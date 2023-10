Urbonaitė apie siūlomą NT mokestį: valdantieji nesugeba to iškomunikuoti

Siūlomas naujas nekilnojamojo turto (NT) mokestis kelia prieštaringus vertinimus tiek visuomenėje, tiek ir tarp politikų. Ketvirtadienį prie Seimo buvo susirinkę apie 2,5 tūkst. žmonių protestavo prieš projektą. Jis kritikos susilaukia ir iš opozicijos bei Prezidentūros. Panašu, kad sutarimo nėra net valdančiojoje koalicijoje. Mykolo Romerio universiteto (MRU) politologė Rima Urbonaitė įsitikinusi – Vyriausybė tinkamai visuomenei NT mokesčio nepristatė.

„Aš tikrai nevertinsiu paties mokesčio reikalingumo. Tą tegul daro tų sričių ekspertai. Bet, aišku, tai kelia didžiules politines bangas. Mes matėme net vakar protestą, <...> kur aš jau mačiau, kad plakate parašyta, kad visi žino, jog šitas mokestis yra antikonstitucinis, <...> tik valdžia dar to nežino“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Laba diena, Lietuva“ komentuoja R. Urbonaitė.

Pasak jos, akivaizdu, kad susitarimo tarp valdančiosios koalicijos partnerių šio planuojamo mokesčio atžvilgiu visiškai nėra.

„Dar blogiau, kad net jeigu tu pradedi domėtis tuo klausimu, tu supranti, kad tu vis dar turi daugiau klausimų nei atsakymų“, – teigia politologė omenyje turėdama siūlymą NT mokesčio dydžio nustatymą palikti savivaldybėms.

Rima Urbonaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

R. Urbonaitės teigimu, nėra aišku ir tai, kaip gyventojus NT mokestis palies.

„Deja, bet Vyriausybė nesugeba to iškomunikuoti. Ir netgi sakyčiau, <...> iš esmės mes turime <...> tokį gerą jovaliuką. Dėl to mes matome, kad labai skirtingos visuomenės grupes vertina skeptiškai -nuo tų, kurios kaip tik užsiima nekilnojamu turtu ir turi labai neblogas pajamas, iki tų, kurie turi visiškai žemas pajamas, ir jie net nesupranta dėl to pirmojo būsto apmokestinti. Dėl to mes matėme dabar dar vieną įstatymo projekto pakeitimą registruotą“, – dėsto R. Urbonaitė.

Anot pašnekovės, diskusijos dėl NT mokesčio indikuoja dideles politines įtampas valdančiojoje koalicijoje.

Nekilnojamas turtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Pažiūrėkime į partijų programas – užprogramuotas konfliktas, be to, visuomenė irgi yra nepatenkinta dėl to, kad, šiaip jau pripažinkime, trūksta aiškios komunikacijos, nors problema vis dėlto turbūt ne pačioje komunikacijoje, o pačiame projekte“, – įsitikinusi R. Urbonaitė.

Išlieka klausimas, kokiu pavidalu galiausiai šie pakeitimai išvys dienos šviesą, jeigu tai apskritai įvyks, akcentuoja R. Urbonaitė.