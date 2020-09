Medžiagos, iš kurių galima pasigaminti kaukę, efektyviai apsaugančią nuo koronaviruso

Kilus SARS-CoV-2 viruso pandemijai, chirurginių kaukių ir respiratorių paklausa išaugo ne tik tarp sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, bet ir tarp eilinių piliečių. Lietuvoje kaukių dėvėjimas viešose vidaus erdvėse yra privalomas, todėl šį veido aksesuarą neišvengiamai turi turėti kiekvienas. Ne visi nori pasipuošti chirurginėmis kaukėmis ar respiratoriais, todėl suranda alternatyvų. Tačiau ar jos veiksmingai apsaugo nuo viruso, ar tėra tik būdas laikytis reikalavimų?

Mokslininkų bendruomenėje iki šiol vyksta diskusijos, kaip plinta naujasis koronavirusas, tačiau testai laboratorijose rodo, kad SARS-CoV-2 aerozoliuose išlieka gyvybingas daugiau nei 12 valandų. Tai reiškia, kad ir veidą dengianti kaukė atitinkamai turi filtruoti ir visiškai mažyčius kvėpavimo takų lašelius, plintančius ne tik čiaudant ar kosėjant, bet ir kalbant ar kvėpuojant.

Tyrime, publikuotame „Journal of Hospital Infection“, rašoma, kad visuomenėje žmonės gali dėvėti kaukes, pagamintas ir iš netradicinių medžiagų, taip daryti netgi rekomenduojama. Nors dauguma kaukių sėkmingai filtruoja didesnius kvėpavimo takų lašelius, kol kas tėra mažai duomenų apie tai, kiek jos yra efektyvios filtruojant aerozolius.

Kaukės. Koronavirusas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Mokslininkai vertino tradicinių ir netradicinių kaukių patikimumą. Tradicinėmis kaukėmis laikomos šios: FFP2 (N95) kaukė-respiratorius, FFP3 (N99) kaukė-respiratorius ir chirurginė kaukė.

Netradicinėmis kaukėmis tyrėjai laiko tas, kurios pagamintos iš kone bet kokių medžiagų: šilko, virtuvinių rankšluosčių, dulkių siurblio maišelių, pagalvės užvalkalų, antibakterinių pagalvės užvalkalų, medvilnės mišinio, 100 proc. medvilnės marškinėlių, lininių audinių. Mokslininkai taip pat vertino ir tai, kiek efektyvu nuo koronaviruso saugotis prisidengiant tiesiog šaliku arba kaklo mova.

Kaukės. Koronavirusas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Buvo skaičiuojama, kokią apsaugą kiekviena kaukė suteikia lyginant su tuo atveju, kai nenaudojamas joks nosies bei burnos apdangalas. Efektyvumas taip pat buvo skaičiuojamas asmeniui infekuotoje aplinkoje 20 minučių arba 30 sekundžių.

Prabuvus 20 minučių arba 30 sekundžių virusu infekuotoje aplinkoje, pavyzdžiui, atitinkamą laiko tarpą bendraujant su užsikrėtusiuoju, rizika užsikrėsti sumažėja atitinkamai 24-94 proc. ir 44-99 proc., priklausomai nuo kaukės. Kuo ilgiau žmogus būna aukštos rizikos aplinkoje, tuo didesni šansai užsikrėsti.

Mokslininkai nustatė, kad mažiausia rizika užsikrėsti koronavirusu kyla tiems asmenims, kurie dėvi FFP3 (N99) kaukes – jos riziką sumažina atitinkamai 94 ir 99 proc.

Kaukės. Koronavirusas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kalbant apie netradicines kaukes, paaiškėjo, kad efektyviausiai veikia kaukė, pagaminta iš dulkių siurblio maišelio. Tokia kaukė sumažina riziką užsikrėsti atitinkamai 58 ir 83 proc.

Šiek tiek anksčiau mokslininkai iš Jungtinės Karalystės tikino, kad ne ką prasčiau apsaugo „hibridinės“ veido kaukės, pagamintos iš aukščiausios kokybės medvilnės ir kitos medžiagos, tokios kaip šilkas arba šifonas, flanelė. Tokia kaukė gali išfiltruoti daugiau nei 80 proc. itin mažų dalelių ir 90 proc. didesnių dalelių.

Medvilnė taip pat tinka apsaugai nuo viruso. Ilinojaus universiteto mokslininkai apskaičiavo, kad trys sluoksniai 100 proc. medvilnės gali suteikti tokią pačią apsaugą kaip ir chirurginė kaukė. Analogišką apsaugą siūlo ir trys sluoksniai šilko.

Šalikai nuo koronaviruso apsaugo prasčiausiai. Jeigu užkrėstoje aplinkoje asmuo praleidžia 20 minučių, tuomet rizika užsikrėsti sumažėja 24 proc. lyginant su situacija, kai veidas nedengiamas jokiu audiniu. Jeigu kontaktas trunka tik 30 sekundžių, šalikas riziką užsikrėsti sumažina 44 proc.

Kaukės. Koronavirusas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, verta atkreipti dėmesį į tai, kad kaukių efektyvumas yra ne toks pats apsaugant nuo skirtingų virusų. Pavyzdžiui, kitame tyrime, kuriame buvo aiškintasi, ar kaukės apskritai apsaugo nuo COVID-19, aiškinama, kad chirurginės kaukės arba N95 respiratoriai sveikatos priežiūros darbuotojams tikimybę užsikrėsti kvėpavimo takų virusu sumažino 41 proc., o gripo virusu – 66 proc.

Kitame tyrime, publikuotame „Journal of Paediatrics and Child Health“ mokslininkai atkreipė dėmesį, kad per kiaulių gripo pandemiją ir kitų koronavirusų SARS bei MERS epidemijas daugybė žmonių vaikščiojo su chirurginėmis ir namuose pasigamintomis kaukėmis, kad apsaugotų save nuo viruso. Tačiau vienas iš kaukių dėvėjimo pavojų yra apgaulinga apsaugos iliuzija.

Chirurginės kaukės yra sukurtos taip, kad būtų dėvimos tik vieną kartą – kai jos sudrėksta, pasidaro korėtos ir nebesuteikia apsaugos. Kai kurie atlikti eksperimentai parodė, kad kaukės „neužrakina“ viruso savyje, todėl jis gali sėkmingai plisti toliau. Kaip? Jeigu asmuo, užsikrėtęs koronavirusu, tačiau nejaučiantis simptomų, ilgai dėvi kaukę ir jos nekeičia, neplauna rankų po kiekvieno karto, kai paliečia savo kaukę, po to liečia kitus paviršius, jis nesunkiai gali užkrėsti kitus asmenis.