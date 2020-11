Kovai su COVID-19 mokslininkai pasitelkė iki šiol nenaudotą technologiją – kuo ypatingos dvi vakcinos?

Visai neseniai pasaulį apskriejo naujiena, kad kovoje su koronaviruso pandemija jau matyti šviesa tunelio gale – dvi vakcinos kandidatės pasirodė esančios efektyvios apsaugant žmones nuo užsikrėtimo infekcija. Visuomenę apėmė euforija, vieni ėmė pirkti biotechnologijų kompanijų akcijas, kiti – planuoti būsimas keliones ir džiaugtis, kad kentėti liko nebedaug. LRT.lt domisi, kuo ypatingos šios dvi vakcinos, kuo jos panašios, kuo skiriasi ir ar jos tikrai bus sidabrinės kulkos kovoje prieš SARS-CoV-2 virusą.

Per pastarąsias dvi savaites pasaulį pasiekė žinios, kad dvi vakcinos kandidatės, galinčios užkirsti kelią koronaviruso infekcijai, pasirodė esančios itin efektyvios – rezultatai pranoko net optimistinius lūkesčius.

Kompanija „Pfizer“ kartu su savo partnere iš Vokietijos, bendrove „BioNTech“ pranešė, kad, paskutiniais duomenimis, jų vakcinos efektyvumas siekia 95 proc. Bendrovė „Moderna“ taip pat skubėjo pasidžiaugti, jog klinikinių tyrimų rezultatai parodė, kad jų kuriama vakcina yra 94,5 proc. efektyvi.

Šios kompanijos kovai su koronavirusu sukūrė mRNR tipo vakcinas ir tapo išskirtinėmis lyderėmis tarp kitų kompanijų, vystančių SARS-CoV-2 vakcinas ir esančių trečioje klinikinių tyrimų fazėje.

Nors LRT.lt jau rašė apie vakcinas – didžiausius klausimus ir mitus, ši žinia turi išskirtinę svarbą visuomenei šiuo jautriu kovos su koronaviruso pandemija metu. Taigi kilus didžiuliam susidomėjimui, atsakome į svarbiausius klausimus apie dvi vakcinas kandidates.

Efektyvumas, laikymo sąlygos, šalutinis poveikis: vakcinų skirtumai ir panašumai

Kaip žiniasklaidai siųstame pranešime rašo Įrodymais pagrįstos medicinos grupė – medikų ir mokslininkų draugija, teikianti visuomenei patikrintą informaciją apie koronavirusą, „Pfizer-BioNTech“ atliktuose klinikiniuose tyrimuose tarp 44 tūkstančių savanorių įvykus 170 lauktiems atsitiktiniams užsikrėtimams virusu, buvo atskleistas atvejų pasiskirstymas dviejose panašaus dydžio eksperimentinėse grupėse. Duomenys rodo, kad per tyrimo laiką šiuo virusu užsikrėtė 162 žmonės iš placebo grupės ir tik 8 asmenys, gavę vakciną. Tad vakcinos efektyvumas yra 95 proc.

„Šie galutiniai trečios fazės tyrimų rezultatai stipriai viršija minimalaus reikalaujamo efektyvumo, t. y. 50 proc. ribas, – pranešime sako Kembridžo universiteto gydytojas Tumas Beinortas. – Pagal protokolą, tyrimą buvo siekiama tęsti, kol įvyks 164 užsikrėtimo virusu atvejai tarp visų tyrimo dalyvių, kurie yra atsitiktinai paskirstyti į dvi lygias grupes, gaunančias tiriamąją vakciną arba placebą. Tarpiniai rezultatai buvo paskelbti įvykus 94 užsikrėtimo atvejams, o paskui užtruko tik 9 dienas pasiekti galutinį 164 užsikrėtimo atvejų skaičių, reikalingą statistiniam reikšmingumui pademonstruoti.“

Kompanijos „Moderna“ tarpiniai trečios fazės SARS-CoV-2 vakcinos tyrimo duomenys parodė, kad iš 30 tūkst. tyrimo dalyvių, lygiai paskirstytų į placebo ir tiriamosios vakcinos grupes, iš viso 95 užsikrėtė SARS-CoV-2 – 90 placebo grupėje ir 5 gavusieji tiriamąją vakciną. Tai rodo 94,5 proc. vakcinos efektyvumą.

„Pagrindinis iššūkis „Pfizer“ bei „BioNTech“ kompanijų sukurtos mRNR tipo vakcinos panaudojimui bus „šaltosios grandinės“ infrastruktūra – vakcina turi būti nuolat transportuojama ir laikoma –70 °C temperatūroje. Vyriausybės turi tam ruoštis jau dabar, – įspėjo gydytojas. – „Moderna“ vakcina 30 dienų išlieka stabili +2–8 °C, t. y. namų šaldytuvo temperatūroje, tačiau ilgesnį laiko tarpą turi būti laikoma –20 °C temperatūroje. Ši logistinė detalė suteikia „Moderna“ nemažą pranašumą, tačiau „Pfizer“ bei „BioNTech“ šiuo metu taip pat testuoja vakcinos stabilumą aukštesnėje temperatūroje.“

„Šie galutiniai trečios fazės tyrimų rezultatai stipriai viršija minimalaus reikalaujamo efektyvumo, t. y. 50 proc., ribas“, – teigė gydytojas T. Beinortas.

Iš atliktų tyrimų žinoma, kad vakcinos yra efektyvios apsaugant nuo užsikrėtimo, kai žmogus ja pasiskiepija du kartus: „Pfizer-BioNTech“ vakcina nuo pirmojo karto praėjus 21 dienai, o „Moderna“ – 4 savaitėms. Deja, kol kas nėra ir negali būti duomenų apie tai, kokiam laikotarpiui vakcina sukuria imunitetą – kaip teigia mokslininkai, tam sužinoti reikia mažiausiai pusės metų.

Šiuo metu dar nėra ir viešai prieinamų duomenų apie vakcinų saugumą, tačiau kol kas neatrodo, kad preparatai galėtų kelti rimtą susirūpinimą. Šalutiniai poveikiai, kaip ir pasiskiepijus daugeliu vakcinų, pasireiškia, tačiau dažniausiai jie nėra itin sunkūs.

„Pfizer-BioNTech“ vakcina kai kuriems savanoriams sukėlė skausmą injekcijos vietoje, nuovargį, šaltkrėtį, galvos skausmą, karščiavimą. Kai kurie „Moderna“ vakciną išbandę asmenys teigė taip pat jautę skausmą dūrio vietoje, raumenų, galvos skausmus.

Tačiau šalutiniai poveikiai – labai individualu. Kaip jau anksčiau rašė LRT.lt, jie daugiausia priklauso nuo pačios imuninės sistemos, kaip ji reaguoja į galimą ligos sukėlėją, nes vakcina imituoja virusą ir taip skatina imuninį atsaką.

Tiek „Pfizer-BioNTech“, tiek „Moderna“ vakcinos dar turės įveikti griežtus reguliacinių agentūrų efektyvumo ir saugumo reikalavimus, o šios vakcinų saugumui žada kompromisų nedaryti.

„Nė viena iš vakcinų kol kas neparodė stiprių šalutinių poveikių, galutinių duomenų dar laukiama. Šiandien akivaizdu, kad naujos mRNR technologijos vakcinos gali būti labai efektyvios. Dėl jų gamybos greičio ir paprastumo tai yra didžiulis laimėjimas visai žmonijai – ateityje vakcinas sukurti bus galima daug greičiau, o dabartines adaptuoti prie mutuojančių virusų – paprasčiau. Panašu, kad efektyvią vakciną nuo SARS-CoV-2 turėsime, ir ne vieną“, – tvirtino T. Beinortas.

Vakcina / D. Umbraso/LRT nuotr.

Gamintos pagal naują, anksčiau pasaulyje neišbandytą technologiją

Kaip teigė Vilniaus universiteto imunologė, mokslininkė Aurelija Žvirblienė, „Pfizer-BioNTech“ bei „Moderna“ savo vakcinas gamino pagal naują technologiją, anksčiau pasaulyje neišbandytą nei medicinoje, nei veterinarijoje.

„Abi vakcinos mRNR tipo, yra tam tikrų nedidelių skirtumų tarp jų. Kol kas daug apie tai nežinome, nes anksčiau tokios vakcinos nebuvo naudojamos“, – LRT.lt sakė profesorė.

„Šiandien akivaizdu, kad naujos mRNR technologijos vakcinos gali būti labai efektyvios. Dėl jų gamybos greičio ir paprastumo tai yra didžiulis laimėjimas visai žmonijai – ateityje vakcinas sukurti bus galima daug greičiau, o dabartines adaptuoti prie mutuojančių virusų – paprasčiau. Panašu, kad efektyvią vakciną nuo SARS-CoV-2 turėsime, ir ne vieną“, – tvirtino T. Beinortas.

Ji įvardijo, kad naujasis koronavirusas turi RNR genomą, o kai patenka į žmogaus ląsteles, nuo RNR ląstelės transliuoja viruso baltymą. Vakcinos imituoja šį procesą, tačiau į organizmą patenka ne virusas su savo RNR, o iš jo paimta RNR molekulė – seka, koduojanti viruso baltymą.

„RNR skiriasi nuo DNR tuo, kad DNR yra pakankamai stabilios molekulės. RNR yra greitai suyrančios molekulės, todėl, kuriant šias vakcinas, RNR molekulės dar turi būti apsaugotos, nes kitaip jos greitai suirs. Jos yra įdėtos į lipidinius apvalkalus, kurie padeda apsaugoti RNR ir patekti į ląstelę, nes pati RNR to daryti neturėtų. Kaip mes žinome, „Pfizer“ vakciną reikia transportuoti labai žemoje temperatūroje būtent dėl to, kad RNR yra ne tokia stabili molekulė kaip DNR arba baltymai“, – aiškino A. Žvirblienė.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius Vytautas Usonis pabrėžė, kad RNR sekos panaudojimas vakcinos kūrimui yra ypatingas proveržis, tačiau, kuriant vakcinas, nuolat ieškoma naujausių technologijų. Pavyzdžiui, vakcina nuo hepatito B, naudojama daugiau nei 30 metų, buvo pirma biotechnologinė, genų inžinerijos būdu sukurta vakcina. Yra ir daugiau technologijų, kurios leido sukurti inovatyvias vakcinas.

„Kuriant vakcinas ir jas tobulinant, nuolat ieškoma naujausių technologinių sprendimų, kad tos vakcinos būtų maksimaliai saugios ir veiksmingos. Kad jų gamybos technologija būtų priimtina. Tai yra kasdienis darbas“, – teigė V. Usonis.

„Moderna“ / Vida Press nuotr.

Kas sukūrė šias vakcinas?

„Pfizer“ ir „Moderna“ – pasauliui gana gerai žinomos biotechnologijų ir farmacijos kompanijos, šioje rinkoje žaidžiančios jau ne vienerius metus. Nors „Moderna“ skaičiuoja dar tik dešimtmetį, „Pfizer“ yra itin senas farmacijos ryklys, skaičiuojantis apie 130 metų, be to, tai yra ir pati didžiausia farmacijos kompanija visame pasaulyje.

Tiesa, vakcinos kūrimo procese svarbus ir kitas žaidėjas – kompanija „BioNTech“, kartu su „Pfizer“ kurianti vakciną nuo koronaviruso. Nors savo veiklą ji pradėjo 2008-aisiais, šios bendrovės dar prieš keletą metų beveik niekas nežinojo, tačiau dabar apie ją girdėjęs jau kone visas pasaulis.

„BioNTech“ vadovas dr. Uguras Sahinas prieš dvejus metus Berlyne vykusioje konferencijoje išreiškė drąsų spėjimą – sausakimšai infekcinių ligų specialistų prisigrūdusiai salei jis išrėžė, kad jo kompanija galbūt galės panaudoti mRNR technologiją, kad greitai sukurtų vakciną pasaulinės pandemijos atveju.

Kaip nutiko, kad būtent šios dvi grupės – „Pfizer-BioNTech“ bei „Moderna“ išsiveržė į priekį? Kas lėmė kompanijų sėkmę?

Kaip įvardijo Vilniaus universiteto imunologė, mokslininkė Aurelija Žvirblienė, visos vakcinas kuriančios kompanijos, įskaitant ir šias tris, iki šiol dirbo šioje srityje. Visos kompanijos jau turėjo reikiamas technologines platformas.

„Pavyzdžiui, „Sanofi“ kuria baltymines vakcinas, „GlaxoSmithKline“ kūrė vakciną nuo meningokoko, tai yra tikrai žinoma kompanija. Jos visos turi technologines platformas. Dabar tai panaudojo šios vakcinos kūrimui. Kiekviena iš tų įmonių turėjo įdirbį ir į savo technologinį procesą tiesiog įmetė kitą objektą ir sukūrė tas vakcinas kandidates“, – patikino A. Žvirblienė ir pridūrė, kad vakcinos nuo koronaviruso aktualumas daugeliui bendrovių padėjo pritraukti ir labai daug lėšų, investicijų.

„Pfizer“ / Vida Press nuotr.

Įdomu tai, kad, anot „Washington Post“, „BioNTech“ vadovas dr. Uguras Sahinas prieš dvejus metus Berlyne vykusioje konferencijoje išreiškė drąsų spėjimą – sausakimšai infekcinių ligų specialistų prisigrūdusiai salei jis išrėžė, kad jo kompanija galbūt galės panaudoti mRNR technologiją, kad greitai sukurtų vakciną pasaulinės pandemijos atveju.

Tai neabejotinai yra proveržis, tačiau džiaugtis dar anksti

V. Usonis pabrėžė, kad žinia, jog dvi vakcinos parodė itin gerą efektyvumą, yra labai džiugi, tačiau nereikia užbėgti įvykiams už akių.

„Tą pačią dieną, kai „Pfizer“ paskelbė apie savo tarpinius rezultatus, kinai paskelbė, kad jie stabdo savo vakcinos tyrimus dėl nepageidaujamų šalutinių poveikių. Todėl pirmiausia reikia sulaukti registracijos, o tada galėsime kalbėti apie lyderius“, – sakė V. Usonis.

„Palaukime, kol bus užregistruotos vakcinos – ar viena, ar kita. Tada kalbėsime, kas išsiveržė. Tam ir yra atliekami tyrimai, jie turi būti užbaigti, turime sulaukti galutinių rezultatų, nes visko nutinka. Žiūrėkite, ta pati „Moderna“ buvo sustabdžiusi savo darbus, nes buvo nepageidaujama reakcija kažkuriam iš tyrimo dalyvių. „AstraZeneca“ ir Oksfordo grupė taip pat buvo sustabdžiusi savaitei, kai vienas iš tyrimo dalyvių patyrė netikėtų ir nepageidaujamų reiškinių, kai gavo skiepą. Tą pačią dieną, kai „Pfizer“ paskelbė apie savo tarpinius rezultatus, kinai paskelbė, kad jie stabdo savo vakcinos tyrimus dėl nepageidaujamų šalutinių poveikių. Todėl pirmiausia reikia sulaukti registracijos, o tada galėsime kalbėti apie lyderius“, – LRT.lt aiškino V. Usonis.

Profesorius priminė, kad yra ir kitų gamintojų, rodančių ne ką mažesnį potencialą, tik dar garsiai nekalbančių apie savo rezultatus.

„Yra ir kitų rimtų kompanijų, tokių kaip „AstraZeneca“ ir Oksfordo universitetas. Žmonės tikrai rimtai dirba, todėl reikia žiūrėti, kaip jiems seksis. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad buvo beveik 300 pretendentų, kurie pradėjo vakcinos nuo SARS-CoV-2 koronaviruso tyrimus. Iš tų 300 yra penkios didelės kryptys, keturios jau buvo žinomos iki šiol, o penkta kryptis – ta, kuria eina „Pfizer“ ir „Moderna“ bei dar keli tyrėjai, tos vadinamosios mRNR vakcinos. Tai visiškai naujas principas, kuris nebuvo naudotas iki šiol. Yra, apie ką šnekėti. Reikia sulaukti ir žiūrėti, kaip veikia viena, kita vakcina, kokie yra raktiniai jų naudojimo aspektai. Kaip bus su transportavimu, galų gale, administraciniai reikalai, kurią vakciną pirks Lietuva“, – kalbėjo profesorius.

Vytautas Usonis / D. Umbraso/ LRT.nuotr

Pasak A. Žvirblienės, šiuo metu apie abi vakcinas žinoma yra labai mažai, pagrindinis jų skirtumas – skirtingos laikymo sąlygos. „Net ir specialistams prieinama nedaug informacijos. Kol kas tai yra akivaizdžiausias skirtumas, nes kitų aiškių duomenų neturime“, – patikino imunologė.

Anot jos, apskritai, nors džiaugtis dar anksti, žinią apie dvi vakcinas, stipriai pasistūmėjusias į priekį, reikia vertinti teigiamai.

„Dabar mes turime efektyvumo duomenis, žinome apie patį užsikrėtimo faktą, bet kaip ilgai vakcina apsaugos nuo užsikrėtimo? Jeigu aš šiandien pasiskiepijau, ar po pusės metų dar būsiu apsaugota? Tokių duomenų nėra ir negali būti“, – tvirtino A. Žvirblienė.

„Iki šiol mes neturėjome jokių duomenų apie vakcinų efektyvumą, išskyrus tai, kad, pavyzdžiui, Rusija pasiskelbė, kad užregistravo, kinai skiepija žmones kažkokia vakcina. Dabar, kai yra gauti duomenys iš klinikinių tyrimų, kurie atliekami pagal visas taisykles, visus reikalavimus, manau, kad yra teigiama žinutė. Ji rodo, kad gali būti sukurtos efektyvios vakcinos. Jeigu jos apsaugo, vadinasi, šis vakcinų formatas veikia. Svarbiausia, kad jis yra toks naujoviškas, kurio iki šiol nebuvo, tačiau jis sukelia imuninį atsaką, apsaugantį nuo užsikrėtimo“, – teigė A. Žvirblienė.

Savo ruožtu Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto mokslininkas, biofizikas, biochemikas Daumantas Matulis patikino manantis, kad efektyviai veikiančių vakcinų bus ir daugiau, o dabartiniai rezultatai yra labai daug žadantys.

„Visgi, tai yra preliminarūs rezultatai, nes dar neapėmė viso trečios fazės tyrimo. Tačiau jie jau preliminariai parodė vakcinų veikimą, palygino su placebu“, – teigė mokslininkas.

Vakcina / D. Umbraso/LRT nuotr.

Mažiau nei metai vakcinai sukurti – ar ne per greitai?

Nuo tada, kai buvo identifikuotas pats pirmas koronavirusu užsikrėtęs asmuo, iki pirmųjų vakcinų sukūrimo nepraėjo metai. Įprastai vakcinų kūrimas trunka ne vienerius metus, o kartais ir dešimtmečius. Kodėl šį kartą viskas kitaip? Ar tikrai galime pasitikėti vakcina, sukurta pagal naują technologiją ir dar taip greitai?

„Ko negalima pagreitinti, tai organizmo reakcijos į vakciną. Yra standartas, kad, paskiepijus vakcina, antikūnus galima tirti po 28 dienų. Čia nieko negalima padaryti, kiek beturėtum pinigų ar žmonių“, – pabrėžė V. Usonis.

„Natūralu, kad yra krislas abejonės, nes niekada vakcinų kūrimo istorijoje nebuvo tokių terminų. Bet, kita vertus, niekada nebuvo ir tokių pastangų bei tokio finansavimo. Taip nėra buvę net ir kovojant prieš Ebolos, Zikos ir kitus virusus. Nepalyginami pinigų kiekiai ir pajėgumai. Tai yra toks precedentas, labai įdomu, koks bus tas minimalus terminas, per kurį galima sukurti vakciną.

Tačiau vėlgi, sukūrimas baigsis tada, kai turėsime užregistruotą vakciną. Tai reiškia, kad viskas turės būti įvertinta – ir saugumas, ir efektyvumas. Dabar mes turime efektyvumo duomenis, žinome apie patį užsikrėtimo faktą, bet kaip ilgai vakcina apsaugos nuo užsikrėtimo? Jeigu aš šiandien pasiskiepijau, ar po pusės metų dar būsiu apsaugota? Tokių duomenų nėra ir negali būti, nes trečios fazės tyrimas, klinikiniai tyrimai tiek vienų, tiek kitų gamintojų yra prasidėję prieš 2–3 mėnesius. Efektyvumas apskaičiuotas pagal tai, ar apsaugojo nuo užsikrėtimo“, – paaiškino profesorė A. Žvirblienė.

V. Usonis patikino, kad nors pasauliui reikėtų vakcinos kuo greičiau, jokio kompromiso kokybės ir saugumo atžvilgiu vis tiek būti negali. Norint paspartinti procesą, galima greičiau atlikti techninius darbus, ikiklinikinius tyrimus – visus darbus, kurie atliekami dar nedalyvaujant savanoriams preparato bandymuose.

„Visus darbus, susijusius su vakcinų tyrimais, sąlyginai galima išskirstyti į dvi grupes. Vienoje galima šį tą pagreitinti, kitoje – ne. Ko negalima pagreitinti, tai organizmo reakcijos į vakciną. Yra standartas, kad, paskiepijus vakcina, antikūnus galima tirti po 28 dienų. Čia nieko negalima padaryti, kiek beturėtum pinigų ar žmonių. Kalbant apie vakcinų saugumą, taip pat yra standartai. Išskiriamas ūmus periodas po skiepo – trys dienos ir registruojama, kas per jas vyksta. Taip pat yra mėnuo ir trys mėnesiai. Čia nieko nepagreitinsi ir kitaip nepadarysi, kad ir kaip norėtum“, – aiškino profesorius.

„Nuolat kyla diskusijų, kad gal reikėtų palaukti, pažiūrėti, kaip bus. Klausimas – ko mes lauksime ir kodėl mes visada taip bijome tų naujovių“, – aiškino profesorius V. Usonis.

Tačiau kai kuriuos tyrimus atlikti ir apdoroti informaciją paprasčiausiai užtrunka daug laiko. „Įsivaizduokite, jeigu kalbame apie trečios fazės tyrimus, kur dalyvauja dešimtys tūkstančių savanorių. Tai kokia tai yra darbo apimtis. Netgi naudojant visas šiuolaikines priemones, kompiuterius, tai užima daug laiko“, – teigė V. Usonis. Pasak profesoriaus, visi terminai, kurie tiesiogiai susiję su biologiniais procesais, pagreitinti būti negali.

Vakcina / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kas bus, jei daugelis nuspręs nesiskiepyti?

Dalis žmonių yra neigiamai nusiteikę prieš šias naująsias vakcinas nuo koronaviruso ir sako, kad skiepytis nuo jo neketina. Kas bus, jeigu tokių bus dauguma? Profesorius V. Usonis pabrėžė, kad reikia nepamiršti, jog galioja labai griežtos sąlygos tiek vakcinų kūrimui, tiek jų registravimui. Juk ne be priežasties registravimo procesas gali užtrukti iki metų ar net ilgiau.

„Yra neįsivaizduojamas kiekis pateikiamų dokumentų, labai daug įvairiausių reikalavimų, kurių turi būti laikomasi atliekant klinikinius tyrimus. Tai yra standartiniai reikalavimai, griežčiausiai kontroliuojami. Visa tai yra tam, kad eiliniam žmogui iš kelių tūkstančių parametrų liktų tik vienas – vakcina užregistruota. Matydamas tą įrašą, aš žinau, kad naujai vakcinai ar bet kokiam vaistui, nes tai galioja visoms biologiškai aktyvioms medžiagoms, atlikti standartus atitinkantys saugumo ir veiksmingumo tyrimai.

Nuolat kyla diskusijų, kad gal reikėtų palaukti, pažiūrėti, kaip bus. Klausimas – ko mes lauksime ir kodėl mes visada taip bijome tų naujovių“, – LRT.lt aiškino profesorius.

V. Usonis teigė apgailestaujantis, kad komunikacija koronaviruso klausimais yra visiškai nepakankama informuojant visuomenę, dėl to kyla tiek baimė skiepytis, tiek atmetimo reakcija, tiek sąmokslo teorijos.

„Jeigu 60–70 proc. visuomenės įgytų imunitetą koronavirusui, infekcijos plitimas sustotų. Dar kurį laiką būtų pavienių susirgimų, bet, jeigu pasiektume tokį lygį, galėtume kalbėti apie saugų įvairių gyvenimo sričių atsivėrimą“, – pabrėžė profesorius.

„Mes matome labai daug draudimų, bet labai mažai paaiškinimų, kodėl. Kodėl reikia kaukę dėvėti, kodėl į barą eiti negalima, kodėl dar kažko negalima daryti? Kalbant apie bendriausius dalykus, infekcinių ligų plitimą sudaro trys sudėtinės dalys: infekcijos šaltinis, plitimo keliai, imli visuomenė. Jeigu visos trys grandys yra, infekcija plinta. Ką daryti, kad bent vieną iš šių grandžių pavyktų eliminuoti? Kalbant apie infekcijos šaltinį, taip jau atsitiko, kad beveik prieš metus atsirado SARS-CoV-2 židinys, kurio žmonės nelokalizavo, virusas paplito po visą pasaulį. Lietuvoje dabar infekcijos šaltinis jau yra paplitęs po visą šalį, nesvarbu, kur, didmiestyje ar miestelyje, visur yra rizika susidurti su infekcijos šaltiniu.

Plitimo keliai yra labai aiškūs – iš infekuoto žmogaus organizmo išsiskiria per kvėpavimo takus, sveikasis užsikrečia per kvėpavimo takus. Čia gali padėti visos apsaugos priemonės: kaukės, atstumas, buvimo laikas ir t. t. Ir yra imli visuomenė – kai atsirado naujas virusas, absoliučiai visi jam buvo imlūs, nes niekas su tuo sukėlėju nebuvo susitikęs, imuninė sistema neturėjo patirties su juo susitikti. Todėl infekcija taip ir plinta, kaip sprogimas. Kaip ir buvo prieš šimtą metų per garsiąją gripo „ispankos“ pandemiją. Tada per tris mėnesius žuvo 20 milijonų, nes visa visuomenė buvo imli“, – aiškino V. Usonis.

Vakcina / AP nuotr.

Jis taip pat priminė, kad dar birželį Lietuvoje atliktas nacionalinis tyrimas parodė, kad anuomet mažiau nei 3 proc. Lietuvos suaugusiųjų turėjo antikūnų prieš koronavirusą. Kitaip tariant, mūsų šalyje visi trys infekcijos plitimo veiksniai yra: tiek šaltinis, tiek plitimo keliai, tiek imli visuomenė, todėl infekcija ir plinta.

Iki šiol nėra jokių būdų, kaip paveikti SARS-CoV-2 infekcijos eigą, galima tik riboti plitimo kelius laikantis pateiktų rekomendacijų. Tačiau klausimas, kiek tai yra priimtina šiuolaikinei visuomenei. Vakcinos veikia imlią visuomenę – paskiepijus žmogų, jam susidaro imuninis gynybos mechanizmas ir jis tampa nebeimlus infekcijai. Todėl tai yra vienas iš raktinių veiksnių, galinčių padėti suvaldyti pandemiją ir leisti grįžti į normalų gyvenimą.

„Jeigu 60–70 proc. visuomenės įgytų imunitetą koronavirusui, infekcijos plitimas sustotų. Dar kurį laiką būtų pavienių susirgimų, bet, jeigu pasiektume tokį lygį, galėtume kalbėti apie saugų įvairių gyvenimo sričių atsivėrimą“, – pabrėžė profesorius.

„Pasigendame komunikacijos iš mūsų oficialių struktūrų, kad žmonės gautų objektyvią informaciją, kodėl reikia dėvėti kaukes, kodėl negalima eiti į barą, kodėl atsargiai reikia elgtis parduotuvėje ir ką daryti, kai atsiras vakcinos“, – tvirtino V. Usonis.

Pasak A. Žvirblienės, sunku prognozuoti, kaip keistųsi žmonių nuomonė, jeigu apie vakcinas būtų daugiau informacijos. Visgi, svarbiausia, kad yra pasirinkimo laisvė.

„Laikyčiausi tokio požiūrio, kad tie, kurie nenori, – tegul nesiskiepija. Bet jeigu nori kažkur išvažiuoti į užsienį ir esi nepersirgęs, nori jaustis saugus, turbūt geriau pasiskiepyti ir nerizikuoti. Gavęs didelę viruso dozę, gali labai sunkiai susirgti. Vien turėti pasirinkimo laivę yra labai svarbus. O jeigu nepavyks paskiepyti 70 proc. visuomenės, tai gali reikšti, kad viruso plitimo visiškai sustabdyti nepavyktų. Bet galbūt dalis žmonių pakeis savo nuomonę, dalis bus persirgę, tai gal ir nebus taip blogai“, – tvirtino imunologė.

Vakcina / Shutterstock nuotr.

Kada galėtume grįžti į normalų gyvenimą?

Pasirodžius žinių apie vakcinų kandidačių efektyvumą, viešojoje erdvėje garsiau kalbama apie optimistinį scenarijų – kad vakcinos galėtų būti užregistruotos ir jas būtų leidžiama naudoti dar šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Jeigu iš tiesų taip pavyktų padaryti, kaip greitai galėtume sakyti, kad pandemiją jau suvaldėme?

Anot A. Žvirblienės, vakcinų užregistravimas išties pakeistų šios krizės eigą.

„Būtų galima pradėti skiepyti prioritetines grupes. Visos šalys planuoja, kuriuos žmones pirmiausia pradės skiepyti. Nors ir palaipsniui, vis tiek neužtruks metų metus žmones paskiepyti. Tai jau būtų žingsnis į priekį, rizikos grupėse esantys žmonės būtų apsaugoti. Be to, reikia turėti omenyje, kad dalis visuomenės šiaip ar taip jau persirgo. Tie skaičiai, kuriems nustatomas koronavirusas, dar ne viskas, nes daug žmonių, kuriems simptomai yra lengvi, neina ir nesitikrina, prabūna namuose. O persirgimas suaktyvina imunitetą“, – kalbėjo mokslininkė.

D. Matulis patikino manantis, kad, užregistravus vakciną dar šių metų pabaigoje, realu, kad per metus galėtume grįžti į normalų gyvenimą.

„Europos Sąjungai perkant vakciną centralizuotai, visoms šalims gaunant reikiamą kiekį bent jau pirmajam etapui, tikrai realu. Norėtume, kad du trečdaliai žmonių šalyje būtų paskiepyti, gali net ir tokį skaičių pavyktų pasiekti“, – LRT.lt tvirtino D. Matulis.

„Nežinau, ar šalys neįves reikalavimo pateikti dokumentą, įrodantį, kad esi skiepytas. Tokia praktika yra žinoma, ji buvo ir anksčiau. Natūralu, kad nepasiskiepiję žmonės turėtų pajausti tam tikrų apribojimų“, – tikino V. Usonis.

Pasak biochemiko, tikrai bus žmonių, kurie iš pradžių stebės, kaip jaučiasi kiti pasiskiepiję asmenys. Visgi, jo nuomone, vakcinos tikrai padės suvaldyti situaciją.

„Aišku, bus ir transportavimo problemų, tikrai gali būti, kad tai vakcinai, kuriai reikia ypač šaltų sąlygų, gali kilti logistikos problemų. Visi tokie dalykai gali trukdyti, yra ir visokių rizikų, ir baimių. Dar klausimas dėl laiko, ar tikrai mes galėsime sugrįžti į savo įprastinį gyvenimą, kuris buvo 2019 metais. Galbūt sugrįšime tik iš dalies, net ir pasiskiepiję žmonės. Sako, kad daugiau nei 90 proc. efektyvumas, tai reiškia, kad lieka dar keli procentai, kai ir paskiepytas gali užsikrėsti.

Yra baimių, kad virusas gali mutuoti ir tas procentas dar labiau padidės. Gali būti, kad bus šalių, kuriose išliks labai daug viruso, ir jos nelabai skiepysis dėl kokių nors priežasčių. Taigi ta pandemija gali ir nepraeiti per ateinančius metus, bet tikėtina, kad labai stipriai neužgaiš“, – svarstė mokslininkas.

Koronavirusas, vakcina / AP nuotr.

Pasak V. Usonio, svarbu turėti viltį, kad vakcinos sukūrimo procesas neužtruks ir per ateinančius metus galėsime grįžti į įprastą gyvenimą. Tačiau reikia pagalvoti, ar tai realu.

„Tikėtis, kad atvažiuos dėdė iš Amerikos ir kažką už mus padarys, nėra labai patikima. Turime patys kažką daryti. Kol neturime vakcinos, yra labai daug darbų, reikia kontroliuoti plitimo kelius. Griežčiausia kontrolė yra karantinas, bet ir be karantino svarbu pagalvoti, ar tikrai mums reikia eiti į kokį nors viešą renginį, restoraną, spektaklį ar barą. Tai yra mūsų atsakomybė.

Reikia ruoštis ir vakcinų atsiradimui. Klausimas yra ne „ar jos atsiras“, o „kada atsiras“. Valdžia sako, kad pirks vakciną, mums labai gera žinia ta, kad mes, maža valstybė, esame įtraukti į Europos Sąjungos pirkimų bendrą katilą. Kad ir kokia auksinė bus vakcina, jeigu ji nebus įskiepyta, tai neveiks. Tai irgi yra darbas, todėl pasigendame komunikacijos iš mūsų oficialių struktūrų, kad žmonės gautų objektyvią informaciją, kodėl reikia dėvėti kaukes, kodėl negalima eiti į barą, kodėl atsargiai reikia elgtis parduotuvėje ir ką daryti, kai atsiras vakcinos“, – tvirtino V. Usonis.

Jis pabrėžė, kad paskutinės apklausos rodo, jog tik labai nedidelė dalis žmonių yra nusiteikę prieš vakciną nuo COVID-19. Anot jo, jų versti skiepytis ir nereikėtų. Tačiau yra nemažai abejojančių, kurie dar galėtų pakeisti savo nuomonę, ypač dabar, kai kasdien nustatoma daugiau nei po tūkstantį naujų atvejų ir vis daugiau mirčių.

Vakcina (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

„Iš tikrųjų, kai turėsime saugias vakcinas, pasiskiepiję žmonės – gavę dvi dozes vakcinos – galės laisviau keliauti. Nežinau, ar šalys neįves reikalavimo pateikti dokumentą, įrodantį, kad esi skiepytas. Tokia praktika yra žinoma, ji buvo ir anksčiau. Natūralu, kad nepasiskiepiję žmonės turėtų pajausti tam tikrų apribojimų. Galų gale, atkeliavus vakcinai jau turėsime daugiau žinių apie nepageidaujamą šalutinį poveikį, tai manau, kad keisis ir žmonių požiūris“, – dėstė profesorius.

Vis dėlto, net ir turėdami vakciną, žmonės turėtų susitaikyti, kad koronavirusas vienaip ar kitaip dar rodys savo nagus ir dantis. Mokslininkas D. Matulis teigė nemanantis, kad šį virusą pavyks visiškai išnaikinti, taip nėra nutikę beveik su jokia liga. „Apie kai kurias ligas šnekama mažai, bet kai kuriose šalyse yra šiek tiek likučių. Padaryti taip, kad pavyktų 100 proc. išnaikinti, tai labai abejoju. Tačiau gal ir gali toks stebuklas įvykti“, – kalbėjo pašnekovas.