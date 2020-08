Mokslininkų akibrokštas: nustatyta, kad pingvinai kilę iš Australijos ir Naujosios Zelandijos

Kai pagalvojate apie pingviną, greičiausiai vaizduotėje iškyla pūkuoto per Antarktidos sniegą krypuojančio ar šaltame vandenyje nardančio paukštelio paveikslas.

Tačiau pingvinai kilę visai ne iš Antarktidos, kaip ilgus metus manė mokslininkai – Berklyje įsikūrusio Kalifornijos universiteto tyrėjai nustatė, kad pingvinų tėvynė yra Australija ir Naujoji Zelandija, rašo CNN.

Bendradarbiaujant su įvairių pasaulio šalių muziejais ir universitetais atlikto tyrimo metu buvo analizuojami 18 skirtingų rūšių pingvinų kraujo ir audinių mėginiai. Surinktą genomo informaciją mokslininkai panaudojo, kad pažvelgtų atgal į praeitį ir atsektų pingvinų judėjimą ir paplitimą per pastaruosius keletą tūkstantmečių.

„Mūsų atlikto tyrimo išvados rodo, kad pirmieji pingvinai mioceno epochoje atsirado Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje, o ne Antarktidoje, kaip buvo manoma iki šiol, – rašoma leidinyje „Proceedings of the National Academy of Sciences“ paskelbtame straipsnyje. – Iš pradžių pingvinai gyveno vidutinio klimato juostose ir tik vėliau paplito šaltuose Antarktidos vandenyse.“

Naujojoje Zelandijoje rasta didžiulių pingvinų fosilijų / AP nuotr.

Kaip teigia mokslininkai, pingvinai Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje atsirado prieš 22 mln. metų, vėliau, karališkųjų ir imperatoriškųjų pingvinų protėviai atsiskyrė ir pasklido Antarktidos vandenyse, kur juos, greičiausiai, viliojo maisto gausa.

Tyrimo išvados taip pat patvirtina teoriją, kad karališkieji ir imperatoriškieji pingvinai yra „broliška“ grupė visoms kitoms pingvinų rūšims – tokiu būdu dėlionėje, sprendžiančioje, kur šios dvi rūšys turėtų būti vaizduojamos pingvinų „genealoginiame medyje“, buvo surasta dar viena detalė.

Tada, prieš maždaug 12 mln. metų visiškai atsivėrė Dreiko sąsiauris – vandens juosta, skirianti Pietų Ameriką ir Antarktidą. Tai leido pingvinams perplaukti pietinį vandenyną ir įsikurti šalia Antarktidos krantų esančiose salose bei pietinėse Pietų Amerikos ir Afrikos pakrantėse.

Šiandien šių neskraidančių paukščių vis dar galima sutikti Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, taip pat Antarktidoje, Pietų Amerikoje, Pietų Atlante, pietinėje Afrikoje, Antarktidos ir Indijos vandenyno salose bei subtropiniuose regionuose.

Tyrimo metu mokslininkams pavyko aptikti ir naują pingvinų rūšį, kurią dar reikės moksliškai aprašyti.

Pingvinai geba prisitaikyti, tačiau nepakankamai, kad nepaisytų klimato kaitos

Tyrimas taip pat padėjo surinkti duomenų apie pingvinų gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančio klimato ir pavojus, su kuriais jie susiduria dabartinės klimato krizės akivaizdoje.

Pingvinai / AP nuotr.

„Mums pavyko parodyti, kaip pingvinai sugebėjo pasikeisti, kad prisitaikytų prie labai skirtingų klimato sąlygų ir temperatūrų, kuriose šiuo metu gyvena, pradedant 9 °C Australiją ir Naująją Zelandiją skalaujančiuose vandenyse ir minusine temperatūra Antarktidoje ir baigiant 26 °C šiluma Galapagų salose, – universiteto pareiškime rašo vienas iš tyrimo grupės lyderių, Kalifornijos universiteto integratyvinės biologijos profesorius Rauri Bowie. – Tačiau norime akcentuoti, jog pingvinams prireikė milijonų metų, kad prisitaikytų gyventi tokiuose skirtinguose arealuose, o atsižvelgiant į tai, kokiu greičiu šyla vandenynai, akivaizdu, kad pingvinams nepavyks pakankamai greitai adaptuotis, kad žengtų koja kojon su besikeičiančiu klimatu.“

Tyrėjams pavyko tiksliai nustatyti genetines adaptacijas, leidusias pingvinams sėkmingai prisitaikyti prie sudėtingų aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, pingvinų genai evoliucionavo taip, kad šie paukščiai dabar geba geriau reguliuoti savo kūno temperatūrą, todėl gali sėkmingai gyventi tiek šaltoje Antarktidoje, tiek ir šiltesniame tropiniame klimate.

Tačiau ši evoliucija vyko milijonus metų – šiandien pingvinai tiek laiko neturi, nes jų populiacija nyksta jau dabar.

„Šiuo metu klimato ir aplinkos pokyčiai vyksta per greitai, kad kai kurios rūšys spėtų prisitaikyti prie klimato kaitos“, – Kalifornijos universiteto pranešime rašo Čilės popiežiškojo katalikų universiteto profesorė Juliana Vianna.

Skirtingi klimato kaitos elementai kelia pingvinams skirtingus iššūkius. Dėl tirpstančio jūrų ledo imperatoriškiesiems pingvinams ima trūkti perėjimo ir poilsio vietų. Dėl tirpstančio ledo ir šylančio vandens mažėja krilio – pagrindinio pingvinų mitybos komponento.

Antra pagal dydį pasaulyje imperatoriškųjų pingvinų kolonija praktiškai išnyko – tūkstančiai Antarktidoje išsiritusių imperatoriškųjų pingvinų jauniklių nuskendo, kai 2016 m. šėlusios audros sunaikino jūrą dengusį ledą. 2017 m. ir 2018 m. pasikartojusios audros nusinešė didesnės dalies tose vietose išsiritusių jauniklių gyvybes.

Kai kurios Antarktidos pingvinų kolonijos dėl klimato kaitos per pastaruosius 50 metų sumažėjo 75 proc.

Galapagų salose gyvenančių pingvinų populiacija taip pat nyksta, nes rytinę Ramiojo vandenyno dalį veikiančio „El Nino“ sukelti orų reiškiniai tapo kur kas dažnesni ir smarkesni. Dėl šylančio vandens pietinėje Afrikos pakrantėje čia gyvenančių pingvinų populiacija taip pat sparčiai mažėja.