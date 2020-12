Moteris nėštumo metu persirgo COVID-19 ir pagimdė apsauginių antikūnų turintį naujagimį

Dešimtą nėštumo savaitę Celine Ng-Chan buvo diagnozuota COVID-19. Tada, kovo mėnesį, dar mažiau buvo žinoma apie tai, kaip koronavirusas veikia nėščias moteris ir jų būsimus vaikus, rašo „Business Insider“.

Tačiau po to, kai lapkričio pradžioje Singapūre gyvenanti ir korepetitore dirbanti C. Ng-Chan pagimdė sūnų Aldriną, galima pasakyti, kad naujienos džiuginančios tiek pačiai C. Ng-Chaną, tiek ir kitoms moterims, kurios laukdamosis kūdikio persirgo COVID-19.

Kaip C. Ng-Chan pasakojo leidiniui „Straits Times“, Aldrinas neužsikrėtė COVID-19, bet, panašu, kad dėl motinos ligos, bent jau laikinai įgijo apsauginių antikūnų. Gimdymo metu C. Ng-Chan jau buvo pasveikusi.

Laboratorija/Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Mano nėštumas ir gimdymas praėjo sklandžiai, nepaisant to, kad pirmojo trimestro metu, kuris yra laikomas pačiu pavojingiausiu nėštumo laikotarpiu, man buvo diagnozuota COVID-19, – sakė C. Ng-Chan. – Jaučiu palengvėjimą, nes pagaliau mano COVID-19 maratonas baigėsi.“

C. Ng-Chan istorija papildo tyrimus, rodančius, kad COVID-19 perdavimas iš motinos kūdikiui yra retas atvejis ir kad COVID-19 persirgusioms motinoms gimę kūdikiai gali būti bent šiek tiek apsaugoti, „Insider“ sakė „Aeroflow Breastpumps“ medicinos direktore dirbanti pediatrė ir neonatologė Dr. Jessica Madden.

Nedidelės imties tyrimai rodo, kad COVID-19 persirgusios motinos perduoda IgG antikūnus, kurie rodo pasveikimą, gimdoje nešiojamam vaisiui.

Pavyzdžiui, viename kovo mėnesį išplatintame pranešime kalbama apie šešias koronavirusu užsikrėtusias gimdyves – penkių jų naujagimių organizmuose nustatytas padidėjęs IgG antikūnų kiekis, nors nė vienas jų nesirgo COVID-19. Visos moterys dėvėjo kaukes, jų kūdikiai gimė, atlikus cezario pjūvį neigiamo slėgio izoliacinėse patalpose ir iškart po gimdymo buvo izoliuoti nuo motinų, nors, kaip parodė vėlesni tyrimai, tai nėra būtina.

Laboratorija/Asociatyvi nuotr / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Spalio atvejo aprašyme taip pat kalbama apie kūdikį, gimusį besimptome COVID-19 forma sergančiai motinai ir turintį IgG antikūnų, tačiau COVID-19 nesergantį. Kaip rašo straipsnio autoriai, jis per placentą įgijo pasyvų imunitetą.

Vis dėlto reikia daugiau tyrimų, kad suprastume, kaip ligos sunkumas veikia antikūnų kiekį, kokį vaidmenį vaidina infekcijos laikas nėštumo metu ir kiek stiprus ir ilgalaikis yra numanomas kūdikių imunitetas.