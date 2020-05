PSO nerekomenduoja naudoti hidroksichlorokvino kaip vaisto nuo COVID-19

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir toliau nerekomenduoja naudoti antimaliarinio vaisto hidroksichlorokvino koronaviruso SARS-CoV-2 sukeliamai COVID-19 ligai gydyti, trečiadienį pareiškė PSO ekstremalių situacijų direktorius Michaelas Ryanas.

„Mes jau sakėme, kad mes nerekomenduojame naudoti hidroksichlorokvino prieš COVID-19“, – pabrėžė jis, primindamas, kad PSO sustabdė hidroksichlorokvino ir chlorokvino bandymus su COVID-19 pacientais, kad dar kartą patikrintų šių vaistų saugumą.

„Tik užbaigę šių vaistų naudojimo (prieš COVID-19 – red.) saugumo pakartotiną analizę galėsime pateikti naujas rekomendacijas“, – sakė M. Ryanas ir pridūrė, jog hidroksichlorchikinas „pademonstravo savo veiksmingumą maliarijai ir vilkligei gydyti“.

Vaistai / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Nerimas dėl šio vaisto yra susijęs tik su COVID-19 gydymu. Nėra pakankamai empirinių duomenų, kurie įrodytų jo veiksmingumą gydant ar užkertant kelią COVID-19“, – akcentavo PSO ekspertas.

PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas gegužės 25-ąją pranešė, jog PSO „laikinai“ stabdo klinikinius bandymus, per kuriuos keliose šalyse buvo tiriamas hidroksichlorokvino poveikis koronavirusine infekcija sergantiems pacientams.

Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas / AP nuotr.

Šis sprendimas buvo priimtas praeitą savaitę žurnalui „The Lancet“ paskelbus, kad hidroksichlorokvinas COVID-19 pacientams gali padidinti mirties ir širdies veiklos sutrikimų riziką.

Hidroksichlorokvinas, paprastai naudojamas reumatoidiniam artritui (sąnarių uždegimui) gydyti, sulaukė prieštaringų vertinimų, kai keli iškilūs medikai ir netgi JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pripažinęs asmeniškai jį vartojantis kaip profilaktinę priemonę prieš COVID-19, pasisakė už šio preparato naudojimą per koronaviruso protrūkį, nepaisant to, kad nors atlikta per mažai bandymų jo veiksmingumui įrodyti.

Šiuo metu tebetiriamos galimybės koronavirusinę infekciją gydyti kitokiomis priemonėmis, įskaitant eksperimentinį preparatą remdesivirą arba kombinuotąją terapiją, pasitelkiamą gydant ŽIV užsikrėtusius pacientus.