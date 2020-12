Kaip atsirado ir ką reiškia didžiausių technologijų bendrovių pavadinimai?

Technologijų milžinių, tokių kaip „Apple“, „Samsung“, „Huawei“ ir „Google“, pavadinimus žino ir kasdien plačiai naudoja visas pasaulis. Vis dėlto turbūt vos nedaugelis atsakytų, kurios iš jų vardą įkvėpė užrašas ant sienos gatvėje, o kurios – terminas matematikos terminų žodyne. „Bitė Lietuva“ siųstame pranešime žiniasklaidai pasakojama, kaip atsirado ir ką reiškia jų pavadinimai.

„Didžiausių technologijų bendrovių pavadinimai sugalvoti ne atsitiktinai. Juose paslėpta daug prasmės ir simbolių, apie kuriuos didžioji dalis kasdien juos naudojančių žmonių greičiausiai nė nesusimąsto. O be reikalo – už pavadinimų slypinčios istorijos atskleidžia nemažai netikėtų faktų tiek apie pirmąsias įmonių dienas, tiek apie pačius jų įkūrėjus“, – sako „Bitės“ išmaniųjų įrenginių ekspertas Martynas Vrubliauskas.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Apple“ – gimęs iš meilės obuoliams

Teorijų, kaip gimė JAV technologijų milžinės „Apple“ pavadinimas, netrūksta, tačiau tiesa itin paprasta. Bendrovės įkūrėjas Steve'as Jobsas labai mėgo obuolius, o ir pats žodis „obuolys“ (angl. apple) jam atrodė paprastas, nuotaikingas ir nebauginantis. Kaip savo biografijoje teigė S. Jobsas, vartotojai niekada nepasakos savo draugams apie bendrovę, kurios pavadinimo neįmanoma lengvai atsiminti.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Nors pats pavadinimas atrodo itin nesudėtingas, jį sugalvoti nebuvo taip lengva. Visas procesas užtruko tris mėnesius, galiausiai S. Jobsas iškėlė ultimatumą partneriams: jeigu iki dienos pabaigos jie nepasiūlys geresnio pavadinimo, bendrovė bus pavadinta „Apple“. Taip ir buvo išrinktas organizacijos pavadinimas. Tiesa, niekur toli nuo šio pavadinimo įkūrėjai nepabėgo ir rinkdami pavadinimą įmonės gaminamiems produktams. Pirmiesiems kompiuteriams pavadinti buvo pasirinkta S. Jobso mėgstamų obuolių rūšis – „Macintosh“, – atskleidžia M. Vrubliauskas.

„Xiaomi“ – pavadinimą padiktavo eilėraštis

Kylančios kinų technologijų žvaigždės „Xiaomi“ pavadinimą padiktavo mėgstamiausia bendrovės generalinio direktoriaus Lei Juno frazė: „Buda į ryžio grūdą žiūri tiek pat reikšmingai, kaip ir į Xumi kalną“ (angl. „Buddha looks at a grain of rice, the size of Mount Xumi“). Taigi, išvertus iš kinų kalbos, „Xiomi“ reiškia „mažieji ryžiai“.

„Tarp variantų, kuriuos svarstė bendrovės savininkai, buvo „Hongxing“ (liet. raudona žvaigždė), „Laijiao“ (liet. aitriosios paprikos) ir „Heimi“ (liet. juodieji ryžiai). Visgi, pavadinimas „Xiomi“ geriausiai atspindini įmonės filosofiją – visą dėmesį sutelkti į mažus kasdienius žingsnius, kurie ilgainiui įgyja didelę reikšmę. Tuo puikiai įsitikinome šiemet, kai „Xiaomi“ tapo vienu iš trijų didžiausių ir stipriausių išmaniųjų telefonų gamintojų pasaulyje“, – sako M. Vrubliauskas.

Xiaomi / Shutterstock nuotr.

„Huawei“ – įkvėpė užrašas ant sienos

Prieš 33 metus Rez Zhengfei įkūrė bendrovę, kuri šiandien visame pasaulyje yra žinoma „Huawei“ vardu. Išvertus iš kinų kalbos, Kinijos technologijų milžinės pavadinimas reiškia „Kinijos pasiekimas“ (angl. Chinese achievement). Pavadinti bendrovę tokiu vardu „Huawei“ įkūrėją įkvėpė užrašas ant sienos „华`为“ arba „Zhonghua youwei“.

„Šis pavadinimas pasirinktas siekiant atspindėti įmonės pasiekimus. Šiandien „Huawei“ yra antra pagal dydį išmaniųjų telefonų pardavėja pasaulyje. Bendrovė daugiau nei pusę savo produkcijos realizuoja Kinijoje“, – pasakoja išmaniųjų įrenginių ekspertas.

„Huawei“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Samsung“ – pavadinime užkoduota šlovė

Pavadinimą Pietų Korėjos technologijų milžinei „Samsung“ sugalvojo įmonės įkūrėjas Lee Byung-chull. Tikėdamas, kad 1938 m. įkurta bendrovė vieną dieną taps amžina ir galinga, jis jai suteikė vardą, kuris korėjiečių kalba reiškia „trys žvaigždės“. O žvaigždės šiai tautai simbolizuoja didybę, galią ir gausą.

„Iki 1993 m. trys žvaigždės buvo vaizduojamos ir „Samsung“ logotipuose, kurie per tą laiką keitėsi net keturi kartus. Tik po tais pačias metais Lee Byung-chull „Samsung“ vadovams pristatytos bendrovės ateities vizijos, įmonė pakeitė logotipą. Jis pažymėjo naują pradžią, kai iš antros vietos pozicijos „Samsung“ staigiai ėmė kilti į technologijų lyderės šlovės olimpą“, – sako M. Vrubliauskas.

„Samsung“ pristatė naują „Galaxy A“ išmaniųjų telefonų liniją / LRT.lt nuotr.

„Google“ – įkvėpė matematinis terminas

Paieškos sistemos milžinės „Google“ atsiradimo istorija prasidėjo nuo dviejų Stanfordo universiteto studentų Larry Page ir Sergey Brin. 1996 m. jie įkūrė elementarios paieškos sistemos paslaugą, kurią pavadino „BackRub“ – viena iš pirmųjų „Google“ pirmtakų. Laimei, studentai pakankamai anksti suprato, kad šis pavadinimas netinka technologijų bendrovei apibūdinti ir ėmėsi ieškoti geresnio sprendimo.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tam tikslui suorganizuota kūrybinė sesija, kurios metu vienas iš studentų pasiūlė matematikos terminą „googolplex“. Juo apibūdinamas skaičius, sudarytas iš 10 „googol“ (vieneto su 100 nulių). Šis terminas puikiai tiko nusakyti pagrindinę įmonės veiklą, todėl ėmęs internete ieškoti laisvo domeno, L. Page rado „google.com“ ir taip prasidėjo šiandien populiariausios pasaulyje interneto svetainės istorija“, – pasakoja M. Vrubliauskas.