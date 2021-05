Kaip apriboti viešai apie jus matomą informaciją internete?

Įvedę savo vardą ir pavardę, el. paštą ar telefono numerį „Google“ paieškos sistemoje, greičiausiai nustebsite, kiek daug informacijos apie jus galima sužinoti vien iš to, kuo dalinatės socialiniuose tinkluose. Ši bet kam prieinama informacija gali jums pakenkti. Kaip apriboti viešai apie jus matomą informaciją „Facebook“ ir „Instagram“ platformose, rašoma „Bitės“ siųstame pranešime žiniasklaidai.

„Vartotojai nepakankamai dėmesio skiria savo privatumui internete – tik 4 iš 10 europiečių socialiniuose tinkluose yra apriboję viešai matomą informaciją apie save, rodo naujausi „Eurostat“ duomenys. Juk neigiamą įspūdį sudarančios nuotraukos, įrašai gali pakenkti karjerai, reputacijai, netgi kelti grėsmę jūsų saugumui. Laimei, visiems prieinamą informaciją apie save socialiniuose tinkluose galite lengvai apriboti“, – sako „Bitės Profas“ Martynas Vrubliauskas.

Socialiniai tinklai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Patys pasirinkite, kas matys jūsų įrašus

Pirmiausia, atsidarius savo paskyrą, svarbu atsakyti į klausimą, kokią informaciją apie save norite rodyti netgi tiems žmonėms, kurie nėra jūsų „draugai“ socialiniuose tinkluose.

„Daugelis iš mūsų mėgsta „pagūglinti“ naujai sutiktą žmogų, tad vertėtų kartais šį veiksmą atlikti patiems. Jei matomas rezultatas jūsų netenkina, tam tikrą informaciją bent jau socialinio tinklo paskyroje pašalinkite ar paslėpkite. Tą padarysite bakstelėję mažą rodyklę žemyn viršutinėje „Facebook“ juostoje“, – pasakoja išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Atsivėrusiame meniu spustelkite „Nuostatos ir privatumas“, o tuomet – „Privatumo patikrinimas“. Čia pasirinkite „Kas gali matyti tai, kuo dalinatės“ (angl. who can see what you share) ir sekdami instrukcijas pažymėkite, kas matys jūsų asmeninę informaciją ir būsimus įrašus. Tiesa, būkite atsargūs naudodami parinktį „Viešas“, nes tokiu atveju jūsų įrašas bus rodomas net ir žmonėms, neturintiems „Facebook“ paskyros.

Socialiniai tinklai / E. Blaževič/LRT nuotr.

M. Vrubliauskas priduria, kad nors „Instagram“ nesiūlo galimybės pasirinkti, kas matys vieną ar kitą jūsų įrašą, tačiau leidžia nuo svetimų akių paslėpti savo istorijas (angl. stories). Jas socialiniame tinkle publikuojame momentiškai, todėl jos atskleidžia itin daug informacijos apie tai, kur tuo metu esame, su kuo bendraujame. Norėdami išbandyti šią funkciją, tiesiog atverkite nustatymus, pasirinkite „Privatumas“ (angl. privacy), po to – „Istorija“ (angl, story) ir spustelėję „Paslėpti istoriją nuo“ (angl. hide story from) pažymėkite žmones, kurie negalės stebėti jūsų istorijų.

Nustatykite komentatoriams ribas

Jei nesate nusistatę jokių privatumo apribojimų – po jūsų nuotraukomis ar įrašais komentarus gali palikti kiekvienas. Kartais komentatoriai gali žeisti, siekti apgauti, pavyzdžiui, siūlant bendradarbiauti ir pan.

„Instagram“ leidžia pasirinkti, kas gali komentuoti jūsų įkeltus įrašus, istorijas, ar net visiškai išjungti šią funkciją. Tai ypač turėtų praversti žmonėms, ne tik po nuotraukomis sulaukiantiems keiksmažodžiais lydimų komentarų, bet ir neaiškių pasiūlymų bendradarbiauti“, – teigia M. Vrubliauskas.

Socialiniai tinklai, kompiuteris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Norėdami aktyvuoti šią funkciją, atverkite nustatymus, pasirinkite „Privatumas“ (angl. privacy) ir „Komentarai“ (angl. comments) ar „Istorija“ (angl. story) ir pažymėkite žmones, kuriems apribosite galimybę reikšti savo nuomonę apie jūsų publikuojamą turinį.

Išvenkite nemalonių pokalbių

Jei norite, kad konkretūs vartotojai socialiniuose tinkluose išvis nematytų jokio turinio apie jus, galite juos paprasčiausiai užblokuoti – tada jie nebegalės jums rašyti žinučių, matyti jūsų įrašų ir nuotraukų.

„Norėdami užblokuoti žmogų, nueikite į jo paskyrą, spustelėkite parinkčių juostoje esančius tris taškelius ir pasirinkite „Blokuoti“ (angl. block). Jei nenorite užblokuoti žmogaus, jūs galite jį tiesiog apriboti. Tai reiškia, kad bendrame naujienų sraute jūs nematysite, kuo vartotojas dalinasi, taip pat galėsite nuspręsti, ką jis matys apie jus, o kiti žmonės negalės jūsų žymėti tame pačiame įraše ar matyti anksčiau įkeltų bendrų nuotraukų“, – sako išmaniųjų įrenginių ekspertas ir priduria, kad šią funkciją įjungsite spustelėję „Blokuoti“ (angl. block) ir „Padaryti pertrauką“ (angl. take a break).

Socialiniai tinklai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Panašias galimybes siūlo ir „Instagram“. Čia jūs galite tiek užblokuoti nepageidaujamą vartotoją, tiek ir apriboti jo veikimo galimybes. Pavyzdžiui, tik jūs dviese galėsite matyti po vienas kito įrašais paliktus komentarus, o asmeninės žinutės bus automatiškai peradresuojamos į „Pranešimo užklausa“ (angl. message request) aplanką.