Čmilytė-Nielsen apie galimą „laisviečių“ pasitraukimą iš koalicijos: neatmetu tokios galimybės

Seimo pirmininkė ir Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ teigia, kad pykčiai koalicijoje parodo, jog politikai taip pat yra žmonės. Ji taip pat pabrėžia neatmetanti galimybės, kad „Laisvės partija“ pasitrauks iš koalicijos.

– Visai neseniai susitikote su Taivano užsienio reikalų ministru Josephu Wu. Mūsų užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis nesusitiko su juo sakydamas, kad laikosi „Vienos Kinijos“ politikos. Tai reiškia, kad jūs nesilaikote?

– Lietuva laikosi savo įsipareigojimų, tarp kurių yra ir „Vienos Kinijos“ politika, tačiau savo neseno vizito Taivane metu, kai lankiausi ten drauge su verslo delegacija, buvau jos vadovė, be kita ko, buvau susitikusi ir su kai kuriais institucijų atstovais, vadovais, su ministru taip pat, o ketvirtadienį tiesiog Seimo koridoriuose turėjau progos padėkoti jam už malonų priėmimą.

– Kai kas iš opozicijos sakė, kad ministro G. Landsbergio nenoras susitikti su Taivano užsienio reikalų ministru reiškia, kad keičiasi valdančiųjų politika Taivano atžvilgiu, kad maždaug konservatoriai, gal ir valdančioji dauguma, persigalvojo ir dabar jau bandys vėl suartėti su Kinija. Kaip jums tokie pastebėjimai?

– Manau, kad jie neatitinka realybės ir šiek tiek gal klaidingai traktuoja situaciją. Visų pirma, parlamentarai, kaip žinoma, turi kur kas daugiau manevro laisvės, jei galima taip pasakyti. Kad ir vakar – buvo parlamentinė draugystės grupė, jos nariai susitiko su atvykusiu svečiu Seime. Demokratijų bendradarbiavimas šiuo laikotarpiu, kai Rusijos karas Ukrainoje toliau tęsiasi, kai įtampos visame pasaulyje ryškėja ir ryškėja autokratinių kartu darbas ir didesnis koordinavimas, yra labai svarbus. Kai visai neseniai lankiausi Taivane ir Japonijoje, buvo akivaizdu, kad ir tolimas geografiškai regionas, Indijos ir Ramiojo vandenyno demokratijos labai aiškiai ir gerai supranta, kaip svarbu dabar palaikyti Ukrainą. Čia mes turime labai gerą bendradarbiavimo ašį.

Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Apie įtampas dabar jau pačioje koalicijoje – Ingridos Šimonytės ir Aušrinės Armonaitės apsižodžiavimas nebuvo nepastebėtas. Toliau veiksmai vystosi – „Laisvės partijos“ atstovas Tomas Vytautas Raskevičius irgi sako, kad reikėtų turbūt Vyriausybei pasitikrinti pasitikėjimą ir koalicijai pasižiūrėti, ar netrūksta balsų, čia buvo vertinamas balsavimas dėl draudimo pasakoti apie homoseksualius santykius vaikams atšaukimo. Tai vis dėlto, ar yra koalicijoje dauguma, ar nėra?

– Manau, kad koalicijoje dauguma yra. Kažkokie ryškesni, aštresni pasisakymai ir apsižodžiavimai yra tiesiog parodymas, kad politikai taip pat yra žmonės. Dėl koalicijos santykių, koalicijos ateities ar dabartinės situacijos – nuo pat pirmosios koalicijos darbo dienos pradžios manęs pačios nuolat irgi klausdavo, ar koalicija tvirta, kaip santykiai klostosi, ar viskas pavyksta? Ir aš visada vartojau tokią formuluotę, kurią galiu pakartoti ir dabar, kad šioje koalicijoje esame 3 skirtingos partijos su savo skirtingomis programomis, šiek tiek skirtingais prioritetais, bet mus sieja daugiau, negu skiria. Natūralu, kad, artėjant 2024 metų trejiems rinkimams, ši proporcija šiek tiek keičiasi – skiriančių dalykų atsiranda vis daugiau. Juolab kad kiekviena koaliciją sudaranti partija ir, beje, opozicinės partijos turi parodyti savo rinkėjams, kuo gi jos yra unikalios ir skirtingos.

– Kad ir kaip ten būtų, visi bando užglaistyti nesutarimus koalicijoje ir aiškina, kad to nėra, viskas čia gerai, bet tai nėra momentiniai nesutarimai, tai yra daugiau, iš šalies žiūrint, „Laisvės partijos“ desperacija <...>, kad jų tiesiog neklauso patys didžiausi koalicijos partneriai. Kodėl iki to buvo prieita? Jūs, Liberalų sąjūdis, irgi savo laiku pradėjote konfliktuoti su konservatoriais, bet dabar atrodo, kad išsisprendėte tuos klausimus, o „Laisvės partija“ to negali padaryti niekaip. Ką toliau daryti, kaip elgtis?

– Sakyčiau, kad „Laisvės partijos“ veikimas pastarosiomis savaitėmis, pradedant, matyt, nuo tos vadinamosios nutekintos strategijos slaptos ar ne slaptos, yra veiksmai, padiktuoti vidinių partinių įtampų, matyt, ir tų lūkesčių, kuriuos jie buvo nepagrįstai iškėlę. Jie davė labai aiškius rinkiminius pažadus, kurių negalėjo įgyvendinti taip greitai, kaip buvo pasižadėję. Matyt, tai, ką mes matome dabar, yra tam tikro įsivarymo savęs į kampą rezultatas, o mes, Liberalų sąjūdis, kalbame apie turinį, kai turime pastabų savo partneriams – ar vieniems, ar kitiems – mes tą išsakome. Bet, kaip ir sakiau prieš rinkimus, natūralu, kad kiekviena partija, kiekviena politinė jėga savo skirtingumus ryškins. Mes tiesiog pasirenkame kitokį kelią, „laisviečiai“ eina į santykių aštrinimą, į šiokį tokį skandalizavimą. Manau, kad teisingas kelias yra visgi tartis dėl tų dalykų, kurie yra valstybiškai svarbūs, tai – biudžetas, esminiai saugumo ir gynybos sprendimai, sprendimai socialinėje ir švietimo srityse, o dėl kitų dalykų per pozityvą, per konstruktyvą reikia rodyti, kuo mes esame skirtingi.

Ingrida Šimonytė, Aušrinė Armonaitė / I. Gelūno / BNS nuotr.

– Jeigu jums, pavyzdžiui, balsuojant dėl biudžeto Seime kas nors iš koalicijos partnerių atstovų ar savų pasakytų: „O tu gal irgi susilaikysi?“ Kaip jūs reaguotumėt?

– Aš ne tik partijos pirmininkė, bet ir Seimo pirmininkė. Jaučiu atsakomybę už tai, koks bus biudžetas kitais metais, ar tie pažadai, kurie yra duoti, bus įvykdyti. Biudžetas parengtas tikrai gerai – kyla pajamos labai plačioms grupėms žmonių, t. y. nuo švietimo susitarimo įgyvendinimo, kur skirta papildomai beveik 400 milijonų eurų, iki kylančių algų pareigūnams, kultūros srities darbuotojams ir daugeliui kitų grupių. Manau, kad vertinant tą visumą biudžetą tikrai verta palaikyti, net ir nebūnant valdančiojoje koalicijoje.

– Ar galima „Laisvės partijai“ tiesiai pasakyti, kad civilinės sąjungos, narkotikų dekriminalizavimo, pasakojimo vaikams apie homoseksualių santykių draudimo naikinimo nebus, užuot bandžius vedžioti juos už nosies?

– Niekas už nosies nevedžioja, bet aš atskirčiau šiuos klausimus. Visų pirma, narkotikų dekriminalizavimo klausimas dabar nėra ant politinių aptarimų stalo, matyt, dėl blogėjančios situacijos šia tema dabar imamasi šiek tiek kitokių veiksmų, kitokių iniciatyvų. Jūs matote, kad dabar Seime kaip tik daugiau svarstoma tokių draudiminių iniciatyvų, o ne laisvinančių. Toks dabar yra kontekstas ir tikrai reikia šią problemą spręsti labai kompleksiškai. Viena kažkokia taškinė iniciatyva čia nepadės.

Laisvės partija laukia rinkimų rezultatų / E. Blaževič/LRT nuotr.

Civilinės sąjungos situacija tikrai nesikeičia jau kurį laiką ir aš pati esu ne kartą ją komentavusi. Kai praėjo civilinė sąjungos svarstymo stadija, tai buvo didelis svarbus žingsnis, liko tik vienas etapas, tačiau šiam etapui reikia 71 balso ir reikia tą 71 balsą turėti dar kartą kišenėje tam atvejui, jeigu Jo Ekscelencija prezidentas vetuos civilinę sąjungą, apie tai jis yra užsiminęs. Situacija yra tokia, aritmetika yra tokia, valdančiojoje koalicijoje 71 balsą surinkti civilinei sąjungai vis nepavyksta ir, matyt, nebus lengviau. Opozicija šio klausimo svarstyti, prisidėti prie jos sprendimo šiuo metu nenori. Tokia yra situacija, ji visiems kolegoms puikiai žinoma. Nors aš asmeniškai esu partnerystės įstatymą teikusi, man jis atrodo svarbus ir reikalingas, tačiau, kaip ir sakau, politinė aritmetika diktuoja taisykles.

– Gal dabar geras laikas tai padaryti, nes latviai kaip tik pritaria partnerystės įstatymui, tai gal ir mes galėtume, gal čia mes nebeliktume tie paskutiniai pagonys lietuviai?

– Matyt, yra kažkoks paskutinių pagonių Europoje genas. Taip, Latvijos sprendimas yra svarbus. Jis parodo, kad baimės, nerimas, gąsdinimai dėl partnerystės yra nepagrįsti, man tai toks signalas. Jei tos baimės ar nerimas dėl partnerystės būtų paremti kažkokiais racionaliais argumentais, matyt, Estijos ir Latvijos sprendimai galėtų įtikinti, tačiau greičiausiai racionalumo čia nėra daug. Čia yra vertybiniai giluminiai dalykai, kur reikia laiko, reikia dar kažko, kad žmonės pakeistų savo nuomonę. O šiaip, matyt, reikia daugiau liberalų Seime.

– Ar galimas „laisviečių“ pasitraukimas į opoziciją?

– Aš neatmetu tokios galimybės. Jų pačių reikia klausti, kokią 2024 m. rinkimų strategiją jie ruošia. Natūralu, jeigu partijoje didės įtampos, didės spaudimas, matyt, svarstys įvairius variantus, bet aš tikrai nenoriu kalbėti už koalicijos partnerius. Tikiu, kad jie patys gali.

Viktorija Čmilytė-Nielsen / D. Umbraso / LRT nuotr.

– O koalicijoje svarstomi tokie variantai, kas tada?

– Tokių aptarimų, kažkokių diskusijų nėra turėta. Manau, kad kiekviena partija savo viduje turi įvairių diskusijų ir ruošiasi įvairiems variantams. „Laisviečių“ galimas kelias, ruošiantis 2024 metų rinkimams, visų pirma – jų reikalas.

– Ar Liberalų sąjūdis jaučiasi įgyvendinęs savo rinkiminius pažadus per šią kadenciją?

– Dalį tikrai taip ir, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad mes žmogaus teisių srityje nežadėjome skambiai daug, bet mes daug ką įgyvendinome. Tai yra asmenvardžių rašybos pakeitimai ir šeimos ir karjeros derinimas, suteikiant galimybę auginantiems mažus vaikus iki 3-ejų metų turėti trumpesnę darbo savaitę, ir persekiojimo kriminalizavimas, ir pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimai. Tai yra dalykai, kurie buvo svarbūs, kuriuos mes įrašėme į savo programą ir kuriuos pavyko jau dabar įgyvendinti.

– Prasidėjo prezidento rinkimų tiesioji, yra vis daugiau kandidatų. Jūsų partija kandidatą turėtų paskelbti gruodį, jeigu aš neklystu, ir greičiausiai jūs būsite Liberalų sąjūdžio kandidatė. Ar jūs jau apsisprendusi, kaip elgsitės?

– Mes gruodžio pradžioje, tikėtina, turėsime partijos sprendimą, kol kas to sprendimo nėra. Kai jis bus, mes jį paskelbsime.