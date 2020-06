Dažnas Joninių atributas – sudužęs telefonas: kaip apsaugoti savo išmanųjį?

Joninės – viena laukiamiausių vasaros švenčių, kurią dažnai lydi ir problemos dėl išmaniųjų telefonų. Iš karto šventei pasibaigus, iki 6 proc. išauga telefonus remontuoti norinčių žmonių skaičius, o 80 proc. negarantinių įrenginių, kuriuos atneša taisyti klientai, yra su ekranų dūžiais, rodo kasmetinė mobiliųjų įrenginių taisymo bendrovės „MTTC“ statistika. Pranešime žiniasklaidai rašoma, kaip Joninėms paruošti savo išmaniuosius telefonus.

„Švenčiant Jonines ir smagiai leidžiant laiką, lengva užsimiršti ir atsipalaidavus trumpam „išjungti“ savo budrumą. O to visiškai pakanka, kad netyčia pažeistume savo išmaniuosius – iš rankų paleistume telefoną ir skiltų jo ekranas, perkaistų kaitrioje saulėje paliktas įrenginio akumuliatorius, ar telefonas tiesiog dingtų iš mūsų akių. Laimei, apsisaugoti nuo visų šių rizikų ir išvengti žalos galima – tereikia iš anksto truputį pasiruošti ir pasirūpinti tinkama telefono apsauga“, – sako „Bitės Profas“ Karolis Špiliauskas ir dalinasi patarimais, kaip savo telefonui nepakenkti švenčiant Jonines.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

1. Į Jonines – tik su telefono išorės apsauga

Tam, kad švęsdami didžiausią vasaros šventę išvengtume telefono ekrano skilimų, įbrėžimų ar dūžių, pirmiausia, turėtume pasirūpinti jo išorės apsauga. Svarbiausios išorinės apsaugos yra telefono stikliukas arba plėvelė bei korpusą dengiantis dėkliukas.

„Būdami gamtoje, visai atsitiktinai galime padėti telefoną ant gruoblėtos žemės ar medžio paviršiaus, o vėliau užsimiršę stipriau stumtelėti jį ar prisėsti. To visiškai pakanka, kad ant telefono ekrano atsirastų smulkių įbrėžimų ar net dūžių. Jų išvengti padės apsauginis telefono stiklas arba plėvelė. Renkantis juos, būtina atkreipti dėmesį, ar jie dengia tik išmaniojo ekraną, ar ir aplink esančią zoną. Be to, brangesni „Samsung“ įrenginiai turi lenktus ekrano kraštus, tad reikia įsitikinti, ar ekrano apsauga dengia ir lenktus tokių telefonų kraštus ar tik plokščią ekrano dalį. Įprastai rekomenduojame rinktis tuos stikliukus ar plėveles, kurie dengia kiek įmanoma daugiau ekrano paviršiaus“, – pataria K. Špiliauskas.

Taip pat svarbi ir apsauginio ekrano stiklo kokybė – jei jis po kontakto ne eižėja, o dūžta, užuot saugojusios, aštrios jo dalys gali subraižyti telefono ekraną arba net sužeisti vartotoją. Todėl vertėtų rinktis eižėjančius stikliukus – jie gerokai saugesni.

Renkantis telefono dėklą, svarbus ne jo grožis, o funkcionalumas – svarbu, kad dėklo kraštai būtų kiek iškilę ir šiek tiek apgaubtų telefono korpusą, sako K. Špiliauskas: „Tokiu atveju net padėjus telefoną ekranu žemyn, šis nesilies prie paviršiaus ir taip bus apsaugotas nuo netikėtų įbrėžimų. Taip pat reikia įsitikinti, kad dėklas pagamintas iš neslidžios medžiagos ir rankoje laikysis tvirtai – taip ženkliai sumažinsite riziką, jog telefonas netikėtai nukris ant žemės ar į vandens telkinį“, – pasakoja K. Špiliauskas.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

2. Nepalikite telefono kaitrioje saulėje

Švenčiant lengva visiškai netyčia palikti telefoną saulės kepinamoje vietoje ar įjungti krauti ant palangės. Vis tik net ir tokia smulkmena gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką ar net ją negrįžtamai sugadinti.

„Šiemet per Jonines žadama aukšta oro temperatūra ir kaitri saulė – tokiomis aplinkybėmis telefonai gali nesunkiai perkaisti, o jų baterija – sugesti. Vis tik problemų iškilti neturėtų, jeigu savo išmanųjį laikysime šešėlyje, nepaliksime su išorine baterija krautis saulės atokaitoje ir kartais vis pasižiūrėsime, ar jis veikia gerai ir nekaista“, – pataria K. Špiliauskas.

Bet telefonui gali pakenkti ir tai, jei visą laiką laikysime jį kelnių kišenėje – saulės karštį padidina ir mūsų kūno šiluma, todėl kišenėje išmaniajam dar karščiau nei lauke. Todėl svarbu kartais patikrinti telefono temperatūrą, o pastebėjus, kad jis karštas – leisti atvėsti pačiam arba jį išjungti.

„Svarbu nedėti telefono „greitam atvėsimui“ į šaldytuvą ar su drėgmės nepraleidžiančiu maišeliu pamerkti į vandenį – taip telefonui gali pakenkti ir šaltis, ir drėgmė“, – prideda specialistas.

3. Telefonui – atskiras kuprinės skyrius

Einant į šventę, dažnai ant pečių užsimetame kuprinę, į ją paskubomis susidedame reikalingiausius daiktus, tarp kurių, žinoma, patenka ir telefonas. Vis tik, vasarą kuprinėse padaugėja daiktų, kurie gali subraižyti, sušlapinti ir kitaip sugadinti įrenginius.

„Išmanųjį gali subraižyti, pavyzdžiui, užrašinė ar sąsiuvinis su spirale, aštrūs raktai nuo namų. O aplieti ir negrįžtamai sušlapinti – nesandari vandens gertuvė ar buteliukas. Visi šie daiktai yra potencialiai rizikingi mūsų išmaniesiems, ypač jei dar neturime išorės apsaugos priemonių – ekrano stikliuko ir dėkliuko. Tokiais atvejais geriau telefoną neštis rankoje ar kuprinėje rasti jam atskirą skyrių“, – įspėja K. Špiliauskas.

Poilsiaujant gamtoje, į kuprinę gali patekti ir telefonams pavojingo smėlio. Pavyzdžiui, pasitiesus rankšluostį paplūdimyje, o vėliau įsidėjus jį į kuprinę, rizikuojame apgadinti įrenginį.

„Smėlis pavojingas, nes gali patekti į mikrofono, garsiakalbio ar krovimo jungties angas. Jei taip nutiktų ir matytumėte, kad įrenginys nebeveikia, kaip turėtų, patys jo neardykite, o kreipkitės į meistrus. Kita vertus, jei norite tokių situacijų išvengti, tiesiog nepamirškite telefono įdėti į atskirą kuprinės skyrių, kur nebūtų visų šių grėsmių“, – pastebi K. Špiliauskas.

Išmanusis telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

4. Kaip nepamesti telefono ir... draugų

Švenčiant Jonines gamtoje, nesudėtinga telefoną pamesti aukštoje žolėje, palikti nematomoje vietoje ar aktyviai judant pamesti iš kelnių kišenės. Jeigu šventės metu savo išmaniojo pasigesite, daugiau nemalonumų išvengti padės funkcija „Find My Phone“, kurą palaiko dauguma telefonų gamintojai.

„Ši funkcija leidžia matyti, kurioje vietoje yra pasirinktas įrenginys. „Samsung“ telefono galite ieškoti šiame puslapyje , bet kurį kitą operacinės sistemos „Android“ telefoną galėsite pamatyti čia , o „iPhone“ įrenginį galima atrasti iš bet kurio kito „iOS“ programinę įrangą naudojančio išmaniojo, tereikės prisijungti prie savo „Apple ID“ paskyros“, – aiškina K. Špiliauskas.

Šventės įkarštyje nenorėdami pasimesti nuo draugų, į pagalbą pasitelkite specialiai tam skirtą programėlę, pavyzdžiui, šeimoms skirtą „Life360“ („ Android “, „ iOS “). Ji paprastai leidžia stebėti, kur pasirinktu metu yra jūsų draugų įrenginiai. Todėl puikiai tinka, norint surasti tuos žmones, kuriuos telefonu pasiekti sunku, nes šie įpratę išsijungti išmaniojo skambėjimo garsą. Jų realaus laiko buvimo vietą tiesiog matysite programėlės žemėlapyje, galėsite panagrinėti judėjimo trajektoriją ir dalintis nuotraukomis bei žinutėmis, padėsiančiomis lengviau rasti vieniems kitus.