LRT tyrimas. Ko nenori prisiminti Lukas Savickas: brangų pirkinį lydi keisti sutapimai

Skandalu virtęs greitųjų testų už 6 mln. eurų pirkimas – ne vienintelis sandoris, kuriame ryškėja tuometinio premjero patarėjo, dabar Vyriausybės vicekanclerio Luko Savicko pėdsakas. Vyriausybės kanceliarijos skelbtą konkursą IT sistemoms diegti laimėjo ką tik įsteigta bendrovė, pasiūliusi didžiausią kainą. Ši bendrovė susijusi su verslo konsultantais, kurių patarimais pasiremta pirkime. Nugalėtojo sėkmę nulėmė ekspertai iš Vyriausybės kanceliarijos Strateginių pokyčių grupės. Jos įgyvendinamą projektą kuravo L. Savickas.

2018-ųjų spalio pradžioje į Japoniją išvyko premjero Sauliaus Skvernelio vadovaujama delegacija. Vyriausybės vadovą lydėjo ne tik kancleris Algirdas Stončaitis, patarėjas Lukas Savickas, kiti asmenys, bet ir įmonės „Versli Lietuva“ atrinkti verslininkai.

Iš viso į Tekančios saulės šalį išvyko 16-kos lietuviškų įmonių atstovai. Jų sąraše įrašyta ir bendrovė „Helis“. Tačiau vietoj jos vadovų į Japoniją iškeliavo vos prieš kelis mėnesius iki vizito įkurtos bendrovės „DevOcean LT“ akcininkas ir vadovas Arvydas Šidlauskas. Jis LRT Tyrimų skyriui aiškino, kad į Japoniją vyko kaip susijusių įmonių grupės atstovas „dėl netikėtai susiklosčiusių aplinkybių“.

2018 m. spalio 8-12 dienomis vyko Lietuvos verslo misija į Japoniją. Kartu su premjero S. Skvernelio komanda vyko ir naujai įsteigtos bendrovės „DevOcean LT“ vadovas ir akcininkas Alvydas Šidlauskas. Verslo misijos metu Vyriausybės kanceliarija paskelbė viešąjį konkursą, kurį vėliau laimėjo „DevOcean". / LRV ir „Versli Lietuva“ nuotr.

„Įdomiai čia sutapatinot. Vykau aš tenai visai dėl kito projekto, kurį mūsų bendrovė įgyvendino su japonais. Mane paskyrė paskutiniu momentu, netikėtai visiškai man pačiam, iš mano įmonių grupės buvo ta kelionė organizuota“, – tikino jis.

Vizitui Japonijoje dar nesibaigus, 2018-ųjų spalio 11 dieną, Vyriausybės kanceliarija paskelbė viešąjį pirkimą projektui „Portfelių ir projektų valdymo informacinės sistemos įdiegimo, teikimo, priežiūros ir konsultacijų paslaugos“ įgyvendinti. 2019 m. vasario 5-ąją paaiškėjo, kad jo laimėtoju tapo A. Šidlausko vadovaujama „DevOcean LT“, pasiūliusi trečdaliu didesnę kainą nei kiti dalyviai.

A. Šidlauskas tvirtino nebuvęs pažįstamas su vyriausybinės delegacijos nariais. „Apie LRVK viešąjį konkursą, jo detales sužinojome tik pasirodžius skelbimui, po 2018 m. spalio 11 d., jokių kalbų apie minimą konkursą būti net negalėjo“, – raštu nurodė verslininkas.

Dabartinis Vyriausybės vicekancleris L. Savickas, tuo metu premjero patarėjas ekonomikos ir strateginių pokyčių valdymo klausimais, kurio žinioje buvo Vyriausybėje diegiamas projektinis valdymas, LRT Tyrimų skyriui tvirtino „tos srities“ (pirkimo – red.) apskritai nekuravęs. „Nei vienu, nei kitu aspektu, kuriuo jūs klausėte, aš tiesiogiai nieko nekuravau“, – pabrėžė L. Savickas.

Tačiau LRT Tyrimų skyriaus šaltinis, tuo metu dirbęs Vyriausybės kanceliarijoje, patvirtino, kad būtent L. Savickas rūpinosi strateginių projektų valdymo sistema. „Iš tikrųjų tai yra vienas tų projektų, kur L. Savickas perėmė iniciatyvą. Nuomonės nesutapo, kaip tą projektą daryti, po to jis perėmė ir kuravo“, – teigė pašnekovas. Šią informaciją patvirtina ir LRT Tyrimų skyriaus surinkti duomenys.

Parengė pamatus konkursui

Vyriausybės kanceliarijos konkurse laimėjusi „DevOcean LT“ turėjo pranašumų prieš kitus dalyvius. Kaip matyti iš Registrų centro dokumentų, šios bendrovės steigėjais bei akcininkais (dabar jų sudėtis pasikeitusi – red.) 2018 m. birželio pradžioje tapo A. Šidlauskas, bendrovė „Seohelis“ bei Donatas Ramonas – konsultacinės įmonės „CRC Consulting“ savininkas.

Donatas Ramonas / LRT nuotr.

Būtent D. Ramono valdoma bendrovė „CRC Consulting“ dar 2017 m. vasarą parengė rekomendacijas dėl vieningos projektų valdymo sistemos, už europines lėšas suplanuotos įdiegti pirmiausia Vyriausybės kanceliarijoje, o vėliau ir visose 14-koje ministerijų.

Konsultacines paslaugas „Dėl viešosios politikos pokyčių valdymo sistemos sukūrimo ir įdiegimo“ iš D. Ramono bendrovės „CRC Consulting“ Vyriausybės kanceliarija skubos tvarka nusipirko 2017-ųjų birželio 8-ąją – tą pačią dieną, kai paskelbė pradedanti įgyvendinti milijoninį projektą „Viešosios politikos pokyčių koordinavimo sistemos sukūrimas“.

Konsultacijos truko mėnesį ir kainavo 18 tūkst. eurų. D. Ramonas LRT Tyrimų skyriui aiškino, kad tuomet „gimė projektų valdymo standartas“. „Vienas dalykas buvo sukurti pačią metodiką ir procesą, o paskui, kaip suprantu, buvo noras tą procesą įkelti į tam tikrą IT (informacinių technologijų – red.) sprendimą ir įrankį, pagal kurį visi galėtų dirbti“, – kalbėjo jis.

Po metų, 2018 balandžio 18 d., Vyriausybės kanceliarija iš „CRC Consulting“ už 7,2 tūkst. eurų nusipirko mokymus. Apie pastarąją sutartį viešai paskelbta nebuvo. Praėjus mėnesiui nuo šio pirkimo D. Ramonas tapo „DevOcean LT“ akcininku.

Tų metų rugsėjį, mėnuo iki Vyriausybės kanceliarijai paskelbiant konkursą, naujosios įmonės vadovas A. Šidlauskas dienraščiui „Verslo žinios“ pasakojo, kad „DevOcean“ jau kuria „projektų portfelio valdymo informacinę sistemą ir yra pateikusi kelias paraiškas Lietuvos bei užsienio konkursuose“.

Atsinešė užmegztus ryšius

Kalbėdamas su LRT Tyrimų skyriumi, D. Ramonas neslėpė, kad bendradarbiavimo iniciatyva atėjo iš „DevOcean LT“.

„Ne iš mūsų atėjo, kaip pasakyti, iniciatyva, o daugiau iš pačių diegėjų, kuriems irgi reikia pagalbos diegiant tokius dalykus iš kompetencijos pusės. Bet jūs kaip ir žinot istoriją, mes ten trumpai pabuvom (D. Ramonas „DevOcean LT“ akcininku buvo pusantrų metų – red.). Todėl, kad supratom, kad tai yra visiškai ne mūsų daržas, mes visiškai nesigaudom su IT sistemomis ir mes pasitraukėm. Su Vyriausybės kanceliarija tai nieko bendro neturi“, – tvirtino D. Ramonas.

Tačiau jis pripažino, kad teikdamas konsultacijas Vyriausybės kanceliarijai susipažino su strateginius projektus kuravusiais asmenimis. „Buvo paskirti ten žmonės, atsakingi už projekto valdymą. Mes bendravome tuo metu ir su kanclere Milda Dargužaite, ji buvo pagrindinis žmogus. Kai ji išėjo, atsirado kitas kancleris, mes su juo susitikinėdavom. Formuojama buvo nauja projektų valdymo (komanda – red.), tas visas kompetencijų centras, mes su visais bendraudavom, žinokit. Ir Lukas (L. Savickas – red.) ateidavo, ir kiti žmonės. Natūralu – susipažinai su visa komanda“, – sakė D. Ramonas.

Tuo metu „DevOcean LT“ kūrėjas A. Šidlauskas neigė, jog bendradarbiavmas su D. Ramonu padėjo jo bendrovei laimėti Vyriausybės kanceliarijos skelbtą konkursą.

„Vis dėlto „DevOcean LT” veiklos eigoje D. Ramono indėlis į įmonės veiklą buvo ribotas, tam tikra prasme netenkinantis likusių akcininkų, todėl 2019-ųjų pabaigoje, abipusiai sutarus, „DevOcean LT“ išpirko D. Ramonui priklaususias įmonės akcijas už pradinę įsigijimo sumą. Kaip buvęs akcininkas D. Ramonas netgi negavo jokios naudos ir vertės iš „DevOcean LT“, įskaitant ir jūsų minimą LRV kanceliarijos projektą“, – nurodė jis.

Tačiau dar prieš D. Ramonui pasitraukiant iš „DevOcean LT“, į Vyriausybės kanceliariją, jau sudariusią sutartį su šia bendrove, perėjo „CRC Consulting“ nuo 2018 m. rugpjūčio dirbusi Rozalija Gerenauskienė. 2019 m. rugsėjį, laimėjusi Valstybės tarnybos departamento vykdytą konkursą, ji tapo Vyriausybės kanceliarijos Projektų valdymo grupės vadove. Ši grupė atsakinga už strateginių portfelių projekto įgyvendinimą.

D. Ramonas LRT Tyrimų skyriui aiškino, kad gera darbuotoja iš jo buvo perviliota. „Tiesiog mes neužtikrinome krūvio ir, kiek aš suprantu, Rozalija susitarė su Vyriausybe. Jie ten viešai skelbė konkursą ir jinai sudalyvavo. Mes sužinojom post faktum. Buvo toks, kaip pasakyt... Bet tai normalu rinkoje“, – sakė verslininkas.

To, kad dirbo įmonėje, kurios vadovas vykdė projektus Vyriausybės kanceliarijoje, R. Gerenauskienė nenurodė Viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje. LRT Tyrimų skyriui ji teigė, kad į „CRC Consulting“ atėjo jau po vyriausybinių sutarčių įgyvendinimo.

„Mano darbo „CRC Consulting“ laikotarpiu nebuvo teikiamos konsultacijų paslaugos LRVK. Man pradėjus dirbti Vyriausybės kanceliarijoje 2019 metais minima bendrovė taip pat neteikė jokių paslaugų LRVK, todėl aš neturėjau interesų konflikto. Dėl šios priežasties deklaracijoje neturėjau jokio pagrindo nurodyti buvusios darbovietės“, – raštu atsakė ji.

Reikiamos kvalifikacijos pritrūko

2018 m. spalio 11 d. paskelbtame IT sistemos pirkime naujai įsteigta „DevOcean LT“ konkuravo su dviem įdirbį šioje rinkoje turinčiomis įmonėmis. Tačiau „DevOcean LT“ vadovas A. Šidlauskas LRT Tyrimų skyriui tvirtino, kad nepaisant registravimo datos, jo įmonę neteisinga būtų laikyti rinkos naujoke.

„Įmonę įkūriau po daugiau kaip 15-os metų vadovaujančio darbo informacinių sistemų, valstybinių registrų bei mokesčių sistemų srityje besispecializuojančioje kompanijoje UAB „NRD“ (dabar „NRD Systems“). Dalis komandos šiuo metu dirba "DevOcean LT". Įgyvendinome sudėtingus informacinių sistemų kūrimo projektus viešajam ir privačiam sektoriams Europos, Azijos ir Afrikos rinkose, daugeliu atvejų per Pasaulio banko valdomų organizacijų finansuojamus projektus“, – nurodė jis.

Tačiau net su tokia patirtimi kelis mėnesius gyvuojančiai bendrovei buvo sunku įveikti Vyriausybės kanceliarijos nustatytą kartelę – pirkimo techninėje specifikacijoje numatytą reikalavimą, kad konkurse dalyvaujanti įmonė per 3 metus arba nuo įkūrimo dienos iki pasiūlymo pateikimo (2018 m. lapkričio 15 d.) turi būti sėkmingai įvykdžiusi bent vieną projektų valdymo informacinės sistemos diegimo ar tiekimo projektą ES šalyje, kurio vertė būtų ne mažesnė kaip 100 tūkst. eurų.

Iki numatytos datos „DevoOceon LT“ sąskaitoje buvo tik vienas pirkimas – tų metų spalio 17 d. sudaryta sutartis su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tačiau jo vertė tesiekė 66,8 tūkst. eurų. Tad konkursui buvo pasitelktas partneris – patirtį rinkoje turint įmonė „Elsis pro“. A. Šidlauskas nurodė, kad pagal susitarimą partneriai turėjo atlikti 16,4 proc. visų darbų.

Pergalę atnešė pirkėjo skirti ekspertai

LRT Tyrimų skyriaus turimi dokumentai rodo, kad partnerius pasitelkusi „DevOcean LT“ konkursui pateikė brangiausią pasiūlymą – darbus žadėjo atlikti už 302,5 tūkst. eurų. Žemiausią kainą šiame konkurse pateikusios dalyvės pasiūlymas buvo beveik trečdaliu pigesnis – 215,6 tūkst. eurų. Dar viena įmonė pateikė kiek didesnę nei 272 tūkst. eurų kainą. Prasčiau nei kitos dalyvės konkurse buvo įvertintas ir „DevOcean“ siūlomos sistemos atitikimas užsakovo reikalavimams.

Tačiau pergalę šiai bendrovei atnešė ekspertų balsai. Vertinti projektus buvo įpareigoti keturi Vyriausybės kanceliarijos Strateginių pokyčių grupės nariai. Bent du iš jų – vyriausieji projektų vadovai Jonas Vadapalas bei Dainius Kuncė – dalyvavo planuojant projektų valdymo sistemą, jos diegimo finansavimą, taip pat – rengiant konkurso sąlygas. O paskelbus pirkimą, D. Kuncei procedūrų metu buvo pavesta bendrauti su potencialiais tiekėjais dėl pirkimo objekto (techninės specifikacijos). J. Vadapalas buvo paskirtas atsakingu už sutarties vykdymą po jos pasirašymo.

Nepaisant to, D. Kuncė ir J. Vadapalas su dar dviem Strateginių pokyčių grupės nariais buvo paskirti ekspertais, vertinusiais konkurso dalyvių pasiūlymus. Šie Vyriausybės kanceliarijos darbuotojai „DevOcean LT“ skyrė gerokai aukštesnius balus nei jos konkurentėms. Bendras ekspertų balų skaičius, skirtas šiai bendrovei, buvo dvigubai didesnis, nei kitoms dalyvausios įmonėms. Toks vertinimas lėmė, kad „DevOcean LT“ laimėjo konkursą, konkurentus aplenkusi 0,57 balo.

„Šiame konkurse dalyvavo 3 tiekėjai. Laimėtojas buvo išrinktas įgyvendinant VPT viešųjų pirkimų rekomendacijas ir pagal ekonominio naudingumo kriterijų. Pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo metodiką (kainos ir kokybės santykį) šis tiekėjas surinko daugiausia balų“, – rašoma Vyriausybės kanceliarijos atsakyme.

Klausiamas apie šio sprendimo aplinkybes, prieš metus iš Vyriausybės kanceliarijos išėjęs J. Vadapalas stebėjosi, kodėl šiuo klausimu domimasi. „Na taip, bet yra tam tikros institucijos – auditoriai visokie, Valstybės kontrolė... Aš nenoriu tapti tokiu asmeniu, kuris prieš rinkimus čia kažkokią informaciją dalinėja. Aš neprisimenu tų laikų, aš dirbau prieš ganėtinai ilgą laiką“, – pareiškė jis.

Taip pat iš kanceliarijos pasitraukęs D. Kuncė teigė nenorintis to laikotarpio komentuoti. „Tai, kas praėjo, tie projektai įgyvendinti, vienaip ar kitaip. Ar dabar yra rezultatai, ar ne, aš to nežinau ir negaliu pasakyt. Ir dėl to aš nenoriu komentuoti. O dabar tuo labiau – nei ten kažką labai atsimenu, plius, sakau, tai nebėra aktualu“, – teigė ekspertas.

LRT Tyrimų skyrius teiravosi Vyriausybės kanceliarijos, kieno sprendimu ekspertais buvo paskirti keturi Strateginių pokyčių grupės darbutojai, tačiau atsakymų iki šiol nesulaukė.

Ir planavo, ir skirstė pinigus

Prieš daugiau nei trejus metus Vyriausybės kanceliarijoje suburta Strateginių pokyčių grupė ilgą laiką veikė be formalaus vadovo. L. Savickas tvirtina, kad šiai grupei jis nevadovavo. Tačiau Vyriausybės kanceliarijoje tuo metu dirbusio šaltinio teigimu, L. Savickui, kaip patarėjui, kuruojančiam projektų valdymo sritį, pagal pareigybines funkcijas šio skyriaus darbuotojai buvo atskaitingi. Išsamesnių Vyriausybės kanceliarijos paaiškinimų apie tuometinio patarėjo kuruotas sritis LRT Tyrimų skyrius dar laukia.

LRT Tyrimų skyrius klausė L. Savicko, kaip galėjo įvykti, jog konkursą laimėjo bendrovė, dirbusi su anksčiau Vyriausybės kanceliariją konsultavusia įmone, ir kodėl būtent „DevOcean LT“ vadovas netikėtai atsidūrė į Japoniją vykusioje delegacijoje prieš pat paskelbiant viešąjį pirkimą. Tačiau dabartinis vicekancleris kalbėti apie tai nepanoro. Jis nurodė, kad į raštu pateiktus klausimus turi atsakyti Vyriausybės kanceliarija – atsakymų LRT iki šiol negavo.

„Aš tos srities nekuravau. Nei vienu, nei kitu aspektu, kuriuo jūs klausėte, aš tiesiogiai nieko nekuravau“, – trumpai pareiškė L. Savickas.

Tačiau LRT Tyrimų skyriaus turimi dokumentai rodo ką kita.

Įgyvendinant strateginių darbų apjungimo idėją, Vyriausybės kanceliarijoje turėjo būti sukurta europinės paramos pinigais finansuojama sistema, leidžianti vieningai valdyti svarbiausius projektus – vadinamuosius „portfelius“. Paskui, pasinaudojant Vyriausybės kanceliarijos įdirbiu, tokios sistemos diegimas, taip pat finansuojamas iš europinės paramos, turėjo persikelti į ministerijas.

L. Savickas ne tik buvo įtrauktas į premjero potvarkiu sudarytą Strateginių projektų portfelio komisiją, koordinavusią ir prižiūrėjusią projektą. Jis tapo ir vieno „portfelio“ savininku – už projekto įgyvendinimą atsakingu asmeniu. Kaip rodo LRT Tyrimų skyriaus turimi dokumentai, būtent iš jo valdomo „portfelio“ 2018 m. rugsėjo 17 d. vykusiame pasitarime buvo numatyta skirti lėšas, reikalingas įdiegti vieningam IT įrankiui. Šis turėjo padėti centralizuotai valdyti ministerijų ir Vyriausybės kanceliarijos projektus.

Šiame posėdyje, kuriame dalyvavo projektą prižiūrintis L. Savickas, visa tuometinė Vyriausybės kanceliarijos vadovybė, taip pat jau minėti Strateginių pokyčių grupės nariai J. Vadapalas bei D. Kuncė, buvo nutarta „patvirtinti poreikį projektų valdymo informacinės sistemos įsigijimui“.

Galutinis sprendimas pritarti projektui, apimančiam ir minėtą IT pirkimą, buvo priimtas jau paskelbus viešąjį konkursą – 2018 m. lapkričio 21 d., L. Savicko kuruojamo „portfelio“ priežiūros grupės posėdyje. Jam vadovavo pats L. Savickas, o tarp posėdžio dalyvių buvo J. Vadapalas bei D. Kuncė.

Būtent J. Vadapalas pristatė projekto įgyvendinimo eigą. Šiame posėdyje buvo nutarta skatinti ministerijų įsitraukimą į projektinio valdymo IT įrankio tobulinimą. Komisijos nariai balsuodami vienbalsiai pritarė siūlymui pritarti projekto finansavimo sutarties pasirašymui.

Būtent šių sprenimų pagrindu buvo įgyvendintas Vyriausybės kanceliarijos pirkimas, kuriame pergalė šypsojosi „DevOcean LT“.

Tai, kad L. Savickas puikiai žinojo apie vykdomą projektą, rodo ir to meto jo vieši pasisakymai. Dar 2018 m. pabaigoje, jau vykstant minėtam pirkimui, L. Savickas Vyriausybės kanceliarijoje vykusiame seminare džiaugėsi Strateginių pokyčių grupės pasiektais rezultatais, taip pat - dalijosi ir tolesniais planais įdiegti IT įrankį.

Prireiks papildomų lėšų

LRT Tyrimų skyrius pakalbino ir Vyriausybės kanceliarijos skelbtame konkurse pralaimėjusias bendroves. Vienos jų – įmonės „SBS Group“ – vadovas Nerijus Filipavičius pripažino, jog buvo svarstymų konkurso rezultatus skųsti.

„Vienas iš pagrindinių kriterijų pirkime buvo terminas. Tai iš esmės yra kertinis kriterijus, nuo ko mes, sakykim, potencialiai pralaimėjom. Ir paskui, vykdant tą projektą, tas terminas buvo „n“ kartų nukeltas. Dabartinės situacijos nežinau, nes ten nelabai viešinama, ir mes kažkaip numojom ranka“, – sakė jis.

Pasak N. Filipavičiaus, didelę patirtį projektų valdymo sistemų diegime turinti jo įmonė realiai įvertino, kad Vyriausybės planuojamas pirkimas yra didesnės apimties ir ilgesnių terminų reikalaujantis projektas.

Ir pridūrė: „Sutikite, keistai atrodo, kai konkursą laimi įmonė, registruota likus keliems mėnesiams iki konkurso paskelbimo.“

Pagal sutartį, IT sistema turėtų būti baigta diegti iki šių metų pabaigos. Be jos sukūrimo ir įdiegimo (anksčiau minėtų 303,5 tūkst. eurų), kasmet apie 45 tūkst. eurų kainuos ir sistemos palaikymas. Taip nurodoma Vyriausybės kanceliarijos šių metų balandį kitoms institucijoms pateiktuose derinimo dokumentuose.

Vyriausybės vicekancleris L. Savickas, praėjusią savaitę paklaustas, kokioje stadijoje yra šis projektas, tikino to nežinąs. „Žinokit, negaliu atsakyt. Sakau, kad visus atsakymus kanceliarija turi pateikti“, – sakė jis.

Vyriausybės kanceliarija nurodė, kad pagal sutartį su „DevOcean“ atlikta „didžioji dalis darbų“.