Čaplinskas: persirgus koronavirusu gali būti sunkių klinikinių reiškinių, o pasiskiepijus – tik trumpalaikių nemalonių pojūčių

Šią savaitę Lietuvoje įsigalioję karantino sugriežtinimai, jeigu jų bus laikomasi, gali palengvinti situaciją, bet visiškai nugalėti COVID-19 nepavyks tol, kol nebus skiepų. Pasaulis jau pradėjo skiepytis – britai, pirmieji, dabar jau amerikiečiai, Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen pranešė, kad Europos Sąjungoje vakcinacija prasidės lygiai po savaitės – gruodžio 27-ąją – visose narėse vienu metu.

Taip pat ir Lietuvoje. Kaip šios savaitės pradžioje sakė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, pirmoji „Pfizer-BionTech“ vakcinos siunta bus labai maža – vos 9 750 dozių. Vienam žmogui paskiepyti reikia dviejų dozių, vadinasi, pirmoji vakcina teks mažiau nei 5 000 Lietuvos gyventojų. Gydytojas virusologas, profesorius Saulius Čaplinskas šįvakar „Savaitėje“.

– Taigi, ar čia reikia nuliūsti dėl tokio mažo vakcinų skaičiaus, ar vis dėlto gerai, bent jau iš principo gerai, kad vakcinacija prasideda?

– Priešingai, čia reikia labai džiaugtis, nes pagalvokim, prieš keletą mėnesių dar sunku buvo įsivaizduoti, kad taip greit gali vakcina būti sukurta, įrodytas jos saugumas ir efektyvumas, o pirmos dozės pasiektų Lietuvą. Kitas klausimas, kada jau galės būti paskiepyta didžioji Lietuvos gyventojų dalis.

– Gerai, o pasakykite, prašau, ar būtina skiepytis visiems? Kokia dalis turi būti pasiskiepijus, kad būtų pakankama?

– Na, matote, absoliutaus skaičiaus pasiekti, kad absoliučiai visi žmonės būtų paskiepyti, praktiškai neįmanoma, čia bet kokia vakcina. Nes yra dalis žmonių, kurie nesiskiepija dėl vienokių ar kitokių priežasčių, ir yra tų žmonių, kuriems galbūt negalima skiepytis. Bet jų yra labai nedaug ir aiškiai yra įrodyta, kad jeigu 60–70 procentų populiacijos būtų pasiskiepiję arba persirgę ir įgiję imunitetą, tai faktiškai virusui cirkuliuoti nebūtų erdvės, nebūtų erdvės plačiai plisti. Pavienių susirgimų atveju galima neišvengti net ir paskiepijus didelę populiacijos dalį.

– Jūs jau užsiminėte persirgę, ar tie, kurie yra persirgę, jiems jau nebereikia skiepytis?

– Kol kas į šitą klausimą aiškaus atsakymo nėra, ar reikėtų, ar būtų siūloma skiepytis, jeigu skiepai būtų plačiai prieinami. Įvertinus visą tai, kad kol kas skiepų nepakanka visiems, netgi medikams, didelės rizikos grupės žmonėms, tai dėl to persirgusių žmonių skiepijimo klausimas šiai dienai yra atidedamas.

– Gerai, o pati vakcina, kaip ilgai ji gali veikti?

– Panašu, kad imunitetas turėtų susiformuoti stipresnis negu, sakysim, ligos atveju ir išlikti turėtų ilgiau. Bet šiai dienai tvirtai atsakyti, ar bus taip, kad reikės „revakcinuotis“ kiekvienais metais, ar po kelerių metų, ar susiformuos pilnavertis imunitetas ilgesniam laikui, dar atsakyti negalima, dar nėra duomenų. Supraskim, kad ligą žinome tik metus, praktiškai nepilnus netgi metus laiko.

COVID-19 vakcinacija Jungtinėje Karalystėje / AP nuotr.

– Profesoriau, o kas yra šiandien žinoma apie „Pfizer-BionTech“ vakciną? Kuo ji skiriasi nuo „AstraZenecos“ vakcinos? Kas tas yra mRNR-messengerRNR vakcina, ką tai reiškia?

– Na, tai reiškia, kad yra naujos kartos vakcina: suleidžiami ne baltymai, ne susilpnintas virusas, ne genetiniu būdu sukurti kažkokie baltymai, imituojantys viruso baltymus, o dalis RNR kodą imituojančios medžiagos, kuri būtent stimuliuoja, kad pats organizmas pradėtų gaminti antikūnius prieš šiuo atveju koronavirusą. Tai yra naujos kartos vakcina ir vis tik gali būti, kad šioms vakcinoms bus didelė ateitis.

– Dabar labai daug priekaištų vakcinai, tai mRNR tipo naujajai vakcinai, kad neva ji yra visiškai nauja, sukurta kone per metus, ir neužteko laiko testuoti, nes turėtų praeiti ilgesnis laikas. Bet ar tiesa, kad būtent šitokia vakcina buvo pradėta kurti dar SARS viruso laikais ir tiesiog, kadangi nebuvo poreikio, nebuvo baigti tyrimai? Tai nėra visiškai didelė naujiena dabar kas vyksta?

– Visai teisingai, dėl to ir buvo lengva pakeisti kai kuriuos komponentus ir sukurti šitą vakciną. Reikia, kad visi suprastume, kodėl SARS ir MERS pavyko gana greitai nugalėti ir kodėl nebebuvo poreikio baigti kurti ir išbandyti šią vakciną. Juk paprasčiausiai anų koronavirusų atveju žmogus platino virusą, galėjo užkrėsti kitą tiktai klinikinių reiškinių metu.

Tai buvo labai paprasta: matai, kad žmogus serga, jis – į ligoninę, deja, kai kas nepasveiksta, kiti pasveiksta, bet operatyviai ištiriami jų kontaktai, vėlgi atitinkamai jie guldomi į ligoninę ir gydomi. Ir tokiu būdu nebebuvo poreikio užbaigti šios vakcinos klinikinių tyrimų iki galo. Bet jūs visai teisi, šitie tyrimai jau vyksta seniai.

Vakcina / AP nuotr.

– Dar vienas priekaištas vakcinoms – alerginės reakcijos. Kokios jos dažniausiai pasireiškiančios, ar tikrai kažkam negalima bus skiepytis ta vakcina?

– Kol kas iki galo atsakyti apie visas tikslines grupes... Na, sakysim, nėščiosioms vakcina nebuvo bandyta. Kol kas šita naujoji vakcina lygiai taip pat vaikučiams nebuvo bandyta, ir savaime aišku, kad per didelę masę žmonių vis tiktai visada atsitinka kažkokie nepageidaujami reiškiniai, netgi šiaip nevartojant jokių medikamentų, nevartojant jokios vakcinos, todėl reikia palaukti dar detalesnių tyrimo duomenų.

Bet bendrąja prasme galima būtų pasakyti, kad vis tiktai tos suleidžiamos medžiagos kiekiai yra tokie maži, jog netgi žmonės, turintys dideles alergines reakcijas, sergantys labai išreikštomis alergijomis, netgi jiems nesukelia didelių pašalinių reiškinių. O jeigu ir būna sukeliamos kokios nors alergijos, paprastai jos praeina. Kaip ir buvo bandant šias vakcinas, keletas tokių atvejų buvo, bet žmonės pasveiko be jokių liekamųjų reiškinių.

– Profesoriau, ar tai reiškia, kad jeigu nebuvo bandyta vaikams ir nėščiosioms, tai jie ir neturėtų būti vakcinuojami šiame etape, pirmajame etape?

– Kol kas jie nebus vakcinuojami. Ir apskritai reikia suprasti, kad kai tik bus patvirtinta, kodėl laukiama to galutinio patvirtinimo, bus viskas vadinamame informaciniame lapelyje detaliai išaiškinta, kaip, kada, ką vakcinuoti, kokios galimos nepageidaujamos reakcijos ir t. t.

– Profesoriau, autoimunines ligas turintys žmonės gali ramiai vakcinuotis? Ar čia irgi dar reikia paskaityti, pažiūrėti?

– Kalbant apie autoimunines arba apie žmones, sergančius vėžiniais susirgimais, juk yra tam tikra taisyklė, tam tikros žinios, kad, sakysime, remisijos metu galima skiepyti juos ir t. t. Tai lygiai taip pat kiekvienu konkrečiu atveju bus kalbama apie konkretų žmogų ir konkrečią vakciną.

Vakcina / AP nuotr.

– Kadangi yra besimptomių atvejų, tai ar prieš skiepą reikėtų daryti testus, pasitikrinti?

– Ne, tai visiškai nebūtina ir nėra jokių duomenų kol kas, kad, jeigu žmogus yra infekuotas ir jeigu jis gaus dar skiepą, bus kažkokios nepageidaujamos reakcijos. Priešingai, imunitetas bus pastiprintas, nes skiepas negali sukelti ligos. Čia ir yra tas esminis skirtumas, kuo skiriasi imunitetas, įgytas nuo skiepo, ir imunitetas įgyjamas persirgus.

Persirgus vis tiktai gali būti labai sunkūs klinikiniai reiškiniai, iki to, kad žmogus gali ir neišgyventi. Skiepų atveju bus tik kažkokie nemalonūs pojūčiai tuo metu. Taip, daliai žmonių gali, sakysime, skaudėti dūrio vietoje, gali netgi susiformuoti koks guzelis, daliai žmonių pakilti temperatūra ar nuovargis, ar galvos skausmas, bet tai būna nestiprūs reiškiniai ir jie paprastai praeina per pusę paros ar per 1–2 paras ir jie būna gana reti.

– Gerai, bet jeigu virusas mutuoja, o jis mutuoja, tai ar tada skiepas bus veiksmingas?

– Tai taip yra gripo atveju, todėl kiekvienais metais kuriami nauji gripo skiepai, atitinkamai pagal tai, kaip virusas mutavo. Kol kas, kalbant apie šitą koronavirusą, nėra tokių duomenų, kad mutuotų tos jo dalys, kurios labai svarbios, kad imunitetas nesusiformuotų ir kad vakcina skirtųsi.

Šiai dienai mutacijos, kurios pastebimos, jos lemia, kad virusas paprasčiausiai greičiau įsistato į šeimininko ląstelę, bet tai vėlgi pilnai suprantama biologine bendrąja gamtos prasme. Jeigu atsirado tokie virusai, kurie greičiau gali užkrėsti ląstelę, tai aišku, kad jų tada ir daugės greičiau, nes jiems lengviau bus atrakinti tą spyną – šeimininko ląstelę. Šiai dienai tokių nuogąstavimų, kad sukurta vakcina po kurio laiko gali būti neefektyvi, mokslo duomenų nėra.

– Pone profesoriau, ačiū Jums už šitą pokalbį.

– Ačiū Jums.