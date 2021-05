Veneros para daug ilgesnė negu Žemės – kodėl?

Kaimyninė planeta Venera daugeliu savybių – pavyzdžiui, mase ir spinduliu – labai primena Žemę. Iš kitos pusės, sąlygos jos paviršiuje visiškai kitokios: tanki atmosfera lemia didžiulį slėgį bei karštį. Be to, planeta neturi magnetinio lauko, priešingai nei mūsiškė. Kodėl jos taip skiriasi?

Norint atsakyti į šį klausimą, reikia žinoti esminius planetų parametrus, tokius kaip sukimosi periodas, ašies posvyris ir precesijos greitis. Žemei šie dydžiai žinomi jau seniai, o Venerai juos išmatuoti ganėtinai sudėtinga. Priežastys tam yra dvi: visų pirma, Venera sukasi labai lėtai; antra, jos debesys neleidžia įžiūrėti paviršiaus ir aiškiai matyti judėjimo.

Bet ilgamečiai radaro signalais paremti stebėjimai leido įveikti problemas ir nustatyti šias esmines Veneros savybes kaip niekada tiksliai. 2006-2020 metų laikotarpiu kelias dešimtis kartų į Venerą buvo siunčiamas radijo impulsas, o jo atspindžiai stebimi dviejose observatorijose Žemėje. Laiko tarpas tarp atspindžių atsklidimo į observatorijas leido nustatyti, kaip greitai juda Veneros paviršius, taigi ir apskaičiuoti sukimosi periodą.

Jis pasirodė esąs 243,0226 Žemės paros – vertė apskaičiuota su maždaug 1/1000 paklaida, daug geriau nei bet kada iko šiol. Įdomu, kad skirtingu metu atlikti matavimai rodė truputį nevienodą greitį, o skirtumų vien paklaidomis paaiškinti neįmanoma. Panašu, kad Veneros sukimosi periodas kinta maždaug 20 minučių ribose. Taip turbūt nutinka dėl sąveikos su masyvia atmosfera.

Žemės atmosfera irgi keičia planetos sukimosi periodą, bet mažiau nei milisekunde per parą. Taip pat beprecedentiškai tiksliai išmatuotas ir Veneros ašies posvyris į orbitos plokštumą – 2,6392 laipsnio. Veneros sukimosi ašis precesuoja kiek lėčiau nei Žemės – vieną ratą apsuka per 29 tūkstančius metų (Žemės – per 26 tūkstančius). Šie dydžiai leido apskaičiuoti planetos inercijos momentą – kaip stipriai ji priešinasi sukimąsi keičiantiems veiksniams – ir branduolio dydį. Šis yra beveik toks pat, kaip Žemės – 3500 km skersmens (Žemės – 3485 km).

Šie skaičiai padės patikslinti Veneros struktūros ir evoliucijos modelius bei suprasti, kodėl ji taip skiriasi nuo mūsų planetos.

Tyrimo rezultatai publikuojami „Nature Astronomy“.