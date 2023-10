Kriminologas vaikų kuprinių tikrinimui pritariančioms mokykloms ir tėvams: pirmiausia išbandykite tai savu kailiu

Mirtimi pasibaigęs paauglių vakarėlis Marijampolėje ir mokinių apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atvejai įaudrino visuomenę ir taip jautriu klausimu. Politikų reikalaujama greitos ir griežtos reakcijos. Tačiau kriminologas Mindaugas Lankauskas mokinių kuprinių tikrinimui su šunimis pritariančioms mokykloms ir tėvams atšauna: „Išbandykite tai savu kailiu.“

Kodėl pas mus alkoholis legalus?

M. Lankauskas aiškina, kad alkoholis ir kofeinas taip pat priskiriami prie psichoaktyvių medžiagų, o riba tarp legalių ir nelegalių medžiagų yra aiški žvelgiant tik iš teisinės pusės.

„Žiūrint per medicininę prizmę, galima sakyti, kad nėra kažkokio didesnio skirtumo tarp alkoholio ir kitų nelegalių medžiagų. Netgi galima sakyti, kad jis gali būti žalingesnis sveikatai nei kai kurios nelegalios medžiagos. Pabrėžiu, kai kurios, ne visos“, – LRT tinklalaidėje „Kriminologijos albumas“ nurodo jis.

Todėl ekspertas atkreipia dėmesį, kad negalima visų medžiagų suplakti į vieną.

„Ar mes galime lyginti tabaką su fentaniliu arba karfentaniliu, jeigu jie visi vienodi? Manau, kad tikrai negalima, jie turi labai skirtingas pasekmes sveikatai, individui, visuomenei ir t. t.“, – priduria M. Lankauskas.

Tai, kad psichoaktyvi medžiaga alkoholis Lietuvoje yra legalus, anot kriminologo, nulemta istorinių aplinkybių. Alkoholiniai gėrimai seniai paplito Europoje, Šiaurės Amerikoje ir tapo įprasta visuomenės gyvenimo dalimi.

„Dėl to ilgą laiką niekam nekilo mintis juos drausti, išskyrus šiek tiek vėliau, 19 a., atsirado judėjimai už prohibiciją JAV, kai kuriose Šiaurės Europos valstybėse. Vienu metu jis buvo uždraustas, bet tas draudimas buvo atšauktas po keliolikos metų JAV, visose kitose Europos valstybėse, kuriose jis egzistavo, nes nepasiteisino“, – pasakoja ekspertas.

Reikšmingiausios priežastys – alkoholio vartojimo paplitimas visuomenėje, jos teigiamas nusiteikimas dėl alkoholio bei atsiradusi juodoji rinka ir mafijos struktūrų sustiprėjimas.

Tačiau ne visur yra taip. Kitose valstybėse, pavyzdžiui, Saudo Arabijoje, Irane, Somalyje, alkoholio prohibicija egzistuoja iki šių dienų. Tai nulėmė Islamo nuostatos.

Be to, kriminologas pabrėžia, kad įvairiose kultūrose vartojamos įvairios medžiagos.

„Jeigu kalbėsime apie Pietų Ameriką, tai ten vietiniai šamanai naudojo tam tikrus haliucinogenus. Bet ką reiktų pabrėžti, kad tose kultūrose ir tautose, kuriose gyveno ir iki šiol gyvena, tarkime, Amazonės baseine ir aplinkinėse valstybėse, tokiose kaip Peru ar Bolivija, tai nebuvo įprastas rekreacinis dalykas. Žmonės kiekvieną dieną haliucinogenų nevartojo, tai nebuvo įprasta. Tai buvo tradicinis, ritualinis dalykas“, – aiškina M. Lankauskas ir priduria, kad panašią sakralinę reikšmę krikščionybėje turi vynas, kai jis geriamas kaip Kristaus kūnas.

Taigi Europa pakankamai vėlai susipažino su kitomis psichoaktyviomis medžiagomis. Visgi dabar, sako kriminologas, stebimas įdomus procesas.

„Medžiagos, kurios ilgą laiką buvo legalios ir mažai varžomos, [tampa] vis labiau varžomos. O tos, kurios buvo nelegalios ir draudžiamos, į jas šiek tiek pradedama žiūrėti kitaip“, – nurodo jis.

Ar narkotikų problema Lietuvoje nėra pernelyg išpūsta?

„Pastaruoju metu matome lyg ir bangą žiniasklaidoje, įvairiose jos priemonėse, apie narkotikų problemą, apie tam tikrą baubą, kad kyla kažkokia didžiulė grėsmė“, – pastebi M. Lankauskas, rašęs disertaciją apie narkotikų kontrolės konstravimo ypatumus.

Tai jis apibūdina terminu „moralinė panika“.

„Tai yra Stanley Coheno 1972 m. nukaldintas terminas, kuriuo jis ir apibūdina tokį reiškinį, kai kyla didesnis žiniasklaidos susidomėjimas, tam tikri įvykiai, susiję su nusikaltimais“, – aiškina kriminologas. Tuomet, pasak jo, tokie įvykiai yra plačiai nušviečiami, eskaluojami, o politikai raginami imtis priemonių čia ir dabar, kad „išspręstų tą klausimą dabar ir visiems laikams“.

„Tada tam tikri atvejai, kurie galbūt gali būti atsitiktiniai, pavieniai, pateikiami kaip tendencija, kaip įvykių, epizodų banga, į kurią reikia žūtbūt reaguoti, ir tada valdžios atstovai yra remiami kažką daryti. Ir dažniausiai – aš pabrėžiu, ne visada, bet dažniausiai, – ta reakcija būna griežtinti kriminalines bausmes ir stiprinti baudžiamąjį persekiojimą“, – sako jis.

Kriminologas tvirtina, kad žiniasklaidos kuriamas naratyvas apie neva per pastaruosius 2–3 metus stipriai išaugusį narkotikų vartojimą nėra pagrįstas. O viešinamas nelaimingai pasibaigusias istorijas jis sieja su naujų medžiagų atsiradimu.

„Jeigu tas vartojimas buvo panašus, bet dabar vaikai pradėjo vartoti kažkokias naujas medžiagas, nežinomas, pavojingas, kurių nei platintojai, nei jie patys nežino, kaip vartoti. Arba jos turi pavojingų priemaišų“, – aiškina M. Lankauskas.

Pastaruoju metu Lietuvos rinkoje pastebima, kad atsiranda sintetinių pakaitalų. Pavyzdžiui, anksčiau visose amžiaus grupėse dominavo kanapės, o dabar tarp jaunesnių grupių – sintetiniai kanabinoidai.

Kriminologas taip pat akcentuoja požiūrių skirtumą. Dėl visuomenei jau įprasto alkoholio vartojimo nėra taip gąsdinama kaip dėl narkotikų.

„Ar kas nors skambina pavojaus varpais dėl to, kad Lietuvoje dauguma nužudymų yra įvykdomi apsvaigus? Kad dauguma sužalojimų yra įvykdomi apsvaigus? Čia pagal kriminologinę statistiką. Ar dėl to kas nors plėšosi marškinius ir sako, kad reikėtų uždrausti alkoholį, kad reikėtų persekioti alkoholio platintojus – didžiuosius gamintojus ir pan.? Niekas to nesako, nes, kaip ir minėjau, tai yra įprastas dalykas, niekam nekeliantis kažkokios baimės, pasibjaurėjimo ir panašių neigiamų emocijų“, – komentuoja ekspertas.

O sukurtomis emocijomis gali pasinaudoti politikai.

„Visa tai susideda į tokį emocinį kamuolį, kuris dabar jau važiuoja nuo kalno. Mano supratimu, tie politikai turbūt imsis kažkokių priemonių, kaip jiems atrodo, efektyvių, pavyzdžiui, griežtinti bausmes baudžiamajame kodekse, kas, mano supratimu, nieko nepakeis, tik pablogins situaciją, kadangi Lietuva vėl turės daugiau kalinių“, – mano jis,

Narkotikų vartojimą kontroliuoti bandantis geležinis kumštis, anot eksperto, gali sukelti ir nemažą žalą.

„Žiūrint iš mokslinių tyrimų pusės, kai baudžiamasis persekiojimas stiprėja, tai vartojimas eina į pogrindį ir dažnai jis tampa pavojingesnis. Tai reiškia, kad vartojamos pavojingesnės medžiagos ir pavojingesniais būdais. Nežinau, ar tas šunų vedžiojimas į mokyklas ir panašūs dalykai gali išspręsti“, - įsitikinęs M. Lankauskas.

„Jeigu kas nors galvoja, kad galima sukontroliuoti tūkstančius mokyklų ir tai, ką vaikai veikia jose ir po pamokų ar prieš pamokas, tai aš linkiu sėkmės“, – nusijuokia ekspertas.

Ko galime pasimokyti iš Portugalijos, Švedijos ir Islandijos

Vienas būdas kovoti su narkotikų vartojimu – dekriminalizacija. Pirmoji valstybė, kuri dekriminalizavo visų narkotikų vartojimą, buvo Portugalija. Ji tai padarė 2001 m., kai šalyje buvo suskaičiuojama apie 100 tūkst. intraveninių narkotikų vartotojų.

Kaip tai veikė? Žmonės, kurie pirmą kartą sugauti su narkotikais savo reikmėms, buvo nukreipiami į tam tikrą komisiją, kuri individualiai vertindavo žmogų. Jei jis turėjo priklausomybę ir norėjo išgyti, buvo skiriamas gydymas. Jei neturėjo priklausomybės, bet atsisakydavo gydymo, buvo skiriama minimali bauda.

„Jie matė, kad jų baudžiamoji, represinė politika neveikia ir kad ji sukelia vis blogesnes ir blogesnes pasekmes, jie neturėjo kitos išeities. Jie įvykdė savo dekriminalizacijos projektą ir ko jie pasiekė, ar vartojimo mastas sumažėjo, padidėjo? Įvairiai, svyravo. Negalima sakyti, kad dėl dekriminalizavimo jis stipriai išaugo, nes ten keitėsi kiekvienais metais. Bet jie pasiekė visai kitų rezultatų: vienas aspektas – buvo gerokai sumažintas mirčių nuo narkotikų skaičius, kitas aspektas – sumažintas užsikrėtimų infekcinėmis ligomis skaičius“, – apie Portugalijos pamokas pasakoja jis.

Tuo metu dekriminalizacijos priešininkai dažnai mini Švedijos pavyzdį, kuri laikosi nulinės tolerancijos politikos, kur policija skiria labai stiprų prioritetą narkotikų problemai, o bausmės yra pakankamai griežtos.

„Na, vartojimo lygis Švedijoje yra neaukštas, bet aš nežinau, ar dėl to, kad politika represinė, ar dėl to, kad visuomenė kultūriškai tiesiog renkasi kitas vartojimo medžiagas“, – svarsto kriminologas.

Tačiau jis įvardija svarbų neigiamą tokios politikos rezultatą.

„Tokioje valstybėje, kuri turi vieną geriausių sveikatos apsaugos sistemų, turi labai didelį skaičių mirčių nuo narkotikų ar su narkotikais susijusių mirčių“, – akcentuoja jis.

Kriminologas Matas Tamošaitis, kelerius metus Vidaus reikalų ministerijoje dirbęs su narkotikų problematikos politikos formavimu, pažymi, kad vienas iš galimų narkotikų vartojimo problemos sprendimo būdų – socialinių ryšių teorija.

„Pagrindinė idėja, kad žmogus, taip pat ir jaunuolis, turi kuo daugiau gerų, kokybiškų socialinių ryšių – t. y. geri ryšiai su mama, su kažkokia bendruomene, jis dar palaiko santykius ar su mokytojais, ar kažkokiu autoritetu, ar tai bus sporto treneris, ar muzikos mokytojas. Kuo daugiau jis yra integravęsis į socialinę aplinką, bendruomenę, tuo jam sunkiau yra priimti sprendimus, kurie galbūt žalotų ne vien jį, bet ir aplinkinius“, – aiškina jis.

M. Lankauskas pritaria, kad minkštosios priemonės gali būti labai efektyvios. Vienas iš tokių pavyzdžių – Islandija, kuri investavo į bendruomenes, tėvų ir vaikų tarpusavio bendravimą, sporto infrastruktūrą. Tiesa, rezultatai pasirodė tik po keliolikos metų.

„Labai stipriai krito vartojimas tiek legalių, tiek nelegalių psichoaktyvių medžiagų. Tai reiškia ir alkoholio, ir narkotikų“, – teigia jis.

O Lietuvos mokykloms ir tėveliams, kurie pritaria mokinių kuprinių tikrinimui su šunimis, siūlo tai „išbandyti savo kailiu“.

„Pirmiausia, į mokinio kambarį su šunimis nueiti, o po to į tėvų susirinkimą. O tada jau pereiti prie vaikų“, – ironizuoja M. Lankauskas.

Pasak kriminologų, Lietuvoje narkotikų vartojama beveik perpus mažiau nei Europos Sąjungoje.

