Iš Kembridžo universiteto galimai pavogti Charleso Darwino užrašai

Kembridžo universiteto biblioteka antradienį pranešė apie dingusius ir veikiausiai pavogtus du Charleso Darwino užrašų sąsiuvinius su jo novatoriškomis mintimis apie evoliuciją ir garsiuoju „Gyvenimo medžio“ piešiniu.

Garsusis britų mokslininkas savo užrašų sąsiuvinius odiniais viršeliais prirašė 1837 metais, grįžęs iš savo kelionės laivu „HMS Beagle“. Pasak bibliotekos, šių užrašų vertė siekia milijonus svarų.

Viename sąsiuvinyje nupiešta diagrama, iliustruojanti rūšių evoliucijos keletą galimybių, kuri vėliau truputį patobulinta buvo publikuota Ch. Darwino knygoje „Rūšių atsiradimas“ (On the Origin of Species).

Charles Darwin / AP nuotr.

Milžiniška Kembridžo universiteto biblioteka pirmą kartą apie dingusius užrašus pranešė 2001 metais, kai jie buvo perkelti iš Specialiųjų kolekcijų saugyklų, kad būtų nufotografuoti.

Ilgai buvo manoma, kad užrašai buvo neteisingai registruoti ir pasimetė bibliotekos pastate tarp maždaug 10 mln. knygų, žemėlapių ir rankraščių, kur taip pat saugomas vienas reikšmingiausių Ch. Darwino darbų archyvų pasaulyje.

Tačiau po šiemet atliktų didelės apimties paieškų – didžiausių bibliotekos istorijoje – dingusių užrašų rasti nepavyko.

„Kuratoriai padarė išvadą, kad užrašai... veikiausiai buvo pavogti“, – sakoma bibliotekos pranešime.

Kembridžo universiteto biblioteka pranešė informavusi vietos policiją, o dingusios vertybės buvo įtrauktos į Interpolo dingusių meno kūrinių duomenų bazę „Psyche“.

Kembridžo universitetas / Pixabay nuotr.

Universiteto bibliotekininkė Jessica Gardner paskelbė vaizdo įrašą, kuriuo kreipėsi į visuomenę, prašydama pagalbos.

„Labai apmaudu, kad šie užrašai tebėra dingę, nepaisant daugybės didelės apimties paieškų, atliktų per pastaruosius 20 metų“, – kalbėjo J. Gardner. Pasak jos, per tą laiką bibliotekos apsaugos sistemos buvo smarkiai patobulintos.

Bibliotekininkės nuomone, informacijos apie dingusius užrašus gali turėti buvę arba dabartinai bibliotekos darbuotojai, asmenys, užsiimantys prekyba knygomis arba tyrinėtojai.

„Prašau visų, kas mano ką nors žinantis apie užrašų buvimo vietą, susisiekti. Prašau, padėkite“, – sakė ji.

Šis kreipimasis buvo paskelbtas lapkričio 24-ąją, kuri dar vadinama Evoliucijos diena, nes šią dieną buvo išleista Ch. Darwino knyga „Rūšių atsiradimas“.