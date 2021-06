PSO koronaviruso atmainų pavadinimams nuo šiol naudos graikų abėcėlės raides

COVID-19 sukeliančio viruso atmainos nuo šiol bus vadinamos graikų abėcėlės raidėmis, kad nekristų dėmė valstybėms, kuriose šios atmainos buvo pirmą kartą išaiškintos, pirmadienį paskelbė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

Naujoji sistema taikoma „susirūpinimą keliančioms“ keturioms plintančioms pandeminio koronaviruso atmainoms ir dar vienai atmainų grupei – stebimiems, „susidomėjimą keliantiems“ viruso variantams.

„Jos nepakeis esamų mokslinių pavadinimų, bet jomis siekiama padėti viešoje diskusijoje“, – sakė PSO techniniam atsakui į COVID-19 protrūkį vadovaujanti Maria van Kerkhove.

Koronavirusas Prancūzijoje / AP nuotr.

Susirūpinimą keliančių atmainų grupėje vadinamoji britiškoji atmaina B.1.1.7 pagal naująją sistemą vadinsis Alfa, Pietų Afrikos Respublikoje išaiškinta B.1.351 – Beta, o „braziliškasis“ variantas P.1 – Gama.

Vadinamoji indiškoji atmaina B.1.617 skirstoma smulkiau, ir susirūpinimą keliantis variantas B.1.617.2 bus vadinamas Delta.

„Susidomėjimą keliantis“ variantas B.1.617.1 bus vadinamas Kapa.

Be šių pavadinimų kiekvienai mutacijai dar vartojami du kiti moksliniai pavadinimai, be to, tai pačiai atmainai vartojami skirtingi geografiniai pavadinimai.

Pavyzdžiui, Britanijoje atmaina, kitose šalyse vadinama „britiškąja“, dažnai pavadinama Kento atmaina, nes ji pirmą kartą buvo aptikta Kento grafystėje Pietryčių Anglijoje.

Koronavirusas Japonijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Moksliniuose tekstuose ir toliau bus vartojami tokie pavadinimai kaip B.1.1.7.2, nes jais perteikiama informacija apie koronaviruso mutaciją.

„Pasmerkia gėdai ir diskriminuoja“

„Nors turi savų privalumų, šiuos mokslinius pavadinimus gali būti sunku ištarti ir prisiminti, galimas neteisingas jų perdavimas, – sakoma PSO pranešime. – Todėl žmonės dažnai vadina atmainas pagal vietas, kur jos aptiktos, o tai pasmerkia gėdai ir diskriminuoja.“

„Kad to išvengtume ir kad supaprastintume viešą komunikavimą, PSO skatina valstybių pareigūnus, žiniasklaidos priemones ir kitus vartoti šiuos naujus pavadinimus“, – nurodė organizacija.

Koronavirusas Argentinoje / AP nuotr.

Anksčiau šį mėnesį JAV prezidentas Joe Bidenas pasirašė įstatymą dėl nusikaltimų iš neapykantos, kuriuo siekiama apsaugoti azijiečių kilmės amerikiečius, per COVID-19 pandemiją vis dažniau patiriančius išpuolių.

JAV kovos su ekstremizmu organizacijos sako, kad išpuolių ir nusikaltimų iš neapykantos prieš azijiečių kilmės amerikiečius skaičius nuo šios krizės pradžios nepaprastai išaugo.

Organizacijos dėl to iš dalies kaltina buvusį JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kuris pandeminį koronavirusą ne kartą pavadino „kinišku virusu“.

Koronavirusas Argentinoje / AP nuotr.

PSO bando pasiūlyti naują, paprastesnę nomenklatūrą atmainoms keliems ateinantiems mėnesiams.

Graikų abėcėlėje yra 24 raidės, bet kol kas nėra plano, ką daryti toliau, jei visos šios raidės bus išnaudotos.

Epsilon, Zeta, Eta, Teta ir Jota jau yra priskirtos „susidomėjimą keliančioms“ koronaviruso atmainoms.