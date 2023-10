Propaganda radijo bangomis pasiekia Lietuvą per tūkstantį kilometrų – iš okupuotos Uždniestrės

Lietuvą be trikdžių vis dar pasiekia Kremliaus skleidžiama propaganda. Ilgosiomis radijo bangomis dezinformacija sklinda iš Rusijos okupuotos Uždniestrės teritorijos. Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) aiškina, kad blokuoti tokias transliacijas nėra techninių galimybių.

„Civilizuotą pasaulį giname iš rusiško karinio forto. Tai ne nauji įvykiai, dirbame sunkiai, tačiau mūsų dividendai minimalūs“, – štai tokios propagandinės žinutės per radiją vis dar girdimos.

Tačiau beveik visos Rusijos televizijų ar radijo programos Lietuvoje yra uždraustos. RRT aiškina, kad ką tik girdėta rusų radijo programa „Vesti“ skirta Ukrainai ir transliuojama iš Rusijos okupuotos Moldovos Uždniestrės, o Lietuvą šios radijo bangos atsirita tik dėl to, nes esame šių vidutinių radijo bangų diapazone, jos mūsų imtuvus pasiekia įveikusios gerokai daugiau nei tūkstantį kilometrų.

„Šita programa yra transliuojama vidutinėmis bangomis, kurios sklinda labai toli ir kada yra palankios sąlygos, sąlygos yra palankesnės nakties metu, nuo vakaro iki ryto, teoriškai šitą radijo stotį įmanoma girdėti ir Vilniuje“, – teigia RRT atstovas Darius Kuliešius.

Darius Kuliešius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas sako, dabar, kai Ukrainoje rusai vykdo karinę agresiją, propaganda į Lietuvą prasiskverbti neturėtų ir ragina tai užkardyti.

„Jeigu galimybės leidžia, tą reikėtų padaryt. Tai atkreipkime dėmesį, įsivertinkime galimybes, jeigu įmanoma, slopinti šitą signalą padarykime tai, nes dabar ne laikas atviroms radijo bangoms, dabar metas kovai su propaganda“, – įsitikinęs Seimo NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Laurynas Kasčiūnas / D. Umbraso / LRT nuotr.

Ryšių reguliavimo tarnyba tikina, kad vidutinių radijo bangų blokavimas nesuderinamas su fizikos dėsniais, be to, Lietuva tokiu pačiu būdu retransliuoja keletą radijo programų, kurios pasiekia ir Rusiją. RRT sako, kad AM radijo bangų sklaidai reikalinga licencija, o jų šaltiniai – reguliuojami.

„Svarbu, kad tiesiog tos bangos netrukdytų kitoms radijo bangoms. Tai šiuo atveju jūsų išgirstas radijo transliavimas Lietuvoje su koordinuotoms transliacijoms netrukdo“, – mano D. Kuliešius.

Gyvenimas Rusijoje / AP nuotr.

Komunikacijos specialistas Viktoras Denisenko sako, kad Lietuva rusiškos propagandos sklaidą pažabojo, tačiau tai nereiškia, kad dezinformacija Lietuvos nepasiekia.

„Informacinė erdvė yra iš dalies apvalyta. Vėlgi, bet kuris blokavimas internete yra toks dalykas, kurį galima apeiti, bet bent jau praktika rodo, apklausos rodo, kad sumažėjo potenciali auditorija tų priemonių, nes žmonės tiesiog tingi ieškoti būtų apeiti tą blokavimą ir tai yra gera naujiena“, – nurodo VU medijų tyrimų centro docentas Viktoras Denisenko.

Rusiškų ir baltarusiškų televizijos kanalų ir radijo stočių, skleidžiančių propagandą retransliacija Lietuvoje uždrausta pernai vasarį, Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą.