5 patarimai kaip „palepinti“ telefoną tam, kad jis tarnautų ilgiau

Daugumai žmonių telefonas yra daugiausiai naudojamas daiktas – jį kasdien naudojame darbo reikalais, tiek ir atsipalaidavimui, bendravimui su artimiausiais. Šis kiekvienam svarbus įrenginys tarnaus ilgiau, jei tinkamai juo rūpinsitės. Kaip kartais verta „palepinti“ savo telefoną, rašoma „Bitės“ pranešime žiniasklaidai.

„Bėgant laikui išmaniajame prisikaupia nenaudojamų mobiliųjų programėlių, per daug nuotraukų ir įvairių dokumentų. Dėl to telefonas gali pradėti strigti, lėčiau veikti – padėti išspręsti šią problemą gali kiekvienam prieinami sprendimai. Pavyzdžiui, leidę telefonui „pailsėti“ – kartą per savaitę jį perkrovę, „išvalę“ jo vidinę atmintį jau džiaugsitės sklandesniu įrenginio veikimu ir ilgiau tarnaujančiu įrenginiu“, – paaiškina „Bitės Profas“ Martynas Vrubliauskas.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

1. Leiskite pailsėti

Nors tai nėra lemiamas faktorius, tačiau telefono „sveikatingumą“ užtikrinsite kartą per savaitę jį perkrovę, o kartais jį išjungdami, pavyzdžiui, kraunantis arba nenaudojant naktį.

„Išjungto telefono baterija kraunasi greičiau ir stabiliau, o išjungto per naktį visiškai nesuvartoja energijos. Tai ne tik teigiamai paveikia baterijos veikimo laiką, bet ir įrenginio operacinę sistemą. Persikrovusi programinė įranga ir programėlės veikia sklandžiau, o tai ypač turėtų pastebėti strigti linkusių išmaniųjų savininkai. Be to, dauguma išmaniųjų leidžia nustatyti, kad operacinė sistema persikrautų automatiškai pasirinktu laiku. Šis patarimas tinka ir naudojant daugumą kompiuterių bei planšečių“, – tikina M. Vrubliauskas.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

2. Susitvarkykite duomenis

Išmaniesiems „nepatinka“, kai būna užimta beveik visa vidinė atmintis. Kai kurie įrenginiai gali pradėti veikti lėčiau, strigti fotografuojant, neatidaryti kai kurių programėlių. Daugiausia vietos mobiliuosiuose užima nuotraukos, muzika ir vaizdo įrašai, tad reikšmingai atlaisvinsite telefoną lengvai perkėlę šią informaciją.

„Reguliariai išvalykite ir tinklalapių naršymo istoriją, kur kaupiasi interneto podėlis. Ištrinkite dažniausiai naudojamų programėlių talpyklą, pavyzdžiui, „Facebook“ ar „Messenger“. Atidžiai peržiūrėkite atsisiuntimų aplanką, kur paprastai kaupiasi įvairūs nereikalingi dokumentai ir kiti failai. Jei vidinė talpa bus visiškai užpildyta, telefonas negalės įdiegti svarbių sistemos saugumo ir programėlių atnaujinimų. Daugumą duomenų efektyviau saugoti ne telefone, o debesyse – „iCloud“, „Samsung Cloud“ ar „Google Drive“, – pataria išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

3. Pašalinkite nenaudojamas programėles

Kiekvienas žmogus kasdien vidutiniškai naudoja tik 9 programėles, o per mėnesį atidaro jų iki 30. Vis dėlto vartotojų telefonuose paprastai įdiegta daug daugiau – apie 80 programėlių, rodo tyrimų bendrovės „Statista“ duomenys. Dauguma mėgsta išbandyti naujas ir, pasinaudoję jomis kelis kartus, paprasčiausiai pamiršta ištrinti. Vos 25 proc. atsisiųstų programėlių būna naudojamos reguliariai.

„Nereikalingos programėlės užima atmintį, gali eikvoti operacinės sistemos ir baterijos resursus, naudoti mobiliuosius duomenis. Visos programėlės reguliariai atsinaujina, o dalis jų nuolat siunčiasi naują turinį, kuris užima vietos telefone. Telefonui naudingiau, jei pasiliksite tik tas, kurias naudojate nuolat. Be to, jų gausa neblaškys dėmesio, todėl greičiau surasite tuo metu reikalingą“, – rekomenduoja išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

4. Pasirūpinkite atminties kortele

Dažnas į naują telefoną įsideda senojo atminties kortelę. Tai patogu, kadangi nereikia perkelti duomenų, tačiau senesnių kartų atminties kortelės sulėtina šiuolaikinius įrenginius.

„Atminties kortelės pažymėtos greičio klasėmis – 2, 4, 6, 10, U1 ir U3. Šie skaičiai reiškia teorinį kortelės greitį, išreikštą megabaitais, pavyzdžiui, 2 MB/s ar 10 MB/s. Naujesnės kartos U1 ir U3 kortelės reiškia atitinkamai 10 MB/s ir 30 MB/s. Visas žemesnes nei 10 klasės korteles naudingiau pasikeisti. Optimaliausia naudoti – U1, o dirbant su dideliais vaizdo įrašais – U3 klasės korteles“, – pažymi M. Vrubliauskas.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

5. Išvalykite nešvarumus

Mobilieji kasdien sąveikauja su aplinka – juos nešiojamės kišenėse, kuprinėse ar rankinėse. Bėgant laikui telefono krovimo ir ausinių jungtyje neišvengiamai susikaupia dulkės, drabužių pūkai ar kiti nešvarumai.

„Šiukšlės užkemša garsiakalbius, o tai gali pakenti telefono garso kokybei. Kai kurie telefonai pradeda krautis lėčiau arba visiškai nebesikrauna, nes krovimo laidas tinkamai neįsistato į užsikimšusią jungtį. Panašių nemalonumų išvengsite, jei patys išvalysite jungtis ar garsiakalbius išorėje – pavyzdžiui, pasinaudoję dantų šepetėliu su minkštais šereliais. Vėliau galite nustebti, jog pokalbių metu gerokai aiškiau girdite pašnekovus“, – tvirtina specialistas.