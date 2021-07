Prieš 25 metus klonuota avis Dolly įkvėpė mokslininkus unikaliems tyrimams – prisidėjo gydant ir Parkinsono ligą

Sukanka lygiai 25 metai, kai Edinburgo universitete Roslino institute pirmąkart sėkmingai klonuotas žinduolis – avis Dolly. Mokslininkai teigia, kad ši sensacija pastaraisiais dešimtmečiais nulėmė daugybę reikšmingų tyrimų, o kai kurie klonavime išbandyti metodai dabar sėkmingai taikomi gydant Parkinsono ligą. Vis dėlto, panašūs eksperimentai toliau skatina diskusijas apie gyvūnų gerovę ir kelia etinius klausimus. Kokia avelės Dolly klonavimo reikšmė šiandien, LRT RADIJUI pasakoja Edinburgo universiteto regeneracinės medicinos centro grupės lyderis Tilo Kunathas.

– Sukanka 25 metai nuo tada, kai buvo klonuotas pirmasis žinduolis – avis Dolly. Koks jos palikimas šiandien?

– Prieš 25 metus avelės Dolly gimimas sulaukė daug atgarsio, nes tai buvo ne tik pirmasis žinduolis, bet ir apskritai pirmasis stuburinis gyvūnas, kurį pavyko klonuoti naudojant somatines ląsteles, nors anksčiau tai atrodė neįmanoma. Iki šiol tai audrina žmonių vaizduotę visame pasaulyje, dabar taip pat klonuojami augintiniai. Šis įvykis įkvėpė svarbios technologijos – perprogramavimo – atsiradimą, tai padarė didelę įtaką šiuolaikinei medicinai.

– Kokiems konkrečiai mokslo ir medicinos procesams avies klonavimas turėjo daugiausia įtakos?

– Pavykęs bandymas su avimi Dolly atvėrė akis daugybei biologų – anksčiau manyta, kad, ląstelei subrendus, šis virsmas yra negrįžtamas. Bet klonavimas parodė, kad tai nebūtinai tiesa. Tai padėjo išvystyti perprogramavimo procesą: kai subrendusiomis ląstelėmis manipuliuojama taip, kad jos pamiršta esančios subrendusios ir tampa pluripotentinės, kitaip tariant – embrioninės arba pirminės. Jos gali būti naudojamos daugybėje medicinos sričių. Šio proceso pradininkas – japonų mokslininkas, Nobelio premijos laureatas Shinya Yamanaka. Jis visuomet kartoja, kad jo tyrimus įkvėpė avies Dolly klonavimas.

Jis išskyrė kamienines ląsteles, kurias galima paversti norimu audiniu. Garsiausias pavyzdys – IPS ląstelių konstravimas, naudojamas Parkinsono ligai gydyti. Perprogramavimas taip pat taikomas kasos, širdies, kepenų ląstelėmis, ir, galima sakyti, atvėrė kelią naujai erai, kurią dabar vadiname regeneracine medicina.

Laboratorija/ Asociatyvi / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Pats dirbate su Parkinsono ligos tyrimais. Papasakokite daugiau apie klonavimo įtaką čia ir kokia pažanga gydant šią ligą yra šiandien?

– Artimiausias klinikinis šios technologijos pritaikymas yra gydant Parkinsono ligą. Nuo šios ligos nyksta tam tikros neuronų ląstelės, gaminančios dopaminą. Manoma, kad šiuos neuronus galima sukurti iš perprogramuotų kamieninių ląstelių. Klinikiniai tyrimai prasidėjo 2019-ais metais, ląstelės jau persodinamos pacientams Japonijoje, netrukus tai bus pradėta Niujorke, artimiausiu metu ir Jungtinėje Karalystėje bei Švedijoje. Profesorius Ian Wilmut, klonavęs avį, pats serga Parkinsonu. Jis labai skatina mokslininkus plėsti šią technologiją, kurią įkvėpė jo atliktas eksperimentas.

– Priminkite, kodėl ir kaip buvo klonuota avis Dolly ir kiek laiko ji išgyveno?

– Tuo metu, kai atliko šį tyrimą, profesorius Ian Wilmut ir jo komanda tiesiog norėjo atsakyti į paprastą mokslinį klausimą – ar subrendusi ląstelė yra nepakeičiama? Atsakymas buvo ne, ji pakeičiama. Panašūs tyrimai jau buvo atliekami su varlėmis, amfibijomis, salamandromis, bet su žinduoliais – ne. Visais atvejais procesas labai panašus: neapvaisintos kiaušialąstės branduolys – genai, chromosomos – pašalinamas, į jį perkeliami subrendusios ląstelės genai. Tuo metu procedūra nebuvo labai efektyvi laiko prasme, buvo atlikta šimtai bandymų, kol galiausiai gimė Dolly. Ji gyveno daugiau nei šešerius metus, atsivedė bent du ėriukus ir nugaišo 2003 m., nuo plaučių ligos, kuri gana dažna ūkyje. Yra manančių, kad ji nugaišo dėl amžiaus, nes esą seno greičiau – tai netiesa.

Dolly buvo visiškai įprasta, normali avis, tik vienintelis skirtumas – ji buvo neįprastai draugiška su žiniasklaida. Pasirodžius žurnalistams, kitos avys pabėgdavo, o Dolly pati ateidavo pas fotografus. Gal dėl to, kad ji augo supama dėmesio. Vėliau panašus klonavimo procesas pakartotas Notingeme, avys taip pat gimė įprastos.

Laboratorija/ Asociatyvi / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kurį laiką avies klonavimas buvo slepiamas. Kodėl? Kokią įtaką mokslo pasaulyje turėjo ši naujiena, kai ji pasirodė?

– Pagrindinė priežastis ta, kad mokslininkai norėjo publikuoti straipsnį mokslo žurnale „Nature“. Jie numanė, kad tai bus sensacinga naujiena, todėl pats žurnalas pasiūlė kartu su publikacija išleisti pranešimą spaudai. Tai – visiškai suprantama priežastis. Tačiau dieną prieš žurnalo išleidimą žinią apie klonuotą avį paskelbė vienas Jungtinės Karalystės laikraštis. Tuomet Roslino institutas buvo „atakuojamas“ žurnalistų. Tai iš tikrųjų buvo sensacija, nes avies klonavimas priartino prie minties, kas būtų, jei klonuotume žmogų. Beje, avelė pavadinta Dolly, nes genetinė medžiaga buvo paimta iš tešmenų ląstelių. Mokslininkai, išgirdę ūkininkų juokelius, per spaudos konferenciją ją pavadino figūra išsiskiriančios kantri muzikos atlikėjos Dolly Parton vardu. Anksčiau ji vardo neturėjo.

– Kaip gyvūnų klonavimas vertinamas šiandien? Kokiu mastu jis vyksta?

– Sunku pasakyti, kokia dabar yra vieša nuomonė apie klonavimą – nemačiau naujausių apklausų. Tačiau įsivaizduoju, kad yra daugybė „už“ ir „prieš“. Gana populiaru klonuoti naminius augintinius, ypač Pietų Korėjoje. Kai kurie gyvūnai, pavyzdžiui, karvės, klonuojami ūkiniais tikslais.

Laboratorija/ Asociatyvi / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kaip toli galėtų būti pažengę eksperimentai su gyvūnais, jei kalbėtume apie tai iš bioetikos pusės? Neseniai kalbas apie tai paskatino kitas tyrimas – sukurtas žmogaus ir beždžionės hibridas.

– Kalbant apie gyvūnų klonavimą, etiniai klausimai gali būti gerai kontroliuojami, ypač Vakarų šalyse. Tačiau jei kalbėtume apie chimeras – žmogaus ir gyvūno darinius – tai visai kita sritis. Čia etiniai klausimai daug sudėtingesni, nes pats procesas yra visai kitoks nei klonavimo, gyvūno embrionai maišomi su žmogaus ląstelėmis. Mintis, kad tokie tyrimai daromi dėl žmonių gerovės, pavyzdžiui, siekiant užauginti organų donorus, manęs neįtikina. Nemanau, kad yra pakankamai mokslinių žinių, kad tai būtų realu.

Kaskart, kai į tyrimus įtraukiamos žmogaus ląstelės, tai sukelia daug etinių klausimų. Turbūt patys aktualiausi dabar yra genomo redagavimo tyrimai su CRISPR įrankiais. Neseniai atlikti bandymai Kinijoje siekiant pakeisti žmonių genomą buvo labai neatsakingi. Galbūt artimiausiais dešimtmečiais ši technologija bus gerai ištobulinta, tačiau nemanau, kad dabar ją galima naudoti su žmonėmis. Vien todėl, kad kažką galima daryti, nereiškia, kad tai turi būti daroma, svarbu išlaikyti sveiką balansą tarp siekio pažinti ir etikos.

– Dažnai kalbama, kad ateityje greičiausiai vartosime daug genetiškai modifikuoto maisto, o įprasta mėsa bus užauginta laboratorijose. Jūsų manymu, ar tai gali tapti nauja realybe?

– Jau dabar valgome gana daug genetiškai modifikuoto maisto – augalų, daržovių. Modifikuoti gyvūnai gali būti klonuojami, kad išliktų tas pats genetinis pakeitimas – pavyzdžiui, tai galėtų vykti su karvėmis. Svarbu, kad tyrimai būtų saugūs ir reglamentuoti įstatymais. Laboratorijose užauginta mėsa irgi galėtų ateityje tapti įprasta. Tai turbūt labiau etiškai priimtina nei kiti tyrimai, kuriuos aptarėme. Be to, tai būtų aplinkai palankesnis sprendimas, būtų nužudoma mažiau gyvūnų. Kol kas tokia technologija brangi, bet ateityje tokių pokyčių gali būti. Manau, žmonės ilgainiui pripras prie to – svarbiausia bus skonis, kiek jis primena įprastą mėsą. Prieš dešimtmetį žmonės stipriai priešinosi ir genetiškai modifikuotoms daržovėms, tačiau dabar jos kelia vis mažiau klausimų. Galbūt taip bus ir su mėgintuvėliuose užauginta mėsa.

Laboratorija/ Asociatyvi / AP nuotr.

– Kokia, jūsų manymu, tyrimų su gyvūnais ateitis?

– Manau, kad ateityje svarbų vaidmenį atliks genomo redagavimas. Šiuo metu daugiausia eksperimentuojama su pelėmis – siekiant suprasti žmogaus ligas, redaguojami pelių genai. Tačiau gerokai paprasčiau atkartoti žmogaus ligas žiurkėse – tiesa, jos sunkiau klonuojamos. Tikiu, kad CRISPR įrankis ir tyrimai su žiurkėmis ateityje gali padėti geriau pažinti žmonijos ligas.

Kalbant apie chimeras, abejoju, ar verta diskutuoti apie žmogaus ir gyvūno eksperimentus. Tačiau yra įmanomos žmogaus ir žmogaus chimeros – tokie atvejai reti, bet natūraliai egzistuoja, kai vienas organizmas yra sudarytas iš dviejų individų ląstelių. Tai kelia mažiau etinių klausimų. Ar tai bus naudinga medicininiais tikslais, nežinau. Kadaise neįtikėtinai skambėjęs apvaisinimas mėgintuvėlyje dabar yra įprasta praktika, todėl ir žmogaus-žmogaus chimeros, jei tik bus įrodyta, kad to reikia, galės būti tiriamos nuodugniau.

Pokalbio galite pasiklausyti ir LRT RADIJO laidos „10-12“ įraše: