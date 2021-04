Tobulai socialinių tinklų nuotraukai – TOP5 nuotraukų redagavimo programėlės „Android“ telefonams

Mobilusis telefonas jau seniai nebėra vien tik skambinimo ar žinučių rašymo priemonė. Išmanieji įrenginiai žmones lydi kone kiekviename žingsnyje ir suteikia iki tol neregėtų galimybių. Viena iš jų – telefono kamera užfiksuoti kasdienybės akimirkas ir iškart jomis pasidalinti socialiniuose tinkluose. Žinoma, prieš tai dažnai norisi nuotraukas paredaguoti, o šiandien netrūksta ir tam skirtų programėlių, rašoma „Samsung“ pranešime. Tad į kurias jų verta atkreipti dėmesį telefonų su „Android“ operacine sistema naudotojams?

1. „PicsArt“

„PicsArt“ programėlė yra vienas populiariausių nuotraukų redagavimo įrankių, kuriuo naudojasi daugiau nei 500 mln. vartotojų visame pasaulyje. Programėlė yra nemokama (su kai kuriomis mokamomis funkcijomis) ir suteikia daugelį vartotojui reikalingų nuotraukų redagavimo galimybių – ne tik standartines nuotraukos apsukimo, apkarpymo, kontrasto keitimo, bet ir daugelį kitų funkcijų bei efektų, tokių kaip meniniai filtrai, piešimas ant nuotraukų, rėmelių parinkimas ir kt. Asmenukių mėgėjams taip pat gali patikti programėlės funkcija, leidžianti nuotraukose pašalinti nuo veido raukšles ar keisti plaukų spalvą.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

2. „Snapspeed“

Tai dar viena populiari nemokama nuotraukų redagavimo programėlė, išsiskirianti itin patogia vartotojo sąsaja ir paprastu naudojimu. „Snapspeed“ veikia sklandžiai, nuotraukų redagavimui siūlo 28 skirtingus įrankius, leidžia nuotraukas išsaugoti įvairiais formatais ir suteikia daugelį kitų kasdieniam naudojimui reikalingų galimybių. Naudotojams taip pat gali būti patraukli šioje programėlėje nepriekaištingai veikianti „healing“ funkcija, leidžianti pasirinktą objektą nuotraukoje atskirti nuo fono.

3. „Adobe Photoshop Express“

Nors „Photoshop“ daugeliui yra žinoma kaip profesionali nuotraukų redagavimo programinė įranga, jos express versija telefonams yra skirta ne tik profesionalams, bet ir paprastiems vartotojams. Ji turi visą reikiamą paketą nuotraukų redagavimo įrankių, kuriais paprasta naudotis. Su šia programėle vartotojai tikrai nepritrūks įvairių efektų ir filtrų, kurie padės „Instagram“ ar „Facebook“ skelbiamas nuotraukas padaryti nepriekaištingomis. Pati programėlė yra nemokama, tačiau norint naudotis kai kuriomis jos funkcijomis, teks susimokėti.

Telefonas/Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

4. „PhotoDirector Photo Editor“

Nors ši programėlė galbūt ir nėra taip gerai žinoma, kaip anksčiau paminėti jos konkurentai, tačiau ji yra vienas galingiausių šiuo metu siūlomų nuotraukų redagavimo įrankių telefonams. Be to, programėlė siūlo gausybę filtrų, iš kurių gali būti išties sunku išsirinkti. Mėgstantys įvairovę nuotraukų redagavimo procese, turėtų atkreipti dėmesį į šią daugiau nei 50 mln. vartotojų turinčią programėlę. Be to, ji siūlo ir smagią animacijos funkciją, kuri statiškoms nuotraukoms suteikia daugiau gyvybės.

5. „Photo Lab Picture Editor“

Dar viena dėmesio verta nuotraukų redagavimo programėlė, suteikianti plačias galimybes ir daugiau kaip 900 skirtingų efektų. Programėlė leidžia iki tobulybės nušlifuoti nuotraukas ir suteikti joms daugiau šarmo su tokiomis funkcijomis kaip veido montažai, GIF animacija, meniniai fono sprendimai ir daugelis kitų. Be to, programėlė yra lengvai pritaikoma kiekvieno vartotojo poreikiams. Programėlės minusas – naudojantis nemokama jos versija ant redaguotų nuotraukų paliekamas „vandens ženklas“. Norint jo išvengti reikalinga mokama programėlės prenumerata.