„Hamas“ teroro Izraelyje aukoms atminti Vilniuje sužibo 1 400 žvakių

Penktadienio vakarą Vilniaus Rotušės aikštėje sužibo 1 400 atminimo žvakių už teroro aukas Izraelyje.

Daugiau nei 1 400 – tiek Izraelio gyventojų, daugiausia civilių, gyvybių pareikalavo teroristinės grupuotės „Hamas“ išpuolis spalio 7 d.

Izraelio kariuomenė teigia, kad dar apie 200 žmonių yra paimti įkaitais.

Tonight at #Vilnius town hall, 1400 candles for 1400 victims @Israel

By Vilnius Jewish community 🕯️🙏🏻

📷: Semion Baver pic.twitter.com/843d7E7kES — Hadas Wittenberg Silverstein (@HadasWittenberg) October 20, 2023

Izraelio kariuomenė anksčiau penktadienį pranešė, kad dauguma pagrobtųjų ir išvežtųjų į Gazos Ruožą tebėra gyvi.

Kariuomenė nurodė, kad daugiau kaip 20 įkaitų yra nepilnamečiai, o 10–20 yra vyresni nei 60 metų.

„Hamas“ teroro Izraelyje aukoms atminti sostinėje sužibo 1 400 žvakių / G. Khiterer nuotr.

Be to, po „Hamas“ išpuolių 100–200 žmonių laikomi dingusiais be žinios, pridūrė kariuomenė.

Palestiniečių kovotojų grupuotė spalio 7 dieną surengė mirtiną išpuolį prieš Izraelį – baisiausią per šalies 75 metų istoriją.

Izraelis atsakė atakomis, per kurias, „Hamas“ valdomos Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamais duomenimis, Gazos Ruože žuvo mažiausiai 4 137 žmonės, daugiausia civiliai.