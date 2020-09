3 išmanūs sprendimai, kurie padės sutaupyti

Šiandien ypač svarbu būti pasiruošus pokyčiams ir gebėti lanksčiai prie jų prisitaikyti. Tam, kad jaustumėtės saugesni, verta išmokti valdyti savo finansus ir pradėti taupyti. Tai padaryti daug lengviau ir efektyviau, pasitelkus keletą išmanių įrankių.

Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas, pranešime žiniasklaidai dalijasi naudingais patarimais, kaip išmaniosios technologijos gali padėti geriau planuoti savo biudžetą, kontroliuoti savo išlaidas, sutaupyti konkrečiam pirkiniui arba atsidėti ateičiai.

1. Elektroninės taupyklės

Atsidėti pinigų į kojinę ar kiaulę taupyklę daugiau nebereikia. Didieji Lietuvoje veikiantys bankai pristatė elektronines taupykles, kuriose auginti santaupas paprasčiau.

Dauguma skaitmeninių taupyklių yra visiškai nemokamos ir skirtos norintiems taupyti lengvai ir „neskausmingai“. Jose visų atsiskaitymų debeto kortele sumos apvalinamos, o skirtumas pervedamas į el. kaupiamojo indėlio sąskaitą.

Pinigai / E, Blaževič/LRT nuotr.

Tai reiškia, kad kuo dažniau mokate kortele, tuo daugiau galite sutaupyti. Pavyzdžiui, jei už pirkinį kortele parduotuvėje sumokėjote 6,40 Eur, suma bus suapvalinta iki 7,00 Eur, o 0,60 Eur skirtumas bus pervestas į minėtą taupymo sąskaitą. Tokiu būdu palaipsniui didės jūsų kaupiamos lėšos.

Šį pinigų taupymo būdą savo klientams siūlo tokie bankai kaip „Luminor“, „SEB“, „Swedbank“.

Be to, šiose el. taupyklėse galite nustatyti periodinį pinigų pavedimą ar turint galimybę tiesiog papildyti taupyklę norima pinigų suma.

Tokios taupyklės ypatingos tuo, kad sutaupytą sumą galima atsiimti bet kada jos prireikus ar pasiekus savo tikslą.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

2. Išlaidų kontrolė

Pasiryžusiems taupyti verta atidžiau sekti savo išlaidas ir paanalizuoti kam išleidžiate didžiąją dalį savo pajamų. Tokia peržiūra dažnai gali nustebinti – daugelis net neįsivaizduojame kiek tiksliai per mėnesį išleidžiame degalams, maistui ar pramogoms.

Skaičiuoti savo išlaidas padės nemokama, itin paprastą dizainą ir aiškią valdymo struktūrą turinti programėlė „Spending Tracker“. Ja lengvai naudosis tiek „iPhone“, tiek „Android“ vartotojai.

Įsirašius aplikaciją tereikia rankiniu būdu įvesti savo gaunamas mėnesines pajamas ir pradėti pildyti savo išlaidas. Kiekvieną kartą, išleidę tam tikrą sumą, įrašykite išleistą pinigų kiekį ir priskirkite jį prie pasirinktos kategorijos. Skirtingas kategorijas galite pažymėti skirtingomis spalvomis.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Galima rinktis iš tokių kategorijų kaip apsipirkinėjimas, maistas, dovanos, komunaliniai mokesčiai, kosmetika, vaikai, atostogos ir daug kitų arba tiesiog sukurti naują skiltį pagal savo poreikius. Taip mėnesio pabaigoje matysite kokiai sričiai išleidžiate daugiausiai ir kur vertėtų pataupyti ar ko atsisakyti. Vizualiai įvertinti savo išlaidas padės ir čia pat suformuojamas grafikas.

3. Biudžeto planavimas

Biudžeto planavimui pravers ir viena populiariausių pasaulyje finansų planavimo programėlė „Mint“, turinti daugiau nei 24 mln. vartotojų. Šią aplikaciją galima susieti su savo aktyviomis sąskaitomis, žymėti joje grynaisiais atliktus mokėjimus ir visuomet žinoti savo tikrąją finansinę situaciją. Programėlėje nuolat fiksuojamos jūsų įplaukos ir išlaidos, jos suskirstomos bei kaupiama bendroji kreditingumo istorija.

Be to, aplikacijoje galima nustatyti biudžeto limitus ir gauti įspėjamąsias žinutes, jeigu jie viršijami. Pavyzdžiui, jei pasirinksite 200 Eur mėnesio limitą pramogoms ir jį pasieksite vos per kelias savaites, „Mint“ atsiųs įspėjimo signalą, raginantį pataupyti. Taip pat čia galima nusibrėžti taupymo tikslus ir kurti mėnesinius biudžetus.

Taupymas / BNS nuotr.

Idealus įrankis šeimos biudžetui planuoti – „Goodbudget“ išmanus sprendimas, kuris veikia tarsi virtuali visos šeimos piniginė. Biudžeto planavimas vykdomas virtualių vokelių pagalba – kiekvienas vokas atitinka tam tikrą kategoriją (pavyzdžiui, paskolos mokėjimo ar maisto produktų), kuriai skiriama sutarta suma pinigų.

Kiekvienas šeimos narys, įsidiegęs programėlę, galės realiu laiku patikrinti bendro biudžeto likutį, analizuoti išlaidų grafikus ir šeimos pirkimo įpročius. Taip sužinosite, kur šeima išleidžia daugiausiai ir galėsite iš anksto suplanuoti būtiniausias kito mėnesio išlaidas.

Tiems, kurie mėgsta biudžetą planuoti patys „Excel“ programoje, bus naudingi „Google Sheets“ šablonai mėnesiniam ir metiniam biudžetui. Taip pat pravers „Office“ įvairių skirtingų biudžetų šablonai su patogiomis lentelėmis ir diagramomis. Čia rasite parengtus šeimos, studijų, švenčių, namų ūkio, vonios renovavimo, sodo, atostogų ir net vestuvių biudžeto šablonus. Pasirinktą šabloną galite tiesiog parsisiųsti į savo kompiuterį ir iškart pradėti jį pildyti.