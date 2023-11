Kandidatas į prezidentus Jeglinskas apie savo Lietuvos viziją: aš iki šiol nežinau, ką reiškia „gerovės valstybė“

„Mūsų sąjungininkai mato mus kaip šaukiančius gana garsiai, bet pasitikėjimas nėra toks, koks galėtų būti“, – sako savaitgalį Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ išrinktas kandidatas į prezidentus Giedrimas Jeglinskas. Jis tikina, jog jam iki šiol pritrūko prezidento bendradarbiavimo su Seimu ir Vyriausybe.

„Dienos temoje“ – NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, gynybos ekspertas, organizacijos „Atlantic Council“ vyresnysis bendradarbis G. Jeglinskas.

– Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis sako, kad jūs, nors ir nesate partijos narys, esate partijos draugas. Iš kur ta draugystė?

– Iš tikrųjų esame pažįstami su Sauliumi jau daugelį metų. Esu buvęs jo Vyriausybėje, buvau jo Krašto apsaugos viceministru, darėme svarbius, gerus darbus. Ta draugystė ir tęsiasi. Aš tikiu jo ir jo partijos vizija ir matymu, tai yra kompetencija, labai aktualūs tikri darbai, numatomi jų programoje. Manau, mūsų interesai sutapo. Aš esu pagerbtas, kad partija mane išrinko jų kandidatu.

– Kodėl iki šiol nesate partijos narys?

– Aš niekada nesu buvęs jokios partijos nariu ir manau, kad šiuo metu, artėjant prezidento rinkimams ir dabar man būnant kandidatu, pats svarbiausias dalykas yra praplėsti rinkėjų ratą. Manau, kad apie partijos narystę galėsime pakalbėti žymiai vėliau. Dabar yra elektorato praplėtimas, manau, kad mano kandidatūra atliepia ne tik partijos narių dabartinį matymą, bet ir galime pritraukti elektoratą iš žymiai platesnės gyventojų dalies. To ir sieksime.

Giedrimas Jeglinskas / L. Bartkaus / LRT nuotr.

– Jūs ir Saulius Skvernelis žinote, kad pas mus labiau mėgstami nepartiniai kandidatai, taip?

– Tą taip pat žinome.

– Kaip atsitiko, kad jūs kandidatuojate į prezidento postą? Kas pasiūlė – pati partija ar jūs kažkaip pasisiūlėte? Kaip apsisprendėte?

– Aš visą laiką turėjau labai aiškią šalies viziją, visą laiką dirbau labai tendencingai politinio kelio link. Aišku, pasibaigus karjerai NATO, buvau generalinio sekretoriaus pavaduotoju, kalbėdami ir būdami atviri žiniasklaidoje, rašydami, kalbėdami įvairiose laidose, manau, tą ryšį palaikėme. Gavau partijos pasiūlymą bent pasvarstyti apie tai. Galiausiai tas procesas užsibaigė praeitą šeštadienį, kai mane nominavo.

– Pats iki tol svarstėte apie tai, kad galėtumėte būti prezidentu?

– Manau, kad politika yra toks dalykas – į ją reikia ateiti pasirengus. Matau, kad dabar aš esu sukaupęs tam tikrą patirtį NATO vadovybėje, Krašto apsaugos ministerijoje, Vyriausybėje, privačiame sektoriuje, bankininkystėje, kariuomenėje. Manau, kad turiu pakankamai žinių, patirties, kontaktų, kad galėčiau prisidėti prie valstybės progreso.

Lietuvos narystės NATO minėjimas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Sakote, kad, jei tapsite prezidentu, atnešite vakarietišką diplomatinę patirtį. Kokia tai patirtis?

– Pirmiausia, aš atnešu ją iš savo pagrindų, išsilavinimo. Esu baigęs užsienio aukštąsias mokyklas, taip pat yra darbas užsienyje daug metų, tas pats darbas NATO vadovybėje. Vakarietiška diplomatija yra pagrįsta konsensusu, bet kuriuo atveju, ar tu bendrauji vienašaliu, ar daugiašaliu formatu, turi rasti sprendimą. Manau, kad tai yra tai, ko mes pasigendame savo vidinėje politikoje, užsienio politika taip pat yra šiek tiek be krypties. Skatinsiu vakarietišką bendradarbiavimo kultūrą. Turime rasti bendrą vardiklį, sprendimus ir su visais tais sprendimais eiti pirmyn. Mano atėjimas iš užsienio, sugrįžimas čia, atneša tikrą vakarietišką tiek bendravimo, tiek bendradarbiavimo kultūrą.

– Jūs sakote, kad dabartinis šalies vadovas yra atsakingas už nevieningą Lietuvos užsienio politiką ir negebėjimą šalyje priimti svarbių sprendimų Seime ir Vyriausybėje. Kas negerai su užsienio politika?

– Manau, kad užsienio politika pirmiausia turėtų atstovauti šalies ir jos piliečių nacionaliniams interesams, ne asmeninėms ambicijoms. Turėtų būti labai aiškus nacionalinių interesų gynimas. Mes labai aiškiai esame su sąjungininkais, su NATO, Europos Sąjunga, amerikiečiais, bet ar mes esame taip vertinami užsienyje? Manau, kad galėtume būti žymiai labiau vertinami, turėdami autoritetingą šalies diplomatijos vadovą, o tai yra prezidento vaidmuo. Šiuo metu kalbėdami su NATO, žmonėmis iš aukštosios diplomatijos nesame tokio lygmens, kokio turėtume būt. Remiantis naujausiomis apklausomis, kiek teko skaityti, esame treti nuo galo tarp NATO šalių pagal pasitikėjimą. Tai mūsų sąjungininkai mato mus kaip šaukiančius gana garsiai, bet tas pasitikėjimas nėra toks, koks galėtų būti. Čia prasideda nuo labai aiškios lyderystės. Užsienio politika turi ginti nacionalinį interesą, o prezidentas yra to priešakyje.

Giedrimas Jeglinskas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Dabar kaip lakmuso popierėlis yra Lietuvos santykiai su Kinija ir Taivanu. Vyksta visokie virsmai, užsienio reikalų ministras sako, kad vis tiek čia yra „vienos Kinijos“ politika, todėl galbūt jis nesusitiko su Taivano užsienio reikalų ministru. Kam jūs atiduotumėte prioritetą – Taivanui ar Kinijai?

– Čia labai aiškus klausimas. Mes turime Kiniją, kuri yra autoritarinė valstybė, ir turime Taivaną, kuri yra pažangiausia demokratija. Visas šitas chaosas yra mūsų mėgėjiškos užsienio politikos rezultatas. Turėtume atskirti šiuos dalykus. Dėl Kinijos turime laikytis su mūsų partneriais – JAV, ES, NATO šalimis. Taip, tai yra didžiulė šalis, vyksta didžiuliai tektoniniai geopolitikos pokyčiai, negalime šokinėti. Turime laikytis kartu su savo sąjungininkais. Taivano klausimą turime atskirti nuo Kinijos. Atstovybės pavadinimas taip, kaip pavadinome, gal ir nuskambėjo platformoje „X“ ar dar kokioje nors socialinėje medijoje, bet realiai mes palaikėme vieną politinę partiją, kuri dabar yra valdančioji Taivane, mes įsikišome į Taivano vidaus reikalus. Manau, kad būtina bendradarbiauti su Taivanu dar daugiau, bet yra kitų metodų. Ekonomikos, kultūros, švietimo srityse galime daugiau bendradarbiauti. Yra daug sričių, kur turime ginti savo nacionalinį interesą, užtikrinti, kad mūsų valstybė taptų saugesnė, stipresnė šiuose santykiuose. Manau, yra padaryta daug klaidų, bet niekas dar neprarasta. Bandysime taisyti.

– Kol kas jūs pažįstamas visuomenėje kaip karybos ekspertas. Kaip didinsite savo žinomumą kaip kandidatas į prezidentus, ką dėl to reikia padaryti, jūsų akimis žiūrint?

– Mano vizija, manau, yra labai aiški – saugi ir turtinga Lietuva visiems, ne kažkokiems išskirtiniams žmonėms. Kad kiekvienas Lietuvos pilietis jaustųsi turtingas. Saugumas yra pagrindas, ant kurio galime tai statyti. Turtinga Lietuva bus ir socialiai teisingesnė, politiškai stabilesnė.

Ukrainos ir NATO vėliavos / „Vida Press“ nuotr.

– Ar tai nėra Gitano Nausėdos „gerovės valstybė“, tik kitaip?

– Manau, kad sakomi žodžiai „turtingesnė“, „teisingesnė“ yra žymiai aiškiau negu „gerovės valstybė“. Čia semantiniai dalykai, bet aš iki šiol nežinau, ką tai reiškia. Ar tai labiau perskirstymas, ar socializmas. Tai yra labai abstraktus terminas. Aš kalbu apie labai konkrečius dalykus: turtingą valstybę, teisingesnę, labiau ekonomiškai dinamišką. Vėlgi, tai yra ne tik saugumo failas, manau, kad aš žymiai platesnį failą atnešu. Esu ekonomistas, dirbęs daug metų bankuose, matęs, kaip veikia ekonomika. Suprantu, galbūt esu matomas kaip saugumo ekspertas, bet turime laiko – 6 mėnesių iki rinkimų užtenka žinomumui padidinti, prisistatyti žmonėms, kad pažintų mane kaip Giedrimą, žmogų su labai aiškia vizija, galintį suteikti ir vienybę, ir labai aiškią užsienio politikos kryptį.

– Sakote, kad finansavimas gynybai Lietuvoje turėtų pasiekti mažiausiai 3 procentus BVP. Jūs matote šaltinių, iš kurių galėtume paimti pinigų tam?

– Manau, kad čia prioritetų klausimas. Pirmiausia, reikia suprasti, kad turime investuoti tiek, kiek reikia mūsų valstybei apsaugoti. Biudžetas irgi yra matematika, aritmetiniai būdai, yra skolinimosi metodų, kitų mokesčių, perskirstymas viduje. Saugumas yra pagrindas. Jeigu neinvestuosime į saugumą, atsidursime tokioje situacijoje, kur visa kita nieko nebereikš. Iš gynybos finansavimo perspektyvos paminėsiu, kad Izraelis finansuoja tiek, kiek būtina šalies išgyvenimui ir saugumui. Prezidento vaidmuo yra nustatyti kryptį ir bendradarbiauti su Vyriausybe, Seimu, to mes per pastaruosius ketverius metus nematėme. Sprendimų turi būti ieškoma kartu, o ne mokant ir sakant, kad tai yra blogai, darykit tai, ką galit.

Giedrimas Jeglinskas / L. Bartkaus / LRT nuotr.

– Prezidentas turi ir įstatymų iniciatyvos teisę. Mokesčiai, socialinė, šeimos politika – šiose srityse ir dabar matomas prezidentas, taip pat jis kalba apie mažumų teises įvairiais kampais. Ką jūs vidaus politikoje akcentuotumėte apie gerovę, žmonių socialinius rodiklius?

– Aš noriu, kad Lietuva būtų turtinga visiems, turėtų augti atlyginimai, investicijos, turėtų būti teisingesnė socialinė politika. Švietimas yra to pagrindas. Manau, kad švietimo sistema, kuri dabar yra, neveikia. Aš pats turiu tris paauglius vaikus ir matyti, kad reikalingi ryškūs pokyčiai. Tai, vėlgi, kaip mes padarome valstybę konkurencingesnę? Mokesčių sistema turbūt turės būt peržiūrima, šioje sesijoje Vyriausybei turbūt nepavyks to padaryti. Galime kaltinti vieni kitus, bet prezidentas su Vyriausybe ir Seimu turi dirbti kartu. To mes nematėme ir dabar turime rezultatus.

– Jeigu jums nepavyks patekti į antrą turą, ką remsite jame?

– Iki to reikia išgyventi. Tikslas yra patekti į antrą turą ir laimėti. Nepaisant kai kurių politologų pasisakymų, to, ką girdėjome ir po šeštadienio, kad partija nusprendė tik dalyvauti, o ne laimėti, tie žmonės, kurie mane pažįsta asmeniškai, žino, kad aš nesiveliu į klausimus, kur negalima laimėti. Manau, tikrai galime patekti į antrą turą, o po to pamatysime.