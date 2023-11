Vos 65 tūkst. eurų bauda, o ne Šiliausko įkalinimas toliau kelia audras: „Turime tokią nelygybę, kuri šiuo atveju yra labai pavojinga“

Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros docentas Gintautas Sakalauskas sako, kad Kauno apygardos teismo teisėjo argumentai, kodėl rekordinį kyšį paėmusiam Viliui Šiliauskui skirta mažesnė, nei numatyta Baudžiamajame kodekse, bausmė – keisti ir netgi juokingi. „Turime tokią nelygybę, kuri šiuo atveju yra labai pavojinga“, – LRT laidoje „Forumas“ sakė jis.

Kauno apygardos teismas nusprendė, kad pernai suimtas buvęs Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Vilius Šiliauskas kaltas dėl rekordinio kyšio – 260 tūkst. eurų – paėmimo. Nors Baudžiamajame kodekse (BK) numatyta, kad už šį sunkų nusikaltimą baudžiama laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų, V. Šiliauskas kalėjimo išvengė. Pirmosios instancijos teismas jam skyrė 65 tūkst. eurų baudą ir uždraudė 7 metus dirbti valstybės tarnyboje.

Kratų metu rasti 240 tūkst. eurų grynaisiais bus konfiskuoti. Taip pat bus išieškotas 19 tūkst. eurų turtas. Visuomenę toks sprendimas papiktino.

Pirmosios instancijos teismo sprendimą griežtai sukritikavęs žinomas tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas prisiminė anksčiau buvusius bandymus bausmes už korupcinius nusikaltimus griežtinti. V. Šiliausko atvejis, pabrėžė jis, yra neeilinis.

„Pirmiausia, ji [byla] ypatingai sėkminga pirminėje stadijoje – surasti pinigai, pilnai pripažinta kaltė iš asmens, kuris paėmė kyšį, kyšis yra rekordinis, labai didelis. Ilgai stebėta, žodžiu, atrodo viskas ant lėkštutės, kuo ji pasibaigė? Pasibaigė tuo, kad mes kyšį davusį asmenį, tai yra poną Kriaučiūną, „Autokaustos“ savininką ir vadovą, iš viso atleidžiame nuo atsakomybės. Tie liudijimai, kurie yra skandalingi, apie kuriuos labai mažai kalbama, o ten iš tikrųjų yra daug vardų, pavardžių ir ne tik kalbant apie valdininkus ar politikus, ten yra minimos verslo grupės ir panašiai – jie dabar yra atskirame ikiteisminiame tyrime, net neaišku, ar jis pasieks teismą. O pagrindinis figurantas bylos – ponas Šiliauskas – gauna bauda, kuri yra ketvirtadalis paimtų kyšių“, – sakė jis.

S. Malinauskas atkreipė dėmesį, kad V. Šiliauskas – turtingas žmogus, tad paskirta bauda nėra tinkama.

Skirmantas Malinauskas / E. Blaževič / LRT nuotr.

Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska plačiau teismo sprendimo nekomentavo, nes jis dar nėra įsiteisėjęs. Vis dėlto, anot jos, kilusi diskusija svarbi.

Keistu teismo pasirinkimą skirti bausmę mažesnę, nei numatyta BK, vadina Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros docentas Gintautas Sakalauskas.

Jis pabrėžė, kad nors teisėjas turi teisę paskirti mažesnę bausmę, toks interpretavimas – „labai platus ir laisvas“, o kai kurie teisėjo argumentai juokingi, keisti ir neįtikina.

„Tarkim, kad žmogus turi bičių arba, kad žmogus norėjo nusipirkti būstą karo sąlygomis savo šeimai Kanaruose. Arba padėkos raštai. Visa tai nėra kriterijai, pagal kuriuos turėtų matuojama būti bausmė. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad bauda, kaip bausmė, gali būti efektyvi, netgi laikoma tokiu mažuoju laisvės atėmimu, kai žmogui apribojama laisvė finansine prasme, bet kai tokie argumentai vartojami, tai tada klausimas – kaip yra su kitais žmonėmis, kurie, tarkim, neužima tokių pareigų, kurie neturi padėkos raštų, neturi avilio. Tada, reiškia, jiems būtent yra skirtas kalėjimas. Turime tokią nelygybę, kuri šiuo atveju yra labai pavojinga“, – kalbėjo jis, vėliau pridūręs, kad žmogaus asmenybė negali lemti bausmės dydžio.

S. Malinauskas stebėjosi, kodėl nuo bausmės buvo atleistas iš pradžių 2022-aisiais su V. Šiliausku suimtas bendrovės „Autokausta“ vadovas Juozas Kriaučiūnas.

„Galima atleisti nuo atsakomybės kai asmuo pats praneša arba kai su pareigūnų žinia duoda kyšį. <...> Šiuo atveju jis nesikreipė pats, buvo atliktos kratos, Prokuratūra prašė skirti 3 mėnesių kalinimą kaip kardomąją priemonę, tai klausimas, kaip jis galėjo būti tuo pagrindu atleistas [nuo atsakomybės]. Kai tik buvo paleistas pasigirdo gandai. Turint galvoje, kad žiniasklaidoje jau „vaikšto“ ta informacija, kokie gi ten žmonės yra minimi pono Šiliausko parodymuose, kad greičiausiai mes laukiam „bombos“, bus kažkoks didžiulis naujas tyrimas, kad greičiausiai Šiliauskas gali būti atleistas nuo atsakomybės, kaip ponas Kriaučiūnas, bet su sąlyga, kad pagausime „didesnę žuvį“. Dabar jau apie tai nebekalbama“, – kalbėjo jis, pabrėžęs, kad visuomenė teismais nebepasitiki.

Ewelina Dobrowolska / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

E. Dobrowolska atkreipė dėmesį, kad rekordinio kyšio byloje teismo sprendimas priimtas itin greitai, tačiau jo turinio nekomentavo. Jai antrino Lietuvos aukščiausiojo teismo (LAT) Baudžiamųjų bylų skyriaus vadovė Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, pastebėjusi, kad įprastai tokios bylos nagrinėjamos kelerius metus.

S. Malinausko nuomone, mūšis dėl teisingumo šioje istorijoje jau pralaimėtas, nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas.

Už grotų dažniausiai atsiduria smulkūs nusikaltėliai?

„Per 2022 metus teismuose, pirmoje instancijoje, išnagrinėtos 137 bylos, tai apima kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą. Iš 137 bylų turime nuteistus 110 asmenų. Iš esmės tai atskiri straipsniai, kai kur dideli mastai, maži mastai. Iš 110 turime 14 asmenų, kurie nuteisti laisvės atėmimo bausme, iš 14 10 bausmės vykdymas atidėtas“, – sakė Teisingumo ministrė.

G. Sakalauskas svarstė, kad šie 14 paminėtų atvejų greičiausiai susiję su smulkiais nusikaltimais, pavyzdžiui, kyšius pareigūnams davusiais neblaiviais vairuotojais.

„Kažkada kolegos darė, prieš jau 20 metų, tokį tyrimą, analizavo to meto korupcijos bylas ir labai aiškiai matė, kad tie smulkūs dalykai dažniausiai yra persekiojami ir už juos gaunamos griežčiausios bausmės, pasibaigia nuteisimu, o tie stambūs dalykai dažniausiai kažkur pasibaigia, nes, papildant ministrę, registruotų korupcijos atvejų mes turime apie 500“, – LRT televizijai sakė jis, pastebėjęs, kad per 10-metį nepasiektas proveržis korupcijos mažinimo srityje.

Anot jo, korupcijos atvejų Lietuvoje yra daug ir šis skaičius nemažėja.

Kriminologas Gintautas Sakalauskas / E. Genio/LRT nuotr.

G. Juodkaitės-Granskienės teigimu, tokių atvejų išaiškinamumas pakankamai geras. „Norėčiau pabrėžti, kad mes turime papildomus mechanizmus. Visų pirma, išplėstinį turto konfiskavimą, mes nežinome, buvo tas mechanizmas taikytas ar ne, bylos duomenų nėra. Mes turime civilinį turto konfiskavimą. Aš noriu pasakyti, kad mums svarbu ne tik paskirti bausmę, bet ją ir įgyvendinti“, – sakė ji.

VU Teisės fakulteto docentas paaiškino, kad pavojinga galvoti, jog tik už smurtinius nusikaltimus reikia bausti griežtai. Pasak jo, mažai žinoma žmonių, kurie kyšius pradėtų imti nuo 260 tūkst. eurų sumos. Akivaizdu, kalbėjo jis, kad V. Šiliausko apibūdinti kaip geros asmenybės negalima, nes padaryta žala miestui, savivaldai ir verslui – labai didelė.

„Aš visuomet džiaugiuosi, kai žmonės, kurie užima aukštas pareigas, pabūna kalėjime. Tada ir pati nuomonė truputį keičiasi apie kalėjimą, ir kiti pamato, kad visiems tai galioja lygiai. Ir jeigu mes turime tokią bausmę – kodėl gi ne“, – sakė jis.

Generalinės prokurorės pavaduotojo teisėjo argumentai neįtikino

Teisėjo sprendimas V. Šiliausko byloje taip pat neįtikino Generalinės prokurorės pavaduotojo Sauliaus Versecko. LRT televizijai jis sakė, kad pirmosios instancijos teisme kaltinimą palaikęs prokuroras, tikėtina, sprendimą skųs.

„Manau, kad jis, įvertinęs nuosprendžio motyvus, spręs dėl apeliacinio skundo padavimo. Mano vertinimu, didelė tikimybė, kad toks skundas tikrai bus paduotas“, – sakė jis.

Nors teismai turi teisę taikyti išimtis ir skirti mažesnes bausmes nei numatyta BK, tačiau per dažnai to daryti nereikėtų, kalbėjo S. Verseckas. Jis pabrėžė, kad įstatyme griežtai numatyta, kad kalbant apie didelio masto kyšio paėmimą numatyta tik reali laisvės atėmimo bausmė, o lengvesnių nusikaltimų atveju iškart numatytos ir mažesnės bausmės.

Įstatyme numatyta, apibendrino jis, kad už korupcinius nusikaltimus turi būti draudžiama griežtai.

„Net jeigu kalbame apie baudas, yra dar viena taisyklė Baudžiamajame kodekse, kad bauda, kaip bausmė, negali būti mažesnė už paimto kyšio dydį arba net siektino kyšio, naudos dydį. <...> Net jeigu žmogus susitarė dėl milijono [vertės kyšio], tai bauda turi būti ne mažesnė nei milijonas. Ir jeigu teisėjas nusprendžia taikyti 54 straipsnio 3 dalį, tai jo motyvai turi būti tokie, kad niekam nekiltų abejonių. Manau, kad kilusios diskusijos rodo, kad tokie motyvai nebuvo pateikti“, – griežtai kalbėjo S. Verseckas.

E. Dobrowolska priminė, kad ministerija yra pradėjusi BK peržiūrą.

„Išskyrėme tris etapus, pirmasis jau Seimo priimtas. Iš esmės peržiūrėjome, nuo kokios atsakomybės, kokios ribos, kai mes turime ekonominius nusikaltimus, atsiranda baudžiamoji atsakomybė. Tie dydžiai nebuvo keisti nuo 2003 metų, buvo absurdas. Tą sutvarkėme, ačiū Seimui. Šiuo metu Seime svarstomas antras etapas, kai mes kalbame apie bendrąsias taisykles – kada ir kaip skiriama baudžiamoji atsakomybė. Teisingumo ministerija, diskutavus tiek Baudžiamojo kodekso priežiūros komitete, tiek besirėmusi akademikų pasiūlymais, siūlo atsisakyti vidurkio taisyklės. <...> Vėlgi, ką pastebėjome, juridinių asmenų atsakomybė šiai dienai adekvatumo ir teisingumo neužtikrina, todėl šitame pakete siūloma sugriežtinti, numatyti, kad baudos galėtų būti procentai nuo pelno, o ne tik skaičiukų išraiška <...> ir įvedant papildomus apribojimus, licencijų atėmimus arba [draudimus] dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Na, ir trečioji dalis, šiuo metu baigiama ruošti ir, aš tikiu, šią arba kitą savaitę turėtų keliauti pas teismus, prokurorus ir akademikus, ir Priežiūros komitetą derinimui, kur mes jau peržiūrime sankcijas. Horizontaliai korupcijos nusikaltimų neliečiame, bet žiūrime, kur yra smurtiniai [nusikaltimai]“, – kalbėjo E. Dobrowolska, paaiškinusi, kad nemato pagrindo keisti BK dalį, susijusią su korupciniais nusikaltimais.

Juozas Kriaučiūnas ir Vilius Šiliauskas / Kauno miesto savivaldybės nuotr.

G. Sakalauskas taip pat nemano, kad dar griežtesnės bausmės situaciją pagerintų. Ekspertas sutinka, kad ministrės minėtos „vidurkio taisyklės“ reikėtų atsisakyti.

„Mes turime apie 50 tūkst. žmonių [per metus], kurie prasisuka per tą nusikaltimų kontrolės ratą. Iš tų 50 tūkst. maždaug 30 tūkst. turime probacijoje <...>, maždaug 10 tūkst., kurie sukasi per įkalinimo sistemą, ar tai bus laisvės atėmimas arba arešto bausmė, ir dar 5–6 tūkst. baudos [atvejų]“, – vardijo jis.

10 tūkst. žmonių įkalinimo sistemoje, sako jis, yra daug didesnis skaičius nei kitose šalyse. Be to, anot G. Sakalausko, Lietuvoje laisvės atėmimo bausmės yra labai ilgos.

E. Dobrowolska pridūrė, kad daugelyje kitų ES šalių laisvės atėmimo bausmės yra mažiau nei 5 metai, Skandinavijos šalyse dar trumpesnės – vidurkis siekia apie 7 mėnesius.

„Lietuvoje virš 5 metų laisvės atėmimo bausmes atlieka 55 proc. nuteistųjų“, – atkreipė dėmesį ministrė.