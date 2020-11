Karantiną vaikai leidžia „prie ekranų“? Kaip apsaugoti juos internete

Prasidėjus karantinui, vaikų praleidžiamas laikas prie kompiuterio ar išmaniojo telefono ekrano gerokai išaugo. Nors daugelis tėvų gali manyti, kad didžiąją dienos dalį vaikas mokosi, tėvai negali būti tikri, ką vaikas iš tikrųjų veikia internete. Pats efektyviausias būdas pasirūpinti saugiu naujausių technologijų naudojimu yra tėvų kontrolės programos. Kaip jas įjungti vaiko mobiliajame įrenginyje ar kompiuteryje, pranešime žiniasklaidai pasakoja „Bitės“ išmaniųjų įrenginių ekspertas.

„Šiais laikais net ir darželinukai puikiai moka naudotis išmaniaisiais telefonais ir kompiuteriais. O kai dėl pandemijos gyvą mokymąsi ir užsiėmimus teko pakeisti nuotoliniais, vaikai ėmė dar daugiau naudotis internetu. Visgi nors daugelis vaikų puikiai išmano virtualią erdvę, jiems trūksta žinių, kaip naršyti saugiai ir elgtis internete. Todėl tėvų užduotis – apsaugoti juos nuo netinkamo turinio vartojimo stebint vaiko veiksmus“, – sako „Bitės“ išmaniųjų įrenginių ekspertas Martynas Vrubliauskas.

Vaikai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Apple“ leis matyti su kuo bendrauja vaikas

Norint naudoti tėvų kontrolės programą „Apple“ įrenginiuose, jums reikės aktyvuoti „Family Sharing“ funkciją.

„Norėdami įjungti šią funkciją, „iPhone“ ar „iPad“ įrenginyje paspauskite ant savo „Apple ID“ vardo ir pasirinkite „Family Sharing“, po to – „Set Up Your Family“. Jei naudojatės „Mac“ kompiuteriu, atsidarykite „System Preferences“ ir tuomet pasirinkite „Family Sharing“ funkciją. Naudodamiesi instrukcijomis, įtraukite pasirinktus žmones į savo šeimos ratą“, – paaiškina M. Vrubliauskas.

Tol, kol veikia „Family Sharing“ funkcija, tėvai gali stebėti kiekvieno vaiko laiką prie ekrano ir, esant poreikiui, jį apriboti.

Vaikai internete / Shutterstock nuotr.

„Tą galima padaryti naudojant vieną iš penkių funkcijų. „Downtime“ suteikia galimybę reguliuoti laiką, kuri vaikas praleidžia naudodamasis įrenginiu. „App Limits“ leidžia kontroliuoti naudojimąsi tam tikromis programėlėmis. „Communication Limits“ yra skirtas kontroliuoti, su kuo bendrauja jūsų vaikas, o „Always Allowed“ leidžia pasirinkti programėles, kuriomis galima naudotis neribotai. Tuo metu „Content & Privacy Restrictions“ suteikia galimybę uždrausti lankytis tam tikruose puslapiuose“, – pasakoja M. Vrubliauskas.

„Android“ padės saugoti vaikų miegą

Norėdami tėvų kontrolės funkcija naudotis prisijungus prie „Google“ paskyros, pirmiausia užsukite į „Your Family on Google“ puslapį internete. Į šeimos ratą galėsite įtraukti iki penkių asmenų, o jaunesniems nei 13 metų sukurti atskiras „Google“ paskyras.

„Po to į savo telefoną atsisiųskite „Google Family Link“ programėlę. Taip galėsite stebėti, kaip jūsų vaikai naudojasi mobiliaisiais įrenginiais ir, esant poreikiui, nustatyti limitą. Ši funkcija veikia naudojantis „Android“ įrenginiais ar nešiojamais kompiuteriais „Chromebook“. Tiesa, tėvai gali atsisiųsti programėlę ir į „Apple“ įrenginius, tačiau tada jie turės galimybę sekti ką vaikai veikia tik savo „Android“ telefonuose“, – perspėja M. Vrubliauskas.

Vaikai internete / Shutterstock nuotr.

Tėvai galės matyti vaikų buvimo vietą, stebėti, kiek laiko per dieną jie praleidžia naudojantis išmaniuoju telefonu. Patogu ir tai, kad norėdami apsaugoti vaikų poilsį, tėvai gali įjungti funkciją „Laikas miegoti“ (angl. „Bedtime“). Tai reiškia, kad telefonas, planšetė ar nešiojamasis kompiuteris automatiškai užsirakins tam tikru metu ir mažieji nebegalės jais naudotis iki pat ryto. Kita – „App“ – funkcija skirta blokuoti nepageidaujamas programėles vaikų įrenginiuose ir be tėvų sutikimo neleisti atsisiųsti naujų.

„Microsoft“ – valdysite, kokius žaidimus žais jūsų vaikas

Jei prisijungimui prie „Windows“ naudojate „Microsoft“ paskyrą, tuomet turite galimybę valdyti „Windows“, „Android“ ir „Xbox“ įrenginius. Tiesa, įrenginius su operacine sistema „iOS“ reguliuoti galėsite minimaliai, nes „Apple“, saugodama naudotojų privatumą, neleidžia operacinėms sistemoms atlikti jų telefonų monitoringo.

Vaikai internete / Shutterstock nuotr.

„Pirmiausia siūlyčiau užsukti į „Microsoft Family Safety“ puslapį, kur turėsite įvardinti visus savo šeimos narius. Įskaitant ir jus, šeimą gali sudaryti daugiausiai šeši asmenys. Šią funkciją galėsite pasiekti ir ja naudotis į savo mobilųjį įrenginį atsisiuntę to paties pavadinimo programėlę“, – apie dar vieną tėvų kontrolės galimybę pasakoja „Bitės“ išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Prisijungus per „Microsoft“ paskyrą, tėvų kontrolės funkcija leidžia matyti vaikų buvimo vietą ir stebėti, kiek laiko vaikai praleidžia prie išmaniojo įrenginio ekrano. „Microsoft“ paskyrose ir „Xbox“ įrenginyje programėlės ir žaidimai taip pat gali būti reguliuojami pagal vaiko amžių. Pavyzdžiui, galėsite nesudėtingai uždrausti mažamečiui atsisiųsti žaidimus, kuriuose yra smurto scenų, kraujo ar keiksmažodžių.