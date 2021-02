Biomedikė: oro taršos dalelės gali patekti į mūsų smegenis ir sukelti daugybę ligų, tačiau kovoti su tuo dar nesame pasirengę

„Oro taršos dalelės gali patekti net į mūsų smegenis ir sukelti lėtinius procesus, lemiančius daugybę ligų“, – sako biomedicinos mokslų daktarė Rūta Aldonytė. Pasak jos, nors jau įrodyta, kad oro tarša žaloja visus žmogaus organus, kol kas lietuviai nėra subrendę ryžtingai su tuo kovoti.

Daktaro disertaciją mokslininkė apsigynė Lundo universitete Švedijoje, turi kitos tarptautinės patirties. Šiuo laiku ji Lietuvoje, Valstybinio mokslo tyrimų instituto Inovatyviosios medicinos centre, su kolegomis tiria, kaip oro tarša veikia gyvus organizmus ir kas padeda aplinką daryti sveikesnę. Anot biomedikės, kol trūksta dialogo tarp mokslininkų ir politikų, kovoje su oro tarša kalnus nuverčia organizacijos ir piliečiai.

Praėjusiais metais buvo pripažinta, kad 2013-aisiais Didžiojoje Britanijoje devynmetę mergaitę ištikusi mirtis buvo sukelta ūminio kvėpavimo nepakankamumo, sunkios astmos ir oro taršos. Mergaitės tėvai teisme įrodė, kad turėjo per mažai informacijos apie tai, kaip žmogų veikia oro tarša. Pasak R. Aldonytės, tokie įvykiai ir tyrimai – labai reikalingi norint pateikti visuomenei daugiau mokslinių duomenų ir informacijos, ką reikia daryti.

„Nėra didelio ryšio tarp mokslininkų ir politikų, todėl kol kas labai didelį darbą dirba žmonės. Tėvai, žurnalistai, nuverčiantys kalnus. Dauguma Europos miestų, perėjusių prie dyzelinių automobilių draudimo arba apribojimo, tai padarė verčiami nevyriausybinių organizacijų. Būtent paduoti į teismą dėl to, kad nesugebėjo sureguliuoti oro taršos mieste. Ji nuolat viršija nustatytas normas, šiek tiek skirtingas Europos Sąjungoje, taip pat yra Pasaulio sveikatos organizacijos normos. Jeigu mes jas nuolat viršijame, visi turime teisę su tuo kovoti. Tas įvykis buvo labai svarbus, nes kaip mirties priežastis oro tarša dar niekada prieš tai nebuvo įvardyta“, – LRT RADIJUI pasakojo biomedikė.

Žiema Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak R. Aldonytės, Lietuvoje oro tarša beveik visada yra normos ribose. Tik keletas didžiųjų miestų kai kuriose vietose viršija nustatytas taršos ribas, dažniausiai žiemą.

„Žiemos metu miestuose, kai kuriose jų vietose į aplinką išleidžiama per daug kancerogeniškai veikiančių ne visai sudegusios medienos produktų, vadinamųjų policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA). Į atmosferą išmestas jų kiekis tankiai gyvenamuose rajonuose Lietuvoje būna per didelis keletą mėnesių per metus todėl, kad kūrename netinkamai. Taip pat automobilių keliama tarša tam tikrose vietose yra nuolat per didelė. Na, ir didžiulis veiksnys yra tas, kad mes per prastai kovojame. Mes dar labai atsiliekame pagal elektrinių automobilių skaičių, pagal senų automobilių apmokestinimą. Pagal automobilių taršą esame daug žemiau nei Europos vidurkis“, – dėstė mokslininkė.

Išmetamosios dujos / AP nuotr.

Ji pasakojo, kad atliekami tyrimai laboratorijose, kaip oro tarša veikia ląsteles, analizuojami gyvūnų organizmai. Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universiteto (KTU) inžinieriais buvo surinkta ir įvertinta reali tarša Kauno centre. Mokslininkai pelėms davė pakvėpuoti dyzelinu varomo automobilio išmetamosiomis dujomis ir pasižiūrėjo, kokį poveikį tai turi jų organizmui.

Tyrimas buvo atliekamas pagal griežtus veterinarinės etikos reikalavimus – taip, kad pelės nejaustų diskomforto, o rezultatas būtų panašus į tokį, koks turėtų būti žmonėms kvėpuojant išmetamosiomis dujomis. Pavyzdžiui, esant situacijai, kai žmogus pakliūna į automobilių spūstį.

„Tyrėme tris savaites. Per jas pelių plaučiai jau buvo pakitę. Po to, deja, turėjome jas užmigdyti ir jų organus tyrinėti pro mikroskopą. Turime daug mėginių, galbūt ateityje juos ištirsime. Neabejoju, kad yra pakitimų, jeigu sugebėsime juos atrasti, ir smegenyse, ir širdies raumenyje. Dabar jau tikrai visuomenė supranta, kad oro tarša nėra tik pajuodę plaučiai. Tai ne tik dažna sloga ar padidėjusi alergijų tikimybė, bet ir išaugęs širdies, kraujagyslių ligų dažnis, neurodegeneracinės ligos, senatvinė demencija. Senstant visuomenei užterštame ore tai labai ryškiai matyti ir aiškiai įrodyta, kad mažytės kietosios oro taršos dalelės gali patekti net į mūsų smegenis ir sukelti lėtinius procesus, lemiančius daugybę ligų“, – LRT RADIJUI kalbėjo R. Aldonytė.

Žiema Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Remiantis šiais duomenimis, būtų galima teigti, kad žmogus, gyvenantis kaime, apsuptas miškų, turėtų būti daug sveikesnis nei tas, kuris gyvena didmiesčio centre. Pavyzdžiui, tiriami dvyniai, iš kurių vienas gyvena mieste, o kitas kaime. Pasak mokslininkės, tokių tyrimų metu paaiškėja, kaip stipriai aplinka pakeičia asmens sveikatą, aiškiai įrodyta, kad dėl oro taršos sutrinka plaučių veikla, pasikeičia odos būklė. Į oro taršą reaguoja praktiškai visos organų sistemos. Vis dėlto R. Aldonytė atkreipė dėmesį, kad pažeidimų lygis taip pat priklauso nuo kiekvieno asmens individualiai.

Mokslininkė taip pat įvardijo, kad oro taršos organinius darinius organizme sunku aptikti. Sunkiųjų metalų surasti lengva, tačiau minėti policikliniai angliavandeniliai, nesudegusio kuro molekulės, laikui bėgant, organizme sunyksta. Todėl surasti ir patvirtinti oro taršos biožymenis ir pagal juos tyrinėti žmogų kol kas sudėtinga.

Išmetamosios dujos / BNS nuotr.

Vis dėlto kai kurios šalys ir miestai turi skaičiuokles, į kurias galima įvesti savo rajono tam tikrų taršos rodiklių sąrašą ir sužinoti, kiek ligų nulemta oro taršos. Tai netgi leidžia apskaičiuoti, kiek kainuoja oro tarša ir kova su ja, tuo kai kurios valstybės ir naudojasi.

„Tai didelė investicija ir ji tikrai atsiperka. Geriausiai tą daro turtingos šalys, labai gerai savo gyventojų sveikatą saugo Norvegija. Ne tokiose turtingose šalyse pritrūksta ryžto ir, aišku, lėšų, kurias reikia investuoti tuo metu. Mūsų buvo labai didelis aplinkos taršos mažinimo planas, bet kai pavirto įstatymu, buvo žymiai apkarpytas, labai daug ambicijų atsisakyta. Liko automobilių registracijos mokestis, vienkartinis susimokėjimas, o poveikio, ko gero, jokio arba netgi atvirkščiai – žmonės nebenorės keisti automobilio. Mums dar reikia politikų vizionierių, dialogo, bet taip pat ir laiko. Mes dar nesame subrendę pasiaukoti, atsisakyti, nors dauguma suprantame ir darome, ką galime, bet visuotinių pastangų kol kas nėra“, – svarstė R. Aldonytė.

Visą pasakojimą apie oro taršą galite išgirsti čia:

Tekstą parengė Patricija Kilminavičienė.