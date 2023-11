Iš 10 kv. m būsto vejama senjorė lieja ašaras priešais savivaldybės langus: „Kur paskui? Tikriausiai gatvė arba miškas“

Senjorė iš Kretingos regi sau benamės ateitį. Moteris tvirtina, kad Kretingos rajono valdžia nesutinka pratęsti jai suteikto savivaldybės būsto nuomos, tad paskutinę šių metų dieną jai teks apleisti kurį laiką namus atstojusias patalpas. Nors savivaldybė siūlo laikiną prieglobstį socialinėse įstaigose, senjorė neabejoja, kad vėliau beliks įsikurti miške. Kretingos rajono valdžia tvirtina negalinti tęsti nuomos sutarties, nes nuomininkė teisės į būstą nebeturi, o į jį pretenduoja kiti nepriteklių kenčiantys žmonės.

Kretingiškė Elena Simanauskienė šią savaitę pradėjo prie Kretingos rajono savivaldybės su plakatu rankose. Moteris tokią akciją surengė vildamasi, kad miesto valdžia atsisakys savo planų šių metų pabaigoje ją iškraustyti iš kiek daugiau nei 10 kv. m ploto jai suteikto savivaldybės būsto.

Moters iškeldinimo istorija tęsiasi jau kurį laiką. Pirmojo įspėjimo, kad teks išsikraustyti, iš Kretingos valdžios E. Simanauskienė sulaukė maždaug prieš metus.

Tuomet ginčas su savivaldybe persikėlė į teismą. Šių metų birželį savivaldybė ir E. Simanauskienė pasiekė taikų susitarimą. Pasirašytoje taikos sutartyje ir yra numatyta, kad gruodžio 31 d. moteris turi išsikraustyti iš būsto.

„Man liepė ir aš pasirašiau. Gruodžio 31 d. turiu išeiti iš būsto. Man meras ir pasakė, kad gruodžio 31 d. aš išeisiu į globos namus arba į nakvynės namus. Paklausiau, kiek ten būsiu. Pasakė, kad pusę metų galėsiu ten būti. O kur paskui? Nežinau. Bus tikriausiai gatvė arba miškas“, – savo situaciją apibendrino E. Simanauskienė.

Moteris pasakojo pasirašydama taikos sutartį tikėjusi, kad neliks be stogo virš galvos, tačiau artėjant minėtai išsikraustymo datai ji regi miglotą ateitį ir laukiančius sunkumus.

Kol kas senjorė planuoja ir daugiau tokių akcijų, kokią surengė antradienį: stovės ir pasakos savo istoriją, bandys atkreipti valdžios dėmesį, o jeigu situacija nesikeis, neatmeta galimybės, kad teks apsigyventi palapinėje Kretingos valdžiai po langais.

„Nenoriu net sakyti. Miške medžių labai daug, o virvę nusipirksiu. Ir viskas. Aš daugiau nieko nematau“, – paklausta, ką ketina daryti, jeigu susitarti su savivaldybe nepavyks, drastiškas mintis ašarodama dėstė E. Simanauskienė.

Senjorės prognozė: jeigu teks nuomotis būstą, mėnesiui teliks 20 eurų

Antradienį Kretingos rajono meras Antanas Kalnius išėjo pabendrauti su senjore, tačiau jokių pozityvių pažadų ir politiko E. Simanauskienė teigė neišgirdusi. Esą priešingai – meras akcentavo, kad moteris elgiasi nesąžiningai, nes gyvena būste, kuriame teisės gyventi neturi.

Tiesa, teisę į socialinį būstą, panašu, E. Simanauskienė turi – šią vasarą moteris buvo įtraukta į socialinio būsto laukiančių asmenų eilę.

Senjorė pasakojo, kad anksčiau prašyti socialinio būsto ji negalėjo, nes vis susirasdavo darbą ir tuomet jos pajamos jau viršydavo nustatytą dydį socialiniam būstui gauti. Šiemet kretingiškė niekur nedirba ir sako atvirai – dabartinė politika skatina žmones gyventi iš pašalpų ir paramų, nesistengti uždirbti.

„Praėjusiais metais rugsėjį meras buvo pasikvietęs, nes aš atseit labai daug pinigų turiu ir negaliu turėti socialinio būsto. Dabar aš gyvenu tik iš pensijos. Nežinau, kam nepatinka, kad žmogus neprašo pašalpos, kompensacijos už šildymą. Yra tokių žmonių, kurie piktybiškai gyvena tuose socialiniuose būstuose. Kai žmogus tvarkingai gyveni, esi nereikalingas“, – sakė E. Simanauskienė.

Šiuo metu senjorės pensija siekia 380 eurų. Moteris skaičiuoja, kad už vieno kambario buto nuomą Kretingoje jai tektų mokėti apie 250 eurų, dar apie 150 eurų atsieitų komunaliniai mokesčiai.

„Man lieka 20 eurų prasimaitinti, jeigu nereikėtų užstato už butą. Jeigu reikėtų – nežinau. Aš ir dabar esu pasiėmusi paskolą, nes praėjusiais metais negavau kompensacijos už šildymą ir man nebeužteko pinigų. Turiu labai daug ligų, tarp jų ir cukrinis diabetas. Negaliu valgyti lašinių ir duonos ar duonos ir druskos, bet valgiau. Jeigu susinervinu, man cukrus pakyla“, – kalbėjo pašnekovė.

Meras žada, kad senjorė nebus išvaryta į gatvę

Panašu, jog taikos sutartyje numatytos sąlygos, kad iki šių metų pabaigos E. Simanauskienė turi apleisti jai patikėtą būstą, Kretingos rajono valdžia švelninti neketina, tačiau akcentuojama, kad senjorė be stogo virš galvos neliks.

Kretingos rajono meras A. Kalnius LRT.lt aiškino, kad savivaldybė, su senjore sudarydama taikos sutartį, siekė jai padėti, o ne pakenkti.

„Mes esame liudininkai, kaip yra bandoma visokiomis priemonėmis užimti valstybės turtą. <...> Taikos sutartyje abi šalys buvo įsipareigojusios pratęsti sutartį iki šių metų gruodžio 31 d. Mūsų administracija ir savivaldybė ėjo žmogui į pagalbą, kad dar galėtų žmogus šiek tiek pagyventi. Nemetėme jos į lauką ar gatvę, bet ėjome eilinį kartą jai į pagalbą. Savivaldybė daug kartų vis pratęsdavo sutartį. <...> Žmogus yra garbingo amžiaus ir tikrai savivaldybė jo nepaliks gatvėje. Tikrai ieškosime galimybių apgyvendinti ją mūsų turimuose nakvynės namuose, jeigu netiks jie – laikinai apgyvendinsime Socialinių paslaugų centre“, – dėstė A. Kalnius.

Pasak mero, Kretingos rajono savivaldybėje socialinio būsto šiuo metu laukia apie 117 žmonių. Dalis laukiančiųjų augina mažamečius vaikus. Akcentuojama, kad šių asmenų atžvilgiu būtų nesąžininga leisti savivaldybės suteiktame būste gyventi žmogui, kuris šių metų pabaigoje tokios teisės jau neturės ir turėjo pusmetį išspręsti gyvenamosios vietos klausimą.

„Šiandien į tą patį butą turime net du pretendentus. Tai yra ji (E. Simanauskienė – LRT.lt), kad vėl pratęstume nuomos sutartį, ir mama su mažamečiu vaiku. Kuriam siūlytumėte suteikti pirmumą? Savivaldybė iš savo pusės yra padariusi viską“, – dėstė A. Kalnius.

Meras neslėpė, kad situacija dėl E. Simanauskienės yra nemaloni, tačiau, anot jo, numatyta būstų suteikimo tvarka yra visiems vienoda.

Socialiniai būstai tampa proga užsidirbti

Aiškėja, kad savivaldybių sunkiai besiverčiantiems žmonėms suteikiami būstai kartais tenka tiems, kam neturėtų tekti, ar net tampa tam tikra galimybe užsidirbti.

„Seniūnus esame įpareigoję periodiškai patikrinti, ar savivaldybės arba socialiniuose būstuose gyvena būtent tie asmenys, kurie ir turėtų. Ir būna visokių variantų. Būna, kad net ir pernuomoja. Tai čia yra piktnaudžiavimas. Mūsų specialistai važiuoja darbo metu, nežinau, kokį rezultatą gautume, jeigu važinėtų žymiai dažniau ar po darbo valandų. Yra visokių situacijų, visokių bandymų pasinaudoti“, – pasakojo politikas.

Kretingos rajono meras A. Kalnius teigė, kad ne tik šioje savivaldybėje, bet ir daugelyje kitų miestų pasitaiko atvejų, kai žmonės įsikelia į savivaldybės būstus ir po kelerių metų įsigyja juos lengvatinėmis sąlygomis, mat turtas būna nusidėvėjęs.

„Prieš kelerius metus buvo paskelbtas toks reikalavimas, kad savivaldybės būsto kainą turėtume padidinti. Prieš pandemiją mes pakėlėme tą kainą, kad ji atitiktų šiek tiek nuomos kainas. Ir tai buvo kiek mažesnė kaina nei rinkoje esanti. Per pandemiją šiek tiek sumažinome. Kas iš to išėjo? Gyventojai pamatė, kad nebeapsimoka savivaldybės būsto nuomotis, nes kaina yra per didelė. Jie visi pateikė prašymus išsipirkti. Ir visi gavo bankų paskolas“, – dėstė A. Kalnius.

Taip tokių būstų fondas menksta, o savivaldybėms tampa vis sunkiau nepriteklių patiriantiems žmonėms, kurie laukia tokių būstų, pasiūlyti stogą virš galvos.

Šiuo metu Kretingos savivaldybė susiduria su problema, kad rinkoje nė nėra būstų, kuriuos būtų galima nupirkti ir paversti socialiniais būstais, todėl ketinama imtis socialinių būstų statybų. Naudojantis Europos Sąjungos parama ketinama pastatyti apie keturias dešimtis būstų.

„Pralošusiųjų karta“ ir susiformavusi skurdo kultūra

Pastebima, kad Lietuvoje yra dalis žmonių, kuriems prisitaikyti ir gyventi pagal šiuo metu galiojančias visuomenės normas ir taisykles yra labai sudėtinga. Anaiptol ne visiems pavyksta kabintis į gyvenimą, tad valstybės teikiama parama naudojamasi nebūtinai gudraujant ar nededant pastangų rasti darbo ir stotis ant kojų.

Klaipėdos universiteto (KU) Socialinių pokyčių studijų centro direktorius doc. dr. Liutauras Kraniauskas atkreipė dėmesį, kad, keičiantis politiniams, ekonominiams režimams susiformavo „pralošusiųjų karta“.

„Yra tam tikros socialinės grupės, kurios vykstant permainoms ar transformacijoms nesugebėjo pasinaudoti situacija. Nesugebėjo dėl tam tikro savo amžiaus, įgūdžių, kitų priežasčių. Čia mes neturėtume leistis į kiekvieno žmogaus istoriją ar biografiją, nes kiekvieno žmogaus istorija bus labai skirtinga ir individuali, tačiau šiai pralošusiųjų kartai, bent jau sociologai sakytų, yra būdinga skurdo kultūra“, – dėstė sociologas.

Klaipėdos universiteto (KU) Socialinių pokyčių studijų centro direktorius doc. dr. Liutauras Kraniauskas / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Minėta skurdo kultūra apima ar vienija žmones, kurie jaučiasi beviltiški, yra apimti nevilties, nes mano ar jaučia, kad tam tikri dalykai ir reiškiniai, kurie visuomenėje yra vertinami, jiems patiems yra tiesiog nepasiekiami. Tokioje situacijoje susiformuoja ir tam tikri kultūriniai žmonių gyvenimo modeliai.

„Vienas iš jų – gana agresyvus žvilgsnis į pačią valstybę, kad pati valstybė ar didelis administracinis aparatas, kuris gali būti individualizuojamas kaip savivaldybė, yra skolingas jiems. <...> Skurdo kultūra dažniausiai pasižymi tuo, kad tokie žmonės nesugeba išsiugdyti įgūdžių, tam tikro suvokimo ir yra nepavydėtinoje situacijoje, kai tikrai nedisponuoja reikiamais įgūdžiais, informacija, technologijų žiniomis, galimybėmis, kuriomis disponuoja kitos socialinės grupės“, – dėstė L. Kraniauskas.

Skurdas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Gyvenimo modeliai – iš kartos į kartą

Sociologo teigimu, žemesnio socialinio sluoksnio žmonės, kuriems jau reikia valstybės paramos, patys supranta neturintys tokių įgūdžių, kurių reikia svaiginančiai kelionei aukštyn karjeros laiptais.

„Net ir žvelgdamas į įvairias socialinės rizikos šeimas matai, kad nesvarbu, kiek valstybė investuoja į įgūdžių lavinimą, nepavyksta. Jie kažkaip neįsitvirtina arba tie žmonės vis sukasi toje pačioje terpėje. Ta skurdo kultūra dažniausiai padiktuoja savo įsivaizdavimą, savo matymą, savo galimybių įvertinimą, tada vargu ar sugebėsi ištrūkti iš šitos situacijos. Tai yra tarsi uždaras ratas“, – dėstė L. Kraniauskas.

Skurdas / E. Blaževič / LRT nuotr.

Pastebima, kad visuomenė ir valdininkai norėtų matyti aktyvų, į darbo rinką įsitraukiantį žmogų, tačiau iškyla klausimas, ar pačiai darbo rinkai yra reikalinga tam tikra asmenų dalis su jų turimais įgūdžiais, jiems belieka rinktis žemiausios kvalifikacijos reikalaujančius darbus.

Pasak L. Kraniausko, dabartinėje darbo rinkoje gali būti paklausūs darbo įgūdžiai, kurių dalis žmonių neturi. Tokiu atveju iš tiesų gali būti pradedama svarstyti, ar naudingiau dirbti, ar gyventi iš valstybės teikiamos paramos.

„Jeigu tu eini į mažiausiai apmokamą darbą, tada tikrai pradedi skaičiuoti, įsivaizduoti, kur gal yra galimybė daugiau laimėti“, – sakė mokslininkas.

Kartais žmonėms, kurie yra įsisavinę tam tikrus elgesio ir gyvenimo modelius, gali nė nepavykti pasinaudoti valstybės teikiamomis galimybėmis įgyti naujų įgūdžių, jie gali vis bandyti siekti naujų įgūdžių įvairiuose kursuose ir mokymuose, tačiau darbo rasti jiems vis tiek nepavyksta.

Į tokią situaciją patekę žmonės yra linkę pasiduoti ir nusprendžiama pasitikėti valstybės skiriama aiškia ir konkrečia pagalba, o ne miglotomis ateities perspektyvomis.

Skurdas. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Skurdo kultūra ir jos suformuoti gyvenimo modeliai, nevisavertiškumo jausmas yra lengvai perduodami iš kartos į kartą.

„Išeina toks tarsi uždaras ratas. Skurdo kultūra susijusi su suvokimu. Kaip tu matai pačią situaciją, kaip vertini patį save, kaip matai savo ateitį. Visus šiuos dalykus dar paskatina socialinė aplinka – kokios į tave daromos projekcijos, kiek tu gali prieiti prie tam tikrų institucijų, kaip gali ugdyti įgūdžius ir t. t. Tai yra daugiau suvokimo elementai, išsiugdomi ir palaikomi tos socialinės terpės, kurioje tu esi“, – aiškino L. Kraniauskas.