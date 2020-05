Lietuvoje startuoja pasaulyje pripažinta „Act on Crisis” programėlė skirta emocinei pusiausvyrai palaikyti

Trečiadienį startuoja tarptautiniame hakatone „The Global Hack“ lietuvių sukurta ir antrąją vietą tarp 15 tūkst. dalyvių iškovojusi programėlė „Act On Crisis“ (toliau – AOC), skirta emociniam balansui palaikyti. Norintieji gauti nemokamą emocinę paramą iš bendruomenės ar specialistų ir išmėginti programėlę, ją jau gali atsisiųsti iš „App Store“ ir „Google Play“, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Emocinis sporto klubas“ išmaniajame telefone

Programėlė teikia kompleksines emociniam balansui palaikyti skirtas paslaugas, pasiekiamas išmaniajame telefone: kvėpavimo technikos praktikas, anonimiškus pokalbius virtualiuose pokalbių kambariuose su bendruomenės nariais ir individualias konsultacijas su sertifikuotais specialistais.

Panorusius išbandyti AOC konsultacijas, vartotojus privačiai lietuvių, anglų bei rusų kalbomis karantino laikotarpiu nemokamai konsultuos 16 profesionalų. Numatoma, kad šis skaičius netrukus augs. „Bendruomenės kambariuose“ bus galima pasikalbėti ir pasidalinti patirtimi su kitais, o specialistų konsultacijos bus teikiamos vaizdo skambučiais iš anksto rezervavus konsultacijos laiką. Programėlė suteikia visišką anonimiškumą: susirašinėjant narį identifikuoja spalvotas burbuliukas, o privatūs video kambariai atitinka Europos Sąjungos duomenų apsaugos reguliacijas.

„Didelė dalis žmonių reguliariai rūpinasi fizine, bet dažnai pamiršta emocinę sveikatą. Sukūrėme įrankį, kuris leidžia suburti vartotojus į emocinį sporto klubą, kuriame skatiname nuolat rūpintis savo emocine higiena, palaikyti pozityvią emocinę pusiausvyrą“, – teigia idėjos autorė Ieva Vaitkevičiūtė.

Aktualumo nepraras ir po pandemijos

Anot programėlės autorių, „Act On Crisis“ programėlė išliks aktuali ir pandemijai praėjus.

„Visuomenėje vis dar vyrauja tendencija atsigręžti į emocinę sveikatą asmeninės krizės akivaizdoje. AOC projektas įdomus tuo, kad skatina ir savotišką socialinį pokytį. Emocinė parama čia – kasdienės praktikos, kuriose tobuliname save, išmokstame suprasti, įvardinti ir kontroliuoti savo emocijas. Skaitmenizacija taip pat padeda naujai pažvelgti į emocinę paramą teikiančių specialistų paslaugų galimybes, o žmonėms – pasirūpinti emocine sveikata kad ir kur jie bebūtų. Džiaugiamės, kad vis daugiau žmonių atranda individualių konsultacijų teikiamą vertę“, – komentuoja Lietuvos Psichologų Sąjungos prezidentė Valija Šap.

AOC programėlė / Pranešimo siuntėjų nuotr.

Apsiriboti Lietuvos rinka neketina

Kalbėdama apie ateities planus, I. Vaitkevičiūtė tikina, kad startuolis yra orientuotas į Europos šalių rinkas, tačiau pirminis tikslas – padėti žmonėms savoje šalyje.

„Lietuva yra mūsų namai ir ideali šalis išbandyti naujas idėjas. Tačiau nuo pat pradžių kūrėme globaliai rinkai skirtą produktą ir šiuo metu aktyviai svarstome plėtros galimybes kitose šalyse“, – tikino I. Vaitkevičiūtė.

AOC komandą sudaro 6 psichologijos, IT, skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos specialistai, gyvenantys ir dirbantys Lietuvoje, Norvegijoje ir Vokietijoje. Programėlė sukurta per rekordiškai trumpą laiką: idėja buvo įgyvendinta per kiek daugiau nei 2 savaites, o vėliau programėlė buvo tobulinama.

Domisi ir įmonės

Emocinės sveikatos vertę mato ir įmonės. Pandemijos metu nuotolinės anoniminės psichologų konsultacijos tampa pozityvia praktika. AOC kūrėjai taip pat džiaugiasi sulaukiantys vis daugiau ne tik investuotojų ir žiniasklaidos, bet ir įmonių dėmesio.

„Pastaruoju metu pastebime nemažai susidomėjimo iš įmonių, kurios nori suteikti emocinę paramą savo darbuotojams. COVID-19 pandemija ir ekonominė krizė – iššūkių metas, ir nors daugelis verslų šiuo metu orientuojasi į išlikimą, emocinis darbuotojų balansas užtikrina komandos, o kartu ir įmonės stabilumą. Džiaugiamės, kad atsiranda vis daugiau įmonių, kurios tai supranta, siekia pasirūpinti darbuotojų emocine savijauta ir žvalgosi įrankių“, – pasakoja I. Vaitkevičiūtė.

Programėlės autoriai teigia, jog bendraudami su įmonėmis pastebi, kad darbuotojų įsitraukimas ir jų emocinė kompetencija yra tvarios strategijos įmonėje dalis, o bendras emocinis fonas tiesiogiai proporcingas darbo našumui. Nors emocinės profesionalų konsultacijos įmonėms – naujiena Lietuvoje, AOC kūrėjai įsitikinę, jog žvelgiant į pasaulines tendencijas jų kuriama programėlė gali pasitarnauti ir kaip įrankis verslui.

I. Vaitkevičiūtė įvardija, kad tokia programėlė galėtų būti sėkmingas įrankis ir viešojo sektoriaus įstaigoms, kurios šiuo metu taip pat išgyvena transformacinį periodą.