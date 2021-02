Profesorė: nedideli šalutiniai COVID-19 skiepo poveikiai – geras ženklas, rodantis imuninį atsaką

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba pastebi, kad nuo koronaviruso paskiepyti asmenys gana aktyviai praneša apie šalutinius reiškinius, bet kol kas nesama žinių apie kitokias reakcijas negu numatytos ir anksčiau skelbtos pačių gamintojų – paraudimus skiepijimo vietoje, trumpalaikį karščiavimą. Profesorės teigimu, to bijoti nereikėtų, o veikiau priešingai – organizmo reakcija į skiepą rodo, jog vyksta natūralus imuninis atsakas, kokio ir tikimasi.

Iki šiol Lietuvoje skiepijama dviejų gamintojų vakcinomis, sukurtomis „Pfizer“ ir „BioNTech“ bei „Moderna“, o savaitės pabaigoje šalį turėtų pasiekti ir „AstraZeneca“ vakcina.

Santaros klinikų gydytoja alergologė, klinikinė imunologė prof. Laura Malinauskienė išskiria dviejų tipų šalutinius poveikius, vienas kurių kyla iš pačių žmonių baimės.

„Didelė dalis žmonių bijo skiepytis, ta baimė būna neracionali ir sukelia įvairių nemalonių pojūčių. Tada su žmogumi šnekiesi, bandai išsiaiškinti, o ko gi jis konkrečiai bijo, ir tada tie jaučiami poveikiai išnyksta, tiesiog kai pasikalbi ir išsiaiškini, kas gali būti, ko negali“, – LRT RADIJO laidai „Ryto garsai“ sakė L. Malinauskienė.

Kiti nepageidaujami pojūčiai – objektyvūs, būdingi šioms COVID-19 vakcinoms, o taip pat ir kai kitiems skiepams.

„Nemaža dalis žmonių jaučia, kad ta vieta, į kurią skiepyta, yra paraudusi, patinusi, gali netgi paskaudėti. Man pačiai taip buvo, ypatingai paskiepijus antru skiepu, jutau, kad ta ranka yra, na, dirbanti, joje kažkas vyksta. Bet kaip imunologė aš suprantu, kas tenai darosi – ten vyksta imuninis atsakas. Mūsų imuninės ląstelės susipažįsta su nauju, svetimu baltymu ir sprendžia, ką daryti, tai yra visiškai normalu. Netgi galima tame įžvelgti gerą dalyką, kadangi tai rodo, kad imuninė sistema reaguoja, ji supranta, kad vyksta kažkas negerai ir ji generuoja, gamina specifines ląsteles, antikūnus. Tai yra gerai, tai rodo, kad vyksta imuninis atsakas“, – aiškino profesorė.

Termomentras / E. Blaževič/LRT nuotr.

Stipresnis šalutinis efektas nereiškia daugiau antikūnų ir atitinkamai stipresnio imuniteto, priduria ji.

„Taip teoriškai galėtume galvoti, bet mokslas paremtas ne tuo, kuo gali tikėti, turėtų būti padarytas tyrimas ir įrodyta neabejotinai. Tokių tyrimų nėra, teoriškai galvojant, tikėtina, kad taip galėtų būti. Be to, prieš virusus svarbūs ne tik antikūnai, bet ir specifinės pasigaminančios ląstelės, kurių kol kas laboratorijoje dar negalime visiems ištirti ir apčiuopti“, – kalbėjo L. Malinauskienė.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba visuomet ragina pranešti apie bet kokių vaistų ar vakcinų šalutinius poveikius, šiuos duomenis ji registruoja. Ne išimtis ir COVID-19 vakcinos, apie kurias, kaip sako tarnybos Farmakologinio budrumo skyriaus patarėja Rugilė Pilvinienė, sulaukiama palyginti nemažai pranešimų.

„Gyventojai tikrai aktyviai pranešinėja apie šios vakcinos sukeliamus įtariamus nepageidaujamus poveikius. Pabrėšiu, kad visada, kai kalbame nuo vaistų atsiradusį poveikį, kurio neturėtų būti, mes kalbame būtent apie tai, kad įtariame, jog tai yra nepageidaujamas poveikis, susijęs su vaistu ar, šiuo atveju, vakcinos vartojimu. (...) Po skiepijimo šia naujo tipo vakcina sulaukėme tikrai ženkliai daugiau pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas negu, palyginus, kiek gauname po mums įprastų vakcinų, pavyzdžiui, gripo, kūdikių vakcinavimo dėl meningokoko sukeltos ligos“, – LRT RADIJUI sakė ji.

Tai aiškinama dideliu šių vakcinų aktualumu, sukilusiu visuomenės susidomėjimu, be to, tarp ankstyviausiai pradėtų skiepyti buvo medicinos darbuotojai, kurie supranta to svarbą ir yra linkę pranešti apie vakcinų poveikį.

„Tai skatina ir baimę, ir atidesnį požiūrį į save, į nepageidaujamas reakcijas, neįprastu pojūčius po vakcinacijos, kita vertus, mes taip pat nuolat dirbame ir stengiamės skleisti informaciją apie tai, kad reikia pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, kurios atsirado sąsajoje su bet kokių vaistinių preparatų vartojimu“, – kalbėjo VVKT patarėja.

COVID-19 vakcinos tyrimai (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Tarnyba informaciją apie šalutinius reiškinius praneša Europos vaistų agentūrai, šios duomenų bazė yra prieinama ir vakcinų gamintojams. Šie duomenys yra reguliariai analizuojami.

„Yra šalys, kurios atsakingos už konkrečių vakcinų ar vaistų saugumo stebėjimą ir labai griežtai nustatytais terminais tos reakcijos yra įvertinamos atitinkamose procedūrose. Pavyzdžiui, šių naujo tipo vakcinų saugumas ir visos į tą duomenų bazę patenkančios nepageidaujamos reakcijos yra vertinamos kas mėnesį“, – sakė R. Pilvinienė.

Pašnekovė primena, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos tinklapyje galima rasti naudingos ir patikimos informacijos, būtent čia jos ir reikėtų ieškoti, norint daugiau sužinoti ir apie COVID-19 vakcinas.

„Informacijos apie visus vaistinius preparatus, įskaitant ir vakcinas, reikia ieškoti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos tinklapyje, ten jos galima rasti įvairiais kampais, taip pat rasti, kur pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, pasiskaityti apie visus rinkoje esančius vaistus ir rasti oficialią, viešą informaciją. Jeigu „Google“ paieškos langelyje žmonės suvestų keturias raides – VVKT, pirmasis pasirinkimas būtų nukreipiantis į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos tinklalapį ir ten tikrai nesudėtinga būtų informaciją rasti“, – kalbėjo R. Pilvinienė.

Pasak L. Malinauskienės, nėra pastebėta skirtumų tarp „Pfizer“ ir „BioNTech“ bei „Moderna“ vakcinų šalutinių poveikių.

Visas pokalbis – LRT RADIJO laidos „Ryto garsai“ įraše.