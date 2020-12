Tikimasi, kad pasiskiepyti nuo COVID-19 galėsime kitų metų vasarą, tačiau iššūkių dar daug

Jungtinei Karalystei pirmajai patvirtinus koronaviruso vakciną, kitos šalys irgi planuoja tai padaryti artimiausiu metu. Mokslininkai sako, kad pasaulis visgi su pandemijomis gali tvarkytis greičiau, nei galvota iki šiol. Tačiau prognozuojama, jog vakcinų gamyba, gabenimas ir skiepijimas gali kiek užtrukti, lieka neatsakytų klausimų ir dėl ilgalaikio efekto. Apie visa tai LRT RADIJUI plačiau pasakoja Greta Klimkaitė.

Jungtinė Karalystė masiniam naudojimui patvirtino vakciną nuo COVID-19. Tokia žinia pasaulį pasiekė trečiadienio rytą. Žadama, kad gyventojai bus pradedami skiepyti kitą savaitę.

Britų sveikatos sekretorius Mattas Hamcockas teigia, jog pirmiausia skiepai bus skiriami vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat globos namų gyventojams, sveikatos apsaugos darbuotojams bei slaugytojams. Užsakyta 40 milijonų dozių. Jų užtektų paskiepyti 20 milijonų žmonių. Imunitetas susiformuoja po dviejų injekcijų, tarp kurių būtina trijų savaičių pertrauka. Visiškas imunitetas įgyjamas praėjus 28 dienoms po pirmosios vakcinos.

„Pasaulis parodė, kad gali sąlyginai greičiau, nei anksčiau to tikėjomės, tvarkytis su tokiom pandeminėm situacijom, kurių tikrai bus ir ateityje. Čia labai geros naujienos“, – teigia Grigorijus Šutovas, įsteigęs koronaviruso vakcinos prototipą kuriančią bendrovę „LAB group LT“.

Vakcina/Asociatyvi nuotr. / AP nuotr.

Profesorė Aurelija Žvirblienė sako, kad tai beprecedentis atevejis.

„Technologiškai čia nėra stebuklas didelis per keletą mėnesių sukurti vakcinos prototipą. Bet, tikriausiai, kas labiausiai ypatinga šitoje situacijoje – greitai atliktas klinikinių tyrimų procesas. Tai buvo beprecedentis atvejis, kada taip greitai klinikiniai tyrimai buvo atlikti. Bet iš dalies galima suprasti, kodėl tai pavyko. Todėl, kad paskiepijus tas dideles žmonių grupes – keliasdešimt tūkstančių savanorių – virusas greitai plito, ir buvo galima gana nesunkiai įvertinti vakcinų efektyvumą. Jis buvo vertinamas pagal tai, kiek žmonių užsikrečia virusu, ir kiek tų užsikrėtusiųjų yra vakcinos grupėje ir placebo gupėje. Jei tai nebūtų taip greitai plintantis virusas, tas procesas būtų vien dėl to labai ilgai užtrukęs“, – LRT RADIJUI tikina A. Žvirblienė.

„Pfizer“ ir „BioNTech“ kuriama vakcina, kurią patvirtino Jungtinė Karalystė, pagaminta ribonukleido rugščių pagrindu – vadinamuoju RNR. Iki šiol tokio tipo vakcinų pasaulyje sukurta nebuvo ir kai kurie mokslininkai iš pradžių atsargiai vertino taip kuriamas vakcinas nuo koronaviruso.

Vakcina/Asociatyvi nuotr. / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Ta RNR molekulė dedama į tam tikrus riebaliukų lašelius, liposomas vadinamas, ir tokiu būdu vakcina įleidžiama į raumenį ir ten mūsų imuninės ląstelės suvalgo tuos riebaliukų lašelius ir tose ląstelėse pagaminamas koronaviruso spyglys ir išvysto imuninę sistemą prieš jį. Kai tikras virusas ateina, kuris padengtas tokiais pačiais spygliais, mūsų imuninė sistema pasiruošusi tam“, – teigia G. Šutovas.

Tokiu pagrindu sukurta ir kita šiuo metu tikrinama „Moderna“ vakcina. Tiek jos, tiek „Pfizer“ ir „BioNTech“ vakcinų efektyvumas siekia 95 procentus. Tuo metu Oksfordo universiteto kartu su bendrove „AstraZeneca“ kuriamos vakcinos klinikiniai tyrimai eina į pabaigą. Preliminariais Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, jos efektyvumas vertinamas nuo 62 iki 90 procentų.

G. Šutovas sako, kad „AstraZenecos“ vakcina sukurta kitaip nei „Modernos“ ar „Pfizer“ su „BioNTech“ vakcinos.

Vakcina/Asociatyvi nuotr. / AP nuotr.

„Jie naudoja adenovirusą, kuris yra peršalimo virusas, paimtas iš šimpanzės. Taigi, jis mums visiškai nekenksmingas. Į jį dedama genetinė informacinė DNR, kuri koduoja spyglį. Tokiu būdu mūsų imuninės ląstelės suvalgo tą šimpanzės virusą, ten pagaminamas spyglys ir mūsų imuninė sistema be tikros infekcijos sugeba sugeneruoti atsaką prieš spyglį, kurio kilmė yra COVID-19 virusas“, – aiškina G. Šutovas.

„AstraZeneca“ vakcinos bandymuose dalyvaujantis Kembridže dirbantis medikas Tumas Beinortas sako, kad procesai dėl šios vakcinos užtruko kilus nesklandumų, be to, iš pradžių planuota kad užtektų vienos injekcijos, tačiau, kaip ir kiti gamintojai, vasarą „AstraZeneca“ nusprendė daryti dvi injekcijas.

„Turiu tokią nuojautą, kad „AstraZeneca“ vakcina bus patvirtinta bent kai kuriose pasaulio vietose dėl savo pragmatizmo, ji vis vien efektyvi ir turės savo rolę. Žinau, kad bandymo rezultatų yra kur kas daugiau, juos planuojama viešai paskelbti greičiausiai sausio mėnesį mokslinės publikacijos būdu“, – LRT RADIJUI kalba T. Beinortas.

Vakcina/Asociatyvi nuotr. / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Pasaulio sveikatos organizacija preliminariai skaičiuoja, kad „AstraZeneca“ vakcina turėtų kainuoti 4 dolerius, „Pfizer“ su „BioNTech“ – 20, o „Moderna“ – 33 dolerius.

„Turime suprast, kad „AstraZeneca“ buvo finansuojama daug iš nacionalinių lėšų įvairių šalių, jie įsipareigoja šitą vakciną tik už savikainą pardavinėti, nedaro jokio pelno iš šio projekto. Tuo tarpu tiek „Pfizer“ su „BioNTech“, tiek „Moderna“ yra privačios kompanijos ir parduoda vakciną su pelnu, dėl to jos (kainos – red. past.) kur kas didesnės“, – tikina medikas.

„AstraZeneca“ vakcinos bandymuose dalyvaujantis T. Beinortas tvirtina, kad artimiausiu metu turėtų sužinoti, ar yra paskiepytas tikrąja vakcina nuo koronaviruso, ar tik placebu. Kad galėtų skiepytis „Pfizer“ ir „BioNTech“ vakcina.

Koronaviruso vakcinos prototipą kuriančios bendrovės steigėjas Grigorijus Šutovas sako nematantis skirtumo, kuria iš šių trijų vakcinų skiepytis – esą jos visos efektyvios, o „AstraZeneca“ procentai gali būti mažesni dėl įvairių mokslinių niuansų.

„Jei duodi pirmą dozę dvigubai mažesnę, efektyvumas šoka link 90, jei dvigubai didesnę – krenta link 63 proc. Labai įdomus pastebėjimas, kurio mokslininkai iki galo negali paaiškinti. Teorijos, kad duodant mažesnė ir po to didesnę dozę, implikuoji realia viruso infekciją, gal… bet spėju, kad jų instrukcijos būtų tokios, kad duot pirmą mažesnę doze, antra didesnę. Jei manęs paklaustumėt, kurią vakciną rinkčiausi – didelio skirtumo nėra“, – teigia G. Šutovas.

Vakcina/Asociatyvi nuotr. / D. Umbraso/LRT nuotr.

Profesorė A. Žvirblienė sako, kad jei vakcinų registracijos procesai vyks sklandžiai, per kelis mėnesius turėtų būti pradedami skiepyti žmonės ir kitose šalyse. Tačiau kyla nemažai iššūkių.

„Vėlgi yra logistika tų vakcinų, kai kurių ganėtinai sudėtinga. Ir apskritai įmonės turi ir prigaminti tuos vakcinų kiekius, nes čia kalba yra apie šimtus milijonų vakcinos dozių ir jos neatkeliaus visos vienu metu. Etapais bus gabenimas. Gali tai prasidėti ir pirmame ketvirtyje, po Naujųjų metų pirmaisiais mėnesiais. Jei registracijos procesas bus sėkmingas gali atkeliauti pirmosios vakcinos. Tikėkimės, kad vasaros sezone ir link rudens bus galimybė jau pasiskiepyti. Ir kitą rudens-žiemos sezoną galbūt didžioji dalis visuomenės jau bus pasiskiepijusi“, – aiškina mokslininkė.

Tiek sveikatos ekspertai, tiek politikai sako, kad vienas didžiausių sunkumų bus – kaip organizuoti skiepijimą nuo COVID-19. O ir vakcinas kuriančios įmonės turi ribas, kiek vakcinos gali pagaminti per tam tikrą laiką. Be to, vis dar nėra duomenų, kaip ilgai išlieka vakcinų sukuriamas imunitetas. Ar užteks pasiskiepyti vieną kartą, ar reikės tai daryti dažnai dėl įvairių viruso mutacijų.