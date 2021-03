Rado geriausią laiką ir vietą gyventi Paukščių Tako galaktikoje – deja, tai nėra čia ir dabar

Vis labiau aiškėja, kad gyvybės Žemėje egzistavimas ir išlikimas labiau susijęs su sėkme. Neseniai atlikta Paukščių Tako galaktikos istorijos analizė rodo, kad geriausias laikas ir vieta gyvybei atsirasti yra ne čia ir ne dabar. Tai buvo daugiau kaip prieš 6 mlrd. metų galaktikos pakraštyje, rašo „Science Alert“.

Ta vieta erdvėje ir laike būtų gyvajam pasauliui suteikusi geriausią apsaugą nuo gama spindulių žybsnių ir supernovų sprogimų, paskleidžiančių į erdvę mirtiną spinduliuotę.

Maždaug prieš 4 mlrd. metų centriniai galaktikos regionai (įskaitant ir Saulės sistemą) tapo saugesni už jos pakraščius – pakankamai saugūs gyvybei atsirasti, nors ir ne tokie saugūs, kokie kažkada buvo Paukščių Tako pakraščiai.

Kosminiai sprogimai – ne juokas. Didžiulį energijos kiekį išskiriantys reiškiniai, kaip antai gama spindulių žybsniai ir supernovos, paskleidžia kosminę spinduliuotę, kuri kartais būna tokia intensyvi, kad gali būti pavojinga gyvybei.

Teleskopas / AP nuotr.

Žemė taip pat nėra nuo to apsaugota. Masiniai rūšių nykimai per visą Žemės istoriją, įskaitant plioceno pabaigoje prieš 2,6 mln. metų įvykusį išnykimą ir vėlyvojo devono išnykimą prieš 359 mln. metų, taip pat siejami su supernovomis. Ne mažiau pražūtingi būtų ir už supernovas kur kas retesni, bet gerokai galingesni gama spindulių žybsniai.

Abu šie reiškiniai siejami su žvaigždžių gyvenimo ciklu. Supernovos susiformuoja tuomet, kai masyvi žvaigždė pasiekia savo pagrindinės gyvavimo trukmės pabaigą, arba dėl akrecijos padidėjus baltosios nykštukės masei, jos branduolys kolapsuoja ir staigus energijos padidėjimas susprogdina žvaigždę. Abu scenarijai sukelia didžiulį sprogimą, kurio metu žvaigždžių medžiaga pasklinda po kosminę erdvę.

Manoma, kad gama spindulių žybsniai sklinda iš žvaigždžių, kolapsuojančių į neutronines žvaigždes arba juodąsias skyles, be to, žinoma, kad jie gali atsirasti susijungus neutroninėms žvaigždėms. Iš tikrųjų toks įvykis Paukščių Take dar nėra užfiksuotas, o tie, kuriuos stebi astronomai, atsklinda iš kitų galaktikų, esančių už milijonų šviesmečių. Tai yra daugiausiai energijos išskiriantys elektromagnetiniai visatos įvykiai.

Teleskopas / Shutterstock nuotr.

Mokslininkai mano, kad prieš 450 mln. metų įvykęs gama spindulių žybsnis galėjo sukelti masinį Ordoviko periodo rūšių išnykimą, įvykusį dar prieš atsirandant dinozaurams.

Siekdami išsiaiškinti saugiausias vietas gyventi, tyrėjai kruopščiai modeliavo Paukščių Tako evoliucijos istoriją, atkreipdami dėmesį į regionų, kuriuose galėtų būti supernovų ar įvykti gama spindulių žybsnis, formavimąsi.

Jų modelis numato, kad vidiniai galaktikos regionai turėjo susiformuoti greičiau nei jos pakraščiai, todėl Paukščių Tako centinė dalis turėjo būti daug aktyvesnė tiek žvaigždžių formavimosi, tiek kosminių sprogimų požiūriu. Laikui bėgant žvaigždžių formavimosi tempas vidinėje galaktikos dalyje sulėtėjo, o išoriniuose jos regionuose suintensyvėjo.

Paukščių Takas / Shutterstock nuotr.

Kai Visata buvo jauna, joje daugiausia buvo vandenilio ir helio – dujų, iš kurių susidarė pirmosios žvaigždės. Sunkesni elementai susidarė po žvaigždžių branduolių susiliejimo; o dar sunkesni – po supernovų sprogimų.

Žvaigždėms formuojantis ir mirštant centrinėje Paukščių Tako dalyje atsirado daugiau sunkesnių elementų ir metalų.

Savo ruožtu tai turėjo sumažinti gama spindulių žybsnių dažnį, todėl už maždaug 6,5 tūkst. – 26 tūkst. šviesmečių nuo galaktikos centro esantis regionas turėjo tapti saugesnis nei buvo anksčiau.