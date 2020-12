Trijų šalių ekspertai įvertins tekstilinių apsaugos priemonių nuo koronaviruso efektyvumą

Prasidėjo Lietuvos, Jungtinės Karalystės (JK) ir Ukrainos jungtinės mokslinės veiklos projektas, kurio metu Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) dr. Steigvilės Byčenkienės vadovaujama tarptautinė mokslininkų grupė atliks išsamius nanodalelių tyrimus iš koronaviruso saugumo perspektyvos. Originalus projekto pavadinimas (anglų k.) „Joint United Kingdom, Lithuania and Ukraine project – evaluation of nanoparticles from Coronavirus safety perspective“.

Kaip rašoma FTMC siųstame pranešime žiniasklaidai, projekto metu trijų šalių mokslininkų ekspertų komandos atliks įvairių tekstilės derinių, naudojamų apsaugai nuo infekcinių ligų, tarp jų ir pasaulinę pandemiją sukėlusio COVID-19 plitimo, išsamius tyrimus.

„Sertifikuotų medicininių kaukių ir respiratorių efektyvumas priklauso nuo jų teisingo dėvėjimo, tuo tarpu medžiaginių kaukių efektyvumą, saugant nuo virusų, daugiausia lemia medžiagos savybės. Šiemet Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), reaguodama į daugybę instrukcijų apie kaukių gamybą internete ir nepakankamą visuomenės supratimą apie veiksnius, veikiančius medžiaginių kaukių efektyvumą, paskelbė laikinas gaires, kuriose kviečia atlikti daugiau tyrimų šioje srityje. Suvieniję jėgas su kolegomis iš JK ir Ukrainos nusprendėme atlikti išsamius skirtingų tekstilės derinių tyrimus, o išvadas ir rekomendacijas pateiksime PSO“, – sakė FTMC Aplinkotyros skyriaus vadovė dr. S. Byčenkienė.

Pasak mokslininkės, išsamiais tyrimais pagrįstos išvados ir rekomendacijos padės sušvelninti COVID-19 plitimą Rytų partnerystės šalyse, geriau suvokti pasaulį sukausčiusio koronaviruso perdavimo kelius ir suprasti kitus svarbius veiksnius, lemiančius žmogaus sveikatą. Bendro Lietuvos, JK ir Ukrainos mokslininkų projekto metu atlikti tyrimai taip pat turės svarios reikšmės tiek esamų, tiek būsimų užkrečiamųjų ligų plitimo mažinimui.