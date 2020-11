Technologijų milžinės „Facebook“ ir „Google“ pratęsė politinės reklamos draudimą Jungtinėse Valstijose, plintant dezinformacijai, palaikančiai prezidento Donaldo Trumpo kaltinimus, esą jo pralaimėjimą Joe Bidenui lėmė balsų klastojimas.

„Facebook“ produktų vadybos direktorius Robas Leathernas trečiadienį vakare paskelbė, kad socialinių tinklų milžinė laikinai paliks galioti rinkiminės reklamos draudimą, kol laukiama lapkričio 3 dienos rinkimų rezultato patvirtinimo.

„Laikinai pratęsiame virtinę priemonių, įvestų siekiant apsaugoti rinkimų procesą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė R. Leathernas.

„Visi, kas naudojasi „Facebook“ ir „Instagram“ Jungtinėse Valstijose, ir toliau matys mūsų žymas ant pranešimų, kad J. Bidenas yra prognozuojamas nugalėtojas", – pridūrė jis.

Remiantis pranešimais žiniasklaidoje, „Google“ taip pat pratęsė savo draudimus.

R. Leathernas pripažino, kad šis draudimas neleis skelbti reklamos, susijusios su antruoju rinkimų į Senatą turu Džordžijoje, nulemsiančioje, kuri partija kontroliuos Senatą.

„Žinome, kad žmonės yra nepatenkinti, kad mes iš karto neleidžiame reklamos antram rinkimų turui Džordžijoje ir kitur“, – sakė jis.

„Mūsų technologinės galimybės neleidžia per tokį trumpą laiką suteikti galimybę leisti skelbti valstijos arba reklamuotojo politines reklamas; be to, esame įsipareigoję politiniams reklamuotojams suteikti vienodą prieigą prie mūsų įrankių ir paslaugų“, – nurodė R. Leathernas.

Demokratų Senato rinkimų kampanijos komitetas pareiškė, kad dėl šio bendrovių žingsnio nukentės Džordžijos rinkėjai.

„Politinės reklamos draudimas @Facebook ir @Google labai kenkia pastangoms informuoti Džordžijos rinkėjus apie antrąjį rinkimų turą“, – sakoma komiteto pareiškime socialiniame tinkle „Twitter“.

„Šis reklamos draudimas yra rinkėjų teisių atėmimas, ir Džordžijai ateinančius du mėnesius privalo būti daroma išimtis“, – nurodoma jame.

Panašų pareiškimą paskelbė ir rinkimuose kandidatuojanti respublikonų senatorė Kelly Loeffler.

„Tęsdamos politinės reklamos draudimą per antrąjį rinkimų turą „Facebook“ ir „Google“ slopina žodžio laisvę. Jos siekia nutildyti konservatorius“, – parašė ji tviteryje.