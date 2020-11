„Huawei Watch Fit“ laikrodis – daug lūkesčių, tačiau ne visi jie pateisinti

Šiais laikais laikrodis, rodantis tik laiką, – atgyvena. Dabar jis turi tarnauti kaip antras asistentas po išmaniojo telefono ir mažų mažiausiai rodyti nueitus žingsnius bei turėti žadintuvą, o pageidautina, kad sektų visus sveikatos rodiklius nuo širdies ritmo iki deguonies kiekio kraujyje, taip pat ir fizinį aktyvumą. Prieš porą mėnesių „Huawei“ pasauliui pristatė keletą naujų išmaniųjų laikrodžių, tarp jų ir „Watch Fit“ – sporto laikrodį, turintį tarnauti kaip virtualus treneris. Ar jis šį pažadą ištesi?

Dizainas

„Huawei Watch Fit“ laikrodis labiau primena išmaniąją apyrankę dėl savo stačiakampio formos plastikinio korpuso ir silikoninės apyrankės. Ekranas – stiklinis, tačiau nesužavėjo tai, kad po mėnesio dėvėjimo jis jau buvo surinkęs keletą nedidelių įbrėžimų, tad norint, kad jis tarnautų ilgai ir tokios smulkmenos neerzintų, reikėtų pasiieškoti apsauginio stiklo.

„Huawei Watch Fit“ išmanusis laikrodis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Apskritai laikrodis maloniai priglunda prie riešo, yra patogus ir niekur nekliūna, atrodo pakankamai dailiai, todėl jo nereikia slėpti po rankove. Laikrodį galima rinktis pagal apyrankės spalvą, jų yra keturios: rausva, žalsva, oranžinė ir juoda. Bendras prietaiso svoris – 34 gramai, be apyrankės – 21 gramas.

Įrenginys turi 1,64 colio AMOLED ekraną, galintį atkurti 16,7 milijono spalvų. Gamintojas nurodo, kad laikrodyje yra daugiau nei 130 vartotojo aplinkos (angl. Watch faces) dizainų – dalį galima nusistatyti pačiame laikrodyje, dalį – instaliuoti per telefono programėlę.

Dar yra „Watch Face Store“, parduotuvė, iš kurios tų vartotojo aplinkų, kurias „Huawei“ lietuviškai vadina „tapetais“, atsisiųsti galima dar daugiau, bet tai prieinama tik „Android“ vartotojams. Pastarieji taip pat ant laikrodžio ekrano gali užsidėti ir nuotraukų, esančių telefone.

„Huawei Watch Fit“ išmanusis laikrodis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Funkcijos sportui

Be įvairių smulkmenų, daugiausia dėmesio „Watch Fit“ skirta treniruotėms. Laikrodis siūlo dviejų tipų treniruočių kursus: fitneso ir bėgimo. Kiekvieną treniruotę galima pasirinkti pagal savo norimą lygį – tai gali būti greita mankšta arba truputį ilgesnė ir intensyvesnė treniruotė.

Tarp fitneso treniruočių yra pratimų variantai, kuriuos atliekant galima deginti riebalus arba auginti raumenis. Yra labai trumpos treniruotės, užtrunkančios vos kelias minutes, jas, pavyzdžiui, galima greitai atlikti darbe, arba šiek tiek intensyvesnės treniruotės, tačiau jos taip pat ilgai netrunka – ilgiausia trunka 18 minučių.

„Huawei Watch Fit“ išmanusis laikrodis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tiems, kurie yra visiškai žali sporte, praverčia tai, kad pratimus iliustruoja judančios animacijos. Laikrodžio ekrane pavaizduojama, kaip reikėtų atlikti pratimą, tada duodamos kelios sekundės pasiruošti ir pradedamas skaičiuoti pratimui skirtas laikas.

Sunku pasakyti, kiek šios treniruotės yra efektyvios ilgalaikėje perspektyvoje, galbūt, nuoširdžiai sportuojant kiekvieną dieną, galima pasiekti šiokių tokių rezultatų. Tačiau laikrodis visiškai ignoruoja atgalinį ryšį – pratimui skirtas laikas skaičiuojamas bet kokiu atveju, ar atlieki pratimą, ar nieko neveiki. Matuojamas tik širdies ritmas.

Fitneso treniruočių kursuose taip pat neatsižvelgta į tobulėjimo aspektą – gali atlikti tas pačias treniruotes nuolat, tačiau jos netampa sunkesnės. Kadangi raumenys pripranta prie krūvio, svarbu jį nuolat didinti, tad siekiant tobulėti tai tenka daryti savarankiškai – be laikrodžio pagalbos. Todėl po kurio laiko gali atrodyti, kad sudaryti treniruočių kursai paprasčiausiai nebeturi prasmės.

„Huawei Watch Fit“ išmanusis laikrodis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Bėgimo treniruotės taip pat suskirstytos pagal poreikius – galima treniruotis nuo visiško pradinuko lygio iki rimtesnio. Iš šių treniruočių išbandžiau tik lengvo bėgimo (angl. Easy Run) 28 minučių trukmės treniruotę, per kurią porą minučių reikia bėgti, porą eiti ir taip kartoti keletą ciklų. Treniruotės metu laikrodis nuolat vibruoja įspėdamas, jog širdies pulsas per dažnas, todėl reikia bėgti arba eiti lėčiau. Kadangi yra įmontuotas GPS, savo treniruotės detales galima apžvelgti ir per pačią programėlę.

Įjungus bėgimo lauke (angl. Outdoor Run) režimą, laikrodžiui ne visada gerai sekasi matuoti širdies ritmą. Vieną kartą teko bėgti pakankamai intensyviu tempu, jaučiau, kad širdis jau per gerklę lipa, o laikrodis rodo, kad širdies ritmas – vos 82 dūžiai per minutę, kai tikrai turėtų būti nuo 140 iki 160. Bandžiau visaip jį taisyti ant riešo, bet per visą pusvalandį, kurį bėgiojau, situacija nepasikeitė, įrenginys nusprendė, kad aš tik apšilimą darau.

„Huawei Watch Fit“ išmanusis laikrodis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be šių kursų, iš viso yra 96 treniruočių režimai, tarp kurių yra ir visai egzotiškų, pavyzdžiui, fechtavimasis, pilvo šokiai, baletas, gatvės šokiai, šaudymas iš lanko, aitvaro laidymas, žvejyba, šuolis su virve arba parašiutu ir t. t. Kitaip tariant, įtrauktos net ir tokios veiklos, kurias iš pažiūros gal nelabai sportu pavadintum, bet vis tiek sudegintas kalorijas skaičiuoja, pavyzdžiui, jeigu mėtai strėlytes į taikinį.

Iš vienos pusės – gal ir smagu, kad tokia didelė įvairių treniruočių režimų gausa, iš kitos pusės – erzina, kad reikia ilgai ieškoti, jeigu nori ko nors specifiško. Visgi, treniruočių funkcijas galima susidėlioti pačiam, ko nereikia – ištrinti.

Nustatymuose taip pat galima nusistatyti, kad laikrodis aptiktų fizinį aktyvumą automatiškai ir nereikėtų naršyti po įvairius režimus. Deja, ši funkcija veikia tik elementariausiems pratimams, tokiems kaip ėjimas ar bėgimas, – strėlyčių mėtymo į taikinį ar šuolio parašiutu gali ir neužfiksuoti.

„Huawei Watch Fit“ išmanusis laikrodis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Papildomos funkcijos

Man svarbu, kad laikrodis tinkamai susijungtų su kito gamintojo telefonu, nes pasitaiko tokių atvejų, kai negali išnaudoti visų įrenginio funkcijų. „Watch Fit“ su telefonu visai neblogai susiderino, tačiau vis tiek naudotis galėjau ne visomis funkcijomis.

Pavyzdžiui, per laikrodį negalėjau perjungti dainų telefone ir valdyti kameros, bet šių funkcijų tikriausiai ir taip nebūčiau naudojusi. Pasirodo, kad šios funkcijos veikia tik telefonuose, turinčiuose „Android“ operacinę sistemą. Paaiškėjo, kad negalėjau gauti ir pranešimų apie tai, jog mano širdies ritmas per žemas, nors tokios informacijos aš ir nepasigedau.

„Huawei Watch Fit“ išmanusis laikrodis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kadangi laikrodis susietas su telefonu „Bluetooth“ ryšiu, galima per jį valdyti kai kurias telefono funkcijas, pavyzdžiui, atmesti telefono skambutį, perskaityti pranešimus. Programėlėje galima nusistatyti, kuriuos pranešimus pageidaujama gauti, tačiau aš ilgainiui visus pranešimus išjungiau, nes laikrodis nepaliaujamai vibruodavo ir tai labai erzindavo.

Laikrodyje veikia telefono paieškos (ang. Find Phone) funkcija – kai ji naudojama, telefonas pradeda pypsėti ir nustoja tik jį atrakinus. Veikia ir išjungus telefono garsą, todėl gali būti naudinga, jeigu išmanusis kur nors numestas namie su nustatytu begarsiu režimu, o jį reikia skubiai rasti.

„Huawei Watch Fit“ išmanusis laikrodis / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Watch Fit“ turi širdies ritmo matuoklį, akcelerometrą, SpO2 matuoklį, kuris seka deguonies kiekį kraujyje, taip pat galima stebėti savo miego režimą, įvertinti savo streso lygį, pasitikrinti orus, atlikti kvėpavimo pratimų. Taip pat yra chronometras, laikmatis ir žadintuvas, žibintuvėlis, kuris, kaip paaiškėjo, šviečia ne taip prastai, kaip iš pradžių tikėjausi, – šiek tiek po kojomis pasišviesti tikrai galima.

Laikrodis turi „5ATM“ standarto apsaugą nuo vandens – tai reiškia, kad su juo galima panerti į maždaug 50 metrų gylį, įrenginiui nieko blogo neatsitiks, jeigu jis bus aptaškytas vandeniu, su juo galima tiek plaukioti, tiek nardyti.

Laikrodžio baterija maloniai nustebino – tikrai išlaiko savaitę ar net ilgiau, tikslaus dienų skaičiaus neatsekiau, o ir įkraunamas prietaisas tikrai greitai. Pavyzdžiui, sugalvoji pasportuoti ir matai, kad tik keletas procentų belikę, – gali prijungti kelioms minutėms ir jau iki keliasdešimt procentų įsikraus. Tačiau pats įkroviklis yra trūkumas – laikrodžiui tinka tik specifinė jungtis, todėl, pametus įkroviklį, nieko iš jau turimų pritaikyti nepavyks.

„Huawei Watch Fit“ išmanusis laikrodis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Laikrodyje yra ir lietuvių kalba, nors man iš pradžių nepavyko jos pasirinkti, o vėliau nesivarginau pakeisti, nes nei per laikrodžio, nei per programėlės nustatymus to padaryti neišėjo, o ištrinti visų parametrų taip pat nenorėjau.

Apibendrinimas

„Watch Fit“ savo funkciją atlieka neblogai, gali pasitarnauti tiems, kurie nori turėti šiokią tokią sporto rutiną, tačiau nežino, nuo ko tiksliai pradėti. Jo prigimtinei funkcijai rodyti laiką aš priekaištų apskritai neturiu.

Laikrodis turi daugybę skirtingų treniruočių režimų, kuriuos galėtų naudoti profesionalūs sportininkai, tačiau tikslinė auditorija vargu ar yra profesionalai – įrenginys labiau orientuotas į sėdimą darbą dirbančius žmones, kiauras dienas praleidžiančius biuruose ar per karantiną namuose, kuriuos reikia nuolat paskatinti šiek tiek pajudėti. Kaip tik dėl to dauguma laikrodžio funkcijų lieka neišnaudotos, o treniruotės – neišbandytos. Pasirinkimo gausa gali netgi šiek tiek erzinti.

„Huawei Watch Fit“ išmanusis laikrodis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Idėja dėl virtualaus asmeninio trenerio yra nebloga, tačiau ji lieka iki galo neįvykdyta. Smagu, kad treniruočių kursai animaciniai ir moko taisyklingai sportuoti namuose, tačiau jie neskatina progreso – po kurio laiko, atliekant tuos pačius pratimus, nebus jokio tobulėjimo fizine prasme. Žinoma, negalima visos atsakomybės už fizinę būklę suversti laikrodžiui, tačiau jis galėtų būti dar funkcionalesnis.

Visas laikrodžio funkcijas gali išnaudoti tik „Android“ vartotojai – kai kam tai gali sukelti nepatogumų. Nors aš tų funkcijų, kuriomis negalėjau naudotis, nepasigedau, kitiems vartotojams galbūt tai gali būti trūkumas.

„Huawei Watch Fit“ laikrodžio kaina internetinėse parduotuvėse svyruoja tarp 100 ir 129 eurų.