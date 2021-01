2020-ųjų rekordus diktavo koronavirusas: šie metai technologijų sektoriui buvo ypatingi

Pasaulinės sveikatos krizės pažymėti 2020 metai technologijų sektoriui buvo išskirtiniai. Rekordai fiksuoti pačiose įvairiausiose srityse – nuo vaizdo konferencijų ir internetinių turinio platformų, iki e. prekybos, kompiuterinių žaidimų ir apskritai interneto vartojimo. „Telia“ pardavimų ir klientų aptarnavimo vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters kviečia susipažinti su įspūdingiausiais besibaigiančių metų pasiekimais ir pasisekimais IT srityje, rašoma „Telia“ siųstame pranešime.

„2020-uosius pavadinčiau atradimų metais. Per šiuos metus daugelis išmokome ir padarėme tai, kam, rodėsi, reikės daugybės metų: pradėjome dirbti ir mokytis iš namų, atradome naujas pramogas, internetu pirkti ne tik kvepalus ar elektroniką, bet net pieną ir batoną. Ne tik išmokome, tai tapo kasdienybe ir savaime suprantamu dalyku. Žinoma, visi norime kuo greičiau grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo, bet jau dabar akivaizdu, kad net sveikatos krizei pasibaigus gyvensime kitaip – gyvensime geriau“, – sako Giedrė Kaminskaitė-Salters.

Ji pristato šešis šių metų technologijų srities rekordus, kurie atspindi ir visų 2020-ųjų tendencijas:

1. „Zoom“ bumas.

Kovai su virusu pasitelktos priemonės lėmė milžinišką nuotolinio darbo ir mokymosi įrankių populiarumo augimą. Šioje srityje ypač išsiskyrė vaizdo konferencijų platforma „Zoom“: jos pajamos jau pirmąjį ketvirtį ūgtelėjo beveik tris kartus, o antrąjį ir trečiąjį ketvirtį augimas siekė apie 4,5 karto, lyginant su ankstesniais metais.

Zoom app / Shutterstock

Iki tol buvusio nišinio produkto augimas privertė pasitempti konkurentus, tokius kaip „Microsoft Teams“ ir „Google Meet“, kurie suskubo tobulinti ir diegti naujas galimybes savo produktams. „Virtualūs darbo ir mokymosi įrankiai buvo aktualūs ir lietuviams. Į „Google“ 2020 metų tendencingiausių paieškų Lietuvoje TOP10 pateko raktažodžiai „EDUKA klasė“, „Classroom“, „Zoom“, taip pat žmonės ieškojo, kaip prisijungti prie e. sveikatos“, – pastebi G. Kaminskaitė-Salters.

2. „Netflix“ pramušė lubas.

Dar pavasarį, pradėjus skelbti griežtesnius ar švelnesnius karantinus atskirose šalyse, internetinė turinio transliavimo pionierė „Netflix“ šovė į viršų, o milijonai naujų vartotojų jos akcijų kainą per metus kilstelėjo daugiau nei 60 procentų. Visa tai – nepaisant to, kad rinką papildė bent trys nauji stambūs žaidėjai. Dėl sparčiai augančios internetu transliuojamo vaizdo turinio paklausos „Netflix“ net buvo priversta laikinai atsisakyti aukščiausios 4K raiškos. Kad interneto liktų ir kitiems.

„Netflix“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Apskritai karantino metu interneto vartojimas augo neregėtais tempais, Lietuva – ne išimtis. Vos paskelbus pirmąjį karantiną „Telia“ tarptautinis interneto srautas išaugo virš 40 procentų, mobiliojo interneto vartojimas – apie 25 proc. Padidėjęs jis išliko visus metus, o mes tarptinklinio interneto pralaidumą padidinome 200 gigabitų per sekundę“, – komentuoja „Telia“ pardavimų ir klientų aptarnavimo vadovė.

3. E. prekyba pasiekė penkmečio tikslus.

Iki šiol internetinė prekyba pasauliniu mastu kasmet ūgteldavo po kelis procentus, o 2020-ieji buvo kaip niekada sėkmingi. Internetinių mokėjimų sprendimų kompanija „ACI Worldwide“ skaičiuoja, kad per šiuos metus e. prekyba pasaulyje augo daugiau nei penktadaliu (21 proc.). Kad metai buvo išskirtinai, rodo ir e. prekybos milžinės „Amazon“ įspūdingas augimas: jos akcijų vertė per metus šoktelėjo 71 proc.

Elektroninė prekyba / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Žinoma, ne visiems sekėsi vienodai gerai. Pavyzdžiui, kelionių ir renginių bilietų pardavimai smuko atitinkamai 60 proc. ir 85 proc. „Ekspertų vertinimu, per šiuos metus e. prekyba pasiekė penkerių metų tikslus. Įspūdingas augimas neaplenkė ir Lietuvos verslų – tiek prekybininkai, tiek kurjeriai pripažįsta šįmet visus metus dirbę kaip per Kalėdas ar net intensyviau“, – sako G. Kaminskaitė-Salters.

4. „PlayStation 5“ pagerino brolio rekordą.

Metų pabaigoje pristatytas žaidimų kompiuteris „Sony PlayStation 5“ buvo iššluotas dar per išankstinius užsakymus, o rinkos analitikai skaičiuoja, kad jis pagerino visų laikų pardavimų rekordus ir aplenkė ligtolinį rekordininką „PlayStation 4“. Per pirmas keturias savaites pasaulyje buvo parduoda 3,3 mln. šių konsolių – visa tai nepaisant to, kad daugelyje rinkų jo parduotuvėse nebuvo įmanoma rasti iki pat švenčių.

Kone identišku metu startavo ir konkurentė „Microsoft Xbox Series X|S“, tiesa, šios konsolės parduota „tik“ 1,8 mln. vienetų. Per visus 2020 metus vien amerikiečiai žaidimų konsolėms išleido daugiau nei 4 mlrd. dolerių, 34 proc. daugiau nei ankstesniais metais.

„Sony PlayStation 5“ / Pranešimo siuntėjų nuotr.

Žaidimų konsoles graibstė ir lietuviai: mūsų šalyje tiek „PlayStation 5“, tiek „Xbox Series X|S“ deficitas buvo jaučiamas iki metų pabaigos. Beje, „Telia“ beveik pusšimtį „PlayStation 5“ konsolių išdalino per kalėdinę loteriją, kartu su „Samsung QLED“ televizoriais, „iPhone 12“ išmaniaisiais bei „Samsung“ robotais-siurbliais.

5. Milijonas „Cyberpunk 2077“ žaidėjų.

Net aštuonerius metus kurtas, 330 mln. dolerių atsiėjęs žaidimas „Cyberpunk 2077“ atsipirko vos išleistas gruodžio 10 dieną ir jau skaičiuoja pirmus rekordus. Žaidimų platforma „Steam“ paskelbė, kad jį vienu metu žaidė rekordinis skaičius, 1 054 388 žmonės. Iki tol rekordo savininkas buvo „Fallout 4“, kurį 2015 metais vienu metu žaidė 472,9 tūkst. žaidėjų. Taip pat „Cyberpunk 2077“ renka rekordinius žiūrovų skaičius platformoje „Twitch“, kurioje žaidėjai transliuoja, kaip jie žaidžia įvairius žaidimus.

„Cyberpunk 2077“ / Shutterstock nuotr.

Lietuvoje šįmet taip pat buvo pasiektas neįprastas rekordas, susijęs su kompiuteriniu žaidimu, tik kitu – 2013 m. išleistu „GTA V“. Gegužės viduryje jį sukūrusiai žaidimų studijai „Epic Games“ leidus nemokamai atsisiųsti „GTA V“, maždaug penktadaliu išaugo „Telia“ tarptinklinio interneto srautas. Pirmosiomis minutėmis „Telia“ tinklo ekspertams tai priminė kibernetinę ataką, tačiau juos nuramino kolegos žaidėjai, patikinę, kad tai – tik žaidėjų antplūdis.

6. Bitkoinas grįžo su trenksmu.

2017-ųjų pabaigoje bitkoinui pasiekus rekordinę vertę, 19 tūkst. dolerių už vienetą, ažiotažas staiga atslūgo. Per pastaruosius dvejus metus kriptovaliuta išgyveno tikrus linksmuosius kalnelius, tai smukteldama iki 3,2 tūkst. dolerių, tai vėl atsitiesdama iki 10 tūkst. dolerių. Tačiau besibaigiant 2020-iesiems įvyko šis tas netikėto: lapkritį bitkoinų kaina ėmė netikėtai sparčiai augti, o gruodžio antroje pusėje pasiekė visų laikų aukštumas – 24,2 tūkst. dolerių už vienetą.

Darbas iš namų. Nuotolinis darbas. / E. Blaževič/LRT nuotr.

Finansų ekspertai ir ekonomikos grandai sunkiai renka žodžius, ieškodami paaiškinimo, kodėl bitkoinas grįžo į akiratį – pradedant nepasitikėjimu finansų rinkomis, baigiant techniniais bitkoino sistemos pokyčiais. Kaip yra iš tiesų ir kiek šįkart pavyks bitkoinui išlikti aukštumose, parodys ateinantys 2021-ieji.