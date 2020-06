Užšalęs kapinynas: liūdnos istorijos apie tuos, kurie žuvo Antarktidoje

Niūrioje, žmogaus rankų beveik nepaliestoje pasaulio žemėje, iki šiol guli mirtinai sušalusių žmonių palaikai. Kiekvieni iš jų pasakoja savo istoriją apie žmogaus santykį su šiuo nesvetingu žemynu, rašo „BBC Future“.

Net ir turėdami visas technologijas ir žinias apie pavojus, slypinčius Antarktidoje, šis kraštas kiekvienam čia atvykusiam gali pasibaigti mirtimi. Žemyno gilumoje temperatūra gali siekti net ir 90 laipsnių šalčio. Kai kuriose vietose vėjo greitis siekia 322 kilometrus per valandą. Ir oro sąlygos netgi nėra pati didžiausia rizika.

Daugybės mokslininkų ir tyrinėtojų, žuvusių šioje atšiaurioje vietoje, kūnų neįmanoma atgauti. Kai kurie iš jų atrandami dešimtmečiais ar net šimtmečiu vėliau. Tačiau daugybė yra tokių, kurie dingo ir niekada nebuvo rasti, palaidoti taip giliai po ledu arba jo įtrūkimuose, kad jie niekada nebus rasti. Arba kūnai bus nuplauti į jūrą kartu su slenkančiomis ledo nuolaužomis.

Antarktida (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

1800-ieji: vietinės Čilės gyventojos kaulų paslaptis

Livingstono saloje, esančioje Pietiniame vandenyne, Antarktidos pusiasalyje, buvo rasta žmogaus kaukolė ir šlaunikaulis. Manoma, kad prie kranto jie pragulėjo maždaug 175 metus. Tai yra seniausi žmogaus palaikai, kada nors rasti Antarktidoje.

Šie kaulai buvo rasti paplūdimyje 1980-aisiais. Čilės mokslininkai išsiaiškino, kad jie priklausė moteriai, žuvusiai vos 21-erių. Ji buvo vietinė Pietų Čilės, nuo Antarktidos nutolusios per 1000 kilometrų, gyventoja.

Kaulų analizė parodė, kad ji galėjo mirti tarp 1819-ųjų ir 1825-ųjų. Jeigu būtų nustatyta, kad ji žuvo dar anksčiau, moterį mokslininkai galėtų priskirti prie pirmųjų žmonių, buvusių Antarktidoje.

Kaip ji čia atsirado? Tradicinės kanojos, kuriomis anuomet plaukiojo vietiniai Čilės gyventojai, niekada nebūtų ištvėrusios tokios ilgos kelionės per neramias jūras.

Oficiali Čilės tyrėjų versija yra tokia, kad ji galėjo būti vietinė gidė jūreiviams, plaukiantiems į šiaurinio pusrutulio Antarktidos salas, kurias naujai atrado Williamas Smithas 1819-aisiais.

Tačiau nebuvo girdėta, kad moterys tuo metu būtų dalyvavusios ekspedicijose į tolimuosius pietus.

Jos istorija yra unikali, kalbant apie ankstyvuosius žmonių buvimo Antarktidoje pėdsakus. Moteris, kuri įprastai ten neturėjo būti, tačiau kažkodėl buvo. Jos kaulai žymi žmogaus veiklos Antarktidoje pradžią ir neišvengiamą žmonių gyvybių praradimą bandant užimti šį nesvetingą kraštą.

Antarktida / Pixabay nuotr.

1912-ieji: Scotto Pietų ašigalio ekspedicija

Roberto Falcono Scotto britų mokslininkų komanda Pietų ašigalį pasiekė 1912-ųjų sausio 17 dieną – po trijų savaičių nuo tada, kai į tą pačią vietą išsilaipino ir norvegų komanda, kurią vedė Roaldas Amundsenas.

Britų grupės dvasia buvo sugniuždyta sužinojus, kad jie atvyko čia ne pirmieji. Tačiau tai nebuvo pati blogiausia jų ekspedicijos dalis.

Atvykimas į ašigalį buvo žmogaus ištvermės išbandymas, o Scottas dėl to patyrė didžiulį spaudimą. Jis ne tik susidūrė su atšiauriu klimatu ir gamtos išteklių, tokių kaip statybinė mediena, stoka, bet ir turėjo vadovauti daugiau nei 60 vyrų įgulai. Dar daugiau spaudimo jis patyrė dar esant namuose iš savo kolegų dėl iškeltų didžiulių vilčių.

Antarktida / Adobe Stock nuotr.

„Jie turi padaryti arba mirti – štai su kokiu nusiteikimu jie keliauja į Antarktidą“, – per savo kalbą anuomet sakė Leonardas Darwinas, Karališkosios geografijos draugijos prezidentas ir Charles‘o Darwino sūnus.

„Kapitonas Scottas dar kartą įrodys, kad tautos vyriškumas nėra miręs... Tokie nuotykiai kaip šis tikrai padidina visos tautos pasitikėjimą savimi “, – sakė jis.

Kaip teigė Manchesterio universiteto heroizmo ir poliarinių tyrinėjimų istorikas Maxas Jones‘as, Scottas savo užrašuose išdėstė savo abejones ir nerimą dėl to, ar jis galės įvykdyti užduotį ir kokį tai įvaizdį jam suteiks. Jis patyrė nesekmių ir turėjo silpnų vietų.

Tačiau nepaisant susirūpinimo ir dvejonių, nusiteikimas „padaryk arba mirk“ vertė komandą priimti riziką, kuri dabar gali atrodyti visiškai nesuprantama.

Vasarį, komandai grįžtant iš ašigalio, pirmasis mirė Egaras Evansas. Po jo buvo Lawrence‘as Oate‘as. Jis laikė save našta, manydamas, kad komanda negalės grįžti namo. „Aš tiesiog einu kuriam laikui į lauką“, – sakė jis kovo 17 dieną.

Tikriausiai jis net nenutuokė, kaip arti mirties buvo likę įgulos nariai. Oates‘o ir Evanso kūnai niekada nebuvo rasti, tačiau Scotto, Edwardo Wilsono ir Henrio Bowerso lavonus surado paieškos grupė, praėjus keliems mėnesiams po jų mirties. Remiantis paskutiniu Scotto dienoraščio įrašu, komandos nariai žuvo 1912-ųjų kovo 29 dieną. Paieškos grupė užpylė juos sniegu ir paliko ten, kur surado.

Antarktida / Shutterstock nuotr.

„Aš nemanau, kad žmonėms kada nors teko išgyventi tokį mėnesį, kokį išgyvename mes“, – rašė Scottas paskutiniuose savo dienoraščio puslapiuose. Komanda žinojo, kad yra nutolusi 18 kilometrų atstumu nuo paskutinės maisto saugyklos su atsargomis, kurios galėjo išgelbėti jiems gyvybę. Tačiau jie keletą dienų buvo užsidarę palapinėje, kasdien darėsi vis silpnesni ir buvo įkalinti baisios pūgos.

„Jie buvo pasirengę rizikuoti savo gyvybe ir manė, kad tai yra teisėta. Galite tai suvokti kaip imperinio vyriškumo mąstymo dalį, susietą su nuolatiniais sunkumais ir priešiška aplinka. Aš nesakau, kad jie norėjo mirties, bet aš manau, kad jie buvo pasiruošę mirti“, – teigė Jones‘as.

Antarktida / Shutterstock nuotr.

1982-ieji: Ambrose‘as Morganas, Kevinas Ockletonas ir Johnas Collas

Trys vyrai išsiruošė į ekspediciją per patį Antarktidos žiemos vidurį. Jūros ledas buvo tvirtas, todėl jie nesunkiai pasiekė Petermanno salą. Pietų pašvaistė buvo neįprastai ryški ir pakankamai stipri, kad numaldytų kalbas. Komanda pasiekė salą saugiai ir įsikūrė šalia kranto esančioje trobelėje.

Netrukus po to, kai jie pasiekė krantą, praūžė labai stipri audra, kuri visiškai sunaikino jūros ledą. Grupė liko įstrigusi, tačiau per daug dėl to nesirūpino. Maisto trobelėje buvo pakankamai, kad trims žmonėms jo užtektų daugiau nei mėnesiui.

Per kitas kelias dienas jūros ledas nesusiformavo, nes audros jį vis išsklaidydavo. Trobelėje nebuvo nei knygų, nei žurnalų, o kontaktas su išoriniu pasauliu buvo ribotas.

Antarktida / Shutterstock nuotr.

Greitai praėjo dvi savaitės. Radijo transliacijos buvo trumpos, nes radijo imtuvų baterijos vis silpnėjo. Komanda pradėjo nerimauti. Trobelę apsupo pingvinai ir nors jie atrodė mielai, jų skleidžiamas kvapas netrukus pradėjo nervinti vyrus.

Dalykai ėmė klostytis blogyn. Komanda susirgo diarėja, nes paaiškėjo, kad maistas trobelėje buvo senesnis, nei jie manė. Pinigvinų smarvė taip pat nepadėjo jiems pasijusti geriau. Vyrai keletą pingvinų užmušė ir suvalgė, kad patenkintų savo maisto poreikius ir papildytų atsargas.

Vyrai laukė su vis didėjančiu nusivylimu, per radiją stoties įgulai skųsdamiesi, kad jiems nuobodu. 1982-ųjų rugpjūčio 13 dieną jie buvo pastebėti per teleskopą mojuojantys pagrindinei stočiai. Radijo baterijos vis labiau seko. Jūros ledas jau vėl ėmė formuotis, suteikdamas šiokią tokią viltį pabėgti.

Po dviejų dienų, rugpjūčio 15 d., grupė nesusisiekė per radiją su pagrindine stotimi nustatytu laiku. Tada įsiplieskė dar viena didžiulė audra.

Antarktida / Pixabay nuotr.

Vyrai užsiropštė į aukščiausią salos tašką, iš kurios buvo matyti visa sala. Visas jūros ledas vėl buvo dingęs, ištaškytas audros.

„Šie vaikinai padarė tai, ką mes visi – išvyko į nedidelę kelionę į salą“, – sakė tuo metu pagrindinėje bazėje buvęs Pete‘as Salino. Šių trijų vyrų nuo tada daugiau niekas niekada nematė.

Kaip aškino Salino, aplink salą tvyrojo labai stiprios srovės. Patikimas storas ledas šioje vietoje susidaro palyginti retai. Jie patikrino ledo tvirtumą labai primityviai – paprasčiausiai pastukseno medine lazdele, užklijuota metalu ir pažiūrėjo, ar jis neįtrūks.

Net ir po intensyvių paieškų, vyrų kūnai niekada nebuvo rasti. Salino spėja, kad jie užėjo ant ką tik susiformavusio ledo ir tuomet arba įstrigo, arba nebegalėjo sugrįžti, kai audra vėl jį sunaikino.

Parengė Patricija Kilminavičienė