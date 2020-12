Latvijoje koronaviruso testus padeda atlikti robotas – tikimasi palengvinti tyrimus regionuose

Latvijos mokslininkai sukūrė robotą, atliekantį COVID-19 testus. Idėjos autoriai tikina, kad šalyje užtektų šimto tokių robotų, kad kiekvienam piliečiui testavimo stotelės būtų pasiekiama vos už 10–15 kilometrų.

Mėlyna dviejų metrų aukščio ir metro pločio dėžė prie vienos iš ligoninių Rygoje atkreipia daugelio dėmesį. Aparate roboto ranka surenka mėginius, reikalingus COVID-19 testui. Per savaitę jų padaryta jau per 500.

Roboto kūrėjai – trys Latvijos įmonės. Autoriai tikina, kad tai viena pirmųjų automatizuotų tyrimų stotelių, kurioje atliekamas polimerazės grandininės reakcijos testas.

Norintis išsitirti žmogus visas instrukcijas mato ekrane. Robotas paduoda reikalingas priemones, po to mėginius surenka. Šie keliauja į laboratoriją. Žmogus atsakymą, ar serga, ar ne, elektroniniu paštu gauna per parą.

Robotas, atliekantis koronaviruso tyrimus / Stop kadras

Pradėjus plačiai naudoti šias stoteles – testus būtų galima atlikti be kontakto su medicinos sistemos darbuotoju, tad pavyktų sumažinti užsikrėtimų skaičių COVID-19 testavimo centruose. Be to, būtų galima užtikrinti sklandų ir greitą testavimą regionuose.

„Skaičiavome, kad norėdami, jog šalies gyventojams nereiktų nuo namų iki tyrimo aparato važiuoti toliau nei 10–15 kilometrų, Latvijoje reikia 100 šių įrenginių“, – pasakoja mokslininkas Didzis Gavars.

Mokslininkas Didzis Gavars ir koronaviruso tyrimų stotelė / Stop kadras

Projekto autoriai tikina, kad išradimas – įrodymas, jog Latvija geba kurti technologijas net tada, kai stoja pasaulio tiekimo grandinės. Visos medžiagos ir darbo jėga – iš Latvijos.

„Laikomės principo: mąstyk globaliai, veiksmų imkis savo šalyje. Gamyba gali būti perkelta kur nors į Aziją ar kitus žemynus, bet dabar ten gali strigti tiekimo grandinės. Todėl viskas vyksta čia: nuo gamybos iki informacinių technologijų paslaugų teikimo“, – tikina D. Gavars.

Kol kas automatizuota COVID–19 stotelė – tik bandomasis projektas. Planuojama dar kelias įkurti regionuose, labiausiai nutolusiuose nuo testavimo centrų.