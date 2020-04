Astronautas turi patarimų, kaip išgyventi karantiną: užklupus pandemijai, nedrybsokite ant sofos

„Vos tik suprasite riziką, savo misiją, tikslus ir savo įsipareigojimus – tada imkitės veiksmų. Pradėkite ką nors daryti. Tai nebūtinai turi būti dalykai, kuriuos darėte iki šiol. Rūpinkitės šeima, užsiimkite naujais projektais, mokykitės groti gitara, mokykitės naujos kalbos, skaitykite knygas, rašykite, kurkite. Tai proga daryti ką nors kita, ko nedarėte iki šiol“, – LRT RADIJUI sako Kanados astronautas Chrisas Hadfieldas.

Koronaviruso pandemija pakeitė gyvenimo ritmą. Karantiną ar izoliaciją dažnai lydi vienišumo jausmas, baimės ar nerimas. 21-eriųs metus astronautu dirbęs kanadietis Chrisas Hadfieldas tikina, kad izoliacija kosmose ir Žemėje labai panaši – svarbiausia kiekvienai dienai suteikti prasmę.

Ch. Hadfieldas per 21-erius darbo metus kosmose praleido 166 dienas ir tapo pirmuoju kanadiečiu, išėjusiu į atvirąjį kosmosą. Aplink žemę Hadfieldas apskriejo maždaug 2600 kartų. Izoliacija kanadiečiui – puikiai pažįstamas jausmas.

Kosmosas / Pranešimo autorių nuotr.

Gyvenimas izoliacijoje – gąsdina, nes nežinai, ko tikėtis, sako Ch. Hadfieldas. „Todėl kiekvieną kartą, kai mane apima baimė, bandau įsigilinti į tai, kas ją kelia, kokie iš tikrųjų yra pavojai, – sako astronautas. – Tampu mane gąsdinančių dalykų ekspertu. Tai padeda suvaldyti baimę.“

Gyvenimas toli nuo šeimos ir draugų, ribotas judėjimas, ankštos erdvės dalijimasis su tais pačiais įgulos nariais gali virsti patologiniu nerimu, nemiga, įžiebti konfliktus.

Astronautas visiems, priverstiems būti namuose, visų pirma siūlo, remiantis patikimais šaltiniais, išsiaiškinti, kokias grėsmes kelia koronavirusas. Kaip jų išvengti ir kaip elgtis užsikrėtus. Faktų žinojimas paaiškina ir tai, kodėl yra reikalingas karantinas. Jam suteikia prasmę ir tada paprasčiau laikytis suvaržymų, sako Hadfieldas.

Užsidarius namuose labai svarbu rūpintis savo mintimis ir emocijomis. Hadfieldas pastebi, kad ankštoje ir izoliuotoje tarptautinės kosminės stoties erdvėje, psichologinė būsena ir nemažiau svarbi už technines žinias. Ruošiantis skrydžiui į kosmosą, astronautai grūdinami – dalyvauja išgyvenimo misijose Arktyje bei dykumose.

NASA astronautai / Scanpix/Reuters nuotr.

Hadfieldas dvi savaites gyveno mažame povandeniniame laive vandenyno dugne. Taip jis mokėsi gyventi ne tik šalia pavojų, bet ir pažinti save – išsiaiškinti, kaip bendrauja su kitais įtampą keliančiose situacijose.

Astronautai ruošiami stresui, tačiau ilgos misijos kosmose – išbandymas kiekvienam. Gyvenimas toli nuo šeimos ir draugų, ribotas judėjimas, ankštos erdvės dalijimasis su tais pačiais įgulos nariais gali virsti patologiniu nerimu, nemiga, įžiebti konfliktus.

Tarptautinėje kosminėje stotyje kiekviena astronautų diena yra griežtai struktūruota. Aštuonios su puse valandos – miegui, pusseptintos valandos – darbams, pustrečios – sportui, o valanda – pietų pertraukai. Užduočių vykdymas yra suplanuotas net penkių minučių tikslumu.

Dabar kiekvienos šeimos namai tapo nedideliu erdvėlaiviu, pastebi astronautas, todėl natūralu, kad drauge praleidžiant labai daug laiko, didėja įtampa, daugėja pykčių. Pasiruošimo tam nebuvo, todėl per karantiną svarbu save stebėti, sako Hadfieldas. Supratus, kad kyla neigiamos emocijos, reikia giliai įkvėpti, suskaičiuoti iki dešimties ir priminti sau, jog dabar yra sunku visiems.

Astronautas/kosmosas/NASA / Niketh Vellanki/Unsplash nuotr.

„Mažame kosminiame laive jūsų veiksmai – svaresni, nes esate kur kas reikšmingesnė nedidelės komandos dalis. Turite tai suvokti. Supratimas, kokią įtaką ir poveikį gali padaryti jūsų reakcijos, yra itin svarbi grupės psichinės sveikatos dalis“, – sako Ch. Hadfieldas.

Išvengti konfliktų padeda tikslų kėlimas ir dienotvarkės planavimas. Tarptautinėje kosminėje stotyje kiekviena astronautų diena yra griežtai struktūruota. Aštuonios su puse valandos – miegui, pusseptintos valandos – darbams, pustrečios – sportui, o valanda – pietų pertraukai. Užduočių vykdymas yra suplanuotas net penkių minučių tikslumu.

Dėl gravitacijos, visi bet kurioje planetos vietoje gali kilnoti svorius. O jūsų kūnas – puikus svoris. Norint palaikyti formą nereikia eiti į sporto klubus. Šie daugiausia yra skirti socializacijai.

Gyvenant karantino sąlygomis, taip pat yra labai svarbu turėti dienotvarkę. „Galvokite, ką norite pasiekti, kokie jūsų tikslai? Kokia dabar jūsų misija? Aiškiai tai apsibrėžkite. Tikslus šiai popietei, šiai savaitei, mėnesiui – tai, ką norite padaryti“, – sako Ch. Hadfieldas.

Net ir ne itin svarbių užduočių atlikimas suteiks inercijos didesniems darbams, sako jis. „Vos tik suprasite riziką, savo misiją, tikslus ir savo įsipareigojimus – tada imkitės veiksmų. Pradėkite ką nors daryti. Tai nebūtinai turi būti dalykai, kuriuos darėte iki šiol. Rūpinkitės šeima, užsiimkite naujais projektais, mokykitės groti gitara, mokykitės naujos kalbos, skaitykite knygas, rašykite, kurkite, – karantiną išgyvenantiesiems užsiimti kokia nors veikla ragina astronautas. – Tai proga daryti ką nors kita, ko nedarėte iki šiol.“

Astronautas; kosmosas / Shutterstock nuotr.

Astronautas pabrėžia, kad išsikelta misija turi būti įvykdoma. Pavyzdžiui, per kelias savaites karantino neįmanoma įvaldyti naujos užsienio kalbos, tačiau per dieną išmokti 20 naujų žodžių – įveikiama užduotis.

Kanadietis taip pat ragina rasti laiko sportui. Astronautai tarptautinėje kosminėje stotyje mankštinasi kiekvieną dieną. Nesvarumo būsenoje suaktyvėja kalcio išsiskyrimas iš kaulų, todėl nyksta kaulinis audinys, mažėja kaulų tankis. Be to, be gravitacijos nėra jokio poreikio vaikščioti, todėl nyksta ir raumenys. Jei astronautai nesportuotų, jų misija kosmose prilygtų nuolatiniam gulėjimui lovoje.

Užklupus pandemijai, nedrybsokite ant sofos, ragina Ch. Hadfieldas. „Išvykę į misiją privalome mankštintis, kad būtume sveiki, kai grįšime į Žemę po šešių mėnesių izoliacijos. Dėl gravitacijos, visi bet kurioje planetos vietoje gali kilnoti svorius. O jūsų kūnas – puikus svoris. Norint palaikyti formą nereikia eiti į sporto klubus. Šie daugiausia yra skirti socializacijai, – tikina Ch. Hadfieldas. – Bet kokioje nedidelėje erdvėje galima rasti sumanių būdų, kaip kilnoti savo paties svorį: darykite atsispaudimus, pritupimus, šuoliukus.“

Astronauto Chriso Hadfieldo patarimų klausykitės ir radijo įraše

