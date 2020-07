Profesorė Žvirblienė: tam, kad geriau plistų, koronavirusas gali pasidaryti ir silpnesnis

„Nėra ko labai baimintis antros koronaviruso bangos, ypač toms šalims, kurios sugebėjo susitvarkyti, nes jeigu sugebėjo tada, kai niekas nieko nežinojo, tai dabar, kai tos pamokos išmoktos, turbūt yra dar lengviau“, – LRT sako Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslininkė prof. dr. Aurelija Žvirblienė. Vis dėlto ji priduria, kad labai svarbu neatsipalaiduoti.

Pandemija sujaukė daugelio žmonių gyvenimus, sukrėtė nusistovėjusius finansus. Penktą mėnesį Lietuvoje gyvename su koronavirusu. Lietuva laikoma viena sėkmingiausiai su COVID-19 kovojančių valstybių iš, pasak oficialios statistikos, 213-os šalių, kuriose fiksuotas koronavirusas. Pasaulis kalba apie antrą bangą, o vakcinos vis nėra. Mitų apie ligą –daugybė, skeptikų, esą tai tik lengvas gripelis, taip pat vis dar randasi, nors pasaulyje apie 15 milijonų infekuotųjų, per 600 tūkstančių mirusiųjų. Taigi, ką šiandien žinome apie COVID-19?

Apie tai – „Savaitės“ pokalbis su mokslininke prof. dr. A. Žvirbliene.

– Pradėkime nuo to, kaip virusas patenka į organizmą.

– Dabar tiksliai žinome, kaip jis patenka. Mūsų ląstelėse yra tam tikri receptoriai, o virusas savo paviršiuje turi baltymą, per kurį prisijungia prie to receptoriaus ir įlenda į ląstelę. Plitimas yra būtent per kvėpavimo takus: patekęs į viršutinius kvėpavimo takus, jis nulenda giliau, į plaučius. Dabar žinome, kad gali pasiekti ir kitus organus, nes tų receptorių turi praktiškai visos kūno ląstelės.

– Dabar jūs sakote, kad virusas pažeidžia arba gali pažeisti ir kitus organus. Kokius ir kaip?

– Pavyzdžiui, inkstus, širdies raumenį. Tiesiog yra registruojami širdies arba inkstų nepakankamumo atvejai.

COVID-19 / NIAID-RML nuotr.

– Ar virusas kaip nors paveikia smegenis?

– Taip, yra dabar duomenų, kad gali būti neurologinių simptomų, kad sukeliami tam tikri uždegiminiai procesai. Ir tie uždegiminiai procesai reiškia pažeidimą – nebūtinai insultą, tiesiog uždegiminį procesą smegenyse, keliantį grėsmę gyvybei.

– O kraujagyslės? Kažkur skaičiau, neva randama labai daug trombų. Tai tiesa – pažeidžiamos kraujagyslės, susidaro trombai?

– Kaip jau minėjau, ląstelių, kurios imlios virusui, yra visur ir žmonės, pavyzdžiui, turintys padidėjusį kraujospūdį ir vartojantys vaistus nuo kraujospūdžio, šios infekcijos metu priklauso rizikos grupei. Taip yra todėl, kad tie receptoriai, per kuriuos virusas įlenda, susiję su kraujospūdžio reguliavimu. Žodžiu, viskas tikrai sudėtinga.

COVID-19; koronavirusas / AP nuotr.

– Paminėjote rizikos grupes. Kokios yra dar rizikos grupės, kam virusas yra pavojingiausias?

– Tikrai žinome, kad virusas žymiai pavojingesnis vyresniems nei jauniems žmonėms. Ir mirštamumas nuo šios infekcijos labai ryškiai didėja didėjant amžiui.

– Bet ar dėl to, kad jie turi gretutinių ligų, ar dėl to, kad pats virusas jiems pavojingesnis?

– Čia yra labai susiję dalykai. Kaip jau kalbėjome, pažeidžiami įvairūs organai. Jeigu žmogus turi kitų ligų ir dar prisideda virusinis pažeidimas, tai, be abejo, yra blogai. Taip pat tai susiję su imuninės sistemos pokyčiais, vykstančiais vyresniame amžiuje. Vyresni žmonės turi gretutinių ligų, ir tos ligos – aukštas kraujospūdis, taip pat, pavyzdžiui, diabetas. Labai individualiai priklauso nuo kiekvieno žmogaus būklės, bet tokios yra tos rizikos grupės. Ir, be abejo, rizikos grupei priklauso tie, kas turi tam tikrų plaučių ligų, pavyzdžiui, obstrukcinę plaučių ligą.

Karantinas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Rūkaliai?

– Kažkodėl yra labai paradoksalių duomenų – kad rūkaliai nėra jautresnė rizikos grupė ir netgi atvirkščiai. Aš nežinau, kiek galima tikėti tais tyrimais, kad rūkymas yra tarsi atvirkščiai susijęs su šios infekcijos rizika. Negalėčiau patvirtinti, kad toks paradoksalus fenomenas tikrai yra.

– Vyrai, sako, imlesni šiai ligai?

– Taip, ir yra klausimas – kodėl? Ar todėl, kad jie iš principo mažiau linkę rūpintis sveikata ir turi daugiau lydinčių ligų? Čia irgi fenomenas, kuris neturi aiškaus atsakymo.

– Bet taip yra?

– Taip yra. Jeigu pasižiūrėtume statistiką Lietuvoje, tai didesnis procentas tų, kurie sirgo, gulėjo ligoninėje, turėjo sunkesnių komplikacijų, yra vyrai. Nėra taip, kad būtų keli kartai ar dešimtys kartų, tiesiog keliolika ar keliasdešimt procentų.

COVID-19 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Jeigu žmogus neturi, nejaučia jokių požymių, ar pagal kokį nors vieną ar kitą požymį galima suvokti, kad jis turi ligą?

– Tikrai labai įdomus klausimas. Turėjau progą paklausinėti žmonių, kuriems buvo patvirtinta šio viruso infekcija, ar jie jautė simptomus. Tai buvo vienoje Nemenčinės įmonėje, kur buvo atliktas masinis testavimas, ir mes norėjome pasižiūrėti, ar praėjus dviem mėnesiams po patvirtintos infekcijos šitie žmonės turi antikūnų. Aš paklausinėjau, ar jie tikrai nejautė jokių simptomų. Ir tikrai maždaug pusė žmonių atsakė, kad ne, nejautė, bet po kurio laiko prisimindavo tokius simptomus kaip, pavyzdžiui, vieną dieną jaučiau, kad užgulta nosis, vieną dieną buvo 37 temperatūros. Labai daug žmonių atsakė praradę uoslę ir skonį. Tai galėjo būti trumpas laikas, pavyzdžiui, dvi arba trys dienos, arba viena diena. Dar įdomu, kad tiems, kurie sunkiau sirgo, pavyzdžiui, temperatūra laikėsi dvi savaites, ji dvi dienas buvo, tris dienas nebuvo, po to vėl buvo. Vadinasi, virusas tarsi šuoliuoja organizme ir sukelia reakciją, paskui vėl pranyksta.

– Ar COVID-19 atveju egzistuoja toks terminas kaip dozė, kuri turi patekti į organizmą, kad užsikrėstum?

– Be abejo. Kuo mažiau patenka viruso, tuo imuninei sistemai lengviau su juo susidoroti. Ir tai paaiškina, kodėl susirgo daug medikų, ypač Italijoje. Man tikrai buvo be galo liūdna klausytis žinių, kad mirė nemažai medikų. Nėra taip, kad mes pasakytume minutėmis, kad trys minutės yra saugu, o penkiolika nesaugu, yra labai daug veiksnių, bet, be abejo, kuo mažesnis viruso kiekis, tuo imuninei sistemai lengviau susidoroti.

Karantinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Nuo ko priklauso, kad vieniems ta liga praeina lengvai ir jie netgi nejaučia jokių simptomų, kitiems sunkiau, bet praeina?

– Trumpas atsakymas būtų toks, kad tikrai priklauso nuo imuninės sistemos. Imunitetas arba labai greitai sudoroja tą virusą ir neleidžia jam niekur giliau įlįsti, arba suveikia po kažkiek laiko, bet vis tiek sudoroja. Ir jeigu nejaučiama simptomų, tai iš tikrųjų reiškia, kad imuninė sistema veikia.

– Ar galite pasakyti, koks vis dėlto procentas – kiek miršta ir kiek pasveiksta? Man regis, pasveiksta labai nemažai.

– Žinoma, tai vėlgi klausimas, į kurį dabar lengviau atsakyti negu vasario mėnesį. Juk mes turime šalių, kurios labai gerai testuoja. Tai, sprendžiant iš tų šalių duomenų, mirtingumas yra apie 3,5 procento. Lietuvoje mes turime panašų skaičių. Šalyse, kurios nelabai gerai testuoja, pavyzdžiui, Švedijoje, praeitos savaitės duomenimis, 65 tūkstančiai infekuotų ir daugiau nei 8 tūkstančiai mirčių – ten išeina virš 10 procentų. Manyčiau, kad apie 3,5 procento yra ganėtinai tikslus skaičius.

Karantinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– O jeigu palygintumėte su gripu?

– Tai yra keliasdešimt kartų daugiau. Ne tris kartus, o keliasdešimt kartų. Mirtingumas nuo gripo yra procento dalis.

– COVID-19 kaip nors mutuoja – ar jis silpnėja, ar per tą laiką, kol siautėja pasaulyje, darosi ne toks pavojingas?

– Be abejo, mutuoja. Ir netgi ne tiek, sakytume, mutuoja, kiek evoliucionuoja. Kadangi organizmas yra paprastas, tą evoliucinį pokytį galime pamatyti. Dabar yra žinomos kelios mutacijos, viena iš tų mutacijų yra viruso baltyme, kuris, kaip kalbėjome, atsakingas už įlindimą į mūsų ląsteles. Mutacija yra gana ryški – tai vienos aminorūgšties pasikeitimas, vienos plytelės iš bendros mozaikos pasikeitimas. Svarstoma, ar tai ką nors reiškia. Kol kas grėsmės požymių nematyti, neatrodo, kad virusas taptų labiau ar mažiau infektyvus, bet gali būti ir taip, kad jis susilpnės. Norėdamas dar geriau plisti, gali pasidaryti silpnesnis.

Mes nežinome, kur link vyksta evoliucijos procesai, bet jie tikrai vyksta. Lietuvoje taip pat jau pradėjome tyrimą, žiūrime, kaip atrodo būtent to viruso, kuris izoliuotas Lietuvoje, genomas. Ir po kelių savaičių, manau, tikrai turėsime kuo pasidalyti. Bent jau matysis, ar virusas panašus į tą, kuris buvo Vokietijoje, ar į tą, kuris dabar plinta Europoje, nes dabar apie 75 proc. visų virusų yra būtent su ta mutacija, kurią minėjau.

– Visi laukia antros koronaviruso bangos. Ar gali būti, kad ji nebus tokia smarki, kaip dabar esame įsigąsdinę, nes, visų pirma, ir patyrimas jau visai kitas?

– Aš laikausi požiūrio, kad tikrai nėra ko labai baimintis antros bangos, ypač toms šalims, kurios sugebėjo susitvarkyti, nes jeigu sugebėjo tada, kai niekas nieko nežinojo, tai dabar, kai tos pamokos išmoktos, turbūt yra dar lengviau. Tiesiog reikia neatsipalaiduoti. Yra du dalykai, kurie jau pripažinti tarptautinių organizacijų ir yra labai svarbūs suvaldant pandemiją. Angliškai tai vadinama „testing and tracing“. Lietuvoje tai sėkmingai daroma. Tai yra plataus masto tyrimas ir visų rizikos asmenų kontaktų susekimas.

Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Dabar jūsų klausiu kaip mokslininkės, imunologės – kada galime tikėtis vakcinos, kada bus galima rimtai pradėti keliauti ir ramiai gyventi, kaip gyvenome anksčiau?

– Turbūt esu tas blogas pranašas, nes visą laiką sakiau, kad neįmanoma turėti vakcinos per kelis mėnesius. Net esu su vienu žurnalistu susilažinusi, kad nebus vakcinos iki šių metų pabaigos. Pačiu optimistiškiausiu scenarijumi prognozuočiau, kad tai galėtų būti kitų metų antra pusė, kitų metų, pavyzdžiui, rudens sezonas. Galbūt.

– Kitaip sakant, visus metus turėtume laukti?

– Manyčiau, kad taip.