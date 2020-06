Nors COVID-19 vakcinos bandymuose dalyvaujantis medikas abejoja jos efektyvumu, jaučia pareigą padėti

Didžiojoje Britanijoje dirbantis medikas iš Lietuvos dalyvauja išbandant vakciną nuo koronaviruso sukeliamų ligų. Tumas Beinortas dirba Kembridžo ligoninėje ir apie šią patirtį laidoje „Dienos tema“.

– Žinote, kad dalyvaujate bandymuose, bet iki galo tiksliai nežinote, kas jums buvo suleista, – specialiai nepasidomėjus testavimo praktika, tai gali atrodyti neįprastai. Ar galite papasakoti mūsų žiūrovams, ką žinote apie eksperimentinę programą, kurioje dalyvaujate?

– Žinoma, tiriamoji vakcina yra Oksfordo šimpanzės adenoviruso vakcina. Normaliai vakcinų tyrimas susidaro iš keturių fazių: pirmos, antros, trečios ir ketvirtosios. Pirmosios fazės tyrimo tikslas yra nustatyti, ar vakcina yra saugi, ar sukelia kokių nors šalutinių efektų, kurie galėtų būti pakankamai reikšmingi ir dėl to negalėtume toliau vystyti programos. Šita fazė jau yra įvykus. Apie 1 000 žmonių jau buvo vakcinuoti balandžio pabaigoje Oksforde. Dabar yra pradedamos tyrimo antra ir trečia fazės. Jis yra multicentrinis, čia, Britanijoje, vyksta keliose ligoninėse. Planuojama paskui pradėti tyrimą JAV ir Brazilijoje.

Aš dalyvauju kaip medikas, kuris dirba su sergančiais COVID-19 pacientais, yra aukštos rizikos zonoje užsikrėsti koronaviruso infekcija, kuria esu persirgęs. Tyrimas lygina tą sukurtą vakciną su kontroline vakcina, kuri yra meningito vakcina. Tiesiog būtina pažiūrėti, ar jos saugumas ir šalutinis poveikis yra panašūs į tos vakcinos, kuri yra patvirtinta ir naudojama. Žinoma, efektyvumas taip pat yra tiriamas, bet mes žinome, kad meningito vakcina neapsaugo nuo koronaviruso infekcijos, o koronaviruso vakcina nuo infekcijos turėtų apsaugoti. Kliniškai bus stebima per ateinančius 12 mėnesių, ar tie asmenys, kurie gavo tiriamąją vakciną, rečiau susirgs koronavirusu.

– Yra žmonių, manančių, kad koronavirusai sukelia tik tą pandemiją, kuri dabar jau yra suvaldyta Europoje, tačiau plečiasi Afrikoje. Tai yra liga, kuriai duotas COVID-19 pavadinimas. Kokia tiksliai vakcina čia yra testuojama? Ar ji gali tikti kitiems susirgimams gydyti, t. y. užkirstų kelią tokiems susirgimams?

– Šita vakcina yra tinkama tiktai SARS-CoV2 koronavirusui, tam, kuris išplito nuo lapkričio pabaigos iš Uhano miesto Kinijoje. Koronaviruso tipai yra septyni, trys agresyviausi – SARS, MERS ir SARS-CoV2. Taip pat yra išrasta vakcina nuo MERS viruso, kuris yra tiriamas antros ir trečios fazės tyrimuose. Bet ši vakcina neapsaugo nuo dabartinio koronaviruso. Kiekviena vakcina yra labai specifinė tam tikram virusui.

Kembridžo universiteto ligoninės gydytojas Tumas Beinortas / Socialinių tinklų nuotr.

– Oksfordo universitetas skelbia, ir jūs tą minite, kad pirmojoje vakcinos nuo COVID-19 tyrimo fazėje dalyvavo apie 1 000 sveikų suaugusiųjų – jie vakcinos dozę gavo balandį. Vėlesnėse stadijose tiriamas vakcinos poveikis vaikams ir visoms kitoms amžiaus grupėms, didelėms grupėms. Planuojama stebėti apie 10 000 žmonių. Ką per tą laiką, kai jus stebės tyrėjai, mokslininkai, turėsite daryti? Ar turėsite pildyti dienoraštį, ar duoti kokius nors organizmo mėginius ir panašiai? Kitaip tariant, ką jūs turėsite daryti kitaip, negu darytumėte, jeigu nebūtumėte šios programos savanoris?

– Tiesiog gyvensiu įprastinį gyvenimą ir turėsiu savaitės periodu testuoti save nuo koronaviruso – nosiaryklės ėminius namuose. Taip pat kartais turėsiu vizitus į Tyrimų centrą, kuris yra toje pačioje ligoninėje, duoti kraujo mėginius, antikūnų ir ląstelių atsaką nustatyti. Be to, gyvensiu įprastinį gyvenimą ir dirbsiu įprastinius darbus.

– Ar turite laikytis kokių nors apribojimų? Ar yra kažkas, ko jūs negalite daryti dėl to, kad tai galėtų pakenkti tyrimui?

– Ne.

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

– Skirtingai nuo ankstesnių laikų, jums nereikės rizikuoti specialiai suleidžiant užkrato dozę ar įgyjant imunitetą bus tiriama tais vadinamaisiais greitaisiais testais, bet jūs rizikuojate patirti šalutinį vakcinos poveikį, tokį kaip karščiavimas arba galų gale skausmas injekcijos vietoje. Kas lėmė jūsų sprendimą dalyvauti šiuose bandymuose?

– Dalyvauju absoliučiai savanoriškai, neatlygintinai, kaip ir visi kiti asmenys. Dirbu su sergančiais COVID-19 pacientais, noriu, kad progresas būtų kuo spartesnis įveikiant šią pandemiją. Žinau gana nemažai apie šią vakciną iš bazinių mokslų pusės. Kai

kurie tyrėjai yra mano pažįstami nuo medicinos studijų laikų, jie turi didelę patirtį kuriant vakcinas. Panašiai vakcina veikia prieš MERS virusą. Dėl to jaučiuosi galbūt mažiau sunerimęs dėl šalutinio efekto, nes vakcina buvo šiek tiek testuota. Žinau, kad jeigu mes šio tyrimo kuo greičiau neįvykdysime, galbūt būsime tokioje situacijoje, kai šita pandemija praeis, nebeturėsime sergančiųjų, negalėsime įvertinti vakcinos efektyvumo, bet visą laiką gyvensime su rizika, kad COVID-19 vėl gali išlįsti ir suvaržyti mūsų gyvenimus, teks imtis drastiškų priemonių tiek ekonomine prasme, tiek žmonių laisvės suvaržymo prasme. Daug žmonių prarastų gyvybes. Dėl to mes, kaip medikai, jaučiame pareigą dalyvauti ir išsiaiškinti.

– Kas bus, jeigu bus ištirta ir nustatyta, kad ši vakcina, kuri dabar yra bandoma, nėra veiksminga?

– Tai yra labai tikėtina, nes vakcinos efektyvumas būna gana varijuojantis. Istoriškai tiktai 6 proc. vakcinų papuola į klinikinius tyrimus, būna efektyvios. Bus žiūrima į kitas vakcinas, yra ne viena platforma, kuri dabar yra testuojama. Yra ir RNR, ir DNR vakcinos, renaktivuoto viruso, pakeisti šiek tiek viruso tyrimai vyksta, šiuo metu atliekami apie 10 skirtingų vakcinų klinikiniai tyrimai, galbūt jie parodys geresnį efektą. Galų gale galima tobulinti tą patį – pačios vakcinos sudedamąsias dalis ir jos imunogeniškumą.

– Jūs savo laiką skiriate ir kitiems visuomenei reikalingiems dalykams: buvote tarp tų mokslininkų, kurie irgi be atlygio ir savo laisvu laiku aiškinosi, kam tinkami greitieji testai, kurių yra prisipirkusi Lietuva ir kurių įsigijimo istoriją dabar tiria FNTT. Turiu jūsų žinutę, rašytą kovo pabaigoje, ir žinutė yra patarimas iniciatyvai „Laikykitės, medikai“ suaukotų žmonių pinigų neleisti greitiesiems testams, nes jie netinkami ligos diagnostikai. Tą patį jūs, medikai, sakėte ir Sveikatos apsaugos ministerijai, ir jai pavaldžioms įstaigoms. Kodėl tiek laiko, jūsų manymu, truko suvokti, ką jūs, specialistai, sakote? Ministras vakar iš tikro padėkojo mokslininkams už išaiškinimą, kad tokie testai tinka tiktai nustatyti, ar žmogus įgijo imunitetą, ir epidemiologinei analizei, o ne ligos diagnostikai.

– Aš neturiu ką komentuoti. Tie testai naudojami persirgimui nustatyti. Galbūt labai nišinėse situacijose, kai pakartotiniai testai yra neigiami, bet kliniškai mes įtariame tą ligą. Epidemiologiniams tyrimams, žinoma, jie yra tinkami. Kodėl užtruko įsiklausyti į medikų nuomonę, negaliu atsakyti, čia net nebe mano užduotis.

– Ar galite paaiškinti, kuo bus vertingas tokių testų panaudojimas tiriant Lietuvos žmones, tam tikras tikslines grupes, pavyzdžiui?

– Jie parodytų, koks yra paplitimas šitos ligos tam tikrose grupėse, ypač židiniuose, didelio paplitimo dalyse, tokiose kaip globos namai, ligoninės. Galbūt tam tikri Lietuvos regionai, tarkime, Kernavėje, kur yra šiuo metu padidėjimas atvejų. Žinotume, kokia yra dalis žmonių persirgusi. Tai padėtų išsiaiškinti ligos plitimo tinklus. Mes matytume, kaip liga atkeliauja, istoriškai prieš 2–3 savaites, kurie asmenys buvo persirgę. Šie testai turi naudojimo sritį, bet tai reikalauja gero planavimo, geros analizės, kaip šiuos duomenis analizuoti.

– Ministras A. Veryga sako, kad gal testai bus naudojami tiriant kraujo donorus, aiškinantis, ar jie jau persirgo COVID-19. Ar atsirado kokių nors duomenų, kad šis virusas plinta per kraują?

– Šiuo metu nėra jokių duomenų, rodančių, kad virusas plinta per kraują. Jis plinta per viršutinius kvėpavimo takus – tiek mes žinome šiuo metu. Bet, be abejo, kraujo donorai gali būti tik tuomet, kai jau viruso neturi. Aš neabejoju, kad turi turėti bent kelis neigiamus testus, prieš donuodami savo plazmą, ir, be abejo, aukštus titrus antikūnų, imuninį atsaką prieš koronavirusą.

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

– Tas turbūt turėtų nuraminti tuos žmones, kurie bus to kraujo donuojamo recipientai? Balandžio pabaigoje kalbėjote, kad po pandemijos, norint grįžti į įprastą gyvenimą, reikia strategiškai gerų sprendimų, ir šiandien tą paminėjote, – analitikos, protingo, atsitiktinio testavimo ir efektyvaus atvejų išgaudymo. Kiek tuos jūsų kriterijus sprendimai Lietuvoje atitinka šiandien?

– Sudėtingas klausimas. Manau, kad Lietuvoje gana efektyviai buvo išgaudomi atvejai, ir tas testavimas gana plataus masto galbūt ir padėjo kol kas tą pandemiją pakankamai supresuotą laikyti. Atvejų skaičius yra nedidelis, ir visi aplinkoje esantys žmonės buvo izoliuojami ir testuojami. Kol kas sistema veikia, bet klausimas, kaip viskas veiktų, jeigu būtų didelis šuolis atvejų, ir mes turėtume nebe 10–20 atvejų per dieną, kuriuos galima fiziškai sugaudyti, o, tarkim, 400–500. Ar mūsų pajėgumai leistų taip pat efektyviai atlikti šį darbą?