Tarptautinę aviacijos ir kosmonautikos dieną – skaitmeninis pasisėdėjimas piloto kabinoje ir žvaigždynai jūsų kišenėje

Balandžio 12-ąją minima Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena. Šią dieną 1961 metais Jurijus Gagarinas kosminiu laivu „Vostok“ pirmą kartą apskrido Žemę aplink orbitą. Šventės proga „Tele2“ siųstame pranešime žiniasklaidai kviečiama pasivaikščioti virtualiuose turuose po aviacijos muziejus bei iš arčiau susipažinti su dangaus objektais.

Arnoldas Lukošius, „Tele2“ Inovacijų biuro“ ekspertas, dalinasi skaitmeninėmis aviacijos muziejų ekskursijomis ir aplikacijomis dangaus tyrinėjimui jūsų išmaniajame.

Aviacijos gerbėjams

Virtualus turas po Lietuvos aviacijos muziejų. Plieninių paukščių aistruoliams nebūtina keliauti į Kauną, kad pasigrožėtų muziejaus fonduose saugomais eksponatais, kurių čia yra virš 20 tūkst. Tarp jų – per 40 skraidymo aparatų. Virtualiame ture lankytojai galės pasižvalgyti po 4700 kvadratinių metrų ekspozicijos plotą bei pasiklausyti gido pasakojimo.

Čia net gi išvysite skraidymams tinkančią legendinės „Lituanicos“ repliką. Ji buvo sukonstruota ir pagaminta žinomo aviatoriaus Vlado Kensgailos 1982 m., kuriant filmą „Skrydis per Atlantą“. Muziejaus pasididžiavimas – lietuviški ir Lietuvoje naudoti sklandytuvai, tarp kurių ir išskirtinė Broniaus Oškinio sklandytuvų kolekcija. Nuoroda į turą: https://dev.vturai.lt/19_aviacija_lt/

Aviacija/Asociatyvi nuotr. / E. Blaževič/LRT nuotr.

Skaitmeninė išvyka į nacionalinį jūrų aviacijos muziejų Floridoje. Tai didžiausias jūrų aviacijos muziejus pasaulyje ir vienas lankomiausių muziejų Floridos valstijoje. Atversite turtingą jūrų aviacijos istoriją ir išvysite daugiau nei 150 restauruotų laivyno, jūrų pėstininkų pajėgų ir pakrančių apsaugos orlaivių. Šie istoriniai ir vienetiniai orlaiviai eksponuojami tiek muziejaus ekspozicijos erdvėje, tiek 350 tūkst. kvadratinių metrų plote po atviru dangumi.

Išbandyti interaktyvų virtualų turą su daugiau nei 100 panoramų galėsite savo kompiuteryje arba išmaniajame. Šios kelionės metu jūsų taip pat lauks keletas panoramų, leidžiančių sėsti prie istorinių orlaivių vairo. Nuoroda į turą: https://www.navalaviationmuseum.org/virtualtour/

Karo aviacijos sekėjams – JAV nacionalinis oro pajėgų muziejus. Šiame seniausiame ir didžiausiame karo aviacijos muziejuje pasaulyje eksponuojama daugiau nei 360 orlaivių ir raketų. Kasmet muziejus pritraukia per milijoną lankytojų, todėl yra vienas iš labiausiai lankomų turistinių objektų Ohajuje.

Karo lėktuvas Irake / AP nuotr.

Virtuali ekskursija lankytojams leidžia po muziejų pasižvalgyti 360 laipsnių kampu. Paprastais valdikliais pereisite iš galerijos į galeriją, o specialios piktogramos, esančios prie objektų, suteiks papildomos informacijos – vaizdo ar garso įrašus bei nuorodas į internetinius išteklius.

Muziejaus interneto svetainėje taip pat galėsite klausytis tinklalaidžių anglų kalba ir susipažinti su JAV oro pajėgų istorija. Savarankiškų garso turų serijoje lankytojų patogumui nurodytos konkrečios JAV oro pajėgų istorijos temos. Dar daugiau vaizdo medžiagos atrasite muziejaus „Youtube“ kanale „National Museum of the U.S. Air Force“. Nuoroda į turą: https://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/Virtual-Tour/

Dangaus objektų tyrinėtojams

Svarbiausi kosmoso įvykiai – NASA programėlėje. Naujausia NASA informacija, misijos, daugiau nei 19 tūkst. nuotraukų, vaizdo įrašų, NASA televizija ir dar daugiau – visada po ranka, jūsų išmaniajame.

Norite pažvelgti į Žemę iš šalies – stebėkite tiesioginį žemės vaizdą iš Tarptautinės kosminės stoties. Programėlėje rasite ir mokomąjį turinį anglų kalba. Kvapą gniaužiantys astronautų pasivaikščiojimai kosminėse stotyse ir išsamios vaizdo paskaitos papildys jūsų kosminį žinių bagažą. Programėlę rasite: https://www.nasa.gov/nasaapp

NASA / Pixabay.com nuotr.

Pažvelkite į dangų, o „Star Chart“ pasakys, ką matote. Nusprendusiems išsiaiškinti, kuri žvaigždė šiąnakt spindi padangėje, viskas ką reikia padaryti – nukreipti išmanųjį į dangų. Programėlė „Star Chart“ tiksliai atpažins dangaus objektus ir nurodys ar tai žvaigždė, ar planeta.

Aplikacija realiuoju laiku apskaičiuoja kiekvienos iš Žemės matomos žvaigždės ir planetos dabartinę vietą ir tiksliai parodo, kur jos yra – net ir šviesiu paros metu ar esant namuose. Čia taip pat galite leistis į 3D kelionę ir pasižvalgyti po kosmosą – pamatyti kaip kiekviena planeta atrodo iš arti bei sužinoti apie ją daugiau.

Aplikacijoje veikia ir balso paieška anglų kalba. Išbandykite tokias frazes kaip „Go to Saturn“ (liet. „Keliauk į Saturną“), „Fly Me to the Moon“ (liet. „Nuskraidink mane į Mėnulį“), „Look at Andromeda“ (liet. „Pažvelk į Andromedą“), „Where is the Cigar Galaxy?“ (liet. „Kur yra Cigaro galaktika?“) ir dirbtinis intelektas programėlėje atliks prašomą veiksmą.

Atraskite žvaigždynus. Sužinoti daugiau apie Saulės sistemą, žvaigždynus, žvaigždes, kometas, asteroidus, erdvėlaivius, ūkus realiuoju laiku ir nustatyti jų padėtį dangaus žemėlapyje galite programėlėje „Star Walk 2“. Tai – paprastai naudojamas planetų, žvaigždžių ir žvaigždynų ieškiklis jūsų išmaniajame.

Žvalgytis po realaus laiko dangaus žemėlapį galėsite bet kuria kryptimi, į kurią nukreipsite įrenginį. Čia net galėsite keliauti laiku – pasirinkę datą ir laiką sužinosite atitinkamą to meto žvaigždžių padėtį.