Profesorius Rimantas Stukas įvardijo, kokio mitybos režimo turėtų laikytis kiekvienas

Mitybos režimų yra tiek daug, kad žmonėms ne visada paprasta suprasti, kuris jam labiausiai tinka. Valgyti 2, 3 ar 5 kartus per dieną? Daryti nevalgymo pertraukas ar ne? Šiuo klausimu vieningos nuomonės, tačiau Vilniaus universiteto Visuomenės sveikatos katedros vedėjas, profesorius Rimantas Stukas LRT.lt teigė, kad valgyti tris kartus per dieną būtina, o dabar populiarus protarpinis badavimas nėra moksliškai pagrįstas mitybos režimas.

Protarpinis badavimas – mokslu nepagrįsta mada

Pasak R. Stuko, kol kas niekas neįrodė, kiek kartų per dieną reikia valgyti. Anot jo, vyksta diskusijos, tačiau mokslu grįstų įrodymų nėra.

„Visi prisilaiko tos nuomonės, kad trys pagrindiniai valgymai turi būti. O tarp tų valgymų dar gali būti priešpiečiai, pavakariai ir naktipiečiai, bet nebūtinai. Kad būtų įrodyta, taip tikrai nėra, tiesiog tradiciškai laikomasi tokios nuomonės. Aišku, tikrai nerekomenduojama valgyti du kartus per dieną“, – LRT.lt tvirtino R. Stukas.

Rimantas Stukas / BNS nuotr.

Anot R. Stuko, protarpinio badavimo dietologai nerekomenduoja todėl, kad tai yra kol kas tik teorija ir ji nėra pagrįsta mokslu.

„Gal toks mitybos būdas vienam kitam žmogui ir tinka, jeigu yra kažkokie sutrikimai ir pan. Negali 100 proc. paimti ir atmesti, sakyti, kad absoliučiai nė vienam netinka. Tačiau ši teorija neturi jokio mokslinio pagrindo ir čia diskusijos kaip ir nėra, nes tai, sakykime, yra mada. Atėjo ir praeis, kaip ir visos mados“, – LRT.lt sakė R. Stukas.

Mityba / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Valgant retai organizmas ima kaupti medžiagas

Profesorius paaiškino, kad retai valgyti nerekomenduojama dėl to, kad organizme vyksta metaboliniai procesai, gaminamos skrandžio sultys, virškinančios maistą. R. Stukas atkreipė dėmesį, kad organizmas turi nuolat gauti energijos, nes jeigu jos negauna kurį laiką, tuomet pradeda kaupti medžiagas.

„Yra netgi paskaičiuota, kad jeigu tą patį kalorijų kiekį vienas žmogus suvalgys per du kartus, o kitas lygiai tiek pat suvalgys per keturis ar penkis kartus, tai tam, kuris valgė du kartus, gali netgi pradėti didėti kūno svoris, kadangi organizmas kaupia. Aišku, negerai ir pastoviai valgyt, be pertraukų kramsnot. Bet turi būti valgymo režimas, tada nusistovi dinaminis stereotipas, kai artėjant valgymo laikui, iš smegenų į skrandį eina impulsai, prasideda virškinamųjų sulčių sekrecija, tada ir maistą virškina žymiai geriau, ir įsisavina geriau. O kai valgoma labai retai, organizmas siunčia impulsą kaupti, o to nereikia“, – tikino mitybos specialistas.

Mityba, maistas, dieta / D. Umbraso/LRT nuotr.

Badavimas – tik su gydytojo rekomendacija

Profesoriaus teigimu, badavimas pagal tam tikras medicinines indikacijas, kai jį žmogui gydytojas rekomenduoja kaip sudėtinę gydymo dalį, yra galimas. Tačiau jeigu žmogus pats atsitiktinai nusprendžia badauti, tai jau yra kas kita. Vis dėlto, R. Stukas pabrėžė, kad vieną dieną nepavalgius nieko blogo neatsitiks, tačiau žmogus pagal organizmo funkcionavimą, turėtų periodiškai valgyti ir nebadauti.

„Kontrastinė mityba yra visai neblogai. Pavyzdžiui, jeigu valgo įprastai ir vieną dieną per mėnesį valgo daržoves, vaisius – taip kontrastingai. Organizmui tuomet toks stresas gaunasi, todėl suintensyvina visus fiziologinius procesus. Bet mes kalbame apie kontrastinę mitybą, o ne badavimą“, – aiškino R. Stukas.

Mityba, maistas, dieta / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot specialisto, organizmo valymas, kai laikomasi iškrovos dienų, taip pat tėra tik teorija. Jo teigimu, žmonės net patys nesupranta, ką jie nori išvalyti.

„Kas yra žarnyne, tą žarnyno turinį galima išsivalyti išsituštinant. Žmonės įsivaizduoja, kad čia paims ir apsivalys kaip į cheminę valyklą nuneštas paltas, bet taip tikrai nebus“, – pabrėžė profesorius.

Geriausia laikytis mitybos piramidės principų

Jis įvardijo, kad universalios mitybos taisyklės, kurių reikėtų laikytis kiekvienam žmogui, atsispindi maisto piramidėje, patvirtintoje Sveikatos apsaugos ministerijos. Kitose šalyse mitybos rekomendacijos pateikiamos lėkštės principu – kai lėkštė padalinama į keletą fragmentų, nurodančių kiek ir kokių produktų reikia valgyti.

Maistas/mityba/valgis / Ali Inay/Unsplash nuotr.

„Mityba turi būti įvairi. Kaip sakoma, nėra nei sveikų, nei nesveikų maisto produktų, yra sveika arba nesveika mityba. Tam, kad mityba būtų sveika, žmogus turi gauti maisto iš visų mitybos piramidės maisto grupių. Daugiausia tų produktų, kurie yra piramidės apačioje: grūdinių produktų, daržovių, vaisių. Šiek tiek mažiau reikia pieno produktų, kiaušinių, žuvies, paukštienos, mėsos, riešutų, augalinių aliejų, geriausia alyvuogių aliejaus.

Pavyzdžiui, tokie riebalai kaip saldumynai, cukrus, druska yra piramidės viršuje, jų mažiausiai reikia. Bet vėlgi reikia nepamiršti, kad mityba turi būti saikinga, reikia nepersivalgyti. Kalbant apie daržoves, reikia, kad kaip galima daugiau įvairių spalvų daržovių būtų, nes kiekviena spalva suteikia flavanoidų – antioksidaciniu poveikiu pasižyminčių medžiagų, kurios saugo mus nuo laisvųjų radikalų. Labai gerai būtų, jeigu bent viena daržovių rūšis būtų žalios spalvos, nes žalialapės daržovės savo sudėtyje turi magnio, todėl labai gerai špinatai, brokoliai“, – aiškino R. Stukas.