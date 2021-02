Naudinga atmintinė: viskas, ką reikia žinoti apie telefono ekrano apsaugą

Sudužęs ar sugedęs ekranas yra dažna telefono keitimo priežastis. Norint to išvengti, svarbu skirti daugiau dėmesio telefono ekrano priežiūrai ir apsaugai. Vos keli paprasti sprendimai padės apsaugoti telefono ekraną ir leis juo naudotis ilgiau, rašoma „Tele2“ siųstame pranešime.

Tomas Šakys, įrenginių serviso „Smart Master“ ekspertas, dalinasi patarimais kaip prižiūrėti savo telefono ekraną ir kokią ekrano apsaugą pasirinkti.

Telefonas/Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Didžiausi pavojai, su kuriais susiduria jūsų telefono ekranas

Gerai žinomo išmaniųjų telefonų ekranų stiklų gamintojo „Corning” teigimu, vidutiniškai žmogus numeta savo telefoną septynis kartus per metus. Telefono ekranai dūžta daug dažniau nei jų nugarėlės. Be nukritimų, telefonų ekranams taip pat kenkia aukšta temperatūra, aštrūs daiktai, smėlis, sūrus vanduo, dulkės ir purvas.

Naudodami telefoną be ekrano apsaugos, smarkiai padidiname mechaninių ir išorinių ekrano pažeidimų riziką. Nors smulkūs įbrėžimai kasdieniam darbui su telefonu netrukdo, ilgainiui jie gerokai sumažina ekrano atsparumą smūgiams. Be to, net ir patys mažiausi įskilimai gali pakenkti sklandžiai įrenginio veiklai, o per įskilusią ekrano vietą į telefono vidų gali patekti dulkių arba drėgmės.

Telefonas / Rami Al-zayat/Unsplash nuotr.

Kadangi šiuolaikinių telefonų korpusinės dalys dažniausiai yra klijuojamos, didelę įtaką jiems daro šiluma. Todėl išmaniųjų tikrai nereiktų neštis į pirtį arba palikti kaisti ant saulės karštą vasaros dieną. Nuo karščio telefono ekranas gali atšokti nuo korpuso. Aukšta temperatūra taip pat veikia ir telefono bateriją.

Ypatingai saugokite telefoną būdami prie jūros. Sūrus jūros vanduo ir smėlis – didžiausi telefono priešai. Taip pat nevalykite telefono į dėvimą megztinį ar džinsus. Net ir itin smulkios dulkių, purvo ir druskų dalelės gali subraižyti ekraną.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip išsirinkti tinkamą ekrano apsaugą

Telefono ekranas yra jautriausia ir daugiausia priežiūros reikalaujanti telefono dalis. Jo būklė didele dalimi priklauso nuo telefono naudotojo. Svarbiausias dalykas, kurį reiktų padaryti tik įsigijus išmanųjį telefoną – pasirūpinti patikima jo ekrano apsauga.

Jos būna dviejų tipų: priklijuojamos ekrano plėvelės arba apsauginiai stikliukai. Plonos ir elastingos priklijuojamos plėvelės apsaugo jūsų telefoną nuo įvairių smulkių įbrėžimų, tačiau jos nesaugo nuo kritimo. Tuo tarpu kokybiškas grūdintas apsauginis telefono stiklas gali apsaugoti telefoną ir nuo dužimo. Įprastai jis sumažina 20-30 proc. smūgio. Tiek gali užtekti, kad jūsų telefono ekranas būtų išgelbėtas.