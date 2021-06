Į Lietuvą atėjus rekordiniams karščiams ekspertai primena: saugokite savo telefoną

Lietuvoje termometro stulpeliui pakilus į neregėtas aukštumas, svarbu tinkamai pasirūpinti savo telefonu ir apsaugoti jį nuo „saulės smūgio“. Technologijų ekspertai dalinasi patarimais, kaip saugiai naudotis išmaniuoju per karščius ir kaip jį atvėsinti, rašoma „Tele2“ siųstame pranešime žiniasklaidai.

Tomas Šakys, „Tele2“ priklausančio įrenginių serviso „Smart Master“ ekspertas, primena svarbiausius dalykus, kurie jums padės apsaugoti savo įrenginius itin karštomis dienomis.

Patarimas nr. 1: Kaip elgtis, kad telefonas neperkaistų?

Nors vasarą norisi pasidžiaugti kiekviena saulėta akimirka, svarbu nepamiršti, kad karštis ir tiesioginiai saulės spinduliai kelia pavojų jūsų telefonui. Saulėje paliktas išmanusis gali perkaisti, nuo per didelės kaitros gali atsiklijuoti telefono ekranas ar kitos telefono detalės. Be to, karštis gali pakenkti ir vidinėms telefono mikroschemoms, baterijai arba pagrindinei telefono plokštei.

Karštą ir saulėtą dieną rekomenduojama telefoną laikyti pavėsyje, rankinėje, kuprinėje ar bent jau paslėptą po drabužiais ar rankšluosčiu. Taip pat jokiu būdu nepalikite telefono ar kitų išmaniųjų įrenginių įkaitusiame automobilio salone. Nepamirškite, kad telefoną galite per daug įkaitinti ne tik paplūdimyje ar automobilyje, bet ir palikę savo išmanųjį saulėkaitoje namuose ar lauke.

Telefonas / Shutterstock nuotr.

Dėl specialios apsaugos nuo perkaitimo funkcijos, įkaitęs telefonas gali automatiškai išsijungti. Šią apsaugą turi dauguma naujausių telefonų modelių. Telefonui atvėsus, galėsite įjungti jį iš naujo.

Patarimas nr. 2: Ką daryti, jei telefonas įkaito?

Jei vis dėlto pastebėjote, kad telefonas jau įkaito, geriausia palikti jį atvėsti kambario temperatūroje. Būtinai išimkite jį iš dėklo, uždarykite visas fone veikiančias programėles arba net visiškai išjunkite įrenginį. Tuo metu, kol telefonas vėsta, reikėtų juo nesinaudoti ir jo nekrauti. Įrenginys turėtų atvėsti per 15-20 min..

Norėdami atvėsinti įkaitusį telefoną, venkite didelių temperatūrų skirtumų. Tokį telefoną padėjus ant itin šalto paviršiaus ar ypač žemos temperatūros aplinkoje, telefono ekranas gali įskilti.

Išmaniojo ekranas arba nugarėlė gali įskilti ir dėl karščio. Dėl didelės šilumos stiklas plečiasi ir nors telefono klijai jį laiko, pasiekus aukštą temperatūrą ir susidarius spaudimui, ekranas įskyla. Dažniausiai skyla silpniausia ekrano dalis, kurioje buvo net ir nedidelis įbrėžimas, arba kuri buvo pažeista anksčiau, nukritus telefonui. Išvengti žalos gali padėti specialūs telefonų dėklai, saugantys nuo vandens ir smėlio arba telefono draudimas.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Patarimas nr. 3: Kokių papildomų apsaugos priemonių galima imtis?

Tokiu oru geriau visai nenaudokite telefono dangtelio, kad įrenginys mažiau kaistų. Visgi, jei išorinė apsauga yra būtina, rinkitės šviesių spalvų dangtelius, nes jie atspindi dalį saulės kaitros. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad skaidrus silikoninis dėklas, naudojamas saulėje, gali pakeisti savo spalvą ir pagelsti.

Jei turite kelis išmaniuosius įrenginius, nedėkite jų vienas ant kito ir laikykite atskirai. Jei neplanuojate naudotis telefonu, geriau jo net neišsitraukite ir laikykite paslėptą – taip apsaugosite jį nuo karščio.

Stenkitės per daug neapkrauti ir telefono procesoriaus – nuo to sparčiai kyla įrenginio temperatūra. Išjunkite nenaudojamas išmaniojo funkcijas, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšį, navigaciją, žemėlapius, žaidimus ir kitas nebūtinas programėles, ar net įjunkite energijos taupymo režimą.