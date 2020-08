COVID-19 gali sukelti ilgalaikius neurologinius pokyčius ir visam laikui pabloginti atmintį

Jau dabar aišku, kad daugeliui COVID-19 sergančių pacientų pasireiškia neurologiniai simptomai, pradedant uoslės praradimu ir kliedesiais ir baigiant padidėjusia insulto rizika. Fiksuojamas ir ilgalaikis poveikis smegenims, įskaitant lėtinio nuovargio sindromą ir Guillain-Barre sindromą, rašo „The Conversation“.

Tokius padarinius gali sukelti tiesioginė smegenų audinio virusinė infekcija. Tačiau surenkama vis daugiau įrodymų, leidžiančių manyti, kad papildomi netiesioginiai veiksniai, atsirandantys dėl virusinės epitelio ląstelių ir širdies bei kraujagyslių sistemos infekcijos arba per imuninę sistemą ir uždegimą, gali turėti įtakos ilgalaikiams neurologiniams pokyčiams, persirgus COVID-19.

Imuninė sistema ir smegenys

Ligos ir uždegimo metu smegenyse suaktyvėja specializuotos imuninės ląstelės, sukeliančios daugybę uždegimo signalų ir modifikuojančios jų ryšį su neuronais. Tai lemia vieno tipo ląstelių – mikroglijų – formos pasikeitimus – jos netenka ištįsusių kojelių ir tampa beformėmis, mobiliomis ląstelėmis, kurios savo kelyje apgaubia galimus patogenus ar ląstelių liekanas. Tačiau tuo pačiu metu jos sunaikina arba praryja atminties saugojimui itin svarbias nervines jungtis.

Ligos suaktyvintos kito tipo neuroimuninės ląstelės – vadinamieji astrocitai – apsivynioja aplink neuronų jungtis, į jas nukreipia uždegiminius signalus ir tokiu būdu veiksmingai užkerta kelią bet kokiems prisiminimus saugančių neuronų jungčių pokyčiams.

COVID-19 iššaukia labai daug uždegiminių signalų, todėl šios ligos poveikis atminčiai yra ypač įdomus, pirmiausia dėl to, kad pasireiškia trumpalaikis poveikis suvokimui (kliedesiai) ir galimas ilgalaikis poveikis atminčiai, dėmesiui ir suvokimui. Taip pat padidėja kognityvinių gebėjimų silpimo ir demencijos rizika bei pavojus senyvame amžiuje susirgti Alzheimerio liga.

Kaip pasireiškia ilgalaikis uždegimo poveikis atminčiai?

Tiek smegenys, tiek ir imuninė sistema, atsižvelgiant į patirtį, atitinkamai pasikeitė, kad būtų galima neutralizuoti pavojų ir maksimaliai padidinti išgyvenamumą. Pokyčiai smegenyse esančiose neuronų jungtyse leidžia mums saugoti atmintį ir staigiai pakeisti elgseną, siekiant išvengti grėsmės, ieškoti maisto ar socialinių galimybių. Imuninė sistema, reaguodama į patogenus, su kuriais jai anksčiau yra tekę susidurti, taip pat ištobulino uždegiminį atsaką ir antikūnų gamybą.

Visgi ilgalaikiai pokyčiai smegenyse po ligos taip pat yra glaudžiai susiję su padidėjusia kognityvinių gebėjimų silpnėjimo ir Alzheimerio ligos senyvame amžiuje rizika. Trikdomieji ir griaunamieji neuroimuninių ląstelių veiksmai ir uždegiminiai signalai gali visam laikui pabloginti atmintį. Taip gali nutikti dėl negrįžtamo neuroninių jungčių ar pačių neuronų pažeidimo ar dėl kur kas subtilesnių neuronų funkcijų sutrikdymų.

Galimos sąsajos tarp COVID-19 ir ilgalaikio poveikio atminčiai grindžiamos kitų ligų stebėjimais. Pavyzdžiui, daugelis po infarkto ar širdies šuntavimo operacijų atsigavusių pacientų skundžiasi ilgalaikiu kognityvinių gebėjimų nusilpimu, kuris dar labiau išryškėja senstant.

Dar viena panašias kognityvines komplikacijas sukelianti liga yra sepsis – uždegimo sukelta daugelio organų disfunkcija. Modeliuodami šias ligas gyvūnams, taip pat stebime atminties sutrikimus ir neuroimuninės bei neuronų funkcijos pokyčius, kurie persirgus išlieka keletą savaičių ar net mėnesių.

Net ir lengvi uždegimai, įskaitant lėtinį stresą, yra pripažįstami demencijos ir su amžiumi susijusio kognityvinių gebėjimų silpimo rizikos veiksniais.

Ar COVID-19 padidina kognityvinių gebėjimų silpimo riziką?

Praeis ne vieneri metai, kol išsiaiškinsime, ar COVID-19 infekcija padidino kognityvinių gebėjimų menkimo ir Alzheimerio ligos riziką. Tačiau šią riziką galima sumažinti, užkertant kelią užsikrėsti COVID-19 arba tinkamai šią ligą gydant.

Ir prevencija, ir gydymas priklauso nuo galimybės palengvinti ligos ir uždegimo simptomus ir sumažinti jų trukmę. Įdomu tai, kad visiškai naujų tyrimų išvados rodo, jog įprastos vakcinos, kaip antai nuo gripo ar pneumonijos, gali sumažinti riziką susirgti Alzheimerio liga.

Be to, keletas naujai kuriamų COVID-19 gydymo būdų numato vaistų, slopinančių per didelį imuninės sistemos aktyvumą ir uždegimo būseną, vartojimą. Tikėtina, kad toks gydymas gali sumažinti ir uždegimo poveikį smegenims bei apsaugoti nuo ilgalaikio jų funkcijos sutrikdymo.

COVID-19 poveikis sveikatai ir žmonių gerovei bus juntamas dar ilgai, pasibaigus pandemijai. Todėl labai svarbu ir toliau bandyti įvertinti COVID-19 poveikį ir sąsajas su vėlesniu kognityvinių gebėjimų silpimu bei demencijomis.