patogiau.

Telefonas / Shutterstock nuotr.

Kaip aktyvuoti?

„iOS“ nustatymuose pasirinkite skiltį „Keyboard“ (liet. klaviatūra) ir spauskite „One Handed Keybord“ (liet. klaviatūra vienai rankai). Čia uždėkite varnelę ties puse, į kurią norite, kad klaviatūra pasislinktų: „Right“ (liet. dešinė) arba „Left“ (liet. kairė).

„Android“ išmaniajame atidarykite susirašinėjimo aplikaciją ir pasirinkite nustatymų mygtuką, esantį virš abėcėlės. Čia pasirinkite skiltį „Style and Layout“ (liet. stilius ir išdėstymas), tada mygtuką „Modes“ (liet. režimai) ir pažymėkite varnelę ties „One Handed Keyboard“ (liet. klaviatūra vienai rankai). Grįžę į susirašinėjimo langelį pamatysite, kad klaviatūra yra pasislinkusi į kairę. Jei spustelėsite dešinėje esančią rodyklę, ji atsiras kitoje pusėje.

2. Suasmenintos skambučio melodijos

Suasmenintos melodijos – tai atskiriems kontaktams priskirti skirtingi skambučio garsai. Ši funkcija leis iš karto žinoti, kas skambina, ir nuspręsti, ar atsiliepti tuojau pat ar galima skambinančiajam perskambinti vėliau. Beje, turintieji „iOS“ savo kontaktams gali priskirti ne tik skirtingas melodijas, bet ir vibracijas.

Telefonas / Shutterstock nuotr.

Kaip aktyvuoti?

„iOS“ telefono adresų knygutėje pasirinkite norimą kontaktą ir paspauskite dešiniajame kampe viršuje esantį mygtuką „Edit“ (liet. redaguoti). Tuomet rinkitės „Ringtone“ (liet. skambučio melodija) ir iš pateikto sąrašo pasirinktam kontaktui priskirkite norimą melodiją ir/arba vibraciją.

„Android“ išmaniojo adresų knygutėje taip pat pasirinkite norimą kontaktą, tuomet paspauskite meniu mygtuką, o tada – skiltį „Set ringtone“ (liet. priskirti melodiją).

3. Vairuojate? Telefonas į žinutes atsakys už jus

Telefono naudojimas vairuojant yra viena dažniausių nelaimių keliuose priežasčių. Šiuolaikiniai išmanieji geba atpažinti, kada esate už vairo, ir gali automatiškai atsakyti į visas tuo metu gaunamas žinutes. Įjungus šią funkciją, kiekvienas, parašęs jums vairuojant, gaus atsakymą, kad šiuo metu esate užsiėmęs ir susisieksite vėliau.

Kaip aktyvuoti?

„iOS“ telefono nustatymuose pasirinkite „Do Not Disturb” (liet. netrukdyti) ir aktyvuokite mygtuką „Do not disturb while driving“ (liet. netrukdyti vairuojant).

„Android“ išmaniojo nustatymuose pasirinkite skiltį „Sound“ (liet. garsas), o joje – „Do Not Disturb“ (liet. netrukdyti). Tuomet spauskite: „Turn on automatically“ (liet. įjungti automatiškai), „Add rule“ (liet. pridėti taisyklę) ir „Driving“ (liet. vairavimas).

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

4. Ramūs vakarai be ekrano

Rytais trūksta miego, nes vakarais per ilgai naršote socialiniuose tinkluose ar žaidžiate žaidimus? Naujausi išmanieji gali ne tik pasiūlyti šias pramogas, bet ir padėti jas apriboti. Tam skirtas vakarinis režimas atsirado jau su operacinėmis „iOS 12“ ir „Android 9“ sistemomis. Jį aktyvavus, išmaniojo ekranas pritemsta, pasirinktos programos tampa nebepasiekiamos, o nurodytu laiku niekas negali sutrukdyti skambučiais ar žinutėmis.

Kaip aktyvuoti?

„iOS“ sistemoje šis režimas vadinamas „Downtime“ (liet. poilsio laikas), o jį rasti galima nustatymuose pasirinkus skiltį „Screen Time“ (liet. ekrano laikas).

„Android“ savininkai šią funkciją gali rasti nustatymuose pasirinkę skiltį „Digital Wellbeing“ (liet. skaitmeninė gerovė) ir aktyvavę mygtuką „Wind Down“.

5. Filmuoti ar fotografuoti? Viską!

Prieš akis – greitai išnyksianti akimirka, kurią būtinai norite užfiksuoti, tačiau nežinote, ar ją geriau nufotografuoti, ar nufilmuoti? Rinktis visai nereikia – vaizdą galite užfiksuoti abiem būdais tuo pat metu.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip išbandyti?

Tiek „iOS“, tiek „Android“ telefonuose įjungus filmavimo režimą, šalia raudonojo pagrindinio mygtuko centre, atsiranda mažesnis baltas apskritimas kairiajame kampe apačioje (kai kuriuose „Android“ išmaniuosiuose – fotoaparato ikonėlė dešinėje). Tai – fotografavimo mygtukas. Juo galėsite ekrane matomą vaizdą fotografuoti (užfiksuoti nuotraukomis) nenutraukdami filmavimo.

6. Greita vaizdų paieška

Prisiminėte praėjusių atostogų nuotrauką ar mielą augintinio kadrą, tačiau gausioje galerijoje negalite šių vaizdų atrasti? Pamirškite ilgas paieškas skirtinguose aplankuose – seniai užfiksuotas akimirkas surasti padės raktažodžiai.

Kaip išbandyti?

Tiek „iOS“, tiek „Android“ telefonuose atsidarykite pagrindinį nuotraukų galerijos puslapį ir pasirinkite viršuje arba apačioje esantį padidinamąjį stiklą vaizduojantį paieškos mygtuką. Tuomet jame įrašykite su nuotrauka besisiejantį raktažodį – vietos pavadinimą, joje vaizduojamą objektą (pavyzdžiui, paplūdimys, katė ar pan.) arba kategoriją (pavyzdžiui, asmenukė). Dirbtinis intelektas akimirksniu išrūšiuos jūsų nuotraukas ir pasiūlys labiausiai tinkamas. Tiesa, išmanieji kol kas atpažįsta tik anglų kalba parašytus raktažodžius.