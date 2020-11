Lietuvių mokslininkai tyrė, ar medžiaginės kaukės apsaugo nuo koronaviruso: kai kurių efektyvumas siekia vos 20 proc.

Vėl grąžinus privalomą kaukių dėvėjimą, dalis gyventojų jas dėvi tik tam, kad negautų baudų, – nosis ir burnas prisidengia bet kokia po ranka pakliuvusia tekstilės skiaute. Deja, iš tokių kaukių dėvėjimo mažai naudos, nes jų efektyvumas gali tesiekti vos 20 proc. Negana to, ekspertai primena, kad medicinines kaukes reikia keisti mažiausiai vieną kartą per dieną, o daugkartinės taip pat nėra skirtos amžinai tarnystei.

Patikrino medžiagines kaukes

Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Aplinkotyros skyriaus mokslininkai nusprendė patikrinti, kiek veido kaukės, dažniausiai siuvamos iš medvilnės arba medvilnės ir sintetinių audinių kombinacijos, apsaugo nuo viruso plitimo. Mokslininkai atliko lyginamuosius chirurginių (medicininių) ir namuose siūtų medžiaginių apsaugos kaukių efektyvumo tyrimus su įvairaus dydžio intervalo (~0,5 – 2,5 mikrometrai) aerozolio dalelėmis.

„Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vertintos 1 sluoksnio veido apsauginės kaukės silpnai sulaiko itin mažas, submikroninio dydžio aerozolio daleles, o vienas papildomas tos pačios medžiagos sluoksnis aerozolio dalelių sulaikymo efektyvumą padidina labai nežymiai, vos iki 10 proc.



Tyrimais nustatėme, kad medicininių kaukių maksimalus filtravimo efektyvumas, sulaikant daleles, kurių aerodinaminis skersmuo yra didesnis nei 2 mikrometrai, siekia apie 98 proc. Tai reiškia, kaip ir numanėme, kad medžiaginės (1–2 sluoksnių) kaukės sulaiko prasčiau nei chirurginės (medicininės) kaukės ar FFP2, FFP3 apsaugos lygio respiratoriai. Tačiau medžiaginės kaukės efektyviau sulaiko kvėpavimo takų sekreto lašelius, pvz., čiaudint“, – LRT.lt teigė FTMC Aplinkotyros skyriaus vadovė dr. Steigvilė Byčenkienė.

Dvigubi sluoksniai padeda nedaug

Pasak mokslininkės, net ir sveikas žmogus kvėpuodamas, kosėdamas, čiaudėdamas, kalbėdamas išskiria įvairaus dydžio aerozolio dalelių nuo 0,01 iki 10 mikrometrų ir lašelių iki 500 mikrometrų.

Kaip teigė S. Byčenkienė, SARS-CoV-2 viruso dydis siekia 0,060–0,140 mikrometrų, tačiau patekusios į aplinkos orą viruso dalelės prisitvirtina prie kvėpavimo takų išskirtų lašelių arba aerozolio dalelių. Žmogaus iškvėptų aerozolio dalelių dydį gali lemti plaučių audinio pokyčiai dėl infekcijos, taip pat procesai, kurių metu viruso dalelės patenka į orą. Esminis skirtumas tarp lašelių ir aerozolio dalelių yra jų dydis.

„Užsienio kolegų mokslininkų tyrimai taip pat rodo, kad dvigubi audinio sluoksniai padidina filtravimo efektyvumą labai nežymiai: sulaiko aerozolio daleles, kurių aerodinaminis skersmuo 1 mikrometras. Pavyzdžiui, dvisluoksnis užvalkalo audinys didina apsaugos efektyvumą tik 1 proc., o medvilninių marškinių – 2 proc. Papildomas rankšluostinio audinio sluoksnis padidino efektyvumą 14 proc.

Sluoksniuojant rekomenduojama naudoti skirtingus tankaus audinio tipus. Jeigu nėra galimybės įsigyti medicininių kaukių, geriausias būdas – derinti skirtingų medžiagų sluoksnius. Medžiagos turėtų pasižymėti skirtingomis mechaninėmis (gebėjimo mechaniškai sulaikyti lašelius) ir elektrostatinėmis (gebėjimo sulaikyti mažas aerozolio daleles) savybėmis“, – aiškino S. Byčenkienė.

Mokslininkė pabrėžė, kad nors statistikos apie kaukių nešiojimo ypatumus Lietuvoje jie nerinko, tačiau tenka pastebėti, kad dalis žmonių visuomenėje renkasi netinkamą apsaugos būdą, pvz., skareles, movas. Ji įvardijo, kad 2 sluoksnių šilkinė skarelė turi tik 10–20 proc. efektyvumo.

Veiksmingiausios yra asmeninės apsaugos priemonės

Pasak KTU Cheminės technologijos fakulteto Aplinkosaugos technologijos katedros profesoriaus Dainiaus Martuzevičiaus, veiksmingiausios asmeninės apsaugos nuo koronaviruso priemonės yra respiratoriai, kurių efektyvumas siekia 90 proc.

„Šios priemonės sukurtos kaip darbo saugos priemonė, todėl nepatogios dėvėti ir rekomenduojamos profesionalams. Vienkartinės medicininės kaukės nėra asmeninė apsaugos priemonė, jų paskirtis yra saugoti pacientą nuo gydytojo iškvepiamų bakterijų ir didesnių seilių lašelių. Šią funkciją jos taip pat atlieka ~90 proc. efektyvumu, o kaip asmeninės apsaugos priemonė nuo viruso jos veikia 50–70 proc. efektyvumu.

Jei šias kaukes taisyklingai dėvi visi žmonės, esantys patalpoje, bendras apsaugos lygis visiems žmonės yra artimas respiratoriui (90–95 proc.). Trikotažinių daugkartinių kaukių asmeninės apsaugos efektyvumas gali būti 10–70 proc., jos yra žemiausio apsaugos efektyvumo, tačiau vis tiek atlieka iškvepiamo oro lašelių filtravimo funkciją ir, jei jas dėvi visi ir taisyklingai, tikimybė įkvėpti virusą ar bent įkvėpto viruso dozė mažėja“, – LRT.lt aiškino D. Martuzevičius.

Jis patikino, kad kaukės veiksmingumą turėtų deklaruoti gamintojas. Jeigu respiratorius pažymėtas FFP1, FFP2, FFP3 ir turi CE ženklą, galima tikėtis, kad jis bus gera priemonė, nors rinkoje vis dar yra nemažai abejotino sertifikavimo priemonių.

„Medicininės kaukės pakuotė turėtų turėti deklaruojamą BFE (bakterijų filtravimo efektyvumo) vertę (>95 proc.). Visuomet yra gerai pirkti žinomo gamintojo gaminį, tai garantuoja kokybę. Bet kaip pažymėtas gaminys rodo, jog jo kokybė gali būti prasta. Vizualiai galima nustatyti pagrindinius dėvėjimo parametrus – ar kaukė gerai priglunda, ar gumelės pakankamai tvirtos, nėra įplyšimų, tačiau be specialios įrangos patikrinti neįmanoma. Labai preliminarus testas yra pabandyti užpūsti degančią žvakę – jei gaminys geras, to padaryti nepavyks dėl sudėtyje esančio tankaus neaustinio audinio sluoksnio, kuris išsklaido oro srautą“, – tvirtino profesorius.

Net ir daugkartinės kaukės negali tarnauti ilgai

Anot D. Martuzevičiaus, viena iš pagrindinių klaidų, kurias daro lietuviai, – kaukė tinkamai neprispaudžiama prie veido, neapspaudžiama nosis. D. Martuzevičius atkreipė dėmesį, kad didelė dalis žmonių kaukę nusismaukia nuo nosies, o tai yra bloga praktika, nes viruso lašeliai gali pasklisti ir paprasčiausiai kvėpuojant, ne tik čiaudint ar kosint.

Profesorius pabrėžė, kad vienkartines kaukes reikėtų keisti bent kartą per dieną, priklausomai nuo dėvėjimo trukmės.

„Jei dėvime ilgiau nei dvi–keturias valandas ištisai, geriau kaukę pakeisti nauja vien dėl higienos sumetimų. Be to, sudrėkusi kaukė sumažina pralaidumą orui, todėl jis stengiasi išeiti per ertmes, o ne per filtruojantį sluoksnį, todėl bendras apsaugos lygis mažėja“, – LRT.lt tikino D. Martuzevičius.

Jis atkreipė dėmesį, kad daugkartinės kaukės taip pat nėra amžinos, reikėtų atidžiau pažiūrėti į gamintojo rekomendacijas. Jeigu jos pasiūtos iš paprasto trikotažo, apsaugos lygis ir taip yra žemas, o papildomas skalbimas gali dar labiau praretinti tekstilę.

„Jei gamintojas įdėjo neaustinės medžiagos sluoksnį, siekdamas padidinti filtravimo efektyvumą, dažnai skalbiant šis sluoksnis gali suirti ir efektyvumas sumažės reikšmingai. Todėl 5 skalbimai turėtų būti riba“, – teigė profesorius.