Telefonai, pakeitę istoriją: nuo kultinio „Nokia 3310“ iki išmaniųjų „tėvo“ „iPhone 1“

Kol laukiame antroje vasaros pusėje planuojamų naujų telefonų pristatymų, svarbu atsiminti istoriją jau spėjusius pakeisti telefonus, be kurių galimai šiandienos išmanieji įrenginiai būtų kitokie. Praėjusio amžiaus pabaigoje kompanija „Motorola“ pristatė pirmąjį komercinį mobilųjį telefoną, „Nokia“ į naują tūkstantmetį įžengė su vartotojų simpatijas užkariavusiu kultiniu „Nokia 3310“, o „iPhone“ 2007 m. pradėjo išmaniųjų telefonų revoliuciją, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Nors telefonų istorijoje verta atskirai stabtelėti beveik prie kiekvieno kada nors pasirodžiusio telefono, ryškiausią įtaką šių įrenginių evoliucijai turėjo keli jų modeliai – pavyzdžiui, „Nokia 3310“, „iPhone“, „Samsung Note“. Šie ir kiti telefonai ypač prisidėjo prie to, kad šiandien išmanieji ištobulinti tiek, kad į juos persikėlė didžioji dalis mūsų gyvenimo – kamera užfiksuotos akimirkos, filmai, muzika, kitokios bendravimo formos ir, žinoma, nuolatinis interneto ryšys“, – sako „Bitės Profas“ Karolis Špiliauskas ir plačiau pasakoja apie telefonus, labiausiai prisidėjusius prie mobiliosios evoliucijos.

Istoriją pradėjo „Motorola“, tęsė – „Nokia“

Svarbiausią vietą ryškiausių telefonų sąraše pelnytai užima „Motorola DynaTAC“ – pirmasis mobilusis telefonas pasaulyje, pradėjęs šių įrenginių istoriją.

„1983 metais pradėtas gaminti įrenginys buvo 25 centimetrų ilgio ir svėrė beveik 800 gramų. Be to, buvo prieinamas ne kiekvienam – tuo metu jis kainavo apie 4 tūkst. JAV dolerių, maždaug 10 tūkst. JAV dolerių šių dienų kainomis. Vertinant dabartiniais standartais, šio telefono techninės specifikacijos taip pat kelia šypseną – įrenginio savininkai jame galėjo išsaugoti vos iki 30 telefonų numerių, pokalbiai galėdavo trukti tik pusvalandį, o po to telefoną krauti tekdavo net 10 valandų“, – pasakoja K. Špiliauskas.

„Nokia“ telefonai / AP nuotr.

Praėjus beveik 20 metų, 2000-aisiais, pasaulį išvydo telefonas „Nokia 3310“, sulaukęs neįtikėtinai daug nuoširdžių vartotojų simpatijų ir iki šiol laikomas vienu įsimintiniausių visų laikų mobiliųjų įrenginių. Ankstesni šios suomių kompanijos telefonų modeliai taip pat buvo sėkmingi, tačiau tokios vartotojų meilės susilaukė tik „3310“.

„Telefonas išsiskyrė lengvai keičiamu priekiniu dangteliu, turėjo tylųjį režimą su vibracijos funkcija. Be to, su šiuo modeliu telefonas pirmą kartą tapo ne tik bendravimo, bet ir laisvalaikio dalimi, nes telefone vartotojai galėjo žaisti kultiniu tapusį žaidimą „Gyvatėlė 2“. Vis tik svarbiausiu šio telefono akcentu tapo jo tvirtumas ir patikimumas. Net iki šių dienų plinta pokštai ir memai apie „Nokia 3310“ nepažeidžiamumą. Juokaujama, kad numetę telefoną ant žemės, greičiau įskelsime grindis, o norėdami sugriauti senus pastatus vietoje tam skirtų mašinų galime pasitelkti būtent „Nokia 3310“, – sako specialistas.

Telefonų evoliucijai svarbūs buvo ir kiti flagmanai, pavyzdžiui, „Blackberry 6210“ – pirmasis telefonas, suteikęs nuolatinę prieigą prie elektroninio pašto. Arba 2004-ųjų „Motorola Razr“ – galime teigti, kad būtent jis išpopuliarino atlenkiamus telefonus. O 2008 metų „HTC Dream“ yra reikšmingas, nes tapo pirmuoju telefonu, naudojusiu „Android“ operacinę sistemą.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Išmaniąją revoliuciją pradėjęs „iPhone“

2007 metais pasaulį išvydo pirmasis „iPhone“ telefonas. Beveik per vieną vakarą jis pakeitė visą telefonų raidos kryptį, todėl dažnai tituluojamas pačiu reikšmingiausiu pastarojo dešimtmečio mobiliųjų įrenginių.

„Pirmiausia, „iPhone“ vartotojus nustebino lietimui jautriu ekranu. Pirmą kartą istorijoje telefono ekranas tapo svarbiausia įrenginio dalimi. Dėl šio funkcionalumo telefoną buvo paprasčiau valdyti, patogiau telefone žiūrėti vaizdo įrašus. Įrenginys to meto rinkoje išsiskyrė ir minimalizmu persmelktu dizainu ir „Apple“ produkcijai būdinga kokybe. Iki šių dienų pirmasis „iPhone“ yra vertinamas ir todėl, kad tapo naujo išmaniųjų telefonų vystymosi etapo pradžia ir laikomas pirmuoju išmaniu telefonu (angl. smartphone)“, – sako K. Špiliauskas.

Po metų išleidusi antrąjį „iPhone“, kompanija „Apple“ pademonstravo, kad yra pasiruošę diktuoti telefonų madas. Šis prietaisas išsiskyrė tuo, kad, kitaip nei jo pirmtakas, galėjo palaikyti naująją ryšio technologiją 3G.

„Svarbiausias „iPhone 3G“ privalumas – jame atsirado programėlių parduotuvė „App Store“. Iš jos buvo galima atsisiųsti ne tik „Apple“ gamybos programėlių, o jas kurti ir parduotuvėje talpinti galėjo visi norintys. Programėlių parduotuvė – tuometinio „Apple“ telefono išskirtinumas – iki šių dienų yra vienas svarbiausių visų išmaniųjų telefonų privalumų. Galiausiai, šis telefonas turėjo GPS imtuvą ir vadinamąja „turn-by-turn“ navigaciją, nurodymas pateikiančią realiu laiku – tokią turėti telefone tuo metu nebuvo įprasta“, – pasakoja K. Špiliauskas.

Mobilusis telefonas / Pixabay nuotr.

2014-aisias su šeštąja „iPhone“ serija „Apple“ dar kartą pradėjo naują tendenciją – kompanija pristatė du išmaniųjų telefonų dydžius, o toks „Apple“ sprendimas paskatino ir kitus telefonų gamintojus pristatinėti bent kelių dydžių telefonus.

„Ne mažiau reikšmingas ir pirmąjį „iPhone“ dešimtmetį užbaigęs telefonas „iPhone X“. Jame didžiausia revoliucija tapo beveik visą telefono priekį sudarantis ekranas, dėl kurio dingo „Apple“ telefonus lydėjęs „Home“ (liet. Namų) mygtukas. Dešimtasis „Apple“ telefonas turėjo belaidžio įkrovimo galimybę, išmaniąją veido atpažinimo sistemą ir visai kitokį valdymą. Taip šis telefonas technologijų standartus dar kartą ryškiai kilstelėjo į viršų“, – teigia K. Špiliauskas.

Standartus laužantis „Samsung“

Telefonų istoriją dar kartą pakeitė „Samsung“, išleidusi telefonų seriją „Note“. Su šiuo telefonu buvo sugriautas nusistovėjęs požiūris, kad telefonai privalo būti kompaktiški ir patogiai tilpti kelnių kišenėje.

„Naujai pasirodęs „Note“ nepaisė vyravusio telefonų dydžio standarto ir tapo pirmuoju telefonu, kuris perkopė iki tol buvusią 5 colių ekrano ribą. Būtent todėl vartotojų buvo vadinamas „planšetafonu“ – planšetės ir telefono mišiniu. Pirmasis „Samsung Galaxy Note“ net gi įrodė, kad didesni telefonai patogesni naršymui ir darbui. Šis naujasis ekrano standartas greitai įsitvirtino rinkoje ir visai netrukus dauguma gamintojų pradėjo leisti didesnius įrenginius“, – pasakoja K. Špiliauskas.

„Samsung“/Asociatyvi nuotr. / LRT.lt nuotr.

Šios serijos telefonai sudrebino išmaniųjų telefonų rinką, nes buvo laikomi pirmaisiais sėkmingais tokio tipo įrenginių pavyzdžiais. Pirmasis „Samsung Galaxy Note“ telefonas prekyboje pasirodė 2011 metų spalį, o praėjus dviem mėnesiams, jų buvo parduota jau milijonas vienetų. Šie „Samsung“ flagmanai garsėjo didesniu nei įprasta ekranu, kuris leido atlikti tas užduotis, kurias anksčiau galėdavo padaryti tik planšetiniai kompiuteriai.

„Vienas žinomiausių šios serijos telefonų „Samsung Galaxy Note II“ yra 32-oje visų laikų perkamiausių telefonų sąrašo vietoje ir 6 vietoje visų laikų perkamiausių „Samsung“ telefonų sąraše. Nors „Galaxy Note“ telefonų ekranas didesnis nei įprasta, šie telefonai turi dar vieną savybę, kuri juos paverčia panašiais į delninius kompiuterius ar planšetes – jie turi rašiklį „S Pen“. Jis šios serijos telefonuose yra ir iki šiol – tai tik įrodo, jog šis serijos išskirtinumas vartotojų vis dar labai vertinimas ir mėgstamas“, – tikina specialistas.