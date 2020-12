Programėlės „Korona Stop LT“ rezultatai kol kas nedžiugina: neišspręstos techninės spragos, stebina žmonių abejingumas

Programėlei „Korona Stop LT“ veikiant jau daugiau nei mėnesį skaičiuojama, kad ją parsisiuntė apie 163 tūkst. žmonių, arba 5,8 proc. šalies gyventojų. Kaip informavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), atvejų patvirtinimo kodų išsiųsta daugiau nei 700, vadinasi, tiek žmonių galėjo pranešti, kad yra užsikrėtę koronavirusine infekcija ir įspėti aplinkinius dėl galimos rizikos. Tačiau, remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, pranešė tik 434. IT specialistai baksnoja į technines programėlės spragas, o ir kadenciją baigiantis Aurelijus Veryga pripažino, kad visuomenės įsitraukimas – labai mažas.

Užsikrėtusių asmenų tapatybės atsekti neįmanoma

Paprastai kalbant, programėle besinaudojantys asmenys į išmaniuosius įrenginius gauna „Bluetooth“ signalus iš kitų arti esančių telefonų. Kaip aiškina NVSC, jei signalas pakankamai arti ir trunka pakankamai ilgai, prietaisai apsikeičia atsitiktine tvarka sugeneruotais sąlyčio raktais (angl. Temporary Exposure Key).

Jei asmuo, naudojantis programėlę, yra pranešęs, kad užsikrėtė koronavirusine infekcija, jo telefone išsaugoti atsitiktiniai raktai perkeliami į programėlės serverį, iš kurio juos gali atsisiųsti kiti naudotojai. Tuomet programėlės naudotojų telefonai palygina juose išsaugotus atsitiktinius raktus su atsisiųstais iš programėlės serverio ir pagal algoritmą nustato užsikrėtimo koronavirusine infekcija (COVID-19) riziką.

Programėlė „KoronaStopLT“ / BNS nuotr.

Kas yra pakankamai arti ir pakankamai ilgai? Programėlės naudotojai, per paskutines dvi savaites buvę arti užsikrėtusiojo mažesniu nei 2 metrų atstumu ir ilgiau nei 15 minučių, gauna įspėjimą apie galimą buvusį kontaktą. Priklausomai nuo aplinkybių programėlė įvertina, kokia galėjo būti rizika: jeigu maža, ekranas dega žalia spalva, jeigu didelė, raudona.

Jeigu koronavirusinė infekcija nustatoma vienam iš programėlės naudotojų, jis savanoriškai gali paskelbti tai programėlėje, neatskleisdamas jokių savo duomenų. Tačiau tam turi gauti iš NVSC specialų atvejo patvirtinimo kodą – taip norima išvengti paskelbimų apie netikrus susirgimus.

Kaip teigia NVSC, pagal atsitiktinius raktus identifikuoti asmens neįmanoma. Jokių duomenų, nei kas, nei kur galėjo platinti ligą, žmogus negauna, todėl pats turi vertinti patirtą riziką, stebėti sveikatos būklę, o gavęs raudonąjį įspėjimą galbūt skubėti išsitirti. Jokie programėlėje sukaupti duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims, viskas saugoma tik programėlės naudotojo įrenginyje.

Programėlė „KoronaStopLT“ / BNS nuotr.

Šiek tiek situaciją sunkina tai, kad programėlei veikiant visiškai anonimiškai ir neatpažįstant tų pačių kontaktų susidūrus su tuo pačiu užsikrėtusiuoju bus fiksuojami du atskiri kontaktai. Taigi, jeigu su tuo pačiu asmeniu prasilenksite 10 kartų, būsite informuoti apie sąlytį su 10 kontaktų, nors tai bus tas pats asmuo.

„Įrenginiai keičiasi atsitiktine tvarka sugeneruojamais raktais, tie raktai kas kažkiek laiko kintantys. Taigi, programėlė negali atpažinti, ar kontaktas buvo su tuo pačiu naudotoju, ar ne. Raktai kintantys, kad nebūtų galima atsekti žmogaus“, – LRT.lt aiškino NVSC specialistė Brigita Rašimaitė.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ne visi gali programėlėje patvirtinti, kad užsikrėtė COVID-19

Pasak įmonės „Forkbeard“ programinės įrangos inžinieriaus Džiugo Baltrūno, programėlė „Korona Stop LT“ veikia neefektyviai, nes nuo pat jos pasirodymo išsiųsta labai mažai atvejo patvirtinimo kodų, jais pasinaudoja tik dalis tų, kuriems patvirtintas COVID-19.

„Reikia susėsti visoms susijusioms šalims prie stalo ir rasti greitą sprendimą, kaip atvejo patvirtinimo kodą būtų galima išsiųsti kuo didesniam skaičiui tų, kuriems patvirtinama infekcija. Kita atsiradusi problema – nestabilus programėlės serverio veikimas. Atrodo, kad stabilumui užtikrinti pats NVSC neturi priemonių“, – LRT.lt komentavo D. Baltrūnas.

Programėlė „KoronaStopLT“ / BNS nuotr.

Savo paskyrose socialiniuose tinkluose D. Baltrūnas nuo pat pradžių negailėjo kritikos programėlei „Korona Stop LT“. Anot jo, nuo paleidimo programėle naudojasi itin mažai žmonių, o NVSC nesudaro patogių sąlygų užsikrėtusiesiems pranešti, kad jie susirgo COVID-19 liga.

„Net ir esant tokiems nykstamai mažiems skaičiams, užuot pradėję atvejo patvirtinimo kodus (APK) siųsti visiems, kurių testas teigiamas, NVSC atstovai imasi patobulinimų programėlę išversti į kelias užsienio kalbas. Argumentas, kad siunčiant APK visiems, jais pasinaudos piktavaliai, yra absoliučiai niekuo nepagrįstas. Kaip gali būti saugiau siųsti SMS žinutę su APK tam sergančiajam, kuris kodo paprašė (ilgai ir nuobodžiai laukdamas, kol bus sujungtas su konsultantu), nei to papildomai neprašiusiam sergančiajam? O gal NVSC neturi galimybės validuoti pačių išduotų APK kodų pranešimo apie apsikrėtimą? Tuomet būtų dar liūdnesnės naujienos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė D. Baltrūnas.

Karantinas vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak B. Rašimaitės, atvejo patvirtinimo kodas sugeneruojamas ir išsiunčiamas tuomet, kai gaunama informacija apie teigiamą koronaviruso testo rezultatą. Ji patikino, kad dabar, stengiantis nevilkinti laiko ir neversti žmonių pačių kreiptis ir prašyti kodo, buvo surastas greitesnis būdas, kurį, manoma, jau netrukus bus galima įgyvendinti – planuojama siųsti patvirtinimo kodus visiems patvirtintiems COVID-19 atvejams, kurių kontaktus turi NVSC.

„Dažniausiai turime kontaktus tų žmonių, kurie tiriasi per mobiliuosius punktus. Dėl privačių yra truputį problema, nes gerokai vėliau gauname duomenis, kartais negauname kontaktinių duomenų – telefonų, kuriais galėtume išsiųsti kodą“, – LRT.lt dėstė B. Rašimaitė.

Karantinas vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Trūksta daugiau statistikos apie vartotojus

Kaip teigė bendrovės „Privacy Partners“ vadovas, IT specialistas Martynas Bieliūnas, pirmiausia turėtų būti aiškiai išskirta, kiek iš viso yra programėlės naudotojų, kiek yra naudotojų, pranešusių, kad jie užsikrėtę infekcija. Be to, pačioje programėlėje turėtų būti rodomas bent apytikslis suartėjimo su kitais programėlės naudotojais skaičius per dieną.

„Kai nėra jokios statistikos, ta programėlė kartais gali sukurti klaidingą saugumo jausmą. Ypač vyresniems žmonėms, kurie nelabai suvokia veikimo principo. Kitas dalykas, sakyčiau, kad valstybiniu lygiu reikėtų primygtinai rekomenduoti programėlę įsidiegti visiems, kas gavo teigiamą koronaviruso testo rezultatą. Neieškant sąmokslo teorijų apie sekimą ir t. t., nes privatumo ir apsaugos požiūriu, kiek analizavau, programėlė tikrai labai stipriai padaryta ir pakankamai saugiai. Naudojami „Google“ ir „Apple“ paruošti protokolai, tad privatumo ir apsaugos požiūriu tikrai niekas mūsų neseka.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jeigu būtų nemažai užsiregistravusių sergančiųjų, tada, manau, kiltų ir programėlės populiarumas, nes kiti naudotojai suprastų, kad jiems pravartu žinoti, jog tą dieną buvo šalia 10 užsikrėtusiųjų. Arba priešingai, vaikščiojai visą dieną po Vilnių, buvai suartėjęs per 5 metrus su 500 programėlės naudotojų, bet nebuvo nė vieno užsikrėtusiojo, vadinasi, rizika gana nedidelė“, – LRT.lt komentavo M. Bieliūnas.

Anot jo, ši programėlė kaip pandemijos valdymo įrankis būtų išties efektyvi, jeigu būtų pakankamai naudojama. Ateityje tokios programėlės taip pat gali praversti, nes, kaip įspėja ir mokslininkai, pandemija gali būti ne paskutinė.

Kalėdiškai papuoštas bernardinų Sodas / D. Umbraso/LRT nuotr.

M. Bieliūnas savo ruožtu paantrino, kad žmonėms naudotis programėle būtų daug paprasčiau, jeigu kartu su teigiamu testo rezultatu iškart būtų atsiunčiamas ir atvejo patvirtinimo kodas, – užsikrėtęs asmuo taip nedelsdamas galėtų informuoti kitus apie potencialią riziką.

„Buvo idėja, kam tas kodas išvis reikalingas – paspaudi mygtuką, kad sergi, ir programėlė tave jau rodo kaip sergantį. Sakyčiau, kad būtų neatsakinga, nes galimas netikrų susirgimų registravimas arba neatsakingi žaidimai. Tad visiškai palaikau, kad kodas – patvirtinimas – turi būti, bet jo pateikimo mechanizmą reikėtų šiek tiek optimizuoti“, – aiškino IT specialistas.

Karantinas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Senesniame telefone programėle naudotis gali ir nepavykti

Kaip LRT.lt teigė NVSC specialistė B. Rašimaitė, programėle iki šiol negali naudotis kai kurių įrenginių savininkai. Taip yra todėl, kad ne visų turimi telefonai palaiko „Bluetooth Low Energy“ technologiją, kuri reikalinga tinkamam programėlės veikimui. Be to, ne visi įrenginiai palaiko GAEN („Google“ /„Apple“ Exposure Notification) protokolą API (angl. Application Programming Interface). Pavyzdžiui, naujausi „Huawei“ telefonai.

„Kiek žinau, „Huawei“ padarė kažkokią savo programėlę, kuri prilygsta GAEN. Šis klausimas dar sprendžiamas“, – komentavo B. Rašimaitė.

B. Rašimaitė įvardijo, kad šiuo metu viena iš problemų, apie kurią informavo keli vartotojai, yra ta, jog programėlė fiksuoja artumą su užsikrėtusiu asmeniu, tačiau nenustato, koks galimas rizikos lygis. Taip pat kol kas dar nėra galimybės naudotis programėle užsienyje, o tai labai praverstų keliaujantiems žmonėms – tokiu atveju nereikėtų siųstis po atskirą programėlę kiekvienoje šalyje.

Karantinas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vis dar tikisi pasiekti 60 proc.

Kaip praėjusį ketvirtadienį prieš Seimo posėdį teigė laikinasis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, blogai, kad žmonės neaktyviai naudojasi programėle, tačiau savaime tai nėra bloga priemonė.

„Programėlė duos naudos tik tada, jeigu ja naudosimės. Jau buvo pora šimtų pranešimų, tai ir yra reali nauda – kažkiek žmonių išsiaiškinę pranešė savo buvusiems kontaktams“, – teigė A. Veryga.

Jis tvirtino, kad programėlės laidoti dar nereikia, priešingai, būtina skatinti žmones siųstis programėlę ir priminti, kad ja reikia naudotis. Tačiau net ir aktyviai raginami žmonės vangiai naudojasi šiuo įrankiu.

„Atrodo, kad žmonės negirdi. Gaila, kad nesinaudoja, aš abejoju, kad tai dėl kokių nors baimių. Vienas kitas žmogus, matyt, bijo, kad bus sekamas, kad kažkokie duomenys bus renkami, tačiau dauguma iš abejingumo to nedaro. Tikrai nemanau, kad 96 proc. visuomenės, neskaičiuojant vaikų, taip daro iš baimės, turbūt tiesiog nemato reikalo“, – kalbėjo A. Veryga.

Karantinas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kaip rašoma Sveikatos apsaugos ministerijos siųstame pranešime, ekspertai pabrėžia, kad apčiuopiamą rezultatą programėlė duotų tuomet, jeigu ja naudotųsi bent 60 proc. šalies gyventojų. Kol kas nė viena Europos valstybė tokio rezultato nėra pasiekusi.

Šiuo metu pagal sąlytį fiksuojančios programėlės parsisiuntimų skaičių Europoje pirmauja Suomija – ją yra parsisiuntę apie 49 proc. šalies gyventojų. Airijoje parsisiuntimų skaičius siekia 44 proc., Danijoje ir Vokietijoje – po 28 proc., Portugalijoje – 27 proc., Nyderlanduose – 24 proc. šalies gyventojų.

Latvijoje, kur programėlė buvo paleista šiemet birželį, ja naudojasi 255 tūkst., arba 13 proc. šalies gyventojų. Estijoje programėlė pradėjo veikti rugpjūčio mėnesį, jos naudotojų šiuo metu yra 108 tūkst., arba 8 proc. šalies gyventojų. Tarp kaimyninių valstybių šia programėle mažiausiai naudojamasi Lenkijoje: šių metų birželio mėnesį paleistą programėlę parsisiuntė tik 4 proc., arba 1,6 mln. šalies gyventojų.

Pasak B. Rašimaitės, nepaisant mažo lietuvių įsitraukimo, lūkesčiai išlieka optimistiniai. „Yra šalių, kurios jau seniau įsidiegė ir naudoja programėlę, bet dar nėra pasiekusios 60 proc. Tačiau tai yra siekis“, – sakė NVSC specialistė.